Новости Украины и Новороссии 15 декабря 2019

«Меня в Донецк звало сердце», — в ДНР приехал японский сенсей карате Такенори Танака (ФОТО, ВИДЕО)

14 декабря в столице ДНР прошёл международный учебно-тренировочный аттестационный семинар по карате с участием вице-президента Японской ассоциации каратэ сенсея Такенори Танака и президента национальной ассоциации карате России Алексея Долгова. Мероприятие было бы невозможно без недавнего триумфа каратистов из ДНР на Кубке Мира в Токио, где было завоевано 13 медалей, 10 из которых — золотые. Читайте также: На Украине паника: ДНР признали на международном уровне? (ФОТО) Танака не только провёл тренировку и аттестацию участников двухдневного международного аттестационного семинара, но и принял участие в работе комитета парламента по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму. «Я вас всех приветствую. Пять лет я не был в Донецке. С 1992 года каждый год я приезжал сюда. В течение последних 6 лет, к сожалению, я приехать не мог. Все эти годы я чувствовал свой призыв приехать сюда, многих помню, сердце меня звало и я приехал. Многие мне препятствовали в поездке, говорили, не нужно туда ехать. Зная обо всех здесь происходящих событиях, я не мог ни приехать сюда. Если японец дал слово, он его обязательно держит! Сейчас от слов перейдем к делу, начнем наш семинар», — обратился к спортсменам Танака Такенори. «У вас все делается не только для молодых спортсменов, но и для людей, которым дорог спорт и здоровье. Я очень ценю, что у вас так отлично развивается спорт и власти ему уделяют особое внимание», — отметил Танака на заседании. В спортивной части мероприятия приняли участие 150 каратистов стиля шотокан, который наряду с киокушинкай и косики культивируется в Донецкой Народной Республике. На мероприятии присутствовали также президент национальной ассоциации каратэ России Алексей Долгов, министр молодежи, спорта и туризма ДНР Александр Громаков, председатель НС Владимир Бидёвка. Читайте также: Неожиданно: Учёные выяснили средний срок жизни человека, отпущенный ему природой

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За улучшение жизни шахтёров Донбасса. А.Е.Васьковский. 07.12.2019.

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Мечты свидомых

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Они не вернутся: план Зе возвращения заробитчан обречён на провал

На фоне падающего рейтинга Зеленского в окружении президента разработали пиар-проект «Возвращайся и оставайся», направленный на создание условий для возвращения выехавших и выезжающих гастарбайтеров, число которых (легальных и нелегальных) уже приближается к 10 миллионам.

«Мы очень хотим, чтобы вы вернулись домой. Мы также очень хотим, чтобы те, кто, к сожалению, опустил руки и планирует уехать из Украины, остались. Поэтому мы запускаем новую государственную программу “Возвращайся и оставайся”», – сообщил Зеленский в своем видеообращении, опубликованном в Facebook.

Но если для «квартал-президента» новая программа – всего лишь популистский проект, то для массы украинцев работа за границей – единственный способ сохранять достаток семьи, обеспечивать будущее детей и достойные похороны близких. Матери и отцы уезжают от детей, оставляя их на бабушек, идёт системное разрушение семей, на Украине вырастает поколение, не знающее родительской ласки и воспитания.

Можно сколько угодно говорить о том, что внешне ситуация на Украине сносная и выглядит позитивнее, чем, к примеру в современной Туркмении или Таджикистане. Но реалии таковы, что денежной работы на территории незалежности всем не хватает и украинцы пачками расползаются в Россию, Польшу, Чехию, Прибалтику, поддерживая своими заработками державный бюджет и свои семьи. Причём теперь заметна новая тенденция – заробитчане увозят свои семьи в государства проживания и работы.

23 ноября в эфире YouTube-канала «Vласть vs Vлащенко» украинский бизнесмен, миллионер Александр Меламуд высказался о том, что бегство молодых людей с Украины страшнее коррупции. Минфин Украины заявляет о 18% населения, выехавшего на заработки, и это явное занижение реальности. Госстат и пограничники говорят о 5 миллионах, но и это маловато.

