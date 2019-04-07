Митинги в Венесуэле. 06.04.2019

В Венесуэле вчера прошли крупные митинги за и против Мадуро. По всей Венесуэле десятки тысяч человек вышли как в поддержку Мадуро, так и в поддержку Гуайдо.Крупнейшие митинги традиционно прошли в Каракасе. Мадуро традиционно обвинил в агрессии США и их сателлитов и призвал граждан не ослаблять бдительность.Гуайдо на митинге в Каракасе объявил о начале "окончательной фазы" (в очередной раз), призвав к повторным митингам в среду, чтобы не утерять мобилизацию оппозиции.Чависты в этом митинговом двоеборье показывают главное – картинка "весь народ против Мадуро" не складывается и заметного перевеса по численности на митингах у оппозиции нет.Вполне понятно, что Гуайдо и его хозяевам надо торопиться, после заведения уголовного дела и решения Верховного суда об отстранении от гос.должностей, круг вокруг Гуайдо сужается. Если США ничего не смогут поменять, чависты пройдут по всей процедуре и упекут Гуайдо.* * *

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4902331.html