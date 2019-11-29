Тиауанако – загадки древнего города.

Это древнее городище располагается на севере Боливии, вблизи перуанской границы, на высокогорном плато Альтиплано (около четырёх тысяч метров над уровнем моря), вблизи озера Титикака. Кто и когда построил Тиауанако? Мнения учёных о его возрасте имеют большой разброс — от 3,5 до 17 тысяч лет. Но наиболее смелые гипотезы позволяют предположить, что этим сооружениям — сотни тысяч лет и они являются памятником неизвестной цивилизации, древнейшей на нашей планете.

Высокогорный морской порт.

В настоящее время Тиауанако находится в 15 километрах от озера Титикака. А когда-то город находился на самом берегу, о чём свидетельствуют рельеф бывшей береговой линии и остатки портовых сооружений, возведённых из огромных каменных блоков весом от 100 до 440 тонн. Очевидно, Тиауанако был крупным портом, причём слишком большим для этого незначительного в экономическом отношении региона, отрезанного от других районов высокими горными хребтами, с холодным климатом, бедного населением и природными ресурсами.

Озеро Титикака — самое высокогорное в мире. Но почему же в нём водятся такие же растения и животные, что и в Тихом океане, а в донных отложениях находят скелеты ископаемых морских обитателей? Напрашивается вывод, что когда-то Альтиплано было на уровне Мирового океана. Но каким образом оно поднялось почти на четырехкилометровую высоту?

Как поднялись Анды?

Мнения учёных на этот счёт расходятся. В современной геологической науке преобладает точка зрения, что в третичном периоде вследствие внутриземной активности из морской пучины поднялся южноамериканский континент. В начале этого процесса на месте современной Андской котловины плескались воды Внутриандского моря. А затем грозная сила, бушующая в глубине земных недр, стала выталкивать материк вверх. Анды росли постепенно, в течение длительного времени, пока не достигли нынешней высоты над уровнем моря. Но всё дело в том, что эти процессы горообразования происходили 60-70 миллионов лет назад, а «человек умелый» с навыками осознанного труда и зачатками культуры, если верить академической науке, появился на Земле за два миллиона лет до Рождества Христова. Спрашивается, какие пришельцы построили на берегу доисторического моря город-порт, проявив при этом такое мастерство обработки камня, что современные каменотёсы с их совершенными орудиями труда нервно курят в сторонке?

Согласно другим версиям, пики Анд взметнулись на шестикилометровую высоту внезапно, вследствие катаклизма планетарного масштаба, перекроившего всю Землю.

Одни учёные считают, что в нашу планету врезалось крупное небесное тело. Возможно, это был «брат-близнец» Луны, по каким-то причинам сорвавшийся с орбиты, или космический бродяга, попавший в сферу притяжения Земли и врезавшийся в её поверхность. Другие же полагают, что причиной планетарной катастрофы стало оружие чудовищной силы, примененное враждующими сторонами во время войны между ариями и атлантами, случившейся 10-15 тысяч лет назад. В результате в недрах планеты возникли необратимые тектонические процессы, одни участки суши, в частности сама Атлантида, погрузились в пучину, другие, наоборот, поднялись со дна моря. Таким образом Тиауанако — один из важнейших портов атлантической цивилизации оказался на четырёхкилометровой высоте.

Согласно мифам индейцев аймара, на берегах озера Титикака жили боги-гиганты, построившие город. Возможно, он был создан инопланетянами в качестве базы или места для контакта с избранными землянами.

Но перед этим гигантское цунами обрушилось на Андскую котловину, круша и сметая все на своём пути. Богатый приморский город оказался под водой. Его руины в 1950-х годах были обнаружены на дне озера Титикака. Со временем озеро сильно обмелело, и храмовая часть древнего города, собственно и известная нам как Тиауанако, оказалась в 15 километрах от воды. А как назывался этот город в стародавние времена, нам уже никто не скажет. Та древняя цивилизация погибла безвозвратно, и от неё остались только руины храмов с таинственными барельефами.

Тогда был месяц равен дню.

