Загадка Тихих близнецов.

Эта странная история берет свое начало в 1963 году, когда на Барбадосе рождаются близнецы Джун и Дженнифер Гиббонс. Известный как «Безмолвные близнецы», этот жуткий дуэт занимался написанием фантастических романов, но все не так-то просто. Джун и Дженнифер разговаривали только друг с другом! Да, вы правильно поняли: они игнорировали всех и не общались ни с кем, кроме как между собой. Этот случай так и не раскрыт до сих пор…

Давайте узнаем, как их таинственная жизнь привела к преступлениям, психбольнице и загадочной смерти одной из сестер…

Вскоре после рождения их семья переехала в Хаверфордвест, Уэльс. Известный своим спокойствием и размеренностью, этот город и близнецы Гиббонс, кажется, имели одну общую черту – они были тихими.Поначалу родители сестер испугались и решили, что их дочери от рождения являются немыми. Но очень скоро поняли, что девочки все слова прекрасно понимают и умеют выговаривать, однако общаться с окружающими отказываются наотрез. Вместо этого они общались исключительно друг с другом и немного с младшей сестрой Роуз, изобретя для этого свой специфический язык, понятный только им.

Еще в школе у близняшек обнаружили, так называемую, криптофазию. Это такой специфический язык, который может возникать в паре близнецов, который понимают только они. Криптофазия встречается у 30% близнецов – это происходит из-за того, что близнецы растут в тесном контакте и большой симпатии друг к другу. И когда один произносит ошибочное слово (а малыши это делают часто), другой запоминает. Ошибки копятся, но это не мешает малышам понимать друг друга. Обычно к шести-восьми годам эта проблема у близнецов полностью исчезает.

Но у Тихих близнецов криптофазия дошла до абсурда – их не могли понять окружающие. В итоге девочки замкнулись и стали общаться в основном друг с другом и иногда с младшей сестренкой. В школе у них тоже начались большие проблемы.

Гораздо позже один из психиатров, пытающихся расшифровать поведение девочек, записала их разговор на магнитофон. Она хотела, замедлив пленку, попробовать расслышать произносимые ими слова. Однако в процессе замедления записанного разговора, оказалось, что девочки говорят на обыкновенном английском, но очень-очень ускоренном. И данный факт косвенно указывал на то, что у сестер Гиббонс, скорее всего, был высокий уровень интеллекта.

Психологи не смогли понять, как девочкам удается говорить так быстро и, тем более, как им удается распознавать речь друг друга и вычленять слова.

В детстве сестры были единственными темнокожими детьми в месте своего проживания. Из-за этого над ними часто издевались в школе. Это очень травмировало их психику, что привело к их абсолютному закрытию от окружающих.

В 14 лет родители отправили их в разные школы-интернаты, чтобы разделенный ритм жизни научил бы их адаптироваться к социуму. И это стало роковой ошибкой. Почти сразу после разделения, обе близняшки впали в так называемый кататонический ступор. Это состояние физической заторможенности, бывает при сильном стрессе и, иногда, при шизофрении.

Родители снова объединили близняшек, но было уже поздно. Девочки изолировались от окружающих. Они жили в своей комнате, где беспрерывно занимались творчеством – писали пьесы и рассказы, устраивали кукольные представления. Говорили то они непонятно для окружающих, но, как мы помним, это был вполне традиционный английский язык, просто очень скоростной. И писали слова они корректно.

Из-за их отказа разговаривать с посторонними, близнецы были отправлены к нескольким терапевтам. Однако ни один из врачей не мог заставить девочек общаться с другими людьми.

Во многих своих жизненных бедах Джун и Дженнифер винили не мир и не себя самих, а друг друга. Ведь на страницы своих дневников они выплескивали такую жгучую ненависть к двойнику, что читая это, у психиатров шевелились волосы на затылке.

Вот что, к примеру, писала Джун о своем близнеце: «Никто в мире не страдает так, как мы с сестрой. Живя с супругом, ребенком или другом, люди не испытывают того, что испытываем мы. Моя сестра, как гигантская тень, крадет у меня солнечный свет и является средоточием моих мучений».

Вдохновленные дневниками, они начали писать романы о мужчинах и женщинах, занимающихся преступной деятельностью. Джун написала «Пепси-Кольный наркоман», а Дженнифер — «Кулачный бой», «Discomania», «Сын таксиста» и еще несколько коротких рассказов.

Все, кто знакомился с их произведениями, отмечали, что сценарии, написанные сестрами Гиббонс, напичканы огромным количеством нереализованной жестокости и агрессии их авторов.К примеру, в одном из произведений, написанном в те годы Дженнифер, и носящем название «Pepsi-Cola Addict» («Пепси-Кольный наркоман»), старшеклассник, герой школы, вступает в сексуальные отношения с одним из учителей. Но пойманный «на горячем», отправляется в исправительное учреждение, где подвергается домогательствам со стороны охранника-гомосексуалиста.

