Сталин прав: элита современной России не может не быть продажной…(2)

…Летом 2018-го года вся либеральная и промонархическая общественность будет отмечать столетие со дня убийства в Екатеринбурге царской семьи. Снова пойдут намёки в стиле Сванидзе: «Доказательств нет, но звонок (из Кремля в Екатеринбург) был», как он изволил десять лет тому назад высказаться по этой неприятной теме на радио «Маяк» или «Россия», не помню. Он, правда, не пояснил, – по МТС, Билайну или по сталинской ВЧ. У меня в тот день в апреле 2007-го года умирала кошка Мурка, и мне врезался в память рассказ по радио Николая Карловича, сопровождавший умирание Мурки.

Начиная с организации февральского (1917-го года) переворота и принуждения Царя к отречению от престола. И далее, – раздёргивание России на отдельные части, развязывание в ней гражданской войны (посредством организации мятежа Чехословацкого корпуса, находившегося на территории России в это время под их началом), и так далее.



Вплоть до наших дней. Включая даже то, что убийство всей царской семьи вполне вероятно носило заказной характер с целью легализации Виндзорами наличия у них драгоценностей из царских сокровищниц, по-родственному похищенных агентами Виндзоров, дабы представить их как выморочную собственность, на которую Виндзоры имеют право вследствие гибели прямых наследников этих драгоценностей.

Весь двадцатый век, – это век сплошных чудовищных преступлений англосаксов вообще и в первую очередь англичан против народа СССР/России. В этом своём качестве они даже превзошли выпестованных ими гитлеровских убийц, если судить по промежуточному результату на конец двадцатого века.

И вот мы слышим из уст Феликса Разумовского, штатного или сверхштатного, кто их там разберёт, пропагандиста с TV утверждение о том, что гражданскую войну развязал Ленин, из уст Сванидзе слышим по радио про звонок из Кремля, причём во время левоэсеровского антибольшевистского мятежа, в левоэсеровский антибольшевистский совдеп Екатеринбурга с приказом убить царскую семью, смотрим на экране телевизора поделку, приуроченную к столетию революции, в которой кровожадный Ленин горюет о том, что дети царя Николая и царицы Александры погибли без мучений.



И вся эта пропагандистская русофобская ахинея льётся в уши обывателю уже много – много лет. Понятно, почему. Поскольку ложь, повторенная тысячу раз, замещает в сознании обывателя правду.



Так учил своих последователей классик либеральной пропаганды, заветам которого остаются верны нынешние пропагандисты антисоветчики – русофобы, будь-то англосаксы или их российские холуи.

Чем омерзительнее преступления англосаксов перед Россией и чем явственнее осознаёт их суть наш народ, тем громче пропагандистская канонада англосаксов, охотно транслируемая нашими либерал – пропагандистами с экранов телевизоров.



Это потому, что они понимают, что только в тотальной лжи, только в дыму и в грохоте мощной пропагандистской канонады им удастся спрятать свою вину за бесчисленные преступления против народа России.



Спрятать для того, чтобы аннигилировать ставшее ходульным у нас выражение «Верить англосаксу, – себя не уважать». А без этой аннигиляции для англичанки дальнейшие её большие и малые пакости становятся крайне затруднительны.

А также эта пропагандистская канонада важна ещё и потому, что без неё нашим ворам, грабящим Россию, тащить награбленное в банки, подконтрольные англосаксам, было бы не комильфо. Далеко не всякий вор, утащив из России награбленное им и спрятав его у англосаксонских врагов отечества, готов вследствие этого предстать перед соотечественниками предателем Родины.



А тут, – помазали англосаксы нашу историю дерьмом антисоветчины, и вор может утешиться тем, что он не предатель, а просто ловкий малый. И даже в некотором смысле борец за демократию. Поскольку такие великие демократы, как англосаксы, приветствуют его деятельность.

В чём–чём, а в практике отмывания чёрного кобеля добела методом отвлечения внимания почтенной публики от самого существования этого кобеля, англосаксы изрядно преуспели.



Например, в начале шестидесятых годов прошлого века они с успехом осуществили госпрограмму по всемирной раскрутке ансамбля «Битлз», созданию ему паблисити. Весь молодёжный мир заодно с любовью к ребятам из этого ансамбля проникся любовью к культуре U.K. вообще и к Виндзорам как частью этой культуры в частности.



Что помогло, если не полностью спрятать концы в воду от разного рода преступлений англосаксов в колониях, но изрядно приглушить шум от них в печати. Мол, убийство английским спецназом президента республики Конго Патриса Лумумбы, успевшего стать кумиром для большой части молодёжи, – это пустяки, не обращайте, ребята, на это внимание. То ли дело, концерт «Битлз», на который вы ещё можете попасть.



