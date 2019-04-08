Якутск. Часть 7
09:17. 8 апреля 2019 Просмотров - 272 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Якутск
Якутск.Часть 2
Якутск. Часть 3
Якутск. Часть 4
Якутск. Часть 5
Якутск. Часть 6
У трактира
Ученики посещают библиотеку
Архиерейский дом
Башня острога на фоне колокольни
Башня острога на фоне Троицкого собора
Богородицкая церковь
Вид на Предтеченскую церковь вдоль Большой улицы
Восточная надвратная башня Якутского острога
Дом областного ветеринара
Комплекс Троицкого собора
Кружало
Малый базар – Кружало
Сад Крафта и здание Областного правления
Тихоновская церковь
Здание воеводской канцелярии
Здание окружного суда
Могила графини А.Г. Бестужевой – Рюминой
Набережная Лены
Первое каменное здание в городе
Старое здание
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Какая красота! Действительно до революции жить было лучше.