Социологическая группа «Рейтинг» провела недавно опрос, согласно которому 35% респондентов думают над переездом, а 17% – не видят будущего на Украине.

Результаты опроса группы «Рейтинг» о миграционных настроениях жителей Украины

Больше всего хотят уехать представители «патриотических областей» – Ивано-Франковской, Черновецкой, Луцкой, Ровненской. Причём опрос явно необъективен, потому что выезжающих в Россию гораздо больше (что подтвердит любой поезд или автобус, направляющийся к восточным границам), так как афишировать свою работу в России сегодня не принято – опасно. Руководитель группы «Рейтинг» Алексей Антипович

, что массовый выезд вызывает тревогу украинцев. «Массовый выезд населения за границу – это проблема номер один, которую считают украинцы наибольшей угрозой для Украины. 56% так считают. Остальные проблемы – экономический упадок, обнищание населения, ухудшение здоровья нации – это всё имеет несколько более низкие показатели», – констатирует социолог и сообщает, что, согласно опроса, треть жителей 24 областных центров думали над идеей трудовой миграции за границу. 50% вынуждены принять такое решение в поиске заработков, 27% – как вариант самореализации и поиска новых возможностей. То есть проблема превратилась в угрозу.

Конечно, у Зеленского проблему чувствуют, но путь к её решению находят как минимум наивный, как максимум – неосуществимый. Суть программы «Зе-возврата» – некие «доступные кредиты на собственное дело по льготной ставке – 5, 7 и 9 процентов годовых в зависимости от размера бизнеса и созданных им новых рабочих мест».

Только вот суммы, планируемые на кредитование «возвращенцев» и «оставанцев» неизвестны, их просто нет в бюджете 2020 года, а они с учётом порядка 9-10 млн гастарбайтеров достигают почти полтора десятка триллионов гривен. Цифры для «богатой» Украины – фантастические.

Финансовые аналитики указали на это сразу же после анонсирования программы, и поинтересовались, какие банки пойдут на однозначно невыгодные и рисковые эксперименты офиса президента?

То есть первая проблема «возвращенческого шоу» – это сырая система финансирования, банальное отсутствие средств у государства на массовую поддержку тех, кого оно зовёт зарабатывать в своей стране. Дальше – больше. Есть ли доверие граждан к государству, которое ежедневно обманывает их? Прежде всего, это касается мелкого бизнеса, кстати, поставщика главного человеческого материала для майданов.

Именно малый и средний бизнес является главным объектом реформ, в то время как крупный, работающий «по схемам», остается в смысле ответственности перед государством нетронутым. Штрафы, меняющаяся система отчётности, постоянные пинки и подзатыльники – вот жизнь украинского предпринимателя сегодня и, увы, завтра. Люди это понимают, когда видят, что за границей всё куда чище и прозрачнее, а зачастую – комфортнее. Как ярко нарисовала положение эксперт Юлия Самаева: «Мелкое предпринимательство в Украине — это ад польского барака длиною в жизнь. И невозможно успокоиться мыслью, что скоро будешь дома, – ты уже дома»…

Гарантии и декларации первых лиц уже даже не вызывают улыбки, ибо это неприкрытая ложь, на которую могут клюнуть лишь отчаявшиеся или наивные. Квалифицированных работников – айтишников, врачей и медперсонал, водителей большегрузов, обосновавшихся за кордоном, «сахарным кредитом» и радушием Зеленского на Украину не заманишь. Украинский политолог Юрий Романенко в Facebook причиной отказов возвращаться назвал «токсичность Украины для тех, кто привык работать мозгами».

Есть и другие причины того, что люди будут продолжать уезжать, а не возвращаться. Естественно, это война, на которую, несмотря на обещания и клятвы, забирают планово и внепланово, в том числе и посреди бела дня. Попасть в ООС – это, конечно, для некоторых тоже способ заработать, но здесь риски иные. Адекватная молодежь предпочитает находиться в стороне от такой формы заработка, а потому подумает о возвращении, лишь когда наступит твёрдый мир.

