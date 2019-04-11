Дети сталинской элиты

Яков Джугашвили (родился 18.03.1907) окончил Высшее техническое училище, Высшую артиллерийскую академию имени Дзержинского. На фронте с 24 июня 1941 г.: командир 6-й артиллерийской батареи гаубичного полка 14-й танковой дивизии, 7-го мехкорпуса, 20-й армии. За бой 7 июля 1941 у р. Черногостница под Сенно Витебской области наряду с другими бойцами представлен к правительственной награде. В июле 1941 года части 16-й, 19-й и 20-й армий попали в окружение под Витебском. Погиб. Предположительно в бою. Возможно попал в плен, но прямых доказательств его нахождения в плену нет. Официально погиб при попытке к бегству в 1943 г.

Василий Сталин (дата рождения 24.03.1921) 25 марта 1940 г. оканчивает Качинскую летную школу с отличием в звании лейтенанта. В двадцать лет ушёл на фронт. За время войны совершил 26 боевых вылетов; лично и в группе сбил 5 самолётов противника и был награждён двумя орденами Красного Знамени, орденами Суворова II степени и Александра Невского.

Артем Сергеев (05.03.1921) – неродной, приемный сын Сталина. В 1938 году, после окончания 10 классов 2-й Московской специальной Артиллерийской школы, начал службу в РККА. Начал с низов армейской службы, был рядовым, младшим командиром (сержантом), старшиной. Поступил во 2-е Ленинградское артиллерийское училище и окончил его в 1940 году лейтенантом. Впервые участвовал в боевых действиях 26 июня 1941 года в качестве командира взвода 152-миллиметровых гаубиц «М-10» образца 1938 года. Летом того же года попал в немецкий плен, откуда бежал из-под расстрела. После этого находился в партизанском отряде. После перехода линии фронта был направлен в действующую армию. Участник обороны Сталинграда, битвы за Днепр, боёв в Восточной Пруссии, Венгрии, Германии. В общей сложности имел 24 ранения, в том числе два тяжёлых. После первого ранения, удара штыком в живот, Сергеев лечился у знаменитого хирурга А. В. Вишневского, а позднее оторванную раздробленную кисть лечил сам А. Н. Бакулев. Войну закончил 12 мая 1945 года командиром артиллерийской бригады, подполковником и кавалером семи орденов и шести медалей.

Степан Микоян (12.07.1922) поступил в Качинскую авиационную военную школу в августе 1940 г., вместе с другом Тимуром Фрунзе. В 1941 г. окончил Качинскую военную авиационную школу, лейтенант. В Действующей Армии с декабря 1941 года, лётчик-истребитель 11-го иап, оборонявшего Москву. На 13-м боевом вылете сбит по ошибке своим истребителем, получил ранение. После излечения воевал в 32-м гв. иап под Сталинградом, однако после гибели в воздушном бою брата Владимира переведён в 12-й гв. иап ПВО Москвы. Войну Степан Микоян закончил с двумя орденами, в звании капитана и в должности командира звена истребительного полка. В последствии заслуженный летчик-испытатель.

Владимир Микоян (26.01.1924). С начала Великой Отечественной войны Володя добился зачисления его досрочно, после 9 класса, в Качинскую ВАШП. В феврале 1942 г. закончил ускоренный курс обучения. Вначале служил под Москвой, где освоил Як-1 и «Харрикейн». В составе 434-го полка в сентябре 1942 г. на Донском фронте. Совершил несколько боевых вылетов и погиб в воздушном бою 18 сентября 1942 г. в ходе Сталинградской битвы. В одном из первых боевых вылетов. Награждён орденом Красного Знамени посмертно.

Алексей Микоян (год рождения 1925). Окончил Лётную школу, Академию Жуковского, Академию Ген. Штаба. Участник Великой Отечественной войны с сентября 1943 г. Воевал в составе 12 гв. иап. После войны сдал экстерном экзамены за курс средней школы, получил аттестат.

Тимур Фрунзе (05.04.1923). С 1931 года воспитывался в семье

К.Е.Ворошилова — наркома по военным и морским делам СССР (1925—1934), затем наркома обороны СССР (1934—1940). В РККА с 1940 г., вместе с другом Степаном Микояном в 1941 г. окончил Качинскую военную авиационную школу (см. главку о В.И.Сталине), лейтенант. В Действующей армии с января 1941 года — лётчик-истребитель 161-го иап. Совершил 9 боевых вылетов на прикрытие наземных войск в районе Старой Руссы, участвовал в трёх боях, сбил два немецких самолёта в группе. 19 января 1942 г. погиб в бою с 8 истребителями (2 из них он сбил) над деревней Отвидино Старорусского района. Истребители Тимура Фрунзе и его ведущего Ивана Шутова вступили в бой с большой группой вражеских самолётов. Отвлекая огонь от повреждённого самолёта товарища убит прямым попаданием снаряда в голову; самолёт был подожжён, но при падении не взорвался, что позволило похоронить лейтенанта Фрунзе (сначала — в посёлке Крестцы Ленинградской области; после войны останки были перенесены в Москву на Новодевичье кладбище). Посмертно Герой Советского союза.

