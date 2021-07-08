Ушел из жизни выдающийся кинорежиссер, народный артист Владимир Валентинович Меньшов. Причиной смерти мастера, снявшего культовые картины, вошедшие в золотой фонд отечественного кино, стали последствия коронавируса. О том, что 81-летний артист заболел, стало известно в конце июня. За его жизнь на протяжении двух недель боролись врачи ГКБ № 15, но, к сожалению, оказались бессильны.

Политический обозреватель Иван Рахметов подчеркнул: «15-ка, в которой умер от Covid-19 великий Меньшов, находится недалеко от моего дома. Обыкновенная “рабоче-крестьянская” больница (ныне переоборудованная под ковид, с блестящим медперсоналом, но все же). В свое время я туда прямо в реанимацию по своим вопросам с улицы заходил.

Думаю, режиссер отказался использовать свои связи/деньги, чтобы поехать в элитную ковидную “Коммунарку”, где обладателя “Оскара”, несомненно, приняли бы безо всяких проблем. Уступил место тем, кого считал более тяжелыми.

Жил великим. И ушел великим. Царствие Небесное и светлая память!».

Кто-то может усомниться в эпитете «великий», но давайте внимательно посмотрим: фильмы, которые снимал Меньшов, сразу становились срезом и камертоном эпохи, как капля отражая в себе большой мир людей.

Будь то юношеский рассказ «Розыгрыш» (1977), с 16-летним дебютантом Харатьяном и изумительными актрисами Вавиловой и Ханаевой, будь то оскароносная и вызвавшая зависть и отрицание коллег картина «Москва слезам не верит» (1980), будь то всенародно обожаемая и разобранная на цитаты лента «Любовь и голуби» (1984), с целой плеядой блистательных ролей.

Добавим в актив Меньшова-режиссера также фильмы «Ширли-мырли» (1995) и «Зависть богов» (2000).

В своих фильмах Меньшов снимал свою супругу, актрису Веру Алентову, с которой они поженились еще в студенческие годы. Муза мастера принесла, как видим, удачную судьбу его творениям.

Отметим также замечательную музыку, песни, которыми режиссер «оснащал» свои фильмы.

Меньшов был незаурядным, всегда уместным в кадре артистом, и сыграл десятки ролей: от маршала И.С. Конева в «Если враг не сдается» до светлого мага Гесера в «Дозорах» Т. Бекмамбетова, снятых не столь давно по фэнтезийным романам С. Лукьяненко, и чиновника спорта Эдуарда Балашова в «Легенде №17». Дважды Меньшов сыграл маршала Победы Г.К. Жукова, с интервалом в 15 лет, последний раз — в популярнейшем сериале новейших времен «Ликвидация» С. Урсуляка.

Сильная, несгибаемая русская натура проявилась не только в творчестве, но и в принципиальной гражданской позиции этого человека.

Прав один из пользователей соцсетей, написавший: «Его уникальность среди творческих людей была не только в том, что он создавал шедевры мирового уровня, но и в том, что он не был перевертышем и не громоздил куч зловонного дерьма на свою павшую большую Родину. Он не жег партбилетов в периоде полураспада, как Марк Захаров, не кривлялся, как дешевый клоун и не плевал в Советский Союз задним числом, чтобы выслужиться перед новой властью. А напротив, защищал его образ, выделял там хорошее и подавал всем нам пример интеллектуальной стойкости и верности идеалам».

Владимир Валентинович говорил: «С годами мне стало совершенно ясно: вступая на путь антисоветизма, ты непременно придешь к откровенной русофобии. Человек, последовательно занимающий антисоветские позиции, неизбежно понимает, что эти взгляды народом не разделяются, и тогда он вынужден констатировать — народ не тот. С этим народом вообще ничего невозможно создать, это ошибка природы. Далее — чистый расизм: выкорчевать нужно этот народ, и только тогда человечество сможет двигаться семимильными шагами к счастью».

Штрих к характеру: В. Меньшов отказался вручать фильму «Сволочи», примитивной антисоветской поделке, награду «лучший фильм года» (MTV, 2007), поскольку это, по его мнению, «подлый фильм». В видеозаписи видно, как Меньшов бросает конверт на пол, а киношная тусовка мерзко хихикает.

А потом, спустя еще 4-5 лет, Меньшов отказался подписывать номинацию на «Оскар» конъюнктурной, с прозападными экивоками, михалковской «Цитадели».

