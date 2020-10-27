На вопросы зрителей #LenRu отвечает Попов Михаил Васильевич, доктор философских наук, сопредседатель идеологической комиссии Рабочей партии России. Запись прямого эфира от 26.10.2020.

00:00 Октябрь и борьба рабочих

36:57 Артели в Китае

38:43 Проект магнатов-капиталистов

40:23 Поощрение труда при социализме

42:42 Право при полном коммунизме

44:14 Считаете ли Вы себя государственником?

48:29 Артели в СССР

49:20 Что такое госкапитализм?

51:18 Функции Верховного совета после 1991 года

53:22 Отличие Верховного совета от ГосДумы

54:27 Политика снижения цен

55:29 Артели и косыгинские реформы

57:22 Являются ли мигранты штрейкбрехерами?

1:00:07 Причины перехода к территориальному принципу выборов

1:03:24 О рабочей демократии

1:14:16 Противоречие в социальной форме материи

1:05:38 Стоимость товара

1:06:20 Причины падения СССР по Зиновьеву

1:08:14 Планомерность в ТНК

1:09:54 Условия деградации капитализма в феодализм

1:11:19 Критерии члена партии

1:14:02 Полезность товара

1:15:39 Экономикс

1:18:21 Почему отрастили бороду?

1:18:45 На каком основании вывод о построении социализма в середине 30-х?

1:22:54 О реставрации феодализма

1:24:32 Об участии РПР в выборах

1:27:00 Что почитать на тему исторического материализма

1:27:26 О классовом характере конфликта в Нагорном Карабахе

1:28:23 Забастовки при социализме

1:30:53 Является ли репрессиями повышение пенсионного возраста

1:31:28 Следует ли читать Фейербаха перед чтением Ленина и Маркса?

1:34:32 Применение диалектики

1:35:05 Советы и партия

1:36:57 История профсоюзов

1:37:26 Положенность и рефлексия

1:40:00 Президентская и парламентская республики

1:40:52 Что означает "наука – враг случайностей"?

1:41:38 Почему рабочие – авангард?

1:44:39 Теория марксизма и реставрация капитализма

1:47:12 Что такое анализ?

1:48:30 Читайте гениальные книги

1:49:42 О повышении зарплаты и цен на продукцию

1:51:35 Цифровизация и роботизация

1:53:08 6-часовой рабочий день и 4 смены

1:54:57 На кого работают рабочие?

1:56:00 Об отношении РПР к "большому террору"

1:57:53 Работаете ли Вы сейчас над новой книгой?

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=w3j5DgyiN9M