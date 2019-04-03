Современные плебеи и патриции как зародыш гражданской войны

Во-первых, пара слов о культуре. Странно, но мы, сами того не замечая, превратились в большое стадо хамов. Причем воинствующих хамов. В то же время мы стали очень обидчивы, когда хамят нам. Нам не нравится хамство других.





На экранах центральных каналов ежедневно нам показывают безголосых звезд эстрады. Нет голоса, но есть фигура и способность ею пользоваться во благо себе, любимой. А вот морального тормоза нет.



Там же мелькают мальчики-мажоры, которые страстно влюбляются в старух с деньгами, а потом вдруг понимают, что "она очень изменилась после пластической операции". Голубой экран показывает нам квартиры этих "мальчиков". Их шмотки (одеждой это назвать рука не поднимается).



Между тем вся эта гламурная шелуха всех возрастов и уровней давно подменила все ранее бытовавшие цели и ориентиры. И теперь весь этот шлак (поп-звезды, эстрада, ток-шоу на телевидении, спортсмены, особенно эти, мячепинатели) — цель для множества мальчишек и девчонок. Ориентиры. Они те, кто правильно живет. Был парикмахером — стал стилистом. Был простым мальчишкой из провинции Васей Пупкиным — стал Апполоном Зевсовичем Олимповым.



Тихо и мирно, гоняясь за рублевым просмотром контента и скандалами, наши СМИ произвели полную подмену целей и ориентиров. И на поул-позиции современного бытия – хам.



Так в чем же причина такой деградации россиян? Мы изначально такие грубые и по-особому, по-русски, культурные? Или нас подталкивают в эту пропасть хамства и мерзости? Если да, то кто и зачем?



Сегодня действительно сложно жить. Речь идет, естественно, не об отдельно взятых категориях людей, там как раз все в порядке.



Бывшая чиновница, спортсменка и чемпионка Ольга «Государство не просило вас рожать» Глацких, видимо, забыла, что получала по 90 тысяч рублей от государства при подготовке к Олимпиаде. Но понимала, что «государству трудно», потому и жила на нищенскую «трехкопеечную зарплату» в 125 тысяч рублей.



В месяц, понятное дело, не в год.



А как раз те, кто такие суммы в год получает (и не говорите, что их нет), мало того что живут, так еще и другим жить помогают. Например, родителям больных детей оплатить операцию ребенка, на которую у чиновников денег не было, нет и не будет. А тут с миру по копеечке — и ребенок жив.



Люди, которые сами не могут купить нужную вещь из-за маленькой зарплаты, делятся последним со страждущими...



Это норма, к сожалению. Все норма – и отсутствие у государства денег, и наличие их у населения.





Соответственно, население, у которого слишком много денег, которое может себе позволить вытащить на своих плечах две воюющие республики, лечить своих малолетних граждан, – такое население надо грабить утроенно.



Можно на лечение детей вообще денег не выделять, граждане сами справятся, не так ли, госпожа Глацких?



А в это время одна из "сонма великих певиц современности", Полина Гагарина, бывшее доверенное лицо Путина на выборах-2018, публикует у себя на страничке репортажик о том, как она на несколько часов выбралась к арабам отдохнуть. Бедная артистка нашла 5 часов на то, чтобы искупаться в море. Да ещё и спросила у своих подписчиков: "А вы так можете?"



Да запросто! Это ж элементарно: арендовать самолет и махнуть на море! Главное – водки медведю дать и балалайку настроить, чтобы не грустил. А так – каждый россиянин в состоянии, не то что Гагарина.



Однако некоторые процессы, происходящие сегодня в обществе, показывают, что те человеческие качества, на которые плюют такие вот певички, у большинства людей ещё не атрофировались.



Да, если верить гоп-стоп-ток-шоу на ТВ, то мораль у нас не то что в нокдауне, она в коматозном состоянии находится. Мы фактически не замечаем общего обаранивания и освинения. Уже не шокирует никого мат и недополовые шуточки, потоком несущиеся с экрана в различных «клабах» и «неклабах». Норма жизни, чего тут удивляться.



И вдруг мы заметили хамов! Неожиданно, да? Откуда это они появились в нашей жизни… В распрекрасном морально образцовом обществе — и хамы... Караул! Наказать, изгнать, спрятать с глаз долой!