Ту же функцию выполняет постоянный шум и гам вокруг Виндзоров, будь то события, вызывающие у сердобольной публики сочувствие к их горестям (вроде событий, связанных с «леди Ди» и её вероятным убийством), или радость, вроде свадеб и рождений младенцев в их семье.



Интересно, что спустя несколько лет придумают изобретательные англосаксы для того, чтобы в России подзабылись их преступления последних нескольких десятилетий. Ведь они наверняка очень хотят вытравить из памяти русских свои преступления, аналогично тому, как «современные украинские националисты хотят вытравить из памяти то, что их предшественники помогали немцам в уничтожении евреев.



Как хотят они вытравить из памяти то, что их предшественники уничтожали мирное польское население во время Второй мировой войны. А ещё раньше благословляемые ныне петлюровцы учиняли кровавые еврейские погромы» ("Украинские националисты с ужасом осознали, что никто в мире их не любит")( https://odnarodyna.org/content/ukrainskie-nacionalisty-s-uzhasom-osoznali-chto-nikto-v-mire-ih-ne-lyu)

Наряду с олигархией ещё одним союзником и опорой англосаксов в России в их эпической битве на уничтожение России является изрядно коррумпированный горбачёвско – ельцинскими ворами её правящий класс.



Но следует заметить, что коррумпирование правящего класса СССР/России началось даже не при Хрущёве, начинателя подготовки уничтожения Советского Союза. Оно началось ещё в эпоху нэпа.



Отец моего товарища по работе Г.Б. Красовского служил в ВЧК в эту самую эпоху нэпа. Он рассказывал своему сыну Г.Б., а тот мне, что им, чекистам, приходилось иногда расстреливать своих сослуживцев за то, что те брали взятки у нэпманов. Это чекисты брали. Что же тогда говорить о простой советской номенклатуре…

Даже во время войны номенклатура ничего не могла поделать со своими рефлексами. Например, эвакуированные в Куйбышев партработники Москвы создали там особые школы для своих детей, за что Сталин назвал их проклятой кастой.



Заметим, что сегрегацию для своих детишек они посмели устроить в условиях войны, причём после того, как прошли в конце тридцатых через сито кадровых чисток. Это какую же силу за собой чувствовала «проклятая каста», если позволяла себе такое при живом Сталине и во время войны!

Горбачёвская перестройка опиралась на уже подготовленный для неё многочисленный кадровый корпус, который в течение примерно пятнадцати лет специально готовился в структурах, связанных с аппаратом ЦК КПСС, КГБ СССР и Совмина (под патронажем «хранителей» – англосаксов и их специализированных структур типа MI-6).

Некоторые считают, что главная причина измены «элиты» не в том, что ей пришлось вступить в сделку с «хранителями» для того, чтобы сберечь для себя, любимой, награбленное.



А в том, что, всплыв наверх после смерти Сталина, она, кастрированная Хрущёвым, оказалась недееспособна и потому послушна воле западных «специалистов». Ведь благодаря принципам «демократического» кадрового отбора последних десятилетий, заложенного ещё при Косыгине, Андропове, etc, наверх повсеместно всплыли люди, поражённые идиосинкразией к созиданию.



Вся их наука управления полностью укладывается в изучение ими того, кто над кем, кто под кем, кто против кого, кто свой, кто чужой. Существовавшая до них экономическая система была слишком сложна для их уразумения.



Поэтому они инстинктивно стремились к её упрощению, выхолащиванию до своего уровня понимания. До них этим начал заниматься ещё Хрущёв. Нынешние ссылаются на некую Невидимую руку рынка, которая сама всё за них сделает. Это теория у них, бездельников, такая.



А ещё они волшебное слово «Приватизация» знают. Мол, мы, государство, спихиваем с себя ответственность за средства производства и природные ресурсы страны невесть кому не потому, что мы продажны или управлять ими не умеем, а потому, что вера у нас такая. Вера в Невидимую руку и в волшебную силу Приватизации.

Идиосинкразия к созиданию штука серьёзная. Её не победишь. Её приходится объезжать. На кривой козе. Вот они в правительстве и объезжают, – делают только то, что хорошо умеют. А хорошо умеют они имитировать деятельность. Или выступать с инициативами a-la райкинский Ф.Ф. Пантюхов, вызывающими оторопь.



