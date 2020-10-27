Профессор Попов | Ответы на вопросы (октябрь 2020) | Прямой эфир на #LenRu
На вопросы зрителей #LenRu отвечает Попов Михаил Васильевич, доктор философских наук, сопредседатель идеологической комиссии Рабочей партии России. Запись прямого эфира от 26.10.2020.
00:00 Октябрь и борьба рабочих
36:57 Артели в Китае
38:43 Проект магнатов-капиталистов
40:23 Поощрение труда при социализме
42:42 Право при полном коммунизме
44:14 Считаете ли Вы себя государственником?
48:29 Артели в СССР
49:20 Что такое госкапитализм?
51:18 Функции Верховного совета после 1991 года
53:22 Отличие Верховного совета от ГосДумы
54:27 Политика снижения цен
55:29 Артели и косыгинские реформы
57:22 Являются ли мигранты штрейкбрехерами?
1:00:07 Причины перехода к территориальному принципу выборов
1:03:24 О рабочей демократии
1:14:16 Противоречие в социальной форме материи
1:05:38 Стоимость товара
1:06:20 Причины падения СССР по Зиновьеву
1:08:14 Планомерность в ТНК
1:09:54 Условия деградации капитализма в феодализм
1:11:19 Критерии члена партии
1:14:02 Полезность товара
1:15:39 Экономикс
1:18:21 Почему отрастили бороду?
1:18:45 На каком основании вывод о построении социализма в середине 30-х?
1:22:54 О реставрации феодализма
1:24:32 Об участии РПР в выборах
1:27:00 Что почитать на тему исторического материализма
1:27:26 О классовом характере конфликта в Нагорном Карабахе
1:28:23 Забастовки при социализме
1:30:53 Является ли репрессиями повышение пенсионного возраста
1:31:28 Следует ли читать Фейербаха перед чтением Ленина и Маркса?
1:34:32 Применение диалектики
1:35:05 Советы и партия
1:36:57 История профсоюзов
1:37:26 Положенность и рефлексия
1:40:00 Президентская и парламентская республики
1:40:52 Что означает "наука – враг случайностей"?
1:41:38 Почему рабочие – авангард?
1:44:39 Теория марксизма и реставрация капитализма
1:47:12 Что такое анализ?
1:48:30 Читайте гениальные книги
1:49:42 О повышении зарплаты и цен на продукцию
1:51:35 Цифровизация и роботизация
1:53:08 6-часовой рабочий день и 4 смены
1:54:57 На кого работают рабочие?
1:56:00 Об отношении РПР к "большому террору"
1:57:53 Работаете ли Вы сейчас над новой книгой?