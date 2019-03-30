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Встреча В.В.Меньшова со студентами МПГУ в корпусе гуманитарных факультетов

11:43. 30 марта 2019 Просмотров - 144 Один комментарий Опубликовал:

#Меньшов #МПГУ

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=zsiiWRCnd0M

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Один комментарий»

  • 19162 16706
    Вячеслав 30 марта 2019 в 12:06 Ссылка
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    Замечательный человек, талантливый и актёр, и режиссёр… Жалко, что больше не ставит фильмов…

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