А секрет в чем? А в том, что хамы плюнули в лица. Размашисто так и спокойно плюнули в общественность.



Однако имя-то им – легион… Глацких вещает, что "государство не обязано вам помогать". Другая посоветовала сдохнуть без лекарств, потому что "в очередь надо записываться". Третья (детский омбудсмен, кстати) многодетной матери советует сдать детей в приют и выплатить ипотеку... Четвертый, пятый, шестой... И что?



А ничего. Господа патриции жить изволят! Губернатор (бывший теперь) Хакасии Виктор Зимин послал подальше малообеспеченных жителей республики. Но дал совет: «Сварите тушёнку, на рынке продайте… Бабушек сконцентрируйте. Вы же в тайге живёте, соберите ягоды, продайте».



Вот она, суть! Тут такие дела вершатся, такие страсти кипят, а эти холопы все свое талдычат. Бюджет осваивать мешают, о них, холопах, заботиться!



Кстати, это показатель, что Зимин с треском выборы проиграл молодому коммунисту Коновалову, или нет?



Ладно, изгнали, наказали, спрятали. Конкретных чиновников-хамов. Витю, Олю, Наташу не выбрали-уволили-отстранили. Все, красота наступила?



Хамы-чиновники в отставке, хамы-футболисты вообще в тюрьме, что, свобода-равенство-братство?



Правду говорят: век живи, век учись! Сколько раз в жизни мы слышим о рыбе, которая гниет с головы? Сколько раз нам объясняют, что чистить её будут с хвоста? А мы все не понимаем.



Нет, конкретно по рыбе понимаем, а вот по жизни — нет.



Но наши небожители периодически показывают "плебеям", кто есть кто на этой планете.



Периодически, а точнее, все чаще, забываются и называют вещи своими именами. Сколько там наши правоохранители и даже сами небожители боролись с этой Марой Лукойловной на крутых автомобилях, которая плевала на все законы и гоняла по Москве, как Шумахер на трассе "Формулы-1"?



И что? Победили? Эта, как ее, законность восторжествовала? Девушка сидит и раздумывает о собственной горькой доле в соседней камере с Кокориным? Или? А полицейские, которые её ловили, рискуя жизнью, всё ещё служат? Или расхотели? Сработал тезис о неотвратимости наказания?



Наше общество превратилось в два, почти не общающихся между собой сегмента. Элита и люди. Баре и холопы. Патриции и плебеи. Да как угодно можно назвать, лишь бы по сути сходилось.



И ни к чему хорошему это не приведет. Проходили уже, причем не только у нас.



Сказки о том, что сегодня у всех равные возможности, уже не слышны. А ведь ещё 30 лет назад это была аксиома, в которую мы верили. Сегодня же все знают, что для того, чтобы кем-то стать, надо уже кем-то быть с рождения. В смысле чьим-то...



Сытый, как бы он ни был умен, никогда не поймет голодного. Более того, он его будет презирать именно за то, что голодный будет думать не о бренности мира, а о куске хлеба. Плебей... Холоп…



И относится сытый будет к голодному ровно так, как относятся неожиданно появившиеся хамы из числа чиновников и «звезд» к простому человеку.



А голодный всегда будет ненавидеть сытого. Просто за то, что не добывает хлеб свой трудом непосильным. И ненависть эта будет искать выхода.



Не хочется вспоминать о прошлом, о классовой борьбе, о борьбе с угнетателями и прочих не самых приятных вещах в нашей



Но складывается впечатление, что «элиты» то ли не замечают, то ли не хотят замечать увеличение градуса «народной любви». Нет, Росгвардия и все остальное – это, конечно, аргумент, но… В 1917-м некоторые тоже так думали. Только недолго.



Кто не слышал об огромном дефиците кадров для госслужбы? Любой министр, губернатор, мэр города в обязательном порядке скажет о своей незавидной судьбе в смысле управленцев. Ну нет их, и всё тут. Университеты по обучению есть, а кадров нет.



Даже на уровне президента с кадрами полный швах. По крайней мере, такое создается впечатление после сравнения высших российских чиновников прошлого (недалекого) и настоящего. Как в шахматах, сколько не играй, а фигуры всегда на доске одни и те же.



