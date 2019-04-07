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1972. Фрэнк Баумгарт путешествует по Средней Азии

09:07. 7 апреля 2019 Просмотров - 79 Нет комментариев Опубликовал:


В яблоневом саду возле Алма-Аты молодая казахская девушка позирует с охапкой яблок


В яблоневом саду недалеко от Алма-Аты рабочие берут яблоки из кучи соломы и упаковывают их для транспортировки в деревянные ящики


В яблоневом саду недалеко от Алма-Аты рабочие берут яблоки из кучи соломы и упаковывают их для транспортировки в деревянные ящики


Причудливые заснеженные скальные образования в горах Заилийского Алатау, самой северной части Тянь-Шаня. Казахстан


Ресторан Кок-Тюбе близ Алма-Аты состоит из трех зданий в стиле традиционных юрт


В своей студии в Алма-Ате скульптор Сореншав Балдас хранит свои деревянные скульптуры


В своей студии в Алма-Ате скульптор Сореншав Балдас хранит свои деревянные скульптуры


Первые посетители вечернего спектакля проходят через искусно освещенный вестибюль театра во Фрунзе


Кобры на змеиной ферме в киргизской столице Фрунзе используются для сбора яда


Во Фрунзе директор змеиной фермы демонстрирует как добывают яд из змей


Стадо овец на горном пастбище около 1500 метров над уровнем моря в 80 километрах от Фрунзе


Пастушьи юрты на горном пастбище на высоте около 1500 метров над уровнем моря, расположенном примерно в 80 километрах от Фрунзе


Везде, где практикуется овцеводство, автомобилистам придется привыкать к стадам овец на дорогах


Везде, где практикуется овцеводство, автомобилистам придется привыкать к стадам овец на дорогах

Источник: https://humus.livejournal.com/6555680.html

Метки: алма-ата, история, Россия, средняя азия, фото

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