История ростовщичества в Древнем Риме

И, тем не менее, самые большие прибыли в Риме давало именно ростовщичество. Видный сенатор Катон написал книгу о ведении хозяйства в поместье. Из этой книги видно, что на вилле производилось почти все необходимое для хозяйства; только некоторые орудия труда хозяин покупал на рынке. Поля подвергались тщательной обработке, землю вспахивали до трех раз, урожайность пшеницы составляла 15 ц/га. Товарной продукцией поместья были вино и оливковое масло. Катон пишет, от поместья не стоит ждать богатства, для обогащения «лучше заняться торговлей, но она опасна, или ростовщичеством, но оно не почтенно».

… В ранней истории Древнего Рима ростовщичеством занимались не римские граждане, а жители итальянских городов — латины. На них, не пользовавшихся правами гражданства, не распространялись и обязанности граждан, а само занятие вначале считалось презренным.



Во II-I веках Рим завладел крупными провинциями вне Италии, а, между тем, римское государство не имело чиновничьего аппарата для проведения кадастров и сбора налогов. Налоги в этих провинциях сдавались на откупа компаниям римских откупщиков-публиканов, которые вносили в казну положенную сумму авансом, а потом бесконтрольно обирали население провинций – и бывало, что полностью разоряли города и округа.

Откупщики брали в аренду у казны рудники, соляные варницы, сбор пошлин в таможнях. Откупные компании занимались банковскими операциями, любой человек мог дать деньги откупщикам и получать с них проценты. Капиталы откупных компаний делились на паи – нечто вроде акций, эти паи продавались и покупались. На римском форуме действовала биржа, там за столами сидели банкиры, продавали и покупали паи, обменивали монеты разных стран, давали ссуды.

Ростовщики ссужали деньги своему государству для ведения войн, для получения податей от покоренных провинций. Государство занимало суммы больше, чем те, которыми владели отдельные лица.



В таких случаях на помощь приходили акционерные компании, которые тогда образовывались. Таким образом, ростовщики создавали и первые акционерные компании. Банкиры Древнего Рима – менсарии и агрентарии принимали в качестве вкладов деньги римской знати, которые последняя привозила из завоевательных походов, но сама не желала вкладывать в производство или торговлю.



Эти деньги ссужались купцам или производителям, и, таким образом, производители кредитовали производство. Римские банкиры имели свое место на форуме, но вместо греческих столиков здесь банкирский промысел осуществлялся на массивных лавках.



Тесная связь банкирского промысла с форумом наглядно иллюстрируется термином, означавшем банкротство – « fogo cedere. Abire. A fogo figure. »- уступить место на форуме, сбежать с форума. При Сулле составилось общество Азианов с таким значительным капиталом, что оно могло ссудить государству 20000 таланов. Двенадцать лет спустя этот долг вырос до 120000 таланов.



Маленькие капиталы вкладывались в акции больших акционерных обществ. Так что по рассказам Полибия весь город Рим участвовал в различных финансовых предприятиях. Самые мелкие вкладчики имели свою часть в предприятияхпубликатов, т.е. в откупе налогов и государственных земель.

Интересна история некоего Каллиста, жившего в Риме времен раннего христианства. «Этот Калист в первом периоде своей жизни благодаря особенным способностям в области денежных операций устроил денежную контору. Он был сначала рабом знатного христианина, который дал ему крупную сумму, чтобы он вложил ее в свой банк.



Но после того как Каллист растратил многочисленные вклады, сделанные вдовами и другими кредиторами и очутился на краю банкротства, его господин потребовал от него отчета. Но неверный раб бежал, был затем пойман и послан господином на мельницу.



Освобожденный по просьбе христианских братьев, посланный префектом в сардинские рудники, он приобретает расположение Марции, влиятельной метрессы императора Коммода. Благодаря ее заступничеству он получает свободу, чтобы сейчас же после этого быть выбранным в римские епископы». ( Каутский. Происхождение христианства. М.1991.)

