Иосиф Сталин и ветер истории

Большинство проблем России в эту тёмную эпоху от нашей доверчивости и от врагов. У нас есть три врага. Первый враг – это самые низменные качества, которые присущи человеку любой национальности: шкурничество, лень, злость, лесть, жадность и прочее. Второй враг – наши предатели, которые находятся во всех уровнях государственной власти и в общественной сфере.

Для того чтобы понять, что происходит в мире последние 1,5 тысячи лет, нужно для начала изучить историю последних 100-150 лет . И тут не обойтись без роли Иосифа Виссарионовича Сталина, чье миропонимание и воля воплотились в создании и расцвете Союза Советских Социалистических Республик — "сверхдержавы N 2" ХХ века, государства-суперконцерна. В современной истории России нет более известного человека, чем Иосиф Сталин. Вокруг него не умолкают споры, а оценки его деятельности диаметрально противоположны. Как его только не называют: гениальным государственным деятелем, противоречивой личностью и тираном. В этом расследовании будут приведены доказательства, о том, что Иосиф Виссарионович Сталин не раз спасал от уничтожения Русскую цивилизацию. Биографию вождя народов подробно рассматривать не будем, только важные моменты. Речь пойдет о самых значимых международных событиях и роль в них Иосифа Сталина.



Эта пятая колонна, ввиду мировоззренческих, кланово-национальных или материальных причин, работает против своей страны: проводит вредные реформы, грабит и развращает свой народ, поливает грязью историю своей страны. Часть из них не скрывают своей омерзительной сущности, поэтому не представляют большой опасности.



Но самыми опасными для народа являются те предатели, которые прикидываются патриотами. Они будут говорить о происках госдепа США, но держать банковские счета в Швейцарии, владеть виллами в Испании и учить детей в Англии.



Наши иуды горячо любимы и почитаемы на Западе, как например, Александр Солженицын, Михаил Горбачев, Борис Ельцин. Данную закономерность подметил еще в 19 веке великий русский поэт Федор Иванович Тютчев:

"А между нас – позор немалый

В славянской, всем родной среде,

Лишь тот ушел от их опалы

И не подвергся их вражде,

Кто для своих всегда и всюду

Злодеем был передовым:

Они лишь нашего Иуду

Честят лобзанием своим".

Следует так же учесть, что оторванная от народа элита, и предпочитающая разговаривать на немецком, французском и английском языках, является идеологически чужеродной, антирусской. И эта элита всегда будет плохо нами управлять, сваливая ответственность на народ, дескать, менталитет у него не такой, варварское азиатское прошлое.

Теперь перейдем к основной нашей проблеме, третий враг – внешний. Нам часто по телевизору говорят про агрессивный Запад, плохую Америку.



Доля истины в этих суждениях есть. Но нужно уточнить, что так называемый Запад в полном подчинении у Англо-саксонского мира, где Великобритания – это голова, а США – это туловище.



Мозгом является мировая финансовая олигархия, которая находиться в Лондоне и "ураганит" на планете, как минимум, последние 500 лет. Это финансовый интернационал, как только не называют: мировым правительством, мировым закулисьем, сионистами, масонами, библейскими "пастухами", аннунаками-рептилойдами с планеты Нибиру, участниками жидомасонского заговора.



Практически каждый человек слышал про известные банковские фамилии: Ротшильды, Рокфеллеры, Барухи, Морганы и т.д. Они устраивают революции и войны; назначают и свергают президентов, контролируя все аспекты нашей жизни. На эту тему написано много литературы в России и за рубежом, например, книга Джона Колемана "Комитет 300".



В терминологии Концепции Общественной Безопасности хозяев планеты называют глобальным предиктором. Скорее всего эти "товарищи" являются только лишь нанятыми финансовыми менеджерами, бухгалтерами. Имена и национальность настоящих правителей мира мы, может быть, никогда и не узнаем.



Но, можно предположить, что живут они в одном из мировых финансовых центров, под названием Швейцария, которая является нейтральной последние 200 лет, но самой милитаризированной страной на планете. В народе же бытует мнение, что миром управляют масоны, но это не так: масонские ложи просто закреплены за определенными территориями, как например структурные подразделения Сбербанка, и к глобальному надгосударственному управлению они не имеют отношения.



