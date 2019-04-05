Коротко по Венесуэле. 05.04.2019

Заместитель министра иностранных дел Венесуэлы разъяснил позицию руководства страны по присутствию российских войск.1. Российские военные находятся в Венесуэле по приглашению и в рамках действующих договоренностей по военно-техническому сотрудничеству.2. Венесуэла намерена развивать и укреплять это сотрудничество в рамках установленных законами Венесуэлы. Российский военный контингент будет находиться в Венесуэле столько, сколько будет нужно.3. При необходимости, есть возможность и вероятность увеличения российского контингента в Венесуэле, с намеком на то, что ожидается расширение контингента, в том числе и в интересах укрепления ПВО страны.Кроме того, на переговорах между Асадом и министром иностранных дел Венесуэлы было озвучено,что Сирия выражает солидарность с народом Венесуэлы борющимся против американской агрессии. Сирия тоже готова оказать помощь Венесуэле (страшно представить размах истерики в штатах, если в Каракасе появится несколько десятков солдат и офицеров САА, хотя бы просто для демонстрации флага). Глава МИД Венесуэлы также отметил, что сирийский опыт сопротивления американской агрессии поможет Венесуэле защитить свой народ и свою нефть от посягательств извне.Из прочего стоит отметить.1. В прибрежном штате Ансоатеги подорвали нефтепровод. Война против инфраструктуры Венесуэлы продолжается. Размер ущерба пока неясен. Взрыв произошел аккурат после объявления о начале уголовного преследования Гуайдо.2. Китай намерен и дальше наращивать закупку нефти в Венесуэле, чтобы не допустить полной экономической блокады страны и обеспечить поступление валюты в Венесуэлу.3. На завтра Мадуро и Гуайдо объявили мобилизацию своих сторонников для митингов в Каракасе и других крупных городах. Если завтра у Гуайдо будет опять невысокая численность митингов, то весьма вероятно, что день его ареста существенно приблизится.Ну и небольшая истерика от Марка Рубио.Читатели вопрошают:

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4897688.html