Вот вам пример. Есть у нас, многие, наверное, слышали, Министерство экономического развития. Сейчас там министром Максим Орешкин. Вундеркинд. До него министром был адепт секты Невидимой руки Улюкаев. (Уже сидит. Воровал, однако).



Орешкин предложил ввести новый налог, – налог с трансакций. По его предложению каждый акт купли-продажи должен облагаться налогом (в размере чуть ли не до 15%). Не, ну молодец. Наш новый министр, видимо, считает, что сокращение рынка платёжеспособного спроса из-за повышения налогов приведёт РФ к ускоренному экономическому развитию. Или я его неправильно понял?

Так зачем Орешкину понадобился налог с трансакций? Нам представляется, что вот в чём тут дело.



Англосаксонских кураторов либерального правительства России (и Максима Орешкина, в частности, или кто-нибудь сомневается в том, что Орешкин мог попасть на свой пост без согласования его кандидатуры с забугорными кураторами?) давно занимает вопрос: почему граждане России живут лучше, чем это следует, если исходить из самых точных расчётов западных экономистов?



И поэтому русские, глядя на зачастую убогую жизнь западного обывателя, и сравнивая качество жизни своё в России и европейца или американца в их европах – америках, только губы поджимают. А это, согласитесь, для либералов и их кураторов очень обидно.



Конечно, в значительной мере это отличие в пользу русских обусловлено пережитками социализма. Вроде, наличия у большой части населения дачь, всё ещё местами почти бесплатного образования, бесплатного медицинского обслуживания, возможностью бесплатного пользования дарами леса и т.д.



Ведь если всё это монетезировать, сделать платным, то насколько же вырастит ВВП страны! Страшное дело! А если, как в США, запретить продавать в аптеках все лекарства, включая нафтизин, без рецепта от врача? Это же, как сказочно подпрыгнет ВВП! И упадёт качество жизни, что поделать….



Все будут довольны: и правительство, – выросло ВВП, и кураторы, – упало качество жизни, и посему можно Путина брать за жабры голыми руками.



С пережитками социализма во имя роста ВВП либералы в правительстве РФ ведут безостановочную и беспощадную борьбу и многого добились. Но, может быть, не только в этом дело? Может, есть что-то ещё, что они пропустили?

И вот засомневались западные экономисты, возникла в их среде мысль: а не прячут ли от них эти коварные русские значительную часть своих трансакций, и тем самым искусственно прибедняются?



Например, некто поправил старушке, своей соседке по даче, забор. Вопрос: почему эта услуга никак официально не монетизирована? Так нельзя, так она ускользает от учёта.



Но введение налога на трансакции автоматически делает такого рода услуги без уплаты налога незаконными, поэтому они обязаны быть выведены из тени и монетизированы. Вот и поручили, как нам представляется, министру Орешкину разобраться в этом вопросе.



И Орешкину будет хорошо, если монетизировать, ведь когда принадлежащий его ведомству Росстат будет учитывать такого рода услуги, то насколько же вырастет ВВП! Каким молодцом тогда будет выглядеть министр Орешкин и в глазах Президента, и в глазах кураторов!



Вот только одно плохо: такого рода деятельность есть сугубо имитация деятельности. Всего лишь. Реально от этой монетезации страна богаче не станет. А вот народ беднее станет. В старые добрые времена эта имитация называлась вредительством. В лучшем случае, – очковтирательством, и преследовалась по закону.

Нам не следует забывать, что англосаксонские холуи, рулящие экономикой России, как управленцы, мягко скажем, не идеальны. Но, тем не менее, они далеко не дураки. Если дело касается того, чтобы навредить России и её народу, они становятся очень изобретательными и организованными, чем крайне опасны.

Процитируем в качестве доказательства этого тезиса отрывок из (http://www.stoletie.ru/territoriya_istorii/tajny_gorbachevskoj_perestrojki_219.htm?utm_source=politobzor.net, «Тайны горбачёвской перестройки», История ошибок и предательств. Записки члена ЦК КПСС (1990-1991), Владислав Швед):

«Тем не менее, мне хочется затронуть проблему дефицита продовольствия и товаров первой необходимости в СССР периода перестройки. Она наиболее ярко показала предательский и разрушительный характер горбачевских реформ.



Именно тотальный дефицит во многом обусловил нарастание сепаратистских настроений в союзных республиках, да и в самой России.



Сегодня абсолютно ясно, что дефицит и сопровождавший его саботаж, были сознательно спланированными диверсиями, которые должны были подтвердить ущербность социалистической экономики и отказ от социализма.