Удивительно цельная личность.

В 2017 г. в интервью «Аргументам и фактам» Меньшов, отвечая на вопрос о том, как нужно было поступить России после возвращения Крыма, заявил: «Вероятно, надо было брать Донбасс. Тогда бы Крым, Донбасс, Луганск шли через запятую в претензиях к нам западного общества».

Народный артист, один из любимейших нашим народом мастеров, Владимир Меньшов был человеком широкой души, и как-то передал для ДНР помощь — миллион рублей. Действующий тогда глава ДНР Александр Захарченко ответил: «Огромное спасибо этому человеку. Это действительно поступок. Этот миллион пойдет в интернаты и детские дома».

* * *

Приведем здесь фрагменты беседы с Владимиром Меньшовым, состоявшейся в 2007 г. в телепрограмме «Русские люди», так назывался цикл авторских программ президента Фонда исторической перспективы Наталии Нарочницкой, посвященных нашим выдающимся современникам.

— Вы русский, российский или советский актер?

— Надеюсь, русский. Меня слово «россиянин» корежит с тех пор, как оно появилось. Это чистая идиосинкразия на каком-то биологическом уровне. Я не знаю, в чем дело, это слово употреблялось в русской истории, Петр Первый обращался «россияне!», но с тех пор много воды утекло… Как его вспомнили, где нашли? Что касается «россиянской культуры», то я как-то вопрос этот задавал в беседе с Мироновым в «Литературной газете», мы там обсуждали проблемы русского языка. Слово «русский» пока еще с языком как-то сочетается, а «русский человек» уже произносить нельзя, неловко, вроде ты кого-то обижаешь. … За это теперь отчитывают, это моветон — считать себя русским и беспокоиться о судьбе русских.

— Я считаю, что если гражданин России, россиянин, станет плохим русским, утратит связь с языком, культурой, своими предками, он станет и плохим гражданином.

— Какие бы усилия ни прилагались извне, все равно стойкий образ советского, который нам был вложен в школе, остается и передается. … Вот готовится фильм великого польского режиссера Анджея Вайды о Катыни. Это будет страшный русофобский фильм! Пытаются сказать, что он не пытается счеты свести, но это будет стопроцентно перед всем миром показано, что звери — русские. Не коммунисты, не чекисты, а русские! А мы это событие ждем с нетерпением. Сладострастно. Все повалят на премьеру и скажут: «Какая правда!»

— Одни ценят вас больше как режиссера, другие как актера. А вы себя кем больше чувствуете?

— …Режиссура, безусловно, первенствует. Так бывает со всеми, кто «отравлен» режиссурой.

— Есть ли вообще русский кинематограф? Советский — был. Им восхищались, его изучают как школу.

— Тот советский кинематограф был русским. Несмотря на то, что процентов на восемьдесят он был сделан евреями по национальности. Это было советское национальное кино. Русское не подчеркивалось, но оно присутствовало. Слово «русское» во время войны, по сути дела, возникло. И актеры были другой школы, другого понимания. И другой сочности, и русскости. Мы это потеряли.

…Отвечая на вопросы Н. Нарочницкой, режиссер дал важные пояснения к своему фильму «Зависть богов» 1983 года:

— То общество не ответило на вызов времени, и было обречено, оно не могло вырулить. … Кстати, история со сбитым нами «Боингом» — провокация! Я хорошо изучил ситуацию. Ни одного трупа не нашли! Ни одного! Я в фильме дал об этом случае высказаться и интеллигенции, которая говорила тогда, как «Голос Америки», — «стыдно быть русским, позорище!», и возразившему человеку старшего поколения. Это было воспринято «интеллигентной» публикой остро. Оказывается, нельзя было давать другую точку зрения даже в художественном фильме! Меня немедленно «поставили к расстрельной стенке». Тут же было вокруг ленты сформировано общественное мнение, и на фестивале «Кинотавр» она осталась без единой награды.

…А в успех фильма «Москва слезам не верит» не верил даже оператор картины. Он сказал, что такое снимал еще в 50-х годах!

Но получилась визитная карточка страны…

— Эпоха! Это как открываешь книгу с картинками, фотографиями… Там и актерские работы все талантливые, я очень люблю этот фильм! Вроде намеренно взяли хрестоматийную историю, классику.

