Якутск. Часть 7

У трактираУченики посещают библиотекуАрхиерейский домБашня острога на фоне колокольниБашня острога на фоне Троицкого собораБогородицкая церковьВид на Предтеченскую церковь вдоль Большой улицыВосточная надвратная башня Якутского острогаДом областного ветеринараКомплекс Троицкого собораКружалоМалый базар – КружалоСад Крафта и здание Областного правленияТихоновская церковьЗдание воеводской канцелярииЗдание окружного судаМогила графини А.Г. Бестужевой – РюминойНабережная ЛеныПервое каменное здание в городеСтарое здание

Источник: https://humus.livejournal.com/6556125.html