Если Вам, дорогие читатели, будут говорить о плохих американцах и англичанах, то просветите этих болтунов, что Америка не принадлежит американцам, Англия англичанам, да и Россия, пока, не принадлежит русским. Конечно же всё вышесказанное, публичные уважаемые граждане могут объявить ложью и теорией заговора, но швейцарские ученые из Федерального технологического института в Цюрихе доказали, что миром правит некая суперкорпорация.



Также о глобальном управлении знал А.С. Пушкин:

"Паситесь, мирные народы!

Вас не разбудит чести клич.

К чему стадам дары свободы?

Их должно резать или стричь.

Наследство их из рода в роды

Ярмо с гремушками да бич"

Несмотря на всё своё могущество, у библейских "пастухов" время от времени возникают различные проблемы и непредвиденные обстоятельства. Одна из самых серьёзных проблем у них появилась во второй половине 19 века, которая заключалась, в том, что мировая капиталистическая система сняла барьеры к безграничному потреблению.



Ведь до промышленных революций большинство людей жило очень скромно. Но в 19 столетии все больше людей выбиваются из "грязи в князи" и начинают потреблять наравне с дворянами и буржуями.



Как показывает наше время, безграничное потребление перемалывает ресурсы планеты, приводит к её катастрофическому загрязнению. Чтобы пресечь эту опасную тенденцию, была разработана в Лондоне идеология "Марксизм" на основе трудов Карла Маркса, чтобы с помощью этого "правильного и верного" учения насадить на планете новый мировой порядок с единым правительством, валютой, религией на основе жесткого фашистского режима, где каждый человек будет знать свое место в обществе (деление на касты).



Финансовому интернационалу нет большой разницы, в каком обществе жить: монархическом, капиталистическом или псевдосоциалистическом. Им главное оставаться на верху пирамиды в толпо-элитарном обществе: были мировыми банкирами – стали мировым политбюро.



Пламенные коммунисты начнут в мой адрес посылать проклятия, ведь "Карл Маркс и Роза Люксенбург – лучшие люди планеты Земля и защитники трудового класса".



Я утверждаю, что на основе марксизма справедливое общество не построишь, что показала хрущево-брежневская эпоха и развал СССР. Для того, чтобы разбираться в этой теории, необходимо начать с важнейшего звена – с политэкономии марксизма. В этом нам поможет наука об измерениях — метрология.



Так вот, марксизм — это метрологически несостоятельное учение. Он оперирует абстракциями, которые невозможно измерить на практике и связать с жизнью, с решением практически значимых задач.



Если зайти на производство, то не удастся измерить объёмы "необходимого" и "прибавочного" продукта; ни одни часы не покажут, когда закончилось "необходимое" рабочее время и началось "прибавочное". Получается, что реальный бухгалтерский учёт и контроль за производством не могут вестись на базе марксистской политэкономии.



Марксистская доктрина полностью обнажила свою несостоятельность уже к началу 1950 х годов, с той поры и возник усугубляющийся со временем кризис псевдо коммунистического развития СССР. Жёсткое разоблачение марксизма, фактический приговор ему даны в 1952 году в работе И.В. Сталина "Экономические проблемы социализма в СССР". Именно в связи с этим работы Сталина были фактически, хотя и не юридически, запрещены.



Вслушайтесь в текст работы И.В. Сталина: "Я думаю, что необходимо откинуть понятия, взятые из "Капитала" Маркса. Я имею в виду, между прочим, такие понятия, как "необходимый" и "прибавочный" продукт, "необходимое" и "прибавочное" время…



Я думаю, что наши экономисты должны покончить с этим несоответствием между старыми понятиями и новым положением вещей. Мы могли терпеть это несоответствие до известного времени, но теперь пришло время, когда мы должны, наконец, ликвидировать это несоответствие".



Это заявление чрезвычайной методологической значимости, ведь терминология – это основа основ в управлении. Марксизм так же провоцирует классовую борьбу, умышленно противопоставляя собственников бизнеса и наемных работников. А для чего? А для того, чтобы сокрыть истинные механизмы закабаления в равной степени как одних, так и других. Их разорение реализуется банковским ростовщичеством через кредитно-финансовую систему с ненулевым ссудным процентом.



