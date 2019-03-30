Встреча В.В.Меньшова со студентами МПГУ в корпусе гуманитарных факультетов

Турчинов: Спецназ освободил здание СБУ в Донецке. Тимошенко обвинила спецслужбы РФ в организации беспорядков в Донецке . Боевые подразделения отправлены на восток Украины для подавления протестов. Погранслужба Украины усилила охрану границ с Россией. И ...
Очень внимательно прослушал выступление Путина и его ответы на вопросы международных финансовых хищников. Или паразитов, кому как нравится. И хотелось бы вкратце поделиться впечатлением и ощущением. Впечатление такое, причём довольно стойкое, что шла игра ...
Концептуал СМИ Сенсационное видео падения знаменитой "Пирамиды Голода", стоявшей около Москвы Уникальные кадры крушения пирамиды, стоявшей в 20 км от Москвы по Новорижскому шоссе. Самое интересное - что за минуту до падения в пирамиде был проведён ...
«Когда кто-то пытается вонзить тебе в спину нож, ты, конечно, мо- жешь просто закрыть на опасность глаза, но тебя это не спасёт...» Терри Гудкайнд «Четвёртое правило волшебника» Причины колонизации Мидгард-Земли четырьмя родами людей Белой Расы. Большой ...
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Замечательный человек, талантливый и актёр, и режиссёр… Жалко, что больше не ставит фильмов…