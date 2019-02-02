Коротко по Венесуэле. 02.02.2019

Коротко по развитию кризиса вокруг Венесуэлы.1. Мадуро объявил, что Национальная Ассамблея готовит досрочные выборы парламента, что означает, что текущий состав парламента будет распущен. Достаточно логичный, но несколько запоздавший шаг, парламент надо было распускать сразу после неудачных попыток объявить импичмент Мадуро, когда Верховный Суд выявил целый ряд прямых нарушений законодательства со стороны оппозиции. Сейчас это будет сделать несколько сложнее, но сам по себе ход с перевыборами парламента это шаг в правильном направлении.2. Один из штабных генералов ВВС примкнул к перевороту. Все по лекалам событий в Ливии и Сирии (что как бы намекает на возможность кровавого месива), где подрыв власти Каддафи и Асада сопровождался переманиванием/покупкой части чиновников и генералитета. В Ливии этого оказалось достаточно. В Сирии этого не хватило. Посмотрим как пойдет в Венесуэле – уверен, что это не последнее предательство такого рода. Руководство ВВС уже объявило перешедшего на сторону переворота генерала предателем и заверило в полной лояльности Мадуро. США в очередной раз призвали военных присягнуть назначенному из Вашингтона президенту.3. Продолжается наращивание американских сил в Колумбии. Местные источники отмечают прилеты американских военно-транспортных самолетов. Публично, Белый Дом заявляет, что решение о военной операции в Венесуэле не принято, но продолжает сыпать угрозами в адрес Мадуро, если тот попытается зачистить американских марионеток. В мейнстримовой прессе США сочетаются полный набор штампов про "диктаторский режим Мадуро" перемешанный с страхом втянутся в еще одну длительную войну с неопределенным результатом, что является логичным следствием поражений США в войнах на территории Сирии и Афганистана.4. В Каракасе сегодня прошли митинги за и против Мадуро, которые как обычно были локализованы в районах доминирующей поддержки – за Гуайдо митинговали в зажиточных районах, где сильны позиции проамериканской оппозиции, за Мадуро – в бедных районах Каракаса, где сильны позиции чавистов.На протестах против Мадуро отмечались флаги США, так сказать представляя заказчика всего действа. Согласно опросам социологических служб, большинство жителей Венесуэлы (даже тех, кто не поддерживает Мадуро) выступают против иностранной интервенции.5. Австрия и Греция подтвердили, что не признают Гуайдо президентом Венесуэлы, дополнив позицию разобщенного правительства Италии, которое так и не смогли определится – поддерживать ли сервильную линию брюссельских заправил или проявить в очередной раз публичное фрондерство.Стоит так же отметить, что федерация Британских профсоюзов призвала к митингам протеста против захвата Банком Англии венесуэльского золота по поводу которого в последние дни можно было наблюдать массу спекуляций. Помимо этого Мадуро поддержал и Джереми Корбин, что вызвало в евроатлантической и консервативной прессе самую настоящую истерику, вплоть до обвинений Корбина в коммунизме.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4749524.html