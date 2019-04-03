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Якутск. Часть 5

14:32. 3 апреля 2019 Просмотров - 91 Нет комментариев Опубликовал:


Якутск
Якутск.Часть 2
Якутск. Часть 3
Якутск. Часть 4

Девочка у камелька
Девочка у камелька

Аптечно-парфюмерный магазин Е.Г. Олейниковой.
Аптечно-парфюмерный магазин Е.Г. Олейниковой

Весенний паводок
Весенний паводок

Взвешивание масла
Взвешивание масла

Выборы Головы Восточно-Кангаласского улуса
Выборы Головы Восточно-Кангаласского улуса

Духовная семинария
Духовная семинария

Кружало. Мясная торговля
Кружало. Мясная торговля

Парадный выезд богатой якутки
Парадный выезд богатой якутки

Пиршество у Лепчикова после приема иркутского генерал-губернатора Александра Дмитриевича Горемыкина в улусе
Пиршество у Лепчикова после приема иркутского генерал-губернатора Александра Дмитриевича Горемыкина в улусе

Спасский мужской монастырь.
Спасский мужской монастырь

Старое реальное училище
Старое реальное училище

Строящееся здание магазина «Коковина и Басова»
Строящееся здание магазина «Коковина и Басова»

Тихоновская церковь
Тихоновская церковь

Троицкий кафедральный собор
Троицкий кафедральный собор

Троицкий Собор
Троицкий Собор

Усадьба богатого якута
Усадьба богатого якута

Участники заседания Восточно-Кангаласской инородной управы Якутского округа Якутской области с исправником Поповым. Сентябрь 1898
Участники заседания Восточно-Кангаласской инородной управы Якутского округа Якутской области с исправником Поповым. Сентябрь 1898

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы
Церковь Рождества Пресвятой Богородицы

Чиновники Якутского областного управления и улусные головы Якутской области
Чиновники Якутского областного управления и улусные головы Якутской области

Якутские женщины
Якутские женщины

Якутский тракт
Якутский тракт

источник

Источник: https://humus.livejournal.com/6549593.html

Метки: история, Россия, фото, якутск, якутская область

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