Серго Берия (24 ноября 1924). В 1938 году, окончив семь классов немецкой и музыкальной школ, вместе с семьёй переехал в Москву, где в 1941 году, после окончания средней школы № 175, был зачислен в Центральную радиотехническую лабораторию НКВД СССР. В первые дни войны добровольцем по рекомендации райкома комсомола направлен в разведшколу, в которой на ускоренных трёхмесячных курсах получил радиотехническую специальность и в звании техника-лейтенанта начал службу в армии. По заданию Генерального штаба выполнял ряд ответственных заданий (в 1941 — Иран, Курдистан; в 1942 — Северо-Кавказская группа войск). В октябре 1942 года приказом наркома обороны С. Берия направляется на учёбу в Ленинградскую военную академию связи имени С. М. Будённого. За время учёбы он неоднократно отзывался по личному указанию Верховного Главнокомандующего и Генерального штаба для выполнения специальных секретных заданий (в 1943–1945 годах — Тегеранская и Ялтинская конференции глав государств антигитлеровской коалиции; 4-й и 1-й Украинские фронты). За образцовое выполнение заданий командования награждён медалью «За оборону Кавказа» и орденом Красной Звезды.

Ибаррури Рубен Руис (9 января 1920). В 1935 году приехал в СССР. Работал на заводе, учился в летной школе. В 1936 году вернулся в Испанию и воевал с франкистами. В 1939 году опять вернулся в СССР, поступил в военное училище имени Верховного Совета РСФСР. С первых дней войны на фронте, где проявил исключительную личную храбрость. В боях на реке Березина получил ранение, был награжден Орденом Красного Знамени. С лета 1942 года участвует в боях под Сталинградом, командуя пулеметной ротой. После гибели комбата, принимает на себя командование батальоном. Был смертельно ранен и 3 сентября 1942 года умер. В 1956 году посмертно присвоено звания Героя Советского союза.

Стали офицерами сыновья легендарного героя Гражданской Войны Василия Ивановича Чапаева (1887—1919). Старший, Александр Чапаев (1910—1985) выбрал артиллерию, прошёл всю войну.

Великая Отечественная война застала 30-летнего капитана в должности командира батареи курсантов в Подольском артиллерийском училище. С началом войны, при училище, был сформирован 696-й артиллерийский полк, в котором капитан Чапаев был назначен командиром дивизиона противотанковых орудий. Вскоре часть отправилась на фронт. В октябре-декабре 1941 года, вместе со своим дивизионом в составе 511-го гаубичного артиллерийского полка, Чапаев сражался на подступах к Москве, где был впервые ранен. После боёв под Москвой и последующего за этим наступления, наши войска были надолго приостановлены на подступах к Ржеву, где сложилась критическая обстановка. Александр Чапаев вернувшись из госпиталя принял командование своим дивизионом. 5 декабря 1942 года Совинформбюро сообщило, что на одном из участков противник пытался контратаковать, однако от прицельного огня батарей Чапаева немцы, потеряв около сотни солдат и офицеров, обратились в бегство. Через два месяца Александр Чапаев, будучи уже майором, вступил в командование артиллерийским полком, который в составе 16-й истребительной противотанковой бригады был переброшен под Воронеж.

12 июля 1943 года Александр Чапаев участвовал в знаменитом танковом сражении под Прохоровкой. Его артиллеристы мастерски отражали многочисленные танковые атаки немцев. Здесь Чапаев был ранен вторично, после чего три месяца находился на излечении. Вернувшись в феврале 1943 года на фронт, во время боёв за Харьков, А. В. Чапаев командовал уже 1850-м истребительным противотанковым артиллерийским полком 16-й истребительной противотанковой артбригады в звании подполковника. В октябре 1943 года ему вручили орден Александра Невского, а в ноябре назначили командиром 64-й пушечной артиллерийской бригады. Снова передний край в составе 1-го Прибалтийского фронта. 4 июля 1944 года войска под командованием генерала армии И. Х. Баграмяна штурмом овладели городом Полоцком — важным железнодорожным узлом. В приказе Верховного Главнокомандующего в числе отличившихся были названы артиллеристы генерала Н. М. Хлебникова и подполковника А. В. Чапаева.

Аркадий Чапаев (справа) на торжественном обеде с Чкаловым.

Младший, Аркадий Чапаев (1914—1939) стал военным лётчиком. Командир звена 90-й тяжелобомбардировочной эскадрильи ВВС РККА, капитан (1939, посмертно), член Центрального исполнительного комитета АССР немцев Поволжья. Вместе с Чкаловым Аркадий участвовал в разработке новых схем испытательных полетов[3]. Его очень интересовали новые, перспективные авиационные разработки, в частности, привлекала идея автожиров. Когда 15 декабря 1938 года Чкалов погиб, сообщить эту горькую весть его семье поручили Аркадию Чапаеву. Заканчивая программу первого курса Военно-воздушной академии РККА, выполняя зачётный полёт на высший пилотаж, будучи весьма опытным пилотом, по невыясненным причинам не успел или не смог вывести И-16 из штопора.

Это — далеко не единственные дети сановитых родителей-большевиков, которые выбрали себе эту самую профессию — Родину защищать. Лётчиками стали оба сына «главного безбожника» СССР Емельяна Михайловича Ярославского — Владимир и Фрунзе Ярославские. Лётчиком-истребителем стал друг Алексея Микояна и Александра Щербакова Лев Булганин, сын Николая Александровича Булганина, в разное время — председателя правления Госбанка СССР, министра Вооружённых Сил, затем — обороны СССР, председателя Совета Министров СССР. Вязниковскую военную авиационную школу лётчиков окончил и стал истребителем Борис Бочков (1924—1991) — сын Прокурора Союза ССР в 1940—1941 и 1942—1943 годах Виктора Михайловича Бочкова (1900—1981).

Сыновья знаменитого полярного летчика, депутата Верховного Совета и Героя Советского Союза Михаила Сергеевичя Бабушкина , Олег и Михаил, ушли на фронт в самом начале войны. И оба не вернулись.

Вот неполный список детей партийной элиты воевавшей в годы войны, они не на " продуктовой базе " ошивались. Вот так вот "гнусно" вели себя советские "мажоры" из сталинской элиты.