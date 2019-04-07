Митинги в Венесуэле. 06.04.2019
12:15. 7 апреля 2019 Просмотров - 64 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
В Венесуэле вчера прошли крупные митинги за и против Мадуро. По всей Венесуэле десятки тысяч человек вышли как в поддержку Мадуро, так и в поддержку Гуайдо.
Крупнейшие митинги традиционно прошли в Каракасе. Мадуро традиционно обвинил в агрессии США и их сателлитов и призвал граждан не ослаблять бдительность.
Гуайдо на митинге в Каракасе объявил о начале "окончательной фазы" (в очередной раз), призвав к повторным митингам в среду, чтобы не утерять мобилизацию оппозиции.
Чависты в этом митинговом двоеборье показывают главное – картинка "весь народ против Мадуро" не складывается и заметного перевеса по численности на митингах у оппозиции нет.
Вполне понятно, что Гуайдо и его хозяевам надо торопиться, после заведения уголовного дела и решения Верховного суда об отстранении от гос.должностей, круг вокруг Гуайдо сужается. Если США ничего не смогут поменять, чависты пройдут по всей процедуре и упекут Гуайдо.
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Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4902331.html
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В Ингушетии тоже митинги. Может про Ингушетию поговорим?