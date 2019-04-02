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Якутск. Часть 4

12:58. 2 апреля 2019 Просмотров - 139 Один комментарий Опубликовал:


Якутск
Якутск.Часть 2
Якутск. Часть 3

У трактира. 1914
У трактира. 1914

Делегация Якутской области, прибывшая в г.Иркутск для участия в церемонии встречи Наследника Цесаревича и Великого Князя Николая Александровича. Иркутск, июнь 1891
Делегация Якутской области, прибывшая в г.Иркутск для участия в церемонии встречи Наследника Цесаревича и Великого Князя Николая Александровича. Иркутск, июнь 1891

В усадьбе тойона Лепчикова
В усадьбе тойона Лепчикова

Водовоз
Водовоз

Воскресенская церковь Спасского мужского монастыря
Воскресенская церковь Спасского мужского монастыря

Выпускники Якутского 4-х классного училища. Май, 1914
Выпускники Якутского 4-х классного училища. Май, 1914

Градо-Якутская Иоанно-Предтеченская церковь.
Градо-Якутская Иоанно-Предтеченская церковь

Градо-Якутская Иоанно-Предтеченская церковь
Градо-Якутская Иоанно-Предтеченская церковь

Двухэтажное кирпичное здание купца Захарова
Двухэтажное кирпичное здание купца Захарова

Деревянная Преображенская церковь.
Деревянная Преображенская церковь

Дом якута Федора Романова
Дом якута Федора Романова”

Духовная Семинария
Духовная Семинария

Избы Лаптева возле маяка
Избы Лаптева возле маяка

Масленица. Гонки на кошевках
Масленица. Гонки на кошевках

Маяк Лаптева
Маяк Лаптева

Никольская церковь (кладбищенская)
Никольская церковь (кладбищенская)

Окружной суд.
Окружной суд

Освящение церкви г. Вилюйска. 1909
Окрестности Якутска. Освящение церкви г. Вилюйска. 1909

Остатки крепостной стены XVII века.
Остатки крепостной стены XVII века

Отход парохода
Отход парохода

Перевоз. Начало ХХ в
Перевоз. Начало ХХ в

Свято-Троицкий Кафедральный собор
Свято-Троицкий Кафедральный собор

Солдаты и офицеры Якутского полка. 1914 - 1916
Солдаты и офицеры Якутского полка. 1914 – 1916

источник

Источник: https://humus.livejournal.com/6547806.html

Метки: история, Россия, фото, якутск, якутская область

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