Государство стало мало-помалу передавать все свои косвенные доходы и все сложные расчеты и сделки в руки посредников, которые уплачивали казне или получали от нее условленную сумму и затем уже хозяйничали на свой собственный риск.



За такие предприятия могли браться понятно только крупные капиталисты и преимущественно крупные землевладельцы, потому что государство было очень требовательно насчет материального обеспечения; таким образом, возник тот класс откупщиков и ростовщиков, который имеет такое большое сходство с теперешними биржевыми спекулянтами и по своему поразительно быстрому обогащению, и по своей власти над государством, которому он, по-видимому, оказывал услуги, и, наконец, по нелепой и бесплодной основе своего денежного могущества.



Крупные землевладельцы в Риме также были ростовщиками.



Борьба между плебеями и патрициями была не только борьбой между аристократией и демократией за политические права, не только борьбой между крупными землевладельцами и крестьянством за общинные поля, но и борьбой между ростовщиками и должниками. Образовался особый класс ростовщиков, получивших особую сословную организацию, или класс «всадников».

В эту эпоху в Риме возвысилось сословие «всадников»- римской денежной аристократии. Для того чтобы быть всадником в начале II века до нашей эры, требовалась собственность в размере 400 тысяч сестерциев. Обычным занятием всадников была крупная торговля и откуп налогов с провинций.



В их руках за счет торговых и финансовых операций сосредотачивались огромные капиталы, добываемые, как правило, путем ограбления населения провинций при откупах. Функции сбора налогов передавались римским «всадникам», которые выплачивали государству требуемую сумму налогов и старались вознаградить себя по мере возможностей.



Провинции были им предоставлены в жертву, и они высасывали с них все соки. Например, республиканец Юлий Брут совершил « великолепные спекуляции», дав в долг деньги, царю Капподокийскому и городу Саламину.Последнему он ссудил под 48%. Это был не особенно высокий процент. Встречались городские займы, заключенные под 75%.



Крупный банкирский дом Рабирия при Цезаре ссудил изгнанному царю Птолемею Египетскому весь свой капитал и капитал своих друзей из расчета 100%. Когда Птолемей опять вступил на престол, он не уплатил ни гроша и приказал бросить в тюрьму своего назойливого кредитора, смотревшего на все Египетское Царство, как на свою на свою собственность.



Однако, Рабирию удалось бежать в Рим, и Цезарь дал ему возможность приобрести новое состояние на поставках для африканской войны. Глава римских всадников Аттик давал деньги взаймы частным лицам и подвластным Риму городам из 36-48% годовых.

« Римские правители провинций делают что хотят, – писал Л.А. Тихомиров. «Они царьки. Им платят, дань подчиненные Риму цари. Они грабят провинции. Не лучше было и в Риме. Главную основу состояния Красса составили спекуляции во время проскрипций Суллы и опустошений Мария. Красс скупал задешево имения проскриптов и опустошенные дома, а потом перепродавал их.



Выгодную спекуляцию составлял также торг невольниками, обогативший, между прочим, Катона. Откуп государственных налогов создал также множество богачей.



О грабеже провинций нечего и говорить. Красс в одном иерусалимском храме награбил на 15 миллионов рублей, (речь идет о дореволюционных рублях, в современных ценах это приблизительно 15*10 в12 степени!).



Помпей получал с каппадокийского царя ежемесячно по 37000 руб.; о добыче его во время войны с Митридатом можно судить по тому, что во время своего триумфа подарил каждому солдату своей армии по 327 руб. Громадные состояния, таким образом, составленные, помогали захватывать власть.



Искатели должностей и поили, и кормили, и потешали зрелищами “самодержавных” наших избирателей, издерживая на это миллионы. Должностные лица закупались и продавали не только справедливость, но и самый Рим. Масса граждан развращалась подкупом и кормежкой, но, конечно, жила в виде полунищего пролетариата.



