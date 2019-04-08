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Якутск. Часть 7

09:17. 8 апреля 2019 Просмотров - 272 Один комментарий Опубликовал:


Якутск
Якутск.Часть 2
Якутск. Часть 3
Якутск. Часть 4
Якутск. Часть 5
Якутск. Часть 6

У трактира
У трактира

Ученики посещают библиотеку
Ученики посещают библиотеку

Архиерейский дом
Архиерейский дом

Башня острога на фоне колокольни
Башня острога на фоне колокольни

Башня острога на фоне Троицкого собора
Башня острога на фоне Троицкого собора

БОГОРОДИЦКАЯ ЦЕРКОВЬ
Богородицкая церковь

Вид на Предтеченскую церковь вдоль Большой улицы
Вид на Предтеченскую церковь вдоль Большой улицы

Восточная надвратная башня Якутского острога
Восточная надвратная башня Якутского острога

Дом областного ветеринара
Дом областного ветеринара

Комплекс Троицкого собора
Комплекс Троицкого собора

Кружало
Кружало

Малый базар – Кружало
Малый базар – Кружало

Сад Крафта и здание Областного правления
Сад Крафта и здание Областного правления

Тихоновская церковь
Тихоновская церковь

Здание воеводской канцелярии
Здание воеводской канцелярии

Здание окружного суда
Здание окружного суда

Могила графини А.Г. Бестужевой – Рюминой
Могила графини А.Г. Бестужевой – Рюминой

Набережная Лены
Набережная Лены

Первое каменное здание в городе
Первое каменное здание в городе

Старое здание
Старое здание

Источник: https://humus.livejournal.com/6556125.html

Метки: история, Россия, фото, якутск, якутская область

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