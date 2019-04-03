Якутск. Часть 5
14:32. 3 апреля 2019 Просмотров - 91 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Якутск
Якутск.Часть 2
Якутск. Часть 3
Якутск. Часть 4
Девочка у камелька
Аптечно-парфюмерный магазин Е.Г. Олейниковой
Весенний паводок
Взвешивание масла
Выборы Головы Восточно-Кангаласского улуса
Духовная семинария
Кружало. Мясная торговля
Парадный выезд богатой якутки
Пиршество у Лепчикова после приема иркутского генерал-губернатора Александра Дмитриевича Горемыкина в улусе
Спасский мужской монастырь
Старое реальное училище
Строящееся здание магазина «Коковина и Басова»
Тихоновская церковь
Троицкий кафедральный собор
Троицкий Собор
Усадьба богатого якута
Участники заседания Восточно-Кангаласской инородной управы Якутского округа Якутской области с исправником Поповым. Сентябрь 1898
Церковь Рождества Пресвятой Богородицы
Чиновники Якутского областного управления и улусные головы Якутской области
Якутские женщины
Якутский тракт
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