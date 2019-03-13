Коротко по Венесуэле.13.03.2019

МИД КНР официально объявил о готовности оказать помощь Венесуэле в вопросах восстановления энергоснабжения.В первую очередь речь может идти о поставках необходимых комплектующих для восстановления электростанций подвергшихся атаке, а также дополнительными инвестициями в энергетическую инфраструктуру.Несмотря на угрозы из Вашингтона, Китай публично дает понять, что не намерен отказываться от своих инвестиций в Венесуэлу и будет сохранять разноуровневую поддержку Мадуро и чавистов, которые выступают гарантами китайских вложений в Венесуэлу.На фоне этих заявлений, правительство Венесуэлы объявило о том, что электроснабжение Венесуэлы после 5 дней тяжелого кризиса в целом восстановлено, хотя отдельные районы еще остаются без света или же испытывают перебои с электроснабжением. Но вполне понятно, почему правительство стремиться объявить о преодолении основных последствий диверсии на "Эль-Гури" несмотря на то, что на 100% электроснабжение пока не восстановлено..Ожидается, что в ближайшее время возобновится работа школ и другой социально-экономической инфраструктуры, которая была парализована отключением электроэнергии. При этом Венесуэла уже обратилась к Китаю и России с просьбой помочь с расследованием диверсии против ее энергосистемы.Отдельно отмечается роль армии, которая смогла по большей части предотвратить массовые беспорядки и грабежи, взяв под охрану ключевые объекты и обеспечив поставки топлива из армейских запасов для генераторов. Кроме того, армия организовала наземное и воздушное патрулирование вокруг ключевых объектов электроснабжения страны. Министр обороны Венесуэлы отметил, что страна с помощью вооруженных сил отразила это нападение и будет отражать все последующие нападения на боливарианскую революцию со стороны империалистов. Также министр обороны отметил большую роль вооруженной боливарианской милиции в поддержании общественного порядка в районах оставшихся без света, указав на высокий уровень самоорганизации венесуэльского общества перед лицом агрессии. Армия гарантирует, что будет оказывать сопротивление любым попыткам вторгнуться в страну со стороны Колумбии и Бразилии, или же морского вторжения на побережье.В ответ на заявления венесуэльской армии, Госдеп США уже традиционно обвинил военное руководство Венесуэлы в "коррупции и наркоторговле". Призывов "перейти на сторону народа не последовало – видимо эта схема совсем не работает и ее убрали из официальной повестки.На Гуайдо завели уголовное дело по факту причастности к атаке на энергетический сектор Венесуэлы. Прошедший в Каракасе митинг против Мадуро по численности оказался совсем жалким, даже несмотря на перебои с электроэнергией. Гуайдо де-факто не имеет ни правительства, ни администрации. ни рычагов управления чем-либо, ни силового аппарата, ввиду чего даже среди противников Мадуро все чаще возникает вопрос, а чем вообще Гуайдо управляет и где его "многомиллионная" поддержка. Ситуация достаточно наглядно иллюстрирует причины, по которым США вынудили Гуайдо вернуться в Венесуэлу, прервав его запланированное турне в Европу. Если бы он сейчас катался по европейским столицам, то протестное движение уже давно бы схлопнулось, а так вокруг его фигуры еще пытаются организовывать митинги в богатых районах Каракаса, которые по численности не могут превзойти митинги чавистов в поддержку Мадуро.Если энергетический кризис будет полностью преодолен и проамериканская оппозиция не сможет его использовать для аккумуляции протестных настроений, то это будет достаточно показательной иллюстрацией ее практической импотенции в виде неспособности воспользоваться даже столь выгодной ситуацией.В этой связи отъезд американских дипломатов увязывают с возможным ужесточением курса США в отношении Венесуэлы начиная от организации морской блокады и дополнительных санкций против Китая, РФ и Кубы и заканчивая возможной военной операцией против Венесуэлы. Разговоры на этот счет являются следствием того, что иные методы по смене неудобного режима не работают.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4838935.html