Вряд ли способствуют обратному притоку людей маразмы образовательной и языковой политики. Значительная часть выезжающих на работу – это представители густонаселенных русскоязычных областей. Силовое принуждение к мове, квоты, языковые штрафы за использование русского языка в профессиональной деятельности выталкивают профессионалов из страны. Для русскоязычного врача проще выехать в Россию, где он востребован, или выучить чешский, потому что за профессионализм там платят другие деньги. По тому же принципу выезжают и представители сферы точных наук, и квалифицированные специалисты рабочих профессий. Мой сосед – химик, кандидат наук – с началом революционной эпохи выехал в Ригу, где в университете ценят его специальность, не обращая внимания на его русский язык.

Другой сосед – прекрасный слесарь, к которому всегда стояла очередь с заказами, теперь зарабатывает на одном из российских заводов, недавно получил гражданство РФ и перевёз семью с тремя детьми, которые будут учиться на родном для них языке. Они уже не вернутся, никаким «кредитным куличом» на Украину их не заманить, в том числе и потому, что не хотят такие семьи жить в стране где слово «кулич» объявляется вне закона.

Стабильность и равноправие – это главные достоинства нормального государства, не страдающего политической лихорадкой и суицидным реформаторством, выбрасывающим на улицы сотни и тысячи людей только по той причине, что предприятия, где они работали, не разорвали кооперационные связи с Россией. В нормальном государстве не существует языковой дискриминации, гопники-волонтёры не угрожают смертью президенту, а воры и убийцы сидят в тюрьме. Нормальное государство не воюет руками одних своих граждан с другими своими гражданами и не насаждает идеологию нацизма, осуждённую Нюрнбергским трибуналом (дошло ведь до того, что теперь на Украине официально празднуют юбилеи эсэсовцев!). Украина же – страна победившей «революции достоинства» – лишила этого достоинства народ и тем самым вытолкнула его за границу.

Лозунг «Чемодан, вокзал…», который орали крымчанам, дончанам и луганчанам «патриоты», заиграл иными гранями – уже почти 10 миллионов жителей страны собрали чемоданы и уехали на заработки и на ПМЖ в другие страны. Причём переехавших насовсем становится всё больше и больше. Они не вернутся, пока Украина останется во власти «революции достоинства», и несколько десятков или сотен историй «счастливого возвращения», которые обязательно раздует пресса, если «Зе-программа» заработает, не исправят положения вещей. Когда очередной мыльный пузырь лопнет, станет ясно, что на каждого «возвращенца» и «оставленца» приходится сотни тысяч «уезжанцев». А их опыт будет стимулировать к отъезду новых и новых граждан Украины, благо YouTube не запрещён, и на сегодняшний день уже сотни уехавших с Украины людей рассказывают о своей жизни в разных странах мира. Лучшей, чем дома.

Дарья Меньшова

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Удар по «Северному потоку — 2»: США призвали Украину не беспокоиться

