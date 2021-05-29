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1890. «Виды Якутской области». Часть 5

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1890. «Виды Якутской области». Часть 1
1890. «Виды Якутской области». Часть 2
1890. «Виды Якутской области». Часть 3
1890. «Виды Якутской области». Часть 4

По Ленскому тракту.
По Ленскому тракту

Подледный лов рыбы. (1)
Подледный лов рыбы.

Подледный лов рыбы. (2)
Подледный лов рыбы.

Подледный лов рыбы.
Подледный лов рыбы

Прибрежные скалы
Прибрежные скалы

Складывание палатки
Складывание палатки

Палатка в лесу зимой
Палатка в лесу зимой

Палатка и оленья упряжь в лесу зимой
Палатка и оленья упряжь в лесу зимой

Якуты
Якуты

Обоз в зимнем лесу.
Обоз в зимнем лесу

Ледоход
Ледоход

Костер в лесу
Костер в лесу

Костер в лесу.
Костер в лесу

Запруда на реке
Запруда на реке

Пароход на Лене
Пароход на Лене

Якутск. Гостиный двор.
Якутск. Гостиный двор

Якутск. Ветряные мельницы
Якутск. Ветряные мельницы

В палатке
В палатке

В лесу
В лесу

Почтовая станция на Вилюйском тракте
Почтовая станция на Вилюйском тракте
Источник: https://humus.livejournal.com/7788104.html
Метки: история, Россия, фото, этнография, якутск, якутская область
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