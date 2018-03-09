Сталин прав: элита современной России не может не быть продажной…

Внимала, но не воспринимала то, что ей говорил Гумилёв. Мол, наивный профессор, заблуждается, мы-то знаем истину, а он – нет; и расколоть удастся, и встроиться в этот раскол удастся, ибо веруем и работаем, исходя из этой веры!

Однажды, уже во время перестройки, руководство МИДа пригласило выступить с лекцией перед своими сотрудниками ставшего в ту пору очень модным историка, профессора Ленинградского университета Л.Н. Гумилёва. Битый час профессор старался донести до сознания чиновников МИДа простую мысль: никогда вам не удастся отколоть Европу от Соединённых Штатов, не рассчитывайте на это в своей практической деятельности. Не удастся потому, что они, Европа и Северная Америка, принадлежат к одной цивилизации. А мы, Россия – Советский Союз, – к другой, совершенно от неё отличной и во многом ей чуждой. Аудитория молча внимала.



Сейчас, когда только слепец не видит своими глазами то, что Гумилёв почти полвека тому назад предсказал как явление, – обскурацию евроатлантического суперэноса (и очень сожалел, что ему не удастся увидеть эту обскурацию своими глазами и самому на этом примере убедиться в правильности своей теории этногенеза), неплохо бы отбросить сомнение в компетенции профессора, внимательнее отнестись к тому, что он говорил на той лекции относительно возможности раскола единого евроатлантического суперэтноса на европейский и североамериканский.

Прошло почти тридцать лет с тех пор, как радетели встраивания, посчитавшие, что встроиться им мешает то, что в СССР господствует социалистическая идеология, неприемлемая для любезного их сердцу Запада, угодливо развалили Советский Союз, и объявили, что, мол, мы теперь не коммунисты. Не бойтесь, мол, нас.

И вдруг они увидели, что сегодня переставший почему-то быть любезным к ним Запад из России делает точно такую же страшилку, как и раньше из Советского Союза. И что-то доказывать, говорить «мы изменились» бесполезно.



Как мы были тысячу лет в представлении Европы врагом её цивилизации, так им и остались. И останемся им до тех пор, пока эта «цивилизация», пройдя все фазы своей обскурации, не сгинет под гнётом новых варваров, заполоняющих её ныне.

Как только Крым вновь после украинского засилья, на которое его в своё время обрёк Хрущёв, вошёл в состав России и тем самым закончил свою шестидесятилетнюю эпоху безвременья, для России тоже завершилась эпоха безвременья, и для неё всё вернулось на круги своя: Россия вновь вошла в состояние холодной войны с англосаксонским миром и его европейскими вассалами.



Напрасно Д. Медведев тревожится возможностью её начала, она уже началась независимо от его желания, поскольку англосаксонский мир и вослед ему его послушные европейские вассалы никогда не признают Крым российским, а Россия никогда не откажется от своего Крыма.

Данная система управления, которая существует в России, не приспособлена для холодной войны, в отличие от советской. Она, созданная и выпестованная в первую очередь трудами Ю.В. Андропова, приспособлена для осуществления великой мечты постсталинской советской бюрократии, мечты о её вхождении в Запад.



Но англосаксы столетиями противились объединению континентальной Европы и её усилению на почве объединения. Они рассматривали такого рода объединение как угрозу своему доминированию в евро-атлантическом суперэтносе и поэтому как эсхатологическую угрозу своему англосаксонскому мировому господству. Поскольку это объединение может привести Европу к политической независимости от англосаксов. Как, например, при Наполеоне.



То есть в иерархии наций европейского суперэтноса в перспективе старшими могут оказаться немцы.



Кроме того, он может в известной мере подпасть под влияние русских, которые смогут контролировать снабжение Европы изрядной долей сырьевых ресурсов. Во что бы то ни стало, они эту угрозу предотвратят. Даже ценой развязывания в Европе войны с применением ядерного оружия.

