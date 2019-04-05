Главная » Невероятное в мире, Политика

Коротко по Венесуэле. 05.04.2019

10:41. 5 апреля 2019 Просмотров - 148 Нет комментариев Опубликовал:


Заместитель министра иностранных дел Венесуэлы разъяснил позицию руководства страны по присутствию российских войск.

1. Российские военные находятся в Венесуэле по приглашению и в рамках действующих договоренностей по военно-техническому сотрудничеству.
2. Венесуэла намерена развивать и укреплять это сотрудничество в рамках установленных законами Венесуэлы. Российский военный контингент будет находиться в Венесуэле столько, сколько будет нужно.
3. При необходимости, есть возможность и вероятность увеличения российского контингента в Венесуэле, с намеком на то, что ожидается расширение контингента, в том числе и в интересах укрепления ПВО страны.

Кроме того, на переговорах между Асадом и министром иностранных дел Венесуэлы было озвучено,что Сирия выражает солидарность с народом Венесуэлы борющимся против американской агрессии. Сирия тоже готова оказать помощь Венесуэле (страшно представить размах истерики в штатах, если в Каракасе появится несколько десятков солдат и офицеров САА, хотя бы просто для демонстрации флага). Глава МИД Венесуэлы также отметил, что сирийский опыт сопротивления американской агрессии поможет Венесуэле защитить свой народ и свою нефть от посягательств извне.

Из прочего стоит отметить.



1. В прибрежном штате Ансоатеги подорвали нефтепровод. Война против инфраструктуры Венесуэлы продолжается. Размер ущерба пока неясен. Взрыв произошел аккурат после объявления о начале уголовного преследования Гуайдо.
2. Китай намерен и дальше наращивать закупку нефти в Венесуэле, чтобы не допустить полной экономической блокады страны и обеспечить поступление валюты в Венесуэлу.
3. На завтра Мадуро и Гуайдо объявили мобилизацию своих сторонников для митингов в Каракасе и других крупных городах. Если завтра у Гуайдо будет опять невысокая численность митингов, то весьма вероятно, что день его ареста существенно приблизится.

Ну и небольшая истерика от Марка Рубио.

Засвидетельствуйте этот гротескный роман между двумя преступными и нелегитимными режимами: один в Сирии, который использует газ против невинных людей, включая детей, и другой в Венесуэле, который использует еду как оружие, чтобы морить голодом своих собственных людей.

Читатели вопрошают:

Сенатор, пока Россия закрепляется в Венесуэле, президент Трамп высмеивает в своем Твиттере Джо Байдена. Разве это не вызывает у вас беспокойства?

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4897688.html

Метки: венесуэла, Китай, Россия, сирия, США

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Коротко по Венесуэле. 08.02.2019
Коротко по развитию венесуэльского кризиса.1. Президент Конституционной палаты Верховного Суда Венесуэлы...юридической силы в Венесуэле. Верховный Суд Венесуэлы также инициировал процедуру...на блокирование международных активов Венесуэлы с целью ухудшения ...
Коротко по Венесуэле. 03.04.2019
Коротко по развитию венесуэльского кризиса.1. Национальное учредительное собрание Венесуэлы своим ...управляет.7. В некоторых районах Венесуэлы продолжаются перебои с электроэнергией -... политической и экономической изоляции Венесуэлы и купировать самые острые ...
Коротко по Венесуэле. 27.01.2019
Коротко по развитию кризиса вокруг Венесуэлы.1. Мадуро официально отклонил ... из Вашингтона "президента" в Венесуэле объявили предателем. Сам сценарий напоминает...Россия продолжает оказывать дипломатическую поддержку Венесуэлы. Заявления об отправке ЧВК на...
Коротко по Венесуэле. 12.03.2019
Коротко по развитию американской агрессии против Венесуэлы.1. США таки решили ...на сетевую инфраструктуру объектов жизнеобеспечения Венесуэлы по-прежнему достаточно серьезно ... атаки на объекты инфраструктуры Венесуэлы они смогут сохранить управляемость ...
Коротко по Венесуэле. 05.03.2019
Коротко по Венесуэле.1. Гуайдо легально вернулся в Венесуэлу (через Панаму) и ... подрывает стабильность власти в Венесуэле и оставляет множество зацепок ... подрыва действующего правительства. Также Венесуэла намеревается добиваться возвращения контроля над...
Коротко по Венесуэле. 06.02.2019
Коротко по развитию кризиса в Венесуэле.1. Венесуэльские военные перехватили ...мешать доставке гуманитарной помощи в Венесуэлу, чтобы "накормить голодающий народ"....усилить давление на международные активы Венесуэлы находящиеся в странах поддержавших переворот...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>