Напомню, что для СССР дефицит и очереди за ним были привычными явлениями для союзных республик, кроме прибалтийских. Но при этом, как известно, объемы производство продуктов питания и товаров народного потребления в Союзе постоянно росли.

Михаил Антонов, зав. сектором Института мировой экономики и международных отношений АН СССР, утверждал, что по данным ФАО (организация ООН по продовольствию), СССР в 1985 – 1990 годах при населении, составлявшем 5,4% от мирового, производил 14,5 % продовольствия в мире. Особо отмечу, что СССР обеспечивал 21,4% мирового выпуска сливочного масла, но в большинстве магазинов России его не было!



По данным статистики, в 1987 г. объем производства пищевой продукции в СССР по сравнению с 1980 г. вырос на 130%. В мясной отрасли прирост производства по сравнению с 1980 г. составил 135%, в маслосыродельной – 131%, рыбной – 132%, мукомольно-крупяной – 123%.



За тот же период численность населения страны увеличилась всего на 6,7%, а среднемесячная заработная плата по всему народному хозяйству возросла на 19%.



Одним словом, ситуация – не верь глазам своим. А дело было в том, что агенты влияния, опиравшиеся на обогатившихся мафиозных деятелей, взявших под контроль ключевые точки советской торговли и снабжения, умело, как перед Февральской революцией 1917 г., в 1988-1991 гг. организовали в СССР тотальный дефицит продуктов и товаров народного потребления. Значительная часть дефицита припрятывалась для реализации в условиях свободного рынка, а другая часть нелегально экспортировалась.



Активно в этом участвовало тогдашнее окружение Б. Ельцина. Николай Рыжков, бывший председатель Совмина СССР в телепрограмме НТВ «СССР. Крах империи» (11.12.2011), рассказал, как летом 1990 г. в стране был искусственно создан дефицит табачных изделий.



Оказывается, по указанию Б. Ельцина 26 российских табачных фабрик из 28 были внезапно закрыты на ремонт…»

Если кто-нибудь думает, что властные либералы, которых англосаксы держат на коротком поводке, нынче уже не те, что в «святые девяностые», что они не посмеют доделать то, что не сумели в те годы, т.е. расчленить и уничтожить Россию, то это неверно.



Посмеют. До конца и с остервенением пойдут в свой последний и решительный.

Теперь время деятельности для элиты им. Андропова закончилось. Для управления нужен другой аппарат. Аппарат экономики и аппарат культуры холодной войны. Этого требуют интересы страны.



Но тогда перед массами должен встать вопрос: ради чего всё это было, – перестройка, горбачёвщина, тотальная ложь и клевета перестроечной и постперестроечной пропаганды на нашу историю, распространяемая до сих пор из всех ящиков, включая мусорные, провоцирующая у населения пароксизмы психического заболевания, названного русофобией, а также запредельная по своему идиотизму диффамация Сталина и его эпохи, разорение страны в период ельцинщины, смерть миллионов и миллионов вследствие резкого ухудшения качества жизни и т.д., если снова мы вынуждено вступили в холодную войну с Западом?



Причём, находясь в гораздо худших условиях по отношению к Западу, чем были до начала горбачёвщины. Ведь ещё тот же Горбачёв неумолчно трезвонил о том, что он, обуянный общечеловеческими ценностями, остановил холодную войну, и в этом его главное достижение.



А народ ему прочувственно внимал. А теперь с этим всё. Надо же, сюрпрайз, кто бы мог подумать…. И это последнее «главное достижение» горбачевизма – ельцинизма, как и все остальные, тоже пропало втуне, накрылось медным тазом.

И как вы думаете, сможет ли элита им. Андропова повести народ к победе в этой новой холодной войне, не дав честный ответ перед ним за последствия своего грандиозного провала? Впрочем, это вопрос риторический. А вот не риторический: нужна ли ей победа?

Мечта о вхождении недостижима. Это понимаем мы, но не они, мечтатели наши. Мечта осталась, она у них вбита в подсознание. Они за неё цепляются, ждут чуда её воплощения. У элиты им. Андропова мечта туманом застит восприятие реальности. СССР разрушили ради мечты войти в Запад.



Всё что делалось, делалось для того, чтобы войти. Но этого не будет. Невозможно признание элитарием гнезда Андропова без ущерба для его психики того факта, что все принесённые огромные жертвы напрасны.



Из этой невозможности следует, например, несколько неадекватное, если не шизофреническое, восприятие действительности экономическим блоком правительства, состоящего либо из прямых пестунов Юрия Владимировича, либо из их потомков, вплоть до внучатых, – и в смысле шизофреничности оно, это восприятие действительности, такое же, как у украинской элиты.