Сама столица Рим, – которого население фактически узурпировало власть “самодержавного народа” Римского государства, была сосредоточием этого контраста двух классов. О размерах низшего класса самодержавной голытьбы, скитавшейся в столице, можно судить по тому, что до Юлия Цезаря 320 000 человек пользовались даровой раздачей хлеба от республики”.

«Денежные средства Цезаря никоим образом не могли иссякнуть, ибо он обладал в высшей степени тем качеством, которое во все времена отличало наиболее «избранных» молодых людей аристократического происхождения: умением делать долги и еще большим умением, даже искусством, жить кругом в долгах, не теряя из-за этого ни на минуту прекрасного настроения.

Цезарь с увлечением собирал произведения искусства, а за красивых и ученых рабов платил такие неслыханные цены, что даже сам запрещал вносить их в хозяйственную отчетность. Близ озера Неми он построил за огромные деньги виллу, но она ему не понравилась, и он приказал срыть ее до основания.



Плутарх сообщает, что Цезарь еще до того, как получил первую должность, очевидно квестуру, имел долгов на 1300 талантов (или 8 миллионов денариев). Однако это ничуть не повлияло на широкий образ его жизни и на щедрость его трат в ближайшем будущем». (Светоний.Жизнеописание 12 цезарей.)

«Тяжелые, частью неудачные войны и вызванное этими войнами обложение чрезмерными военными налогами и трудовыми повинностями довершили остальное, вытеснив землевладельца из дома и обратив его в слугу, если не в раба заимодавца, или же фактически низведя его как неоплатного должника в положение временного арендатора при его кредиторах.



Капиталисты, перед которыми тогда открылось новое поприще для прибыльных, легких и безопасных спекуляций, частью увеличивали этим путем свою поземельную собственность, частью предоставляли название собственников и фактическое владение землей тем поселянам, личность и имущество которых находились в их руках на основании долгового законодательства.



Этот последний прием был самым обыкновенным и самым пагубным: хотя он иных и спасал от крайнего разорения, но ставил поселянина в такое непрочное и всегда зависевшее от милости кредитора положение, что на долю поселянина не оставалось ничего кроме отбывания повинностей и что всему земледельческому сословию стала угрожать опасность совершенной деморализации и утраты всякого политического значения.



Когда старое законодательство заменяло ипотечный заем немедленной передачей собственности в руки кредитора, намерение законодателя было предотвратить обременение поземельной собственности долгами и взыскивать государственные повинности с действительных собственников земли; это правило было обойдено при помощи строгой системы личного кредита, которая могла быть пригодна для торговцев, но разоряла крестьян.

Строгое применение долгового законодательства, как гласит рассказ, возбудил раздражение среди всего крестьянства.

Когда в 495 г. до н.э. был сделан призыв к оружию ввиду предстоявших опасностей войны, военнообязанные отказались повиноваться. Затем, когда консул Публий Сервилий временно отменил обязательную силу долговых законов, приказав выпустить на свободу арестованных должников и прекратить дальнейшие аресты, крестьяне явились на призыв и помогли одержать победу.



Но по возвращении с поля битвы домой они убедились, что с заключением мира, из-за которого они сражались, их ожидают прежняя тюрьма и прежние оковы; второй консул Аппий Клавдий стал с неумолимой строгостью применять долговые законы, а его коллега не посмел этому воспротивиться, несмотря на то, что его прежние солдаты взывали к нему о помощи». ( Моммзен Теодор, История Рима; Наука, Ювента, Санкт-Петербург, 1994).

Особое значение всадники приобрели в период гражданских войн поздней республики как судьи. Первым императором из сословия всадников был Макрин (217-218 гг. н.э.). При императоре Константине Великом (306-337) большая часть всадников была включена в разряд сенаторов, после чего сословие всадников перестало существовать. Не всегда всадники торжествовали в римской истории.



После поражения популяров в гражданской войне предшественник Цезаря Сулла казнил 2600 римских всадников и 90 сенаторов, головы которых долго потом "украшали" римский форум.