Например, поляки до сих пор не понимают, что по этой причине временной предел государственности Польше положил рапалльский договор между Германией и РСФСР, подписанный 16 апреля 1922 года, а вовсе не договор о ненападении между Германией и СССР, подписанный в Москве 23 августа 1939 года.



После рапалльского договора англосаксы начали готовить нацистов Гитлера к захвату власти в Германии с тем, чтобы сорвать советско-германский рапалльский договор, натравить гитлеровскую Германию на Советский Союз, максимально взаимно ослабить эти государства в войне и сделать невозможным впредь их союз в Европе. Ну, а для войны нужна общая граница между Германией и Россией. А посему, после рапалльского договора у суверенного государства Польша не оставалось никакой иной перспективы, как исчезнуть.

В этом же лежит причина того, что НИКОГДА не сбудется мечта о вхождении в европейскую элиту элиты им. Андропова, как её назвал С.И. Кургинян. Держать Европу в состоянии холодной войны, непрерывно развязывая в ней конфликты, по возможности оставаясь третьими радующимся, – испытанный за несколько столетий англосаксами способ предотвращения политического антианглийского союза континентальной Европы.



Таким образом, англосаксы с целью «сплочения» своих европейских вассалов вокруг своего англосаксонского ядра, их послушания, воспользовались воссоединением Крыма с Россией и возобновили состояние холодной войны между Россией и Европой. Не будь этого воссоединения, нашли бы что-нибудь другое.

Ради чего в Европу намылились хохлы, мы знаем. Чтобы нос москалям утереть. А за ради чего туда так хочет попасть наша "элитка"? Этим вопросом задаются многие, например автор https://cont.ws/@sevariga/791741 (Сергей Васильев, Конт)

«До элиты РФ крайне медленно доходит простой ответ на вопрос «ПОЧЕМУ?» (прошу вкладывать в определение ЭЛИТА только академическое значение – « это те, кто может оказывать влияние на государственную политику», и ничего более) (почему европейские буржуи их не любят? В.П.)

Они ведь по отношению к англосаксам не позволяют себе и сотой доли того, что позволяют сами англосаксы (по отношению к ним, В.П.). Повесили на себя членство во всех, контролируемых Империей Добра, международных организациях. Честно отдают природные ресурсы, послушно оставляя в западных банках практически всю полученную выручку, а также свои личные капиталы. Даже семьи размещают там же…

По количеству демонстративных покаяний за «природное и непреодолимое русское варварство» элита РФ оставила далеко позади все вместе взятые государства, некоторым из которых, если честно, вообще не стоило бы даже подниматься с колен…

Кающиеся мальчик Коля в Бундестаге и мальчик Жуков на заседании МОК, «наложившиеся» на открытие в Москве «стены плача» и памятника Солженицыну – просто апофеоз желания элиты РФ быть принятой в «свои-буржуинские» хоть чучелом, хоть тушкой…

Честно говоря, странно…. Вообще поведение именно российской элиты для меня является загадкой…. Иметь источник своего существования исключительно внутри России и при этом старательно создавать все условия, чтобы этот источник иссяк или чтобы его отобрали.

Очень странно и нелогично, не находите? И это ведь не только в настоящее время. Романовы тоже старательно грешили подобным мазохизмом. Хотя… каждый борется со скукой по-своему»

Не будем здесь касаться того, в чём причина тотального предательства интересов России поздней романовской элитой, но для современной России ответ на эту загадку, на наш взгляд, мы можем найти в том, что современная «элита»,

во-первых, практически на сто процентов состоит из тех, кто присвоил себе (украл) её материальные богатства благодаря государственному антиконституционному перевороту Горбачёва – Ельцина (т.н. горбачёвская «перестройка» и поток разграбления всего и вся в России, на который пустил Россию Ельцин в «святые девяностые», говоря словами Наины Ельциной), то есть состоит из воров, и,

во-вторых, состоит из идейных русофобов, то есть из холуёв англосаксонского империализма. Впрочем, практически всегда для них первое совмещается со вторым.