— Очень уважаемые мной люди отговаривали меня: мелодрама, ну кому это сейчас нужно! Сейчас уже забыли, что картина была в штыки встречена нашей интеллигенцией, в первую очередь кинематографической. Один выдающийся режиссер на собрании публично сказал: надо что-то делать с этой картиной, это позор «Мосфильма»! А я думаю, что не надо замахиваться на глобальное, а надо показывать мир через частное. И вот — эта картина уже проникла в наш генетический код.

…Сегодня же я в растерянности, я не могу нащупать действенного героя, современного человека, который вдумчиво изучает эту жизнь. Любое ближайшее знакомство с бизнесменом приводит меня к мысли, что первоначальный-то капитал украден…

…Важные гражданские суждения высказал Владимир Меньшов и в 2011 г. в интервью обозревателю «Литературной газеты» Олегу Пухнавцеву:

«Я не могу принять официально восторжествовавший взгляд на историю СССР, который настойчиво пытаются внедрить в умы молодого поколения. Общение с теми, кто сформирован современными учебниками и телевидением, зачастую просто ошарашивает. Новое поколение опирается в своих суждениях на антисоветский официоз, незнакомо с альтернативным взглядом на прошлое, а следовательно, неспособно выработать собственную позицию.

Если в кино или по телевизору показывают что-либо об СССР, почти со стопроцентной вероятностью это фальсификация истории. Нас убеждают, что жизнь в Советском Союзе была беспросветна, стараются, чтоб эта мысль проникла в каждую клетку общественного сознания.

На Западе уже давно сложился стереотип мышления по отношению к России, он сформирован умело, сознательно. Их высоколобые интеллектуалы еще могут оперировать противоположными концепциями, но западный обыватель находится в абсолютной власти антисоветского мифа.

Вот, к примеру, я посмотрел фильм BBC “Кто убил Сталина?”. Уровень экспертов-советологов, безапелляционность оценок, примитивность формулировок поначалу производили комический эффект. Но по ходу действия, когда русские актеры, изображающие “ближний круг” — высокопоставленных советских политиков, — начали безудержно пьянствовать, падать мордами в салат, превращаться в скотов, а нетрезвый Сталин взирал с саркастической улыбкой на эту оргию, фильм стал просто оскорблением нашей страны… Но ведь почти то же самое, в несколько адаптированном виде, я вижу и в российских фильмах!

…Может, пора поучиться у европейцев, которых нам всегда предлагают как образец достоинства и чести? Немца, например, вы на разговор о войне не вытащите, там почти у каждого в шкафу припрятан скелет дедушки, воевавшего на Восточном фронте. А попробуйте затронуть позорное поведение французов во время Второй мировой. Насколько я знаю, там были режиссеры, которые пытались сделать кино о коллаборационизме, за что подвергались жесточайшему остракизму. Во Франции принято говорить лишь о Сопротивлении, которое даже де Голль признавал всего лишь удачным пропагандистским мифом. Немцы, во всяком случае, поразились, увидев на подписании капитуляции французов в качестве победителей… Попробуйте побеседовать с англичанами о том, как они подло тянули с открытием второго фронта, ждали, пока мы с немцами измотаем друг друга. Попытайтесь поговорить с румынами и венграми, которые воевали на стороне фашистов, с чехами, которые делали на своих заводах два из трех танков немецкой армии… Все они умело замалчивают постыдные страницы своей истории и никому не позволят поднимать эти темы.

Самобичевание всегда было присуще российскому менталитету, и особенно оно расцвело с началом перестройки.

Любая попытка развенчать героические страницы нашей истории стала рассматриваться как вклад в борьбу с ненавистным коммунистическим режимом. Это проникло в поры нашей общественной жизни, стало повседневностью. Потом будет очень трудно выкорчевывать тотальный антисоветизм, который за двадцать пять лет обрел мощную корневую систему, но делать это, безусловно, придется. Мы не сможем существовать в ситуации кромешной исторической несправедливости.

…Вообще, мне кажется, сейчас очень важно провести глубокие социологические исследования, потратить на это большие деньги и определить, в каком состоянии находится наше общество. Необходимо понять, чего хочет народ, каковы его предпочтения и недовольства. Ведь со времен Горбачева мы очень многому научились и на многое переменили свои взгляды».

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Прощание с Мастером состоится 8 июля. Похоронят Владимира Меньшова на Новодевичьем кладбище.