В действительности собственник бизнеса и наёмный работник сидят в одной лодке, хотя и имеют принципиально разные функции в схеме получения прибыли, в схеме получения конечного результата.



Проще говоря, Карл Маркс "забыл" упомянуть роль в экономике мировых ростовщиков и не мог понять, что правильнее классифицировать людей в обществе на социальных паразитов и социальных созидателей. Паразитом может быть не только капиталист, угнетающий рабочий класс, но и сам рабочий.

Теперь становится понятно, каким серьезным силам Сталин перешел дорогу. Но забегать вперед не будем, а поговорим о самых важных фактах биографии Сталина до 1917 года. Иосиф Джугашвили родился 1879 году в грузинской семье в городе Гори Тифлисской губернии и был выходцем из низшего сословия.



Отец — Виссарион, происходил из крестьян, по профессии — сапожник.



Мать — Екатерина Георгиевна — происходила из семьи крепостного крестьянина, работала подёнщицей.



Есть так же версия, что Сталин – сын выдающегося русского разведчика, генерал-майора российского Генерального Штаба Николая Пржевальского. И русская разведка внедрила молодого Кобу в марксистское движение. Реальных доказательств в пользу этой версии нет, есть только удивительное внешнее сходство Сталина и Пржевальского. В 1894 года Иосиф сдал приёмные экзамены и был зачислен в православную Тифлисскую духовную семинарию.



Там он впервые познакомился с марксизмом и к началу 1895 года вступил в контакты с подпольными группами революционных марксистов, высланных правительством в Закавказье. В 1899 года, на пятом году обучения, был исключён из семинарии "за неявку на экзамены по неизвестной причине".



23 апреля 1900 года Иосиф Джугашвили, Вано Стуруа организовали рабочую маёвку, на которую собралось 400–500 рабочих. На митинге среди прочих выступил сам Иосиф. Это выступление было первым появлением Сталина перед большим собранием людей. 21 марта 1901 года полиция произвела обыск в физической обсерватории, где жил и работал Джугашвили. Сам он, однако, избежал ареста и перешёл на нелегальное положение, став революционером-подпольщиком.



В сентябре 1901 года в типографии "Нина", начала печататься нелегальная газета "Брдзола" ("Борьба"). Передовая первого номера принадлежала двадцатидвухлетнему Иосифу Джугашвили. Эта статья является первой известной политической работой Сталина. После раскола в 1903 году российских социал-демократов на большевиков и меньшевиков Сталин присоединился к большевикам.



В 1904 году организовывает грандиозную стачку рабочих нефтяных промыслов в Баку, которая закончилась заключением коллективным договора между бастующими и промышленниками.



В декабре 1905 года делегат от Кавказского союза РСДРП на I конференции РСДРП в Таммерфорсе, где впервые лично встретил В. И. Ленина. В мае 1906 года делегат от Тифлиса на IV съезде РСДРП в Стокгольме, это была его первая заграничная поездка.



В апреле-мае 1907 года состоялся V (Лондонский) съезд РСДРП, закрепивший, как потом напишут советские историки, "победу большевиков над меньшевиками". Сталин – делегат и этого съезда. Он уже прочно входит в руководящее звено РСДРП(б).



Об этом говорит и количество его арестов: с 1902-го по 1913-й Сталина арестовывали семь раз, он шесть раз был в ссылке, бежал из нее пять раз. Фактически сколько раз его ссылали, столько раз он и бежал.



Только из последней, Туруханской, ссылки Сталина освободила Февральская революция 1917 года. Прошу заметить, что Джугашвили арестовывали только по политическим статьям, царская охранка не располагала доказательствами, что Сталин грабил банки.

Все ненавистники Сталина стараются обходить стороной вопрос о том, что его волновало в юношеском возрасте. Ответ на это можно получить из стихотворения, которое Иосиф Джугашвили написал в возрасте 17 -18 лет:

"Ходил он от дома к дому,

Стучась у чужих дверей,

Со старым дубовым пандури,

С нехитрою песней своей.

В напеве его и в песне,

Как солнечный луч чиста,

Звучала великая правда

Возвышенная мечта.

Сердца, превращённые в камень,

Заставить биться умел.

У многих будил он разум,

Дремавший в глубокой тьме.

Но люди, забывшие Бога,

Хранящие в сердце тьму,

Полную чашу отравы

Преподнесли ему.