Таким образом, перед ними встал вопрос, являющимся риторическим, или несущим в себе очевидный на него ответ: где «честному вору» хранить добычу?



Очевидно, в одном из оффшорных банков, например, Объединённого Королевства, которые пользуются среди воров безукоризненной репутацией как надёжные. Бесчисленные лорды, начиная с эпохи Елизаветы I-ой, подвизались на хранении и отбеливании добычи, привезённой из-за моря, будь то добытой пиратами Френсиса Дрейка, наркоторговцами Ост-Индской компании или набобами, грабившими Индию.



За четыреста лет они набили на этом руку. И учителя были хорошие, – венецианцы и генуэзцы.



Причём, постсталинской номенклатурной "элите" (а другой, не номенклатурной, у нас просто не было по определению) хотелось, несмотря на своё откровенно плебейское происхождение, стать при этом "вливании в Европу" на равных с европейскими элитами! (И где они видели в Европе равенство национальных элит?) Более того, она, наша "элитка" всерьёз мечтала о том, чтобы даже лорды из верхней палаты G.B. приняли её в свою компанию как равную!

После Сталина наши верхние господа – товарищи совсем из ума выжили, поскольку, распихав по своим криптосчетам англосаксонских оффшоров фантастические богатства, украденные ими в России, тем самым выставили на обозрение хранителям краденого не только то, сколько и чего украли, но и свою глупость.



Ведь каким недалёким вором надо быть, чтобы доверить хранить краденое патентованным разбойникам – англосаксам!



Такие качества, как алчность и глупость у нашей постсталинской элиты, видимо, усилились вследствие отрицательного отбора в её рядах, устроенного Хрущёвым во время чисток в 1953 – 1957 г.г.

Понятное дело, что «хранители» переложат в свои карманы хранимое, как это они дважды проделали в прошлом веке, – после революции и после войны. (После войны они присвоили богатства, вывезенные немцами из СССР и попавшие в их зону оккупации). Вопрос времени, – когда «хранители» присвоят награбленное у нас нашими элитарными ворами, но это произойдёт всенепременно-с.



Без вариантов. Ждём-с. Ибо идея об экспроприации экспроприаторов (если таковыми являются русские варвары, то в первую очередь), родившаяся в своё время недалеко от берегов туманного Альбиона, на этих берегах в банковских кругах живёт и процветает.

«Вхождение в Европу» как идея, заметим, в России оказалась совсем не востребованной подавляющему большинству. Несмотря на оглушительную пропаганду, народ России не захотел в «цэ Европу».



Наши околокремлёвские и кремлёвские мечтатели в итоге после безуспешных попыток воплощения горбачёвских фантазий, основанных на идее превалирования общечеловеческих (читай – англосаксонских) ценностей над национальными (читай – российскими) предстали перед народом очень большими… чудаками, скажем так.

Русские часто не замечают очевидное для социальных антропологов отличие их от англосаксов. Англичанин вас просто не поймёт, если вы, осуждая его поступок, будете взывать к его совести. Англичанин не представляет, что такое совесть в нашем понимании. Для него существует только закон.



Поэтому всякий англичанин, сознательно совершивший преступление, но избежавший наказания за него, является в глазах окружающих его англичан вполне рукопожатным и уважаемым членом общества. Это в первую очередь касается английских лордов, потомственных преступников.

Так кто же они сейчас «хранители» награбленного? Да всё та же старая европейская аристократия, всё те же лорды. Как пишет автор Александр Роджерс в статье "Классовая теория и сегодняшний день", политикус.ру «…Но если кто-то думает, что старая аристократия Европы потеряла своё влияние и исчезла, то вынужден разочаровать – только в лондонском Сити 117 «ливрейных» компаний, принадлежащих наследственным лордам и имеющим собственные гербы.



Причём все эти компании входят в список 500 крупнейших корпораций мира. Вдумайтесь, фактически четверть крупнейших корпораций мира принадлежит британской аристократии!»