В Римской Империи на протяжении всей ее истории непомерные долговые обременения угнетаемых социальных слоев и целых народов, становились затравочным катализатором крупнейших исторических процессов. В 323 г. н.э. в империи вспыхнуло восстание галлов, вызванное непомерными налогами откупщиков, а вторжение в Британию и 50 летнее истребление бритов римскими легионами также было вызвано непомерными долговыми обременениями бритов со стороны всадников, среди которых по отношению к бритам ведущую роль играл, как это ни удивительно, знаменитый философ Сенека, который также был всадником. Сенека навязал британцам заем в 40 млн. сестерций за высокие проценты, внезапное и насильственное взыскание которого послужило поводом к восстанию провинции в 60-м году н.э.

Высокий уровень процента и долговой гнет играли важную роль в обострении борьбы мелких производителей против крупных землевладельцев и ростовщиков. Под давлением должников-плебеев римскому рабовладельческому государству не раз приходилось издавать законы, устанавливавшие предельную норму процента.

Законы Двенадцати таблиц (Leges duodecim tabularum), один из древнейших сводов римского обычного права (5 в. до н. э.) на 12 досках-таблицах (отсюда название), ограничивающие ростовщичество.



В «Законах XII таблиц» было зафиксировано правовое различие патрициев и плебеев, патронов и клиентов, свободных и рабов. Закон XII таблиц запрещал норму процента на капитал свыше 8,5% в год. Важным завоеванием плебеев явилось ограничение ссудного процента до 1 унции на 1 фунт или 8 и 1/3 процента в год. Рим 80-60-х годов IV в. до н. э. становится ареной острых столкновений и опасных для патрициев волнений закабаляемых должников.



Первая попытка добиться смягчения долгового права была предпринята Марком Манлием в 80-х годах IV в. до н.э.; она окончилась неудачей.



Марк Манлий погиб, но волнения не прекратились. По преданию, 10 лет плебеи во главе с народными трибунами Секстием и Лицинием продолжали борьбу, и в 367 г. до н.э. патриции были вынуждены уступить. По закону Лициния – Секстия было запрещено оккупировать более 500 юг. (125 га) земли.



Частично был решен и долговой вопрос. Законодатели не пошли на полную отмену (кассацию) долгов, но значительно уменьшили задолженность путем следующего перерасчета: уплаченные проценты высчитывались из основной суммы долга, а оставшаяся часть выплачивалась на льготных условиях в течение трех лет.

С развитием общества правовые нормы дифференцировались и обобщались. Долговые отношения между заимодавцем и занимателен, назывались – прекарий (prekarium- лат данное в долг). Итогом гражданских процессов было долговое рабство, даже умерщвление должника, если он в течение 60 дней не мог погасить долг.



Позднее это наказание было смягчено, и должник должен был отработать долг личным трудом (долговое рабство). Закон Петилия-Папирия от 326 года до н.э. запрещал обращать в рабство за долги. Такое наказание в период расцвета Республики было заменено конфискацией имущества.



Причем должник, лишаясь всего своего состояния, лишался и чести. Смягчения наказания можно было достигнуть путем добровольного отказа от имущества. Во времена принципата судопроизводство изменилось.



Как и прежде, происходило принудительное приведение приговора в исполнение. Существовал закон pecunae repetundae- , деньги, которые должны быть востребованы обратно. Для этих целей в Риме до 140 года до н.э. существовала постоянная судебная палата.



Однако теперь конфисковывалась только та часть имущества, которая была необходима для требования заимодавца. В позднереспубликанскую и императорскую эпоху максимальный размер процента был установлен -1 % в месяц. Эдикт о твердых ценах Диоклетиана 301 г.н.э. был направлен на борьбу со спекуляцией и ростовщичеством. Однако эти законы обычно нарушались и обходились ростовщиками.