Сказали они: "Будь проклят!

Пей, осуши до дна…

И песня твоя чужда нам,

И правда твоя не нужна!"

Последующие события показали, что в этом стихотворении была описана судьба самого Сталина, ведь он всю жизнь отстаивал правду, справедливость, за которую его отравили. Во времена молодости Сталина ни а какой справедливости речи не могло быть. В царской России того времени было сословное общество, в котором простому народу жилось очень трудно.



Безграмотность 85% населения, высокая детская смертность, вопиющая социальное неравенство, страшный голод, распространение различных эпидемий (тиф, холера, чесотка и т.д.).



Обратите внимание, что речь идет не о глухих и темных годах крепостничества и полного бесправия крестьянства царской России, а о начале 20-го века! Говоря об этом времени, любители и почитатели царизма любят доказывать, что империя была "на взлете": экономика росла, благосостояние народа тоже, повышался уровень образованности и медицинского обслуживания.



Но всё это лукавство. Наверное, эти монархисты не читали труды современников того "благополучного" времени, к примеру, книгу крупнейшего аналитика царских спецслужб, русского генерала А.Д. Нечволодова "От разорения к достатку" издания 1906 года, Н.А. Рубакина "Россия в цифрах" издания 1912 года, Новосельского "Смертность и продолжительность жизни в России" издания 1916 года.

Усугубила экономическое положение страны денежная реформа Сергея Юрьевича Витте в 1987 году, результатом которой явилось появление золотого рубля, иначе, выражаясь современным термином, полностью конвертируемой валюты. Эта идея продвигалась, прежде всего, мировой финансовой олигархией, которой необходимо было иметь гарантии того, что они смогут выкачивать из России ресурсы, получая инвестиционные доходы, ренту в виде золотых рублей.



С одной стороны, это гарантии для иностранных инвесторов, а, с другой стороны, это – золотая удавка на шею не только России, но и других государств. Это так называемый золотой стандарт. Россия одной из последних присоединилась к блоку стран золотого стандарта. Во многих государствах золотой стандарт имел разные условия.



Россия почти на 100% гарантировала своим золотым запасом покрытие этой денежной эмиссии, то есть, в обращении были не золотые монеты, а банкноты, которые покрывались золотым запасом на 90-95%, в то время, как в других странах, например, в Бельгии – этот процент был 40% и ниже.



Для России золотая удавка была самой тугой, поэтому для развития нашей страны нужны были деньги, для напечатания которых требовался золотой запас, а для имения оного необходимо было задействовать один из трех источников или все.



Первый источник – это золотодобыча. При Витте значительная часть золота уходила заграницу по разным каналам, в том числе через Монголию, Китай, Гонконг, а затем попадала в сейфы банков Ротшильдов.



Второй источник – это активное сальдо платежного и торгового баланса.



Еще предшественник Витте министр финансов Вышнеградский говорил: "Недоедим, но вывезем". Имелось в виду то, что мы будем мобилизовать зерновые ресурсы для того, чтобы зарабатывать золото. Выходит, что предшественники Витте также работали над созданием золотого запаса.



И, наконец, третий источник – это кредиты.



Золотые кредиты, которые, естественно, предоставляли те, у кого находилась большая часть золота, а это были Ротшильды. Россия накануне первой мировой войны по многим показателям экономического развития, а также производства промышленной и сельскохозяйственной продукции находилась где-то на четвертом-пятом-шестом местах, а по внешнему долгу оказалась на первом месте в мире.

Во внешних делах то же были ошибки: Россия (цивилизация суши) вопреки законам геополитики вместо сближения и подписания союза с Германской империей (цивилизация суши), стала союзником Британской империей (цивилизация моря). Об этом предупреждал в далеком 1912 году А.Е. Едрихин (Вандам) в книге "Наше положение".

Главный итог правления династии Романовых – это гигантский внешний долг Российской империи к 1914 году, распродажа национальных богатств иностранцам, скупка теми же иностранцами базовых отраслей промышленности: металлургии, судостроения, нефтяной промышленности. Россия существенно отставала от США, Англии, Франции, Германии по размерам валового национального продукта на душу населения.