Есть нюанс: для того, чтобы лорды приняли на хранение ворованное, вор должен быть ими признан для этого достойным. Иначе не комильфо, поскольку лорды чтут некие не писанные законы королевства. А поскольку они не писанные, как и многое в законодательстве U.K., то, в конечном счёте, только королева или её министр могут дать им добро.



И также она или её министр могут дать команду на изъятие хранимого (в пользу королевства, причём, конечно, исключительно исходя из политической целесообразности, а вовсе не идя на поводу у своих наследственных клептократических наклонностей, как некоторые могут подумать).



Конечно, реальная схема изъятия хранимого в пользу казны значительно более сложная, чем здесь описана, но суть именно такая. А рассказы о тайне и неприкосновенности вкладов оставим для легковерного обывателя.

Государственная необходимость (без всякой иронии) в раскулачивании российских элитарных воров для «западных демократий» вообще и англосаксонских в частности проистекает из того, что деньги, украденные в России, являются криминальными, и поэтому их «натурализация» в западных странах разрушает правовой «скелет» этих стран, поскольку человек (а человек, находящийся при исполнении властных полномочий, в особенности) слаб.



Страх перед наказанием за незаконную услугу для чиновников зачастую уступает соблазну получения взятки. А для вора неуважение к закону, совращение госслужащего или политика дачей взятки, – норма. Украденные из России капиталы будут подрывать государственные устои страны – реципиента. Вот что пишет по этому поводу автор статьи «Криминальные деньги России – почему их отвергает Запад?»:

«США сто лет назад дошли до точки, когда правящий класс был вынужден ставить жесточайшую преграду своей собственной мафии, которая уже стала активно проникать в политику. Создание ФБР было продиктовано как раз пониманием того, что криминал не может управлять государством, и по сути эта правоохранительная структура и тогда, и сейчас ориентирована на создание барьера между криминалом и политическим классом Америки.

Однако никогда еще Запад не сталкивался с таким масштабом проблем, которые сегодня исходят от России: огромная страна, ее экономика захвачены целым отрядом коррупционеров. Это не какое-нибудь Никарагуа с его карикатурным мафиозным президентом Сомосой или сидящий в сельве Медельинский картель. Это именно государство, причем ядерное.

Токсичные триллионы, прикрытые возможностями государства, защищающего их, которые валом прут из России в западную систему, являются проблемой.



Дело в том, что наши нувориши не просто прячут деньги, но и легализуют их, подстраивая уже западный экономический и политический ландшафт "под себя", создавая комфортные условия, к которым они привыкли в России. То есть тащат с собой качественно иной уровень коррупции и преступности, никак не нужный Западу.

Сам Запад, безусловно, вовсе не белый и не пушистый. Основу его благополучия составляет награбленное в Америке, Азии и Африке. Однако на Западе полтысячи лет создавали баланс между откровенно криминальным характером присвоения и государственными интересами.

И теперь этот баланс серьезно нарушается таким мощным источником нестабильности, как российский криминал. Отсюда и все жестче выстраиваемая система противодействия ему. Мероприятия по конфискации криминальных по своему происхождению капиталов из России – один из механизмов противодействия Запада враждебному проникновению.

Естественно, при этом Запад не прочь извлечь и свою корысть, наложив лапу на криминальные капиталы. Но в первую очередь речь идет об очистке своей системы от вируса российского капитализма – вернувшегося бумерангом туда, откуда он к нам и пришел». (Источник: https://publizist.ru/blogs/4796/22671/-?utm_source=finobzor.ru )

Для рядовых хранителей, конечно, важнейшим является последний аспект из перечисленного выше.



А именно возможность нажиться на экспроприации. Для того чтобы королева своим лордам – хранителям дала отмашку грабить у наших либерал–грабителей награбленное ими в России, теперь требуется не так уж много: нужно их заставить свергнуть Путина.



Как, например, в своё время низложение Николая II послужило сигналом к грабежу банкирами российских авуаров в банках Западной Европы. В первую очередь тогда имел место быть грабёж авуаров, принадлежавших царской семье. Во вторую, – всех остальных.



