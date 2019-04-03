Якутск. Часть 5

Девочка у камелькаАптечно-парфюмерный магазин Е.Г. ОлейниковойВесенний паводокВзвешивание маслаВыборы Головы Восточно-Кангаласского улусаДуховная семинарияКружало. Мясная торговляПарадный выезд богатой якуткиПиршество у Лепчикова после приема иркутского генерал-губернатора Александра Дмитриевича Горемыкина в улусеСпасский мужской монастырьСтарое реальное училищеСтроящееся здание магазина «Коковина и Басова»Тихоновская церковьТроицкий кафедральный соборТроицкий СоборУсадьба богатого якутаУчастники заседания Восточно-Кангаласской инородной управы Якутского округа Якутской области с исправником Поповым. Сентябрь 1898Церковь Рождества Пресвятой БогородицыЧиновники Якутского областного управления и улусные головы Якутской областиЯкутские женщиныЯкутский тракт

Источник: https://humus.livejournal.com/6549593.html