В 1914 году мировые банкиры развязали Первую мировую войну для истощения воюющих стран, вызова недовольства населения и розжига пожара мировой революции, вследствие чего установить псевдосоциалистический мировой порядок на основе марксизма.



Если не получится (из-за Ленина и Сталина действительно не получилось), то хотя бы заработать на войне капиталы и разрушить Германскую и Российскую империи. Особая роль в этом проекте уделялась России и большевикам, которым власть передали в 2 этапа. В 1917 году произошла февральская буржуазная революция (1-й этап), вследствие чего установилась власть временного правительства во главе с Александром Керенским.



Временное правительство разложило армию (Приказ N1, "Декларация прав солдата"), разрушило Россию, и, играя в поддавки с большевиками, потеряло власть после Великой Октябрьской социалистической революции (2-й этап). В промежутке между двумя революциями, из США в Россию прибыл Лев Троцкий и его американская команда.



В июле 1917 года эти "славные товарищи" вступают в РСДРП (б) и сыграют решающую роль в Октябрьской революции, после которой должна была заполыхать мировая революция. Но у Владимира Ленина были свои планы и идеи. Он, подписав Брестский мир, остановил этот пожар, за что получил предупредительный выстрел.



Впоследствии Ульянов-Бланк был "залечен" своей женой Надеждой Крупской. Вождь мирового пролетариата личность противоречивая: до октября 1917 года Ленин – безусловный разрушитель российской государственности. Контакты с иностранными спецслужбами, призывы к поражению своей страны в мировой войне.



А после Октябрьской революции Ленин – собиратель земель русских. Он создатель нового русского государства – Советского Союза.

После социалистической революции началась гражданская война, в ходе которой погибло приблизительно 10 млн человек. Современные либералы часто говорят про красный террор, забыв упомянуть про преступления белых.



Мировые финансисты помогли победить красным в этой междоусобице. Красные были не просто суровые ребята (почитайте историю осады Сидней-стрит), а самые настоящие антигосударственные силы, которые ненавидели все русское, в лице Льва Троцкого (Бронштейн), Льва Каменева (Розенфельд), Григория Зиновьева (Апфельбаум) и прочих.



И это только вершина айсберга. Эти силы устроили геноцид народов нашей Родины во время гражданской войны и в последующие годы, провели реформу русской азбуки (реформа Луначарского), устроили первую в мире сексуальную революцию ("Теория стакана воды"), наштамповали никогда не существовавших республик (Белоруссия, Украина), уничтожили казачество.



Но среди этих пламенных революционеров была небольшая прослойка патриотов: Иосиф Сталин, Сергей Киров, Вячеслав Молотов, Серго Орджоникидзе, Клемент Ворошилов, которые желали возродить нашу страну и построить справедливое общество.

3 апреля 1922 года Пленум Центрального Комитета партии по предложению Владимира Ленина избрал генеральным секретарем ЦК товарища Сталина. Смысл создания этого поста был прост: требовался человек, который мог бы заниматься секретарской работой.



Подбор кадров, скучная рутинная задача. И Ленин выдвигает на нее именно Сталина – того, кто готов выполнить любое поручение партии. На посту генсека Сталин сумеет грамотно расставить партийные кадры, что потом ему очень поможет во внутрипартийной борьбе.



Именно Сталину принадлежит значительная доля заслуги в деле создания (а вернее говоря – воссоздания) единой страны. 30 декабря 1922 года на I Всесоюзном съезде Советов по предложению Ленина и Сталина было принято историческое решение о создании Союза Советских Социалистических Республик.



Надо сказать, что именно в деле создания СССР впервые произошли разногласия между двумя вождями. Дело было в принципе формирования страны. Ленин предлагал союз равных республик, которые могли легко отделиться, что, собственно говоря, и произошло в 1991 году. Ульянов-Бланк болел не равноправием, а серьезной болезнью, которая называется русофобия.



Также по его замыслу создание СССР позволяло включать в него каждую страну мира, где победила бы пролетарская революция. А вот Иосиф Сталин предлагал проект унитарного государства, в котором другие республики (Украина, Белоруссия, закавказский регион) просто входили в состав РСФСР на правах автономий и не имели никакого права на выход.



За этот проект Ленин обвинил Сталина в великодержавном шовинизме. В итоге, ЦК РКП(б) одобрил ленинские принципы национально-государственного устройства.

