1972. Фрэнк Баумгарт путешествует по Средней Азии



В яблоневом саду возле Алма-Аты молодая казахская девушка позирует с охапкой яблок





В яблоневом саду недалеко от Алма-Аты рабочие берут яблоки из кучи соломы и упаковывают их для транспортировки в деревянные ящики



В яблоневом саду недалеко от Алма-Аты рабочие берут яблоки из кучи соломы и упаковывают их для транспортировки в деревянные ящики



Причудливые заснеженные скальные образования в горах Заилийского Алатау, самой северной части Тянь-Шаня. Казахстан



Ресторан Кок-Тюбе близ Алма-Аты состоит из трех зданий в стиле традиционных юрт



В своей студии в Алма-Ате скульптор Сореншав Балдас хранит свои деревянные скульптуры



В своей студии в Алма-Ате скульптор Сореншав Балдас хранит свои деревянные скульптуры



Первые посетители вечернего спектакля проходят через искусно освещенный вестибюль театра во Фрунзе



Кобры на змеиной ферме в киргизской столице Фрунзе используются для сбора яда



Во Фрунзе директор змеиной фермы демонстрирует как добывают яд из змей



Стадо овец на горном пастбище около 1500 метров над уровнем моря в 80 километрах от Фрунзе





Пастушьи юрты на горном пастбище на высоте около 1500 метров над уровнем моря, расположенном примерно в 80 километрах от Фрунзе



Везде, где практикуется овцеводство, автомобилистам придется привыкать к стадам овец на дорогах



Везде, где практикуется овцеводство, автомобилистам придется привыкать к стадам овец на дорогах



Источник: https://humus.livejournal.com/6555680.html