Тут уместно вспомнить нашего кочующего от должности к должности господина популиста с батутом. Вот ярчайший пример, круче него только бывшие охранники президента на постах губернаторов. Но Рогозин – это верх всего.



Ведь все мозги пробил своими ненаучными, но фантастическими измышлениями насчет того, что пора лететь на Луну и делать сверхтяжёлую ракету. То, что ракета уже есть, Рогозина совершенно не тормозит, поскольку делать новую – это неслабо так грызануть от бюджета. А «Энергия» ему не нужна именно потому, что она уже есть.



Самое забавное, что клан патрициев дружно делает вид, что все идет по плану. То ли ссориться не хотят, то ли с пониманием ситуации не очень все гладко.



И кого винить? Не Путин же назначает персонально всех этих? Хотя он назначает если не их начальников, то начальников их начальников. Укрепляя тем самым касту неприкасаемых элитарных патрициев. А те, кто пониже да пожиже, просто смотрят на своих «вышесидящих» и пытаются им соответствовать, поплевывая на окружающих свысока.



Красивая картинка.



Интернет подарил хорошее сравнение. У каждой страны есть свой символ. У Индии — слон, у Китая — панда, у Австралии — кенгуру.



А у России?



Нет, уважаемые, это не медведь. И даже не двуглавый орел. Наш теперешний символ — это двуглавый страус. Который одной своей башкой зарылся в недра, а другой — в карман народу и жрет в два горла. Жрет и жрет, и жрет. Ничего не видя вокруг. И не желая видеть.



И вот это презрение рано или поздно жестко аукнется новым «дворянским» патрициям. Понятно, что дворцы, охрана, все прочее. Но беспредельное презрение к своему народу однажды уже привело к тому, что «высокие господа», теряя тапки, рванули во Францию и другие места.



Скажете, сейчас невозможно?



Пока невозможно. Да, одебиливание масс идет стахановскими темпами, но то же самое в свое время было и на Украине. Тот же сценарий.