В США заверили украинскую сторону, что санкции в отношении компаний, принимающих участие в строительстве российского газопровода «Северный поток — 2», будут введены оперативно. Об этом сообщила пресс-служба украинского кабмина на сайте правительства страны. По словам вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы, он лично получил твёрдые заверения в этом во время визита в Вашингтон. Как только компания начнет какую-либо строительную деятельность, она моментально попадет в санкционный список, а тот сразу же перенаправится в Сенат Конгресса, а далее на подпись президенту США. Именно так утверждает господин Кулеба. Ранее сообщалось, что санкции в отношении компаний-участниц строительства «СП — 2» будут включены в оборонный бюджет США. При этом санкции могут быть сняты только в том случае, если компания прекратит «санкционную деятельность». Вполне очевидно, что заверения Москвы о чисто экономическом характере проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» не услышали в Вашингтоне. Также не вызывает сомнений тот факт, что «СП — 2», готовый уже более чем на 80%, достроен все-таки будет — с санкциями или без них. Скорее всего, от американских ограничений пострадают сторонние подрядчики из Европы, при этом сроки завершения проекта, если и сдвинутся, то незначительно. Не стоит забывать, что в российском газопроводе заинтересованы не только здесь, в РФ, но и во многих странах ЕС, которые смогут получить гораздо более дешевое топливо. Так, МИД Германии уже выразил свою озабоченность возможными ограничениями, подготовленными США в отношении российской нити ГТС. Не исключено, что в этом случае между союзниками Североатлантического Альянса появится ещё больше противоречий. Соединенные Штаты, следуя своим геополитическим амбициям, не слишком заботятся о благосостоянии европейских партнеров, предпочитая не замечать очевидные экономические преимущества российского проекта. Поддержав Украину, Белый дом фактически стал заложником своего политического курса, оказавшись в весьма неприятном положении. Кого-то из своих «друзей» обидеть придется в любом случае. И Россия здесь ни при чём. Читайте также: Куда пропало золото Украины? Андрей Васильев, специально для «Русской Весны»

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«Дожили, блин! Они разорвут страну!» — в Раде шокированы новым списком самых влиятельных украинцев (ВИДЕО)

Украинский политик Вадим Рабинович в очередной раз раскритиковал «слуг народа», которые ведут антинародную политику на Украине. Своё недовольство действиями правящей партии он пояснил так: «Только что вышел рейтинг самых влиятельных украинцев и один из них — это Сорос. Дожили, блин! Под руководством Сороса продают землю, всё это кубло работает под руководством Сороса, Сорос расставил своих «гончаруков», других этих всех расставил людей… Мы что обязаны чем-то им? Почему мы должны кормить эту свору зарубежную? Почему не должны кормить своих людей? Почему не должны купить наши фермы?» — сказал нардеп. По словам депутата Рады, в той же Европе, когда речь идёт о рынке земли, то в Польше или Венгрии, у граждан этих стран есть право «владеть 100 гектарами земли в одни руки». «А они предлагают 200 тысяч! Сейчас есть поправка, где можно и 600 тысяч, потому что, видно, Сорос сказал, что 200 тысяч будет мало. Он хочет сразу двумя кусками Украину купить! — отметил политик. — Люди, вдумайтесь, что они вытворяют! 100 гектаров в Европе, которые может человек иметь, и 200 тысяч гектаров, которые они предлагают нам! В стране, которая, все понимают, полностью обездоленная, полностью разграбленная и люди нищие. Кто же купит землю Украины?». Справка: Джордж Сорос — американский миллиардер, создатель сети неправительственных организаций, известных как «Фонд Сороса», которые продвигают интересы Вашингтона по всему миру. Представитель украинской оппозиции отметил, что те, кто желают как можно скорее узаконить право на продажу земли иностранцам, говорят: «Зеленскому дал народ право!». «Какое право народ дал? Народ дал право Зеленскому устанавливать мир, снижать тарифы! Но я ни разу не видел чтобы народ говорил продать сразу землю. А они теперь говорят, что это было предвыборное обещание. Они не помнят предвыборных обещаний о народовластии, они 200 раз говорили, что без референдума ничего не будет сделано! А сейчас нагло смотря в глаза говорят: “Референдум будет после продажи земли”. Вдумайтесь: “После продажи земли!”. Они собираются провести референдум, надо ли было продавать землю! Посмотрите, как это происходит! Беззаконно, нарушая все принципы! Почему? На них давят, им надо продать! У них была задача. Они обещали землю Украины положить Соросу под ёлку. Не позже, а под ёлку! И вот теперь мы все с вами участвуем в этом спектакле…». Рабинович напомнил, что «люди на Украине воюют за свою землю». И то, что украинцам пытаются навязать рынок земли — это преступление. «Вы видели когда-нибудь: в мире идёт война, страна говорит: “Подождите, я продам свою землю, а потом продолжу войну?”. Мы просто от шока от всего этого, от песка одурели просто, мы уже не понимаем, что они творят! Какая продажа земли? У вас хочешь — война, хочешь — не война, хочешь — продажа, хочешь — не продажа. У них есть задача! Они — слуги дьявола! Я хотел бы сказать другое, но вы видите то же самое, что и я», — заключил представитель движения «Оппозиционная платформа “За жизнь”». Читайте также: Украинский депутат-педофил надругался над школьницей На видео с 00:01:31