Тот же Рябушинский, который успел вывести из России перед революцией за границу значительный капитал, умер в больнице для бедных.

Для западной элиты без Путина постперестроечные скоробогачи вообще никто и звать их никак. Пока Путин у власти, они ещё могут надеяться хоть на какое-то время сохранить наворованное. Но самое смешное, что некоторые из них, вроде Ходорковского, настойчиво борются за его свержение. Дебилы, что с них взять.

В целом же "образованный класс" России, равно как и сословие нуворишей, интересы которых он обслуживает, не хотят устраивать новый переворот a-la февраль 1917-го года, когда их предшественники низложили Царя.



Не хотят, не смотря на то, что вот уже несколько десятилетий они являются послушными и безотказными холуями власть предержащих в Великобритании и в США.



Они боятся свергать Путина, памятуя о том, чем тогда для их предшественников это мероприятие закончилось. Ну, а для того, чтобы придать им смелости, хранители открыто шантажируют их вполне реальной угрозой экспроприации награбленного. Которая всё равно произойдёт, согласятся они или нет свергнуть Путина.



Вопрос экспроприации, – вопрос исключительно времени, а не того, будет она или нет. Цугцванг. Приехали. Но на хранителей – англосаксов обижаться им не стоит. Сами виноваты. Поди, ещё их бабушки говорили им «Ты, дитятко, не воруй, это грех». Слушаться надо было бабушек.

Но это ещё не все их беды. Как правило, они, говоря словами Путина, не настоящие, а "назначенные миллиардеры", не сами по себе они в миллиардеры выбились.



Не все, конечно, но большинство из них всего лишь штафирки, приставленные к общакам: "Для мафиозных группировок характерно наличие так называемого "общака" – то есть хранилища средств, добытых преступным путем.



Соответственно, появляется необходимость в держателе такого "общака", который обеспечил бы его сохранность, а по возможности, – легализацию и преумножение уже законным путем" (https://publizist.ru/blogs/4796/22671/-?utm_source=finobzor.ru).



Горька доля того держателя общака, будь он хоть трижды миллиардер, если он его не уберёг. Со стороны тех, кто его назначил, его ждёт суровое наказание. Никакие оправдания, типа, нагрянули обстоятельства непреодолимой силы, перед пайщиками общака не прокатят.

Ситуация для них складывается очень тяжёлая ещё и потому, что им, олигархам нашим, не удастся выпросить у хранителей сколько-нибудь существенную отсрочку от раскулачивания.



Никакие обещания, мол, ужо мы постараемся и свергнем Путина к четвергу, сами привезём его в Гаагу, развалим РФ, дайте только срок, – не возымеют действия. У хранителей не остаётся больше времени ждать!



Темпы экономического удушения РФ, которое угодливо проводит правительство России, их не устраивают. Из-за утраты гегемонии реальной перспективой в течение последующих нескольких лет становится экономический крах США, а вслед за ним и их политический крах.



А это значит, что, в лучшем случае, жизненный уровень населения США сократится на 50%. Со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Поэтому в отношении России англосаксонские элиты перешли к консолидированной политике, смысл которой можно выразить словами Марка Катона: «Карфаген должен быть разрушен».



То есть перешли к политике, не допускающей достижения какой-либо договорённости с РФ, кроме получения от неё согласия на безоговорочную капитуляцию.



Только быстрое удушение, фрагментация РФ может вновь заставить мир бояться англосаксов и под угрозой всяческих кар в случае неповиновения позволит им сохранить долларовый институт паразитирования. Сохранить, наконец, имеющийся уровень жизни населения США и Великобритании.

Таким образом, Путин и РФ приговорены англосаксами к уничтожению. И никакое блеяние российских олигархов не заставит их отменить этот приговор. Тотальная пропагандистская диффамация, полная экономическая блокада с их стороны, – вот из чего нам следует исходить в формировании нашей внешней и внутренней политики на ближайшие несколько лет и среднесрочную перспективу.