Господа дворовые патриции, пора начинать оглядываться и задумываться. Завтра может быть поздно. Отличная отговорка: "В новых условиях я вынужден жить, общаться, вести себя по-новому. Я должен идти по головам, чтобы первым подбежать к кормушке. Я должен затоптать конкурента, потому, что понимаю его преимущества над собой. Я должен быть жесток, потому, что такова новая селява".На экранах центральных каналов ежедневно нам показывают безголосых звезд эстрады. Нет голоса, но есть фигура и способность ею пользоваться во благо себе, любимой. А вот морального тормоза нет.Там же мелькают мальчики-мажоры, которые страстно влюбляются в старух с деньгами, а потом вдруг понимают, что "она очень изменилась после пластической операции". Голубой экран показывает нам квартиры этих "мальчиков". Их шмотки (одеждой это назвать рука не поднимается).Между тем вся эта гламурная шелуха всех возрастов и уровней давно подменила все ранее бытовавшие цели и ориентиры. И теперь весь этот шлак (поп-звезды, эстрада, ток-шоу на телевидении, спортсмены, особенно эти, мячепинатели) — цель для множества мальчишек и девчонок. Ориентиры. Они те, кто правильно живет. Был парикмахером — стал стилистом. Был простым мальчишкой из провинции Васей Пупкиным — стал Апполоном Зевсовичем Олимповым.Тихо и мирно, гоняясь за рублевым просмотром контента и скандалами, наши СМИ произвели полную подмену целей и ориентиров. И на поул-позиции современного бытия – хам.Так в чем же причина такой деградации россиян? Мы изначально такие грубые и по-особому, по-русски, культурные? Или нас подталкивают в эту пропасть хамства и мерзости? Если да, то кто и зачем?Сегодня действительно сложно жить. Речь идет, естественно, не об отдельно взятых категориях людей, там как раз все в порядке.Бывшая чиновница, спортсменка и чемпионка Ольга «Государство не просило вас рожать» Глацких, видимо, забыла, что получала по 90 тысяч рублей от государства при подготовке к Олимпиаде. Но понимала, что «государству трудно», потому и жила на нищенскую «трехкопеечную зарплату» в 125 тысяч рублей.В месяц, понятное дело, не в год.А как раз те, кто такие суммы в год получает (и не говорите, что их нет), мало того что живут, так еще и другим жить помогают. Например, родителям больных детей оплатить операцию ребенка, на которую у чиновников денег не было, нет и не будет. А тут с миру по копеечке — и ребенок жив.Люди, которые сами не могут купить нужную вещь из-за маленькой зарплаты, делятся последним со страждущими...Это норма, к сожалению. Все норма – и отсутствие у государства денег, и наличие их у населения.Соответственно, население, у которого слишком много денег, которое может себе позволить вытащить на своих плечах две воюющие республики, лечить своих малолетних граждан, – такое население надо грабить утроенно.Можно на лечение детей вообще денег не выделять, граждане сами справятся, не так ли, госпожа Глацких?А в это время одна из "сонма великих певиц современности", Полина Гагарина, бывшее доверенное лицо Путина на выборах-2018, публикует у себя на страничке репортажик о том, как она на несколько часов выбралась к арабам отдохнуть. Бедная артистка нашла 5 часов на то, чтобы искупаться в море. Да ещё и спросила у своих подписчиков: "А вы так можете?"Да запросто! Это ж элементарно: арендовать самолет и махнуть на море! Главное – водки медведю дать и балалайку настроить, чтобы не грустил. А так – каждый россиянин в состоянии, не то что Гагарина.Однако некоторые процессы, происходящие сегодня в обществе, показывают, что те человеческие качества, на которые плюют такие вот певички, у большинства людей ещё не атрофировались.Да, если верить гоп-стоп-ток-шоу на ТВ, то мораль у нас не то что в нокдауне, она в коматозном состоянии находится. Мы фактически не замечаем общего обаранивания и освинения. Уже не шокирует никого мат и недополовые шуточки, потоком несущиеся с экрана в различных «клабах» и «неклабах». Норма жизни, чего тут удивляться.И вдруг мы заметили хамов! Неожиданно, да? Откуда это они появились в нашей жизни… В распрекрасном морально образцовом обществе — и хамы... Караул! Наказать, изгнать, спрятать с глаз долой!А секрет в чем? А в том, что хамы плюнули в лица. Размашисто так и спокойно плюнули в общественность.Однако имя-то им – легион… Глацких вещает, что "государство не обязано вам помогать". Другая посоветовала сдохнуть без лекарств, потому что "в очередь надо записываться". Третья (детский омбудсмен, кстати) многодетной матери советует сдать детей в приют и выплатить ипотеку... Четвертый, пятый, шестой... И что?А ничего. Господа патриции жить изволят! Губернатор (бывший теперь) Хакасии Виктор Зимин послал подальше малообеспеченных жителей республики. Но дал совет: «Сварите тушёнку, на рынке продайте… Бабушек сконцентрируйте. Вы же в тайге живёте, соберите ягоды, продайте».Вот она, суть! Тут такие дела вершатся, такие страсти кипят, а эти холопы все свое талдычат. Бюджет осваивать мешают, о них, холопах, заботиться!Кстати, это показатель, что Зимин с треском выборы проиграл молодому коммунисту Коновалову, или нет?