В апреле 1923 года состоялся XII съезд партии. Это был первый съезд после победы Октябрьской социалистической революции, на котором Ленин по болезни не мог присутствовать.



Разгоралась борьба за главенство в партии, которая на самом деле была борьбой за пути развития страны. Открытая фаза этой борьбы началась со смертью Ленина – 21 января 1924 года. Главным противником Сталина был Троцкий, являвшийся прямым представителем мировой банкирской закулисы в руководстве СССР. Уже в ноябре 1924 года в своей речи "Троцкизм или ленинизм?" Сталин говорил, что "задача партии состоит в том, чтобы похоронить троцкизм как идейное течение".



Основной смысл противостояния между Сталиным и Троцким заключается в подходах к развитию России. Сталин говорил, что необходимо строить социализм в одной отдельно взятой стране, Троцкий – о необходимости мировой революции. По мнению Льва Давыдовича, социализм в одной отсталой России построить невозможно и поэтому нужно ее использовать в качестве запала и дров для мирового революционного пожара.



Была не просто борьба за власть, а борьба за нашу Родину. Это "незначительное разногласие" на самом деле являлось зримой верхушкой огромного айсберга. Речь шла о том, в чьих интересах будет строиться Советская Россия – народа или мировой олигархии. По мнению Сталина, нужно строить заводы, дороги, детские сады и всячески развивать страну, а, по мнению Троцкого – все это бессмысленно и не нужно. Отсюда и дальнейшие разногласия по вопросам индустриализации и коллективизации.



Сталин и его команда хотели создавать новую промышленность, чтобы иметь возможность независимой политики от мировых центров силы. "Троцкисты" предлагали развивать сельское хозяйство в его старом индивидуальном варианте, закупая необходимую технику за рубежом.

Сталин начинает движение в направлении создания сильного суверенного государства. Разумеется, курс на создание независимой промышленной базы не вызвал "понимания" со стороны мировых сверхдержав. Именно в этот период, по словам Сталина, "создается нечто вроде единого фронта от Чемберлена до Троцкого".



Усиливается шпионская, диверсионная работа. Внутри партии и страны постоянно возникают всевозможные "антипартийные группы".



Борьба с троцкистско-зиновьевским блоком ведется в печати, на пленумах и съездах. Заканчивается все прямой попыткой государственного переворота 7 ноября 1927 года под видом демонстрации. Группы подготовленных боевиков должны были произвести аресты главных руководителей и соратников Сталина. Но эти планы были сорваны: все заранее собрались в Кремле – и дома, куда пришли арестовывать, никого не оказалось.



14 ноября 1927 года Троцкого и Зиновьева исключили из партии. 17 ноября 1927 года постановлением Совета Народных Комиссаров СССР Л. Д. Троцкий был освобожден от обязанностей председателя концессионного комитета. Понимая, кто стоит за Троцким, Иосиф Виссарионович берет в свои руки выдачу "лицензий" на пользование недрами России.



После чего Сталин начинает чистку в партии – правда, очень небольшую. Со второй половины ноября 1927-го до конца января 1928-го за принадлежность к "левой оппозиции" из партии были исключены 2288 человек (еще 970 оппозиционеров исключили до 15 ноября 1927 года) В январе 1928 года Лев Давыдович Троцкий был сослан в Алма-Ату, а затем в 1929-м отправлен за границу. В итоге, за 20-е годы Сталинская команда начинает перехватывать власть у троцкистской банды.



Поспособствовало этому самоуверенность и склоки среди троцкистов. Так же следует учитывать, что рядовые партийцы и простые граждане устали от разрухи и революций. Лозунги Сталина о построении социализма в отдельно взятой стране стали среди них популярны, да и сам Сталин имел авторитет в партии. В этот отрезок времени Сталин и его команда перевели стрелки исторического пути России с курса "мировая революция" на курс "построение социализма в одной, отдельно взятой стране".

В 30-е годы сталинская команда перейдет в решительное наступление и повернет страну на национально-патриотический курс. Наиболее яркое выражение эти шаги найдут в прекращении в 1936 г. празднования 7 ноября как Первого дня мировой революции.