Вернёмся к нашим баранам, то есть к Её Королевского Величества лордам – хранителям краденого. Образец для подражания всех этих лордов задаёт сама королевская семья, Виндзоры.



Поэтому нам придётся подробнее рассказать здесь о том, как Виндзоры ограбили русскую императорскую фамилию. Рассказать для того, чтобы ещё и этим рассказом намекнуть нашим доморощенным либерал-грабителям: не стройте иллюзий по части надёжности хранения наворованного в банках, подконтрольных, пусть опосредствованно, Виндзорам!

В статье (https://hasid.livejournal.com/337920.html Пишет Hasid ( hasid) 2006-12-2715:26:00) автор пишет о том, что незадолго до февральского переворота 1917-го года (подготовленного, кстати, англичанами под руководством посла в Петрограде сэра Джорджа Бьюкенена) российский министр финансов в 1914-17 годах англичанин Питер Барк провёл операцию по вывозу в Англию русского золота и части драгоценностей дома Романовых.



С английской стороны доставку золота в Англию курировал сэр Фредерик Понсонби. После революции этот самый Барк поселился, разумеется, в Англии, и был королём Георгом возведён в рыцарское достоинство.

Заметим также, что министр финансов Питер Барк, наследовавший в этой должности отставленному по невнятным причинам В.Н. Коковцову, который пользовался очень большим уважением в промышленных кругах России, изрядно поспособствовал тому, что во время войны около полумиллиарда рублей из государственной казны были отпущены на финансирование деятельности разного рода "добровольческих" военно-промышленных комитетов.



Примерно столько казна за это время истратила на постройку флота, так что деньги не малые. Эти комитеты под золотым дождиком, пролитым на них господином министром, расцвели пышным цветом, забурели, и во время подготовки к перевороту февраля 1917-го года сыграли весьма значимую роль.

Далее, сэр Питер Барк, продолжив свою деятельность на ниве грабежа драгоценностей царской короны, обворовал сокровищницу императрицы Марии Фёдоровны, умершей в Дании.



Сразу после смерти Марии Фёдоровны он сумел скрытно вывезти в Англию её ларец с драгоценностями. Следы этого ларца не могли найти до тех пор, пока не выяснилось, что «…наиболее ценные вещи коллекции (Марии Фёдоровны, В.П.) оказались во владении английской королевы Мэй и после ее смерти украсили многочисленных дам Виндзорской династии.



Так, брошь с огромным овальным сапфиром с бриллиантовой застежкой и подвеской из каплевидной жемчужины, которую Марии Федоровне подарил еще ее свекор Александр II, довольно часто можно видеть на нынешней английской королеве Елизавете II. А овальную бриллиантовую брошь с застежкой, подаренную императрице мужем, – на герцогине Кентской.



В этой же семье были замечены и бриллиантовая тиара V-образной формы с сапфиром в центре, в которой Мария Федоровна изображена на многих дореволюционных фотографиях. И воротник из бриллиантов и жемчуга, который украшал ее во время празднования 300-летия дома Романовых» (http://www.ipola.ru/post207158478)

И, наконец, ещё один маленький рассказ на ту же тему: «Летом 1917 года Альберт Стопфорд, переодетый в ЖЕНСКОЕ (!) платье, проник во Владимирский дворец. Апартаменты великой княгини находились на втором этаже — гостиная в стиле Людовика XVI, кабинет, будуар, опочивальня и еще четыре комнаты.



Драгоценности из 244 предметов, …в том числе Владимирская тиара, находился в будуаре. Вор вскрыл потайную дверь и сложил украденное в чемоданы. Благодаря английскому гражданству, он беспрепятственно прошёл через все кордоны.



Поэтому благодаря этому англичанину и его гражданству весь земной шар периодически наблюдает Её Величество королеву Англии в украденной у русских короне…» (Королева Англии носит ворованную корону, украденную у русских(http://www.yaplakal.com/forum2/topic1297280.html))…

***

Окончание статьи следует.



Источник.