Ладно, изгнали, наказали, спрятали. Конкретных чиновников-хамов. Витю, Олю, Наташу не выбрали-уволили-отстранили. Все, красота наступила?Хамы-чиновники в отставке, хамы-футболисты вообще в тюрьме, что, свобода-равенство-братство?Правду говорят: век живи, век учись! Сколько раз в жизни мы слышим о рыбе, которая гниет с головы? Сколько раз нам объясняют, что чистить её будут с хвоста? А мы все не понимаем.Нет, конкретно по рыбе понимаем, а вот по жизни — нет.Но наши небожители периодически показывают "плебеям", кто есть кто на этой планете.Периодически, а точнее, все чаще, забываются и называют вещи своими именами. Сколько там наши правоохранители и даже сами небожители боролись с этой Марой Лукойловной на крутых автомобилях, которая плевала на все законы и гоняла по Москве, как Шумахер на трассе "Формулы-1"?И что? Победили? Эта, как ее, законность восторжествовала? Девушка сидит и раздумывает о собственной горькой доле в соседней камере с Кокориным? Или? А полицейские, которые её ловили, рискуя жизнью, всё ещё служат? Или расхотели? Сработал тезис о неотвратимости наказания?Наше общество превратилось в два, почти не общающихся между собой сегмента. Элита и люди. Баре и холопы. Патриции и плебеи. Да как угодно можно назвать, лишь бы по сути сходилось.И ни к чему хорошему это не приведет. Проходили уже, причем не только у нас.Сказки о том, что сегодня у всех равные возможности, уже не слышны. А ведь ещё 30 лет назад это была аксиома, в которую мы верили. Сегодня же все знают, что для того, чтобы кем-то стать, надо уже кем-то быть с рождения. В смысле чьим-то...Сытый, как бы он ни был умен, никогда не поймет голодного. Более того, он его будет презирать именно за то, что голодный будет думать не о бренности мира, а о куске хлеба. Плебей... Холоп…И относится сытый будет к голодному ровно так, как относятся неожиданно появившиеся хамы из числа чиновников и «звезд» к простому человеку.А голодный всегда будет ненавидеть сытого. Просто за то, что не добывает хлеб свой трудом непосильным. И ненависть эта будет искать выхода.Не хочется вспоминать о прошлом, о классовой борьбе, о борьбе с угнетателями и прочих не самых приятных вещах в нашей истории . Сегодня достаточно грамотных и думающих людей. И все понимают, что страну вновь ведут туда, откуда выбирались наши предки в 1917 году.Но складывается впечатление, что «элиты» то ли не замечают, то ли не хотят замечать увеличение градуса «народной любви». Нет, Росгвардия и все остальное – это, конечно, аргумент, но… В 1917-м некоторые тоже так думали. Только недолго.Кто не слышал об огромном дефиците кадров для госслужбы? Любой министр, губернатор, мэр города в обязательном порядке скажет о своей незавидной судьбе в смысле управленцев. Ну нет их, и всё тут. Университеты по обучению есть, а кадров нет.Даже на уровне президента с кадрами полный швах. По крайней мере, такое создается впечатление после сравнения высших российских чиновников прошлого (недалекого) и настоящего. Как в шахматах, сколько не играй, а фигуры всегда на доске одни и те же.Тут уместно вспомнить нашего кочующего от должности к должности господина популиста с батутом. Вот ярчайший пример, круче него только бывшие охранники президента на постах губернаторов. Но Рогозин – это верх всего.Ведь все мозги пробил своими ненаучными, но фантастическими измышлениями насчет того, что пора лететь на Луну и делать сверхтяжёлую ракету. То, что ракета уже есть, Рогозина совершенно не тормозит, поскольку делать новую – это неслабо так грызануть от бюджета. А «Энергия» ему не нужна именно потому, что она уже есть.Самое забавное, что клан патрициев дружно делает вид, что все идет по плану. То ли ссориться не хотят, то ли с пониманием ситуации не очень все гладко.И кого винить? Не Путин же назначает персонально всех этих? Хотя он назначает если не их начальников, то начальников их начальников. Укрепляя тем самым касту неприкасаемых элитарных патрициев. А те, кто пониже да пожиже, просто смотрят на своих «вышесидящих» и пытаются им соответствовать, поплевывая на окружающих свысока.Красивая картинка.Интернет подарил хорошее сравнение. У каждой страны есть свой символ. У Индии — слон, у Китая — панда, у Австралии — кенгуру.А у России?Нет, уважаемые, это не медведь. И даже не двуглавый орел. Наш теперешний символ — это двуглавый страус. Который одной своей башкой зарылся в недра, а другой — в карман народу и жрет в два горла. Жрет и жрет, и жрет. Ничего не видя вокруг. И не желая видеть.И вот это презрение рано или поздно жестко аукнется новым «дворянским» патрициям. Понятно, что дворцы, охрана, все прочее. Но беспредельное презрение к своему народу однажды уже привело к тому, что «высокие господа», теряя тапки, рванули во Францию и другие места.Скажете, сейчас невозможно?Пока невозможно. Да, одебиливание масс идет стахановскими темпами, но то же самое в свое время было и на Украине. Тот же сценарий.Господа дворовые патриции, пора начинать оглядываться и задумываться. Завтра может быть поздно.

Источник: https://topwar.ru/149850-sovremennye-plebei-i-patricii-kak-zarodysh-grazhdanskoj-vojny.html