Позднее он станет Днём Великой Октябрьской социалистической революции, т.е. уже не мировым праздником, а советским (русским) праздником мирового значения. В 1936 же году впервые прозвучит термин "советский патриотизм". Прекратились гонения на церковь и священнослужителей (указы N1037/19 от 12.09.1933 г. и N 1697/13 от 11. 11. 1939 г.).



27 июня 1936 года было принято Постановление СНК и ЦИК СССР за N309 "О запрещении абортов, увеличении материальной помощи роженицам, установлении государственной помощи многосемейным, расширении сети родильных Домов, детских яслей и детских садов, усилении уголовного наказания за неплатёж алиментов и о некоторых изменениях в законодательстве о разводах". 7 марта 1934 года была введена в законодательство уголовная ответственность за мужеложство, отмененная в 1917 году.



С середины 30-х годов начинается строительство так называемых "сталинских домов", квартиры в которых, предназначались для полноценной семейной жизни. До этого строили принципиально другое жилье, например, знаменитый дом Народного комиссариата финансов в Москве. Построен в 30-м году, но это троцкистское наследие.



По этому дому-коммуне можно было судить, какое будущее видят сторонники Троцкого: ничего личного – система коридорная. Несмотря на то, что квартиры просторные, в то же время в доме все сделано, чтобы семейный быт планомерно разрушался, и жильцы дома, как можно меньше времени проводили в этих квартирах обособлено друг от друга.



Сдаешь детей в общий детский сад, вечера проводишь в общем клубе, питаешься в общей столовой, так как кухни в этих квартирах очень маленькие. Строительство комфортных домов, запрет абортов, поддержка семьи – все это дает нам понять, что Сталин был за традиционные ценности: крепкая семья, нравственность и духовность.

Изменения коснулись и армии, в сентябре 1935 года были возвращены, отмененные в 17 году, звания: лейтенант, капитан, майор, полковник. Создавались казачьи части, возвращались казачьи знаки отличия.



Эти перемены не остались незамеченными Львом Троцким, который в своей книге "Преданная революция" 1936 года писал: "Трудно измерить глазом размах отступления! Азбука коммунизма объявлена "левацким загибом". Тупые и черствые предрассудки малокультурного мещанства возрождены под именем новой морал.



Вчерашние классовые враги успешно ассимилируются советским обществом. Забота об авторитете старших повела уже к изменению политики в отношении религии. Ныне штурм небес, как и штурм семьи, приостановлен. По отношению к религии устанавливается постепенно режим иронического нейтралитета. Но это только первый этап".

В 1936 году была принята новая конституция, которая и по сей день является самой демократической. Впервые в мире были задекларированы права и социальные гарантии граждан:

1. Право на шести – восьмичасовой рабочий день.

2. Право на ежегодный оплачиваемый отпуск.

3. Невозможность увольнения работника по инициативе администрации или хозяина без согласия профсоюзной и партийной организации.

4. Право на работу. Причем выпускники специальных профессиональных учебных заведений имело право на обязательное трудоустройство по трудовому направлению с предоставлением жилья в виде общежития или квартиры.

5. Право на бесплатное общее и профессиональное образование. Причем, как среднее профобразование, так и высшее.

6. Право на бесплатное пользование детскими дошкольными учреждениями: детскими яслями, детсадами, пионерлагерями

7. Право на бесплатное медицинское обеспечение.

8. Право на бесплатное санаторно-курортное лечение.

9. Право на бесплатное жилье.

10. Право на свободное высказывание своих взглядов по всем проблемам современной жизни страны.

11. Право на защиту государства от произвола местных начальников и чиновников.

12. Право на бесплатный проезд к месту работы или учебы по индивидуальному, оплачиваемому государством проездному документу.

Кроме того, женщины имели право на целый ряд дополнительных своих льгот:

1. Право на трехлетний, частично или полностью оплачиваемый, декретный отпуск с сохранением рабочего места.

2. Право на бесплатную патронажную службу ребенку сроком до одного года.

3. Право на бесплатную молочную кухню для новорожденных до трех лет.

4. Право на бесплатное медицинское и санаторно-курортное лечение при любых детских заболеваниях.

Равноправие граждан СССР, независимо от их национальности и расы, во всех областях хозяйственной, государственной, культурной и общественно-политической жизни являлось непреложным законом. Ни в одной стране мира ничего подобного не было и не могло быть даже в намеке.