В другом рассказе Дженнифер нарисовала историю, в которой врач в попытке спасти жизнь своего ребенка, убивает любимую собаку, чтобы использовать ее сердце в операции по трансплантации сыну. Дух собаки якобы переносится в ребенка и, в конечном итоге, мстит врачу за свою смерть, жестоко его убивая.

Еще одно произведение Дженнифер под названием «Discomania» описывало историю молодой женщины, попавшей в закрытый клуб на дискотеку, где творится сущее безумие с актами насилия и сексуальных извращений.

Из-за того, что в публикации им было везде отказано, девочки, полностью поменяв свою тактику поведения и отношения к жизни, неожиданно вышли на улицу с целью стать преступницами.

Они совершили череду нападений на прохожих и друг на друга, несколько краж из магазинов, а также поджогов, после чего были пойманы полицией с предъявлением шестнадцати пунктов обвинения.

Учтя их девиантное и антисоциальное поведение, суд постановил, что близнецов Гиббонс следует поместить в закрытое охраняемое учреждение, и их отправили в Broadmoor Hospital, психиатрическую лечебницу строгого режима, где сестры провели последующие 11 лет.

В больнице поведение сестер озадачило врачей. Они поочередно голодали. Сестер содержали в разных камерах на противоположных концах больницы, но при этом, несмотря на то, что они находились не рядом друг с другом, они часто занимали одинаковые позы и положения тел, чем вызывали у персонала клиники какой-то потусторонний ужас.

Во время пребывания в больнице они заключили соглашение о том, что одна из них умрет. Когда врачи решили перевести близнецов в клинику Caswell, Дженнифер умерла в пути. Ее смерть остается загадкой и по сей день.

Во время пребывания в психиатрической больнице близнецы начали верить, что для того, чтобы одна из них могла вести нормальную жизнь, кому-то пришлось бы умереть. После долгих обсуждений они обе пришли к выводу, что именно Дженнифер умрет.

В марте 1993 года врачи решили перевести близнецов в клинику Caswell. В то время об истории близнецов Гиббонс захочет написать Марджори Уоллес, одна из известных репортеров газеты «Guardian». В конечном итоге, она окажется единственным человеком из внешнего мира, которому удастся пробиться сквозь стену молчания сестер. Однажды, посетив Дженнифер Гиббонс в клинике накануне их переезда в Caswell, она услышит от нее фразу «Марджори, Марджори, я собираюсь умереть». А на вопрос, что все это значит, она ответит: «Потому что мы так решили».

Во время поездки в клинику Caswell Дженнифер спала на коленях Джун с открытыми глазами. Но по прибытии оказалось, что в машине Дженнифер впала в кому. Доставив ее в отделение реанимации, врачи смогут лишь констатировать ее смерть, а аутопсия, проведенная в этот же день, покажет, что она скончалась от острого миокардита – поражения сердечной мышцы воспалительного характера.

Столь внезапная и странная смерть вызовет множество пересудов, но проведенное криминалистическое и токсикологическое исследование не найдет в ее организме присутствия токсинов или иных веществ, которые могли бы вызвать смерть человека.

Когда Джун допросили на следствии, она поведала, что Дженнифер вела себя странно в течение нескольких дней до их переезда. Джун также сказала, что речь сестры была невнятной, и они обе подумали, что она умирает.

Позже Джун рассказала Марджори Уоллес, что в машине сестра просто положила ей голову на плечо и произнесла одну единственную фразу: «После долгого ожидания теперь мы свободны».

Дженнифер похоронили под надгробием с выгравированными на граните стихами: «Нас когда-то было двое, мы были одним целым, но больше нас не двое, по жизни будь одним, покойся с миром».

На сегодняшний день Джун Гиббонс 53 года, она проживает в доме своих родителей, принимает лекарства и уже немного социализировалась. Будто бы даже она иногда стала понемногу разговаривать с окружающими, вот только все равно ее далеко не все понимают.

Даже при том, что никто действительно не знал причудливый и секретный мир близнецов Гиббонс, выдержка из дневника Дженнифер говорит о многом.

Она писала: «Мы стали смертельными врагами. Мы считаем, что от каждого из нас исходит энергия, жалящая другого, словно раскаленный клинок. Я постоянно спрашиваю себя, могу ли я избавиться от собственной тени или это невозможно? Может ли человек существовать без тени или, потеряв ее, он также погибает? Без моей тени я приобрету жизнь и смогу быть свободной или умру? Ведь эта тень олицетворяет мои страдания, боль, обман и жажду смерти».

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Источник: https://salik.biz/articles/52899-zagadka-tihih-bliznecov.html