Пожалуй, тайну Тиауанако можно раскрыть с помощью теории австрийского космолога Ганса Хёрбигера (1860-1931 годы). Он утверждал, что до Луны наша Земля могла иметь с полдюжины других «компаньонов». Предшественника Луны Хёрбигер называл просто Спутником. Двигаясь вокруг Земли по спиральной орбите, он медленно, но неуклонно сближался с нею. Спутник создавал две приливные волны в водах океана — зенитную, формировавшуюся непосредственно под ним, и надирную — на противоположной стороне Земли. Чем больше сокращалось расстояние между Землёй и Спутником, тем выше становились приливные волны, образуя два огромных водяных горба, затопивших большую часть низменных земель в тропиках. Высокогорные области, в том числе плато Альтиплано, оказались на уровне моря. Они стали убежищем для всего живого. А поскольку Спутник стянул в тропики защитное воздушное «одеяло» нашей планеты, здесь был тёплый мягкий климат. Именно в тропиках развилась и процветала древнейшая на Земле цивилизация, возможно, превосходившая в своём развитии все последующие.

Чем больше снижался по спирали Спутник, тем быстрее он вращался вокруг Земли и тем короче становился месяц, то есть время его полного оборота вокруг нашей планеты. А водяные горбы, следуя за его движением, тормозили вращение Земли. Поэтому продолжительность дня была больше современного, а число дней в году, наоборот, меньше, чем сейчас. Когда Спутник оказался на расстоянии всего лишь шести земных радиусов от нашей планеты, месяц стал равен дню, а воды океана собрались в два огромных отделённых друг от друга столба. А потом Спутник начал обгонять вращение Земли, и месяц стал короче дня. Два приливных столба понеслись за ним, все более вытягиваясь, и наконец образовали огромное водяное кольцо, опоясывающее Землю в тропиках. Подъём воды был таков, что от наводнений спаслось только население высокогорных островов-убежищ. Скорее всего, это были Анды, Мексика, Абиссиния, Тибет и Новая Гвинея.

На последней стадии своего существования Спутник подошёл к Земле так близко, что сила земного притяжения разорвала его на части. Нашу планету опоясало кольцо его осколков. Они обрушились на Землю в зоне приливного кольца, и эта космическая бомбардировка уничтожила все живое. А довершил уничтожение Всемирный потоп, поскольку водяное кольцо распалось и на острова-убежища обрушились гигантские цунами.

С течением времени Земля приобрела современный вид, а плато Альтиплано оказалось на четырёхкилометровой высоте над уровнем моря. Немногочисленные предки индейцев, поселившиеся в этой скудной местности, ничего не знали о цивилизации, процветавшей здесь сотни тысяч лет назад, хотя слагали легенды о священном городе, построенном белыми бородатыми богами.

Календарь Каласасайя.

Теория Хёрбигера получила неожиданное подтверждение, когда при раскопках среди руин Тиауанако были найдены под слоем тяжёлой глинистой почвы большие каменные врата, служившие, вероятно входом в солнечный храм Каласасайя. Врата солнца были высечены из монолитного блока серо-зелёного андезита — очень твёрдой горной породы. Их высота — три метра, ширина — четыре метра, толщина — 0,5 метра, вес — 44 тонны. Вся поверхность каменных ворот покрыта замысловатой резьбой — искусно вырезанными знаками и символами. Наверху изображено человеческое воплощение солнца со скипетрами в руках — символами власти, внизу выгравированы 12 фигур, которые, как установил немецкий космолог Эдмунд Кисе, олицетворяют 12 месяцев года. То есть перед нами — древний календарь, позволявший жрецам храма вести исчисление и учёт времени. Расшифровав символику фигур, исследователи получили исчерпывающую информацию о календаре создателей Тиауанако. Год начинался со дня осеннего равноденствия (что в Южном полушарии соответствует нашему весеннему равноденствию), и было в нём 290 дней, каждый из которых составлял около 30 часов. По календарю Каласасайя можно было определить не только важные для совершения магических ритуалов дни осеннего и весеннего равноденствия, летнего и зимнего солнцестояния, но и дни солнечных и «спутниковых» затмений и другие важные даты.

Время создания этого календаря можно определить лишь приблизительно. О его древности говорят изображения доисторических животных, в частности, токсодона — вымершего травоядного млекопитающего, жившего в период 11,6 миллиона — 12 тысяч лет назад.

Фигурки летучих рыб на барельефах свидетельствуют о том, что в момент создания календаря Тиауанако стоял на берегу тропического моря. А количество дней в году и длительность каждого дня подтверждают гипотезу Хёрбигера о существовании предшественника Луны, разрушение которого произошло, по мнению учёного, 250 тысяч лет назад. И если эта цифра верна, Врата солнца и другие сооружения Тиауанако являются «эхом» древнейшей на Земле цивилизации.

Источник: https://x-files.site/articles.php?article_id=4074