Наше правительство всё мечтает, надеется, что по мановению волшебной палочки всё переменится, и англосаксонские империалисты допустят объединение Европы "от Лиссабона до Владивостока". Не допустят. НИКОГДА. Поэтому не будем смеяться над украинцами, которые под влиянием своей элиты спятили на своей цэ Европе, поскольку наша постсталинская элита тоже спятила, и тоже на цэ Европе.

Первым входить в Европу начал Хрущёв. Входил – входил, не вошёл…. За ним в Европу входил Брежнев. Входил – входил, не вошёл…. Андропов всё уже, казалось, подготовил, чтобы на этот раз войти, но тут вмешался рок. Не вошёл…. Птенцы его гнезда, – Горбачёв, Ельцин и т.д., – ломанулись, не глядя, слили многое из того, что Россия по крохам собирала пятьсот лет, но тоже не вошли…. Может быть, хватит входить? Не есть ли мания вхождения у российской элиты проявлением её сумасшествия, как и у хохлов, нет?

Это неправда, что в России две беды, – дураки и дороги.

В России с пореформенных времён одна беда, – элита, обуржуазившись, стала слаба на передок.

Продажность элиты, её подыгрывание интересам англосаксов в значительной мере явилось причиной национальной катастрофы России в начале прошлого века.



Только на какое-то непродолжительное время, названное позже «сталинским», когда на деле существовало, выражаясь марксистским языком, государство диктатуры пролетариата, удалось элиту, безусловно, и тогда нёсшую в себе вирус продажности, или оттеснить от существенного влияния на общественную жизнь, или даже заставить работать на благо отечества.

И это дало выдающийся результат. Но за это же нынешняя российская элита им. Андропова страстно ненавидит Сталина. Ведь ей в созидательной деятельности до эффективности сталинской элиты как до Луны пешком.



А люди смотрят на результаты её деятельности, сравнивают со сталинской, и делают выводы. И ничего с этим страшно невыгодным для себя сравнением нынешняя власть поделать не может. И не сможет.

Зададимся вопросом: может ли быть не продажной нынешняя буржуазная российская элита, тихой сапой захватывавшая власть в стране, начиная с хрущёвского государственного переворота 1953-го года, и рывком утвердившаяся у власти по итогам горбачёвско – ельцинского путча? Видимо, нет.

Вот что по этому поводу сказал нам товарищ Сталин:



«Раньше буржуазия считалась главой нации, она отстаивала права и независимость нации, ставя их "превыше всего". Теперь не осталось и следа от "национального принципа". Теперь буржуазия продает права и независимость нации за доллары.



Знамя национальной независимости и национального суверенитета выброшено за борт. Нет сомнения, что это знамя придется поднять вам, представителям коммунистических и демократических партий, и понести его вперед, если хотите быть патриотами своей страны, если хотите стать руководящей силой нации.



Его некому больше поднять». (https://petroleks.ru/stalin/16-59.php, из речи И.В. Сталина на XIX съезде КПСС, 14 октября 1952-го года).

Не должно быть никаких иллюзий: в России вопрос выбора между сталинским социализмом «в отдельно взятой стране» и господством капиталистического способа хозяйствования с его «вливанием» в глобальную (читай, – подчинённую англосаксонскому империализму) экономику есть вопрос её жизни и смерти, поскольку в России буржуазная элита не может не быть продажной.



Всегда готовой угодливо по-холопски продать права и независимость России англосаксам за доллары.

"Богатейшая страна, трудолюбивый, покладистый, умнейший народ. Не был бы таким, – не сумел бы собраться в империю, заняв своей империей одну шестую часть суши.



Казалось бы, на роду ему написано быть самым процветающим на Земле. Но, удивительна у него «элита». Ублюдочная, второсортная, завистливая, продажная, мгновенно, по историческим меркам, обскурируется, если воспользоваться термином Л.Н. Гумилёва.



Алчность затмила ей разум. Ей даже не хватило ума для того, чтобы понять, что наворованное можно хранить только там, где ты обеспечил силовой контроль над «хранителями». Иначе «хранители» тебя обязательно обворуют.



Словом, для нас наша «элита» это кандалы, обездвиживающие нас. А нужны сапоги-скороходы.

Слова благодарности можно сказать автору – это автор КОНТА mastodont https://cont.ws/@mastodont и Владимир Попов https://www.proza.ru/2018/01/2…



















Я – СТАЛИНИСТ. Сталин впереди.! люди, несущие гвоздики к бюсту И.В. Сталина – борются за собственное бытие.



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