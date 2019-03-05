Коротко по Венесуэле. 05.03.2019

Коротко по Венесуэле.1. Гуайдо легально вернулся в Венесуэлу (через Панаму) и призвал оппозицию выйти на митинг 9 марта. Власти его возвращение подчеркнуто проигнорировали, делая вид, что он как раньше ничем не управлял, так и не управляет. Хотя ранее официальные лица заявляли, что по возвращению в страну Гуайдо арестуют за нарушение постановление Верховного Суда, запретившего Гуайдо покидать страну. С одной стороны, линия чавистов понятна – они пытаются продемонстрировать, что Гуайдо самозванец (посольство РФ в Каракасе его фактически также называет) и у него нет реальных рычагов власти. С другой стороны, даже видимость двоевластия подрывает стабильность власти в Венесуэле и оставляет множество зацепок для различных действий против правительства. Возможно, провал планов США по форсированному свержению Мадуро (сегодня президент Боливии Моралес заявил, что план Трампа в Венесуэле потерпел неудачу, а Wall Street Journal пишут, что "усилия США в Венесуэле все чаще выглядят как провал") расхолаживает руководство чавистов, но на деле еще ничего не закончилось – США сейчас пытаются реализовать план Б, рассчитывая более длительным давлением добиться того, чего им не удалось добиться наскоком в январе и феврале. Также возможно, что подобная мягкость вызвана желанием избежать силовых сценариев, которые могли бы дать США предлог для интервенции. По факту, линия поведения Мадуро сейчас напоминает ситуацию, когда парламент объявил ему импичмент, Верховный суд это решение отменил, а он продолжил управлять Венесуэлой, демонстрируя, что у оппозиции нет реальных рычагов власти и влияния, чтобы сменить режим. Тогда это сработало, но сейчас ситуация несколько иная.2. Армия продолжает сохранять верность Мадуро, о чем руководство армии не устает напоминать. Руководство армии даже открыто предлагает США не сдерживать себя и сразу включать в санкционные списки всю армейскую верхушку, если американцам так хочется. Мода на троллинг в соц.сетях не миновала и венесуэльское армейское командование. Кол-во дезертиров и предателей военные считают несущественным, сохраняя полную управляемость войсками и мобилизационными механизмами. США в свою очередь продолжают раскручивать тему кубинского влияния, указывая на то, что это зловредное влияние кубинцев мешает венесуэльским военным выбрать "демократию". В Сенате США уже идет обсуждение возможности введения новых санкций против Кубы в добавок к тем санкциям, которые вводятся против Венесуэлы. Кроме того, обученные США и Колумбией боевики грозят силовыми действиями с территории Колумбии. Пока что в виде роликов, но недавнее нападение на пограничный блокпост показывает, что продолжение может быть более кровавым.3. В Каракасе в эти дни проходит карнавал, что затрудняет организацию протестов за и против Мадуро. Поэтому стороны ждут окончания праздников (хотя и имели место инциденты, когда люди в масках кидали камни в военных), после чего параллельные митинги будут продолжены. Чависты уже деятельно показали способность собирать большие митинги в свою поддержку, так что картинка "Никто не поддерживает Мадуро" уже давно рассыпалось. В тоже время численность митингов за Гуайдо в течение января-февраля каждый раз оказывалась недостаточной, чтобы создать иллюзию безоговорочной народной поддержки Гуайдо.4. Начались работы по перебазированию офиса PDVSA из Лиссабона в Москву. Венесуэльские официальные лица заявляют, что это позволит избежать захвата компании США и позволит ей продолжить действовать даже в текущих условиях Кроме того, ведутся активные переговоры по поводу увеличения поставок нефти в Китай, дабы обойти ограничения наложенные на венесуэльскую нефтедобычу американцами. Но вполне понятно, что то, что у Венесуэлы отжали, сейчас Мадуро не отдадут, по максимуму затягивая дело в судах и бюрократической волоките.5.В отношении гуманитарной помощи, то Венесуэла как и ранее намерена принимать ее только от дружественных стран, игнорируя попытки США и ее сателлитов использовать "гуманитарную помощь" для подрыва действующего правительства. Также Венесуэла намеревается добиваться возвращения контроля над захваченными активами, которые планируется использовать в том числе и для закупок продовольствия и медикаментов (блокируя эти активы, США и Ко фактически пытаются усилить гуманитарный кризис в Венесуэле).В целом, с митингов 9 марта начнется новый раунд борьбы, которая переходит в долговременное русло. Если митинги за Мадуро будут по-прежнему многочисленными, армия сохранит лояльность, Россия и Китай продолжат оказывать экономическую и политическую поддержку, а дружественные государства Латинской Америки блокировать проамериканские инициативы ОАГ, у США вряд ли получится сместить Мадуро без интервенции.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4821471.html