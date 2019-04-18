Рефлексия №3. Пенсионная система Ванахейма

Люди стареют и выходят на пенсию во всех уголках вселенной и планета Ванахейм не исключение. Однако системы пенсионного обеспечения кардинально отличаются в различных мирах. На планетах, захваченных паразитами, они являются лишь очередным способом перераспределения национального дохода в пользу правящего клана. В мирах со справедливой системой общества они служат своей изначальной цели – поддержке привычного жизненного уровня пожилого человека.

Настала пора рассказать об индивидуальной накопительной пенсионной системе далекого мира Ванахейм, опыт построения которой, возможно, пригодится в будущем и на планете Земля. При этом я позволю себе пропустить описание пенсионной системы РФ по двум причинам: её запутанности и малопонятности, а также в силу постоянного изменения её правил. Последний фактор делает бессмысленным вникание во все её тонкости и условности, правила меняются там слишком часто и слишком быстро.

Итак, Ванахейм с его людьми полностью привычного нам облика. Как это ни странно, но почти все вводные параметры местной пенсионной системы практически один в один соответствуют земным: возраст, стаж, ставки отчислений и уровень дохода. Для удобства мы не будем рассматривать отдельно мужчин и женщин, возьмем усредненные показатели по обоим полам. Но сначала несколько цифр. Средняя продолжительность жизни на Ванахейме 75 лет (не земных конечно, но для нас это неважно). Период выхода ванахеймца на пенсию 60 лет. Средняя зарплата 50 тыс. руб. (ванахеймских), ставка пенсионных отчислений 22% на фонд оплаты труда, оплачивает работодатель. Здесь почти всё как у нас.

Дальше пойдут отличия. На планете действует государственный пенсионный фонд Ванахейма, в нем каждому работающему открыт индивидуальный счет пенсионных накоплений. В любой момент гражданин может оценить размер своих текущих накоплений и размер своей будущей пенсии. Ведь это очень важно для планирования своего будущего – всегда точно знать заработанный тобой размер своей пенсии.

Комиссия фонда за ведение и администрирование пенсионных счетов установлена законодательно и не может превышать 1% от стоимости его пассивов. Пенсионные накопления граждан инвестируются в долгосрочные государственные и частные проекты: строительство объектов промышленной, транспортной и социальной сферы, в т.ч. жилья и инфраструктуры. Все они имеют определенный период окупаемости, положительную рентабельность и застрахованы частными и государственными страховыми компаниями.

Законодательно утверждены несколько типов пенсионных планов, отличающихся размером пенсионных взносов и величиной пенсий. И в любой момент до выхода на пенсию каждый житель этого мира может сменить схему своих накоплений.

Как уже было сказано, средний месячный доход жителя Ванахейма составляет 50 тыс. рублей. Допустим, он выбирает пенсионный план, согласно которому его работодатель выплачивает 22% его зарплаты в пенсионный фонд (повторю, здесь всё как в РФ). Средний трудовой стаж на планете 30 лет (это меньше, чем в РФ, где он составляет 34 года).

Что мы имеем в итоге? За 30 лет трудовой деятельности наш гражданин накопит на своем пенсионном счету 3 960 тыс. руб. (желающие могут проверить расчеты). Не забываем об 1% комиссии фонда - это 39 600 руб. С учетом наращивания активов фонда за счет прибыли от своих долгосрочных инвестиций на уровне 1-3% годовых, этой комиссией можно пренебречь.

В 60 лет наш средний ванахеймец обычно решает посвятить себя семье, внукам, а также своим хобби и путешествиям. И он имеет для этого все основания. 3,96 млн. руб. разделенные на 15 ожидаемых лет «дожития» (слово нехорошее, но куда деваться? именно оно используется в этой сфере в РФ) дают 264 тыс. руб. в год, или 22 тыс. руб. в месяц. Это 44% от его среднего дохода в 50 тыс. руб.

Кто-то может задать вопрос: а что будет, если наш гражданин успешно перешагнет 75-и летний рубеж? Кто будет платить ему пенсию? Ничего сложного здесь нет, ведь с другой стороны, к сожалению, не все граждане доживают и до среднего возраста в силу различных причин. На их счетах остаются неизрасходованные средства, именно они используются на выплаты долгожителям.

Именно так эта система пенсионного обеспечения работает на этой далекой планете. И там не нужно никакого повышения пенсионного возраста. 22% зарплатных отчислений на протяжении 30 лет трудового стажа хватает на выплату 44% от средней зарплаты в течение 15 лет жизни на пенсии. Но это на Ванахейме. Возможно, когда-то нечто подобное будет реализовано и в нашем мире.

PS.

Переход от распределительной к накопительной системе на Ванахейме был осуществлен за 30 лет. В течение переходного периода пенсии тех, кто участвовал в этой программе менее 30 лет, выплачивались за счет государственного Фонда Национального благосостояния Ванахейма.

Какой совет могли бы дать жители Ванахейма обитателям Земли? Наверно такой. Следует помнить, что каждый раз, когда вам рассказывают какие-то непонятные схемы, вводят в оборот какие-то пенсионные баллы и громоздкие расчеты, каждый год меняют правила – в итоге речь всегда идет о деньгах. И обычно о ваших деньгах.