1972. Фрэнк Баумгарт путешествует по Средней Азии
В яблоневом саду возле Алма-Аты молодая казахская девушка позирует с охапкой яблок
В яблоневом саду недалеко от Алма-Аты рабочие берут яблоки из кучи соломы и упаковывают их для транспортировки в деревянные ящики
В яблоневом саду недалеко от Алма-Аты рабочие берут яблоки из кучи соломы и упаковывают их для транспортировки в деревянные ящики
Причудливые заснеженные скальные образования в горах Заилийского Алатау, самой северной части Тянь-Шаня. Казахстан
Ресторан Кок-Тюбе близ Алма-Аты состоит из трех зданий в стиле традиционных юрт
В своей студии в Алма-Ате скульптор Сореншав Балдас хранит свои деревянные скульптуры
В своей студии в Алма-Ате скульптор Сореншав Балдас хранит свои деревянные скульптуры
Первые посетители вечернего спектакля проходят через искусно освещенный вестибюль театра во Фрунзе
Кобры на змеиной ферме в киргизской столице Фрунзе используются для сбора яда
Во Фрунзе директор змеиной фермы демонстрирует как добывают яд из змей
Стадо овец на горном пастбище около 1500 метров над уровнем моря в 80 километрах от Фрунзе
Пастушьи юрты на горном пастбище на высоте около 1500 метров над уровнем моря, расположенном примерно в 80 километрах от Фрунзе
Везде, где практикуется овцеводство, автомобилистам придется привыкать к стадам овец на дорогах
Везде, где практикуется овцеводство, автомобилистам придется привыкать к стадам овец на дорогах