Кое-какие социальные блага в зарубежных странах стали появляться лишь после Второй мировой войны в результате мощного рабочего движения, вызванного существованием на планете Советского государства.

5 марта 1936 г. "Правда" опубликовала запись беседы Сталина с председателем американского газетного объединения "Скриппс-Говард ньюспейперс" Роем Говардом, в ходе которой американский журналист задал вопрос о том, насколько новая Конституция, новая избирательная система могут "изменить положение в СССР, поскольку на выборах по-прежнему будет выступать только одна партия".



Отвечая, Сталин сказал: "Вас смущает, что на этих выборах будет выступать только одна партия. Вы не видите, какая может быть в этих условиях избирательная борьба. Очевидно, избирательные списки на выборах будет выставлять не только коммунистическая партия, но и всевозможные общественные организации. А таких у нас сотни…



Вам кажется, что не будет избирательной борьбы. Но она будет, и я предвижу весьма оживленную избирательную борьбу. Миллионы избирателей будут подходить к кандидатам, отбрасывая негодных, вычеркивая их из списков, выдвигая лучших и выставляя их кандидатуры. Да, избирательная борьба будет оживленной, она будет протекать вокруг множества острейших вопросов, главным образом вопросов практических, имеющих первостепенное значение для народа.



Наша новая избирательная система подтянет все учреждения и организации, заставит их улучшить свою работу. Всеобщие, равные, прямые и тайные выборы в СССР будут хлыстом в руках населения против плохо работающих органов власти".



Из этой беседы можно понять, что Сталин с помощью выборов планировал ограничить власть партии и мирным путем отодвинуть от руля государственного управления всех пламенных революционеров, большинство из которых значительную часть своей жизни были подпольщиками и разрушителями.



На смену им должна была прийти образованная, национально-ориентированная элита. Но партийцы понимали, что на этих выборах они могут не победить, а тёплые насиженные места терять не хотели.



В итоге первые секретари обкомов, крайкомов и ЦК нацкомпартий начали присылать в Москву расстрельные списки, дескать, сколько они обнаружили антисоветских элементов, а значит и выборы проводить рано. Это был ультиматум Сталину, и ему пришлось принять правила игры партноменклатуры, иначе он бы сам стал жертвой "сталинских репрессий".



Иосиф Виссарионович был заложником данной ситуации приблизительно 2 года (37 и 38 год). Но в 1939 году большинство партийцев, развязавших террор, было уничтожено. Повезло только Никите Хрущеву, который с Робертом Эйхе, были рекордсменами по числу заявок на расстрелы.



Это период истории назывался в те времена "ежовщина" в честь наркома внутренних дел Николая Ежова, у которого от власти и вседозволенности поехала "крыша", и вместо того, что бы как-то препятствовать террору, развязанный партией, он его только усугублял. Даже выражение такое было — "ежовые рукавицы".



Но в ноябре 1938 года Николая Ежова смещают, а на его место приходит Лаврентий Берия. Почти сразу же, под ноябрьские праздники, была смещена и большей частью арестована вся верхушка наркомата. Затем, расставив на ключевые посты надежных людей, Берия принялся разбираться с тем, что натворил его предшественник. Зарвавшихся чекистов увольняли, арестовывали, а кое-кого и расстреливали.



Органы почистили круто: из рядового состава были уволены 7372 человека (22,9%), из руководящего — 3830 человек (62%). Одновременно начали заниматься проверкой жалоб и пересмотром дел. По самым приблизительным прикидкам, поскольку полные сведения до сих пор не обнародованы, всего до 1941 года включительно были освобождены из лагерей и тюрем 150-180 тысяч человек из 630 тысяч осужденных в годы ежовщины. То есть около 30 процентов.

Давая оценку этому тяжёлому времени, нужно не забывать, что всегда существуют противоречия между кланами региональных элит. Так же в это время проходили процессы, где судили высших чиновников страны, политическую элиту и военных, факты измены, преступлений и предательства были доказаны.



Практически все подсудимые признали свою вину. Ничего тайного и закрытого в этих процессах не было: присутствовали иностранные дипломаты и журналисты, а так же была издана книга "Судебный отчет по делу антисоветского "правотроцкистского блока" тиражом 100 000 экземпляров в 1938 году…

Василий Алексеевич Нагорный



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