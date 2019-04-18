Военная приемка. ЭРА. Элита российской армии

Анапа, Черное море, пляж и научные лаборатории, где ученые в погонах печатают искусственную кожу и проектируют роботов — это не картинка из фантастического рассказа, а реальное место службы военнослужащих срочной службы российской армии. В этот раз «Военная приемка» отправится в первый в мире военный инновационный технополис, который называется ЭРА. Именно здесь, на берегу Черного моря, с недавних пор трудятся лучшие выпускники передовых российских вузов в интересах Министерства обороны, решая задачи по созданию новейшего вооружения. Съемочная группа программы покажет, как в лаборатории Концерна «Калашников» срочники разрабатывают нейронные сети для боевых роботов, в филиале КБ «Сухой»– авиационные средства поражения, и вместе с создателями «Ратника» поднимают в небо беспилотник, способный работать на высоте месяцами. Кроме того, зрители телеканала «Звезда» впервые узнают, какими средствами представители российского ОПК оборудовали замок шотландской королевы, и какие датчики они поставили в Лондоне на Биг-Бене, и главное: какое отношение всё это имеет к создаваемому на море технополису.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=xTSsobkxYpk