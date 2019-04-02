Якутск. Часть 4

У трактира. 1914Делегация Якутской области, прибывшая в г.Иркутск для участия в церемонии встречи Наследника Цесаревича и Великого Князя Николая Александровича. Иркутск, июнь 1891В усадьбе тойона ЛепчиковаВодовозВоскресенская церковь Спасского мужского монастыряВыпускники Якутского 4-х классного училища. Май, 1914Градо-Якутская Иоанно-Предтеченская церковьГрадо-Якутская Иоанно-Предтеченская церковьДвухэтажное кирпичное здание купца ЗахароваДеревянная Преображенская церковьДом якута Федора Романова”Духовная СеминарияИзбы Лаптева возле маякаМасленица. Гонки на кошевкахМаяк ЛаптеваНикольская церковь (кладбищенская)Окружной судОкрестности Якутска. Освящение церкви г. Вилюйска. 1909Остатки крепостной стены XVII векаОтход пароходаПеревоз. Начало ХХ вСвято-Троицкий Кафедральный соборСолдаты и офицеры Якутского полка. 1914 – 1916

Источник: https://humus.livejournal.com/6547806.html