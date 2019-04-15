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Рефлексия №2. Прямое народовластие и представительная демократия

14:17. 15 апреля 2019 Просмотров - 60 Один комментарий Опубликовал:

reflex1

Наши предки считали, что человек получает знания из окружающего пространства, своего рода инфополя вокруг. Работу сознания (Со-Знание - общее знание) можно сравнить с работой радио- или телеприемника, принимающего сигналы извне. Именно такой точки зрения придерживаются и приверженцы восточных духовных практик, а также шаманы древних культов Латинской Америки. Знания о самых различных областях человеческой деятельности буквально витают в воздухе, нужно только «уловить» их и сформулировать на бумаге.

Одной из таких тем является справедливое мироустройство общества в целом, и применение принципов прямого народовластия, в частности. Попробуем кратко изложить эти принципы и сравнить их с тем, что мы имеем в нашей действительности.

Известным фактом, подтверждаемым в том числе и официальной наукой, считается наличие множества обитаемых миров. При этом далеко не все из них захвачены социальными паразитами, во многих принципы народовластия реализованы в полной мере и успешно работают на благо общества. Для нашего примера рассмотрим как эта система выстроена и работает в одном из миров Ванахейма, расположенного в далекой от Солнечной системы звездной галактике.

Но сначала сделаем небольшой экскурс в работу законодательной власти России. По Конституции РФ источником власти является российский народ, выражением этой власти являются референдумы и свободные выборы своих представителей в органы государственной власти. Законодательная власть при этом представлена двухуровневым парламентом: Государственной думой и Советом Федерации. Законопроекты, прошедшие через парламент, утверждаются главой государства.

Посмотрим как происходит формирование этих органов законодательной власти. В Совет Федерации входят представители от каждого территориального субъекта страны, часть из них избирается, часть – назначается президентом. Члены нижней палаты избираются на выборах, часть из них проходит как представители территориальных округов, другая часть избирается по спискам допущенных к выборам политических партий. Федеральные законы принимаются Думой, затем одобряются Советом Федерации, а потом подписываются президентом.

К слову сказать, загугленные фамилии членов Совета Федерации от субъекта где я проживаю, оказались совершенно незнакомыми для меня. Уверен, эти фамилии также ничего не скажут и большинству жителей моего региона. Следует отметить громоздкость и запутанность подобной системы законодательной власти, подавляющее большинство граждан совершенно не знают и не понимают принципов её формирования и работы.

Теперь посмотрим, как это реализовано на Ванахейме - мире в котором проживают люди (человеки), полностью схожие с привычным нам обликом. С развитием информационных технологий и созданием там бесплатной глобальной сети Интернет, покрывающей всю страну, знакомая нам система представительной демократии была там модифицирована до прямого народовластия.

Как это работает? Каждый голосующий гражданин Ванахейма зарегистрирован в открытой единой системе голосования. Она позволяет оперативно и с любой частотой проводить референдумы по жизненно важным вопросам. Результаты отображаются онлайн и являются открытыми по каждому участнику голосования. Таким образом, утрачиваются возможности для фальсификации результатов: вы всегда видите свой голос, голоса своих членов семьи и знакомых. Можно пофамильно посмотреть как проголосовал ваш дом, квартал, район, округ, населенный пункт и т.д.

При всей технической возможности ввести полностью прямую демократию – т.е. возможность всеобщего голосования по ВСЕМ законодательным актам, на Ванахейме это не было сделано по очевидным причинам.

Ведь большинство избирателей не являются специалистами в таких областях как бюджетирование, налоговое администрирование, медицина, научная и образовательная деятельность, вопросы обороны и национальной безопасности и т. д. При всем желании они не смогут принять эффективное решение простым голосованием в силу недостатка компетенций или же в силу соображений популизма. Например, что будет, если на референдуме будет принято решение о безвозмездном выделении каждой семье по квартире или о введении безусловного дохода для каждого на уровне скажем 100 тыс. руб. в мес.? Никакая экономическая система не выдержит подобных решений, страна неминуемо скатится в кризис.

Поэтому на Ванахейме сохранен институт законодателей. Но там нет никаких верхних и нижних палат, депутаты избираются по территориальному и по партийному принципу всеобщим открытым голосованием.

При этом, каждый избиратель имеет возможность в любой момент посмотреть онлайн статистику по голосованиям «своего» депутата и оценить эффективность его работы. При массовой неудовлетворительной оценке работы того или иного депутата, группа избирателей вправе запустить механизм отзыва его полномочий и лишения депутатского статуса.

Возникает резонный вопрос: даже самые лучшие и порядочные депутаты всё равно не обладают всей необходимой квалификацией для решения разнообразных государственных вопросов. Как же гарантировать принятие ими оптимальных решений и законов? На Ванахейме это реализовано через механизм подключения к принятию законотворческих решений экспертного сообщества. Каждый законопроект предлагается, разрабатывается, обсуждается, корректируется и принимается при прямом участии профильных научных организаций, государственных и независимых экспертов. В отдельных случаях используются рекомендации нескольких институтов и экспертов, без одобрения профильных специалистов не принимается ни один закон.

В итоге, на Ванахейме успешно работает трехуровневая система принятия законов – граждане, депутаты, профильные эксперты. Граждане формируют парламент, имеют возможности отзыва депутатов и голосуют на референдумах по ключевым вопросам. Депутаты разрабатывают и принимают законодательные акты на основе мнения избирателей и рекомендаций экспертного сообщества. Эксперты из профильных научных организаций и независимые эксперты прямо участвуют на всех этапах законотворческого процесса.

Эта система работает. Как и многое другое, например экономическая и денежно-кредитная политика, которая на Ванахейме построена на принципах беспроцентных денег. Но об этом в следующий раз.

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Один комментарий»

  • 990 830
    Айва 15 апреля 2019 в 14:39 Ссылка
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    Ожидала заказанного манифеста от Урсуса. Вчитывалась, вчитывалась… Вспомнилось кинцо такое с Джет Ли, “Противостояние”, там тоже всё завязано на множестве миров. Зачем эти элементы фантастики, лишнее. Скажите чётко, без размазывания каши, так, мол, и так. Пока слабенько. Жду продолжения.

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