Питирим Сорокин. (Человек, цивилизация, общество.М, изд.Политическая литература,1992.) сообщает: “Во времена Сервия Тулия (VI в. до н.э.)…разница между бедными и богатыми классами, по его реформе. Заключалась во владении от 2-5 до 50 югеров земли. Так как в этот период земля представляла основное богатство, то из 193 центурионов 98 состояли из людей самого богатого класса».

Возмущенные ростовщической эксплуатацией, должники неоднократно устраивали восстания, требуя полной отмены долгов и процентных платежей. Такое требование выдвигалось, например, во время двух крупных восстаний плебеев в 48 и 47 гг. до н. э.

О нравах Древнего Рима, развращенного ростовщичеством, много свидетельств в древнеримской литературе.

Гораций отмечает: «Все ненавидят тебя! Ты дивишься? Чему же? Ты деньги в мире всему предпочел, за что же любить тебя людям?

Вот Фуфидий прослыть испугается мотом: он, у кого и денег и поместий немало, пять процентов в месяц берет с должников, и чем больше кто нуждой стеснен, тех более он притесняет!».( Римская сатира, М, Художественная литература,1989).

Ювенал так же неравнодушен: «Надо боятся не ранней могилы, не горькой кончины, Нет: страшнее, чем смерть, для роскоши – нищая старость. Путь большей частью таков: заемные деньги истратят в Риме при заимодавцах; затем, когда остается самая малость и бедным становится заимодавец, вместо изгнания в Байи бегут и к устрицам ближе – ибо от денежной биржи теперь уж лучше уйти ». ( Римская сатира, М, Художественная литература,1989).

Лукиан вопиет: «Зачем вы, глупцы, стережете ваше золото? Зачем казните себя, высчитывая проценты, собирая талан за таланом, когда вам скоро придется отправиться к нам, взяв один обол? (разговор в царстве мертвых).

Скажи лучше, что делается на земле…Нового ничего: все так же грабят, лжесвидетельствуют, проценты наживают, деньги взвешивают.

Пусть после смерти тела их будут мучимы, подобно другим преступникам, а души их да будут отправлены назад, на землю, и да вселятся в ослов и пребывают в них в течение двухсот пятидесяти тысячелетий, переходя от одних ослов в других, и пусть они носят тяжести, подгоняемые ударами бедняков; и только по истечению указанного срока да будет позволено им умереть».

«Вопи! Не знай сна и стань таким же желтым, как золото, с которым ты сплавился.…И этот (ростовщик) не спит от забот, высчитывая проценты на иссохших пальцах. А спустя немного придется ему все это оставить и сделаться молью, комаром или песьей мухой.…Вижу жалкого и глупого человека, которому уже и сейчас живется немногим лучше моли или комара: и он тоже исчах весь от своих расчетов».( Избранная проза. М.,Правда,1991).

Без сомнения, ростовщичество стало в Древнем Риме ведущим фактором разложения общества, главным тормозом его экономического развития и неизбежного падения.

Рихард Вагнер в книге «Искусство и революция» пишет: «Римляне имели бога Меркурия, которого они сравнивали с греческим Гермесом.



Но его крылатая деловитость приобрела у них чисто практическое значение: она стала символом промышленной предприимчивости, постоянного лозунга “быть начеку” всех этих торгашей и ростовщиков, которые со всех концов римского мира стекались к центру, чтобы поставлять богачам за хорошую плату все те чувственные развлечения, которых нельзя было найти в других местах.



Римляне считали торговлю в то же время каким-то плутовством, и, хотя этот торгашеский мир казался им необходимым злом вследствие их все увеличивающейся жажды развлечений, они, тем не менее, питали глубокое презрение к служителям этого мира, и для них бог торговцев Меркурий стал также богом обманщиков и плутов.

Но этот презираемый бог отомстил гордым римлянам и занял их место, покорив себе мир: увенчайте главу его ореолом христианского лицемерия, украсьте его грудь бездушным знаком ордена усопших феодальных рыцарей – и получите бога современного мира, святейшего, благороднейшего бога пяти процентов, хозяина и распорядителя нашего современного искусства».





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