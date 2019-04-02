Якутск. Часть 4
12:58. 2 апреля 2019 Просмотров - 139 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Якутск
Якутск.Часть 2
Якутск. Часть 3
У трактира. 1914
Делегация Якутской области, прибывшая в г.Иркутск для участия в церемонии встречи Наследника Цесаревича и Великого Князя Николая Александровича. Иркутск, июнь 1891
В усадьбе тойона Лепчикова
Водовоз
Воскресенская церковь Спасского мужского монастыря
Выпускники Якутского 4-х классного училища. Май, 1914
Градо-Якутская Иоанно-Предтеченская церковь
Градо-Якутская Иоанно-Предтеченская церковь
Двухэтажное кирпичное здание купца Захарова
Деревянная Преображенская церковь
Дом якута Федора Романова”
Духовная Семинария
Избы Лаптева возле маяка
Масленица. Гонки на кошевках
Маяк Лаптева
Никольская церковь (кладбищенская)
Окружной суд
Окрестности Якутска. Освящение церкви г. Вилюйска. 1909
Остатки крепостной стены XVII века
Отход парохода
Перевоз. Начало ХХ в
Свято-Троицкий Кафедральный собор
Солдаты и офицеры Якутского полка. 1914 – 1916
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Тогда их жён узбеки не насиловали.