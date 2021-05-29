1890. «Виды Якутской области». Часть 5
1890. «Виды Якутской области». Часть 1
1890. «Виды Якутской области». Часть 2
1890. «Виды Якутской области». Часть 3
1890. «Виды Якутской области». Часть 4
По Ленскому тракту
Подледный лов рыбы.
Подледный лов рыбы.
Подледный лов рыбы
Прибрежные скалы
Складывание палатки
Палатка в лесу зимой
Палатка и оленья упряжь в лесу зимой
Якуты
Обоз в зимнем лесу
Ледоход
Костер в лесу
Костер в лесу
Запруда на реке
Пароход на Лене
Якутск. Гостиный двор
Якутск. Ветряные мельницы
В палатке
В лесу
Почтовая станция на Вилюйском тракте