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«Враг скоро начнёт войну с Россией»: Ветераны армий ЛДНР провели съезд в Москве при участии властей РФ (ФОТО)

В субботу, 14 декабря, на Поклонной горе в Москве состоялся V Съезд Межрегиональной общественной организации «Союз добровольцев Донбасса». Со всех уголков России, ДНР и ЛНР на Съезд прибыли более 500 региональных делегатов, принимавших личное участие в защите мирного населения Донбасса. Местом проведения мероприятия стала Поклонная гора, БКЗ «Жуков» Музея Победы. Подробности «Русской Весне» рассказали в пресс-службе «Союза добровольцев Донбасса» . Отмечается, что в качестве почётных гостей на Съезде СДД присутствовали представители органов государственной власти Российской Федерации. Своей целью на этот раз Съезд поставил обсуждение роли добровольчества в защите мирного населения Донбасса, а также подведение итогов работы СДД. Участники оговорили перспективы развития добровольческого движения в России. Также на съезде был представлен отчёт о достигнутых результатах работы Союза добровольцев Донбасса. Приветственное слово делегатам сказал Председатель Правления СДД Александр Бородай: «Говоря о целях Союза добровольцев Донбасса, мы прекрасно понимаем, что в первую очередь не являемся ветеранской организацией. Мы знаем положение дел в Донбассе сейчас: и Независимые Республики, и Россия стремятся к миру и хотят его. Помимо этого, мы отчетливо понимаем, кто наш противник. На мир он не пойдет. Силам, которые стоят за современным марионеточным правительством Украины, не нужен мир, им нужна война с Россией. Поэтому мы прекрасно понимаем, что война, так или иначе, начнется, причем в полноценном виде. В данный момент Союз добровольцев Донбасса занимается, помимо прочей деятельности, помощью тем, кто находится на передовой ДНР и ЛНР. И, к сожалению, мы продолжаем осуществлять скорбную миссию по возвращению на Родину погибших — наших с вами боевых товарищей-добровольцев. Мы уверены, что война, к сожалению, вернется в активную фазу. Мы этого не хотим, но должны быть к этому готовы. И Россия, и Русский мир нуждаются в защите и обороне на самых разных рубежах. Надо быть готовыми в любой момент, что наши противники — и в самой России, и за ее пределами — попытаются перевести все в иную, еще более враждебную нам фазу. На сегодняшний день Союз добровольцев Донбасса является одной из немногих организаций, готовых противостоять этому влиянию. Дело служения Отечеству, борьба за его целостность, и самое главное — Битва за Россию еще только начались. Самые главные наши сражения впереди». Кроме того, были представлены основные итоги работы организации за все время деятельности. Исполнительный директор Союза Андрей Юрьевич Пинчук озвучил перспективы развития МОО «СДД». Война в Донбассе не сбавляет накала, а значит, работа СДД не может быть чисто декларативной. Именно реальной помощью Союз отличается от иных аналогичных структур. С докладом о работе Аппарата МОО «СДД» выступил руководитель Аппарата Сосонный Алексей Петрович. Руководитель комитета медицинского и социального обеспечения Ольга Кулыгина представила вниманию собравшихся главные направления медико-социальной работы организации и вручила почётные грамоты и памятные подарки отличившимся медицинским и гуманитарным работникам. О казне организации и расходовании денежных средств Союза за текущий год сделал доклад ревизор СДД Юрий Данильцев. В ходе Съезда были заслушаны отчёты региональных представителей о работе и проблемах, с которыми добровольцы сталкиваются на местах.

Нескольким региональным руководителям были вручены ценные подарки за отличную работу. На съезде было принято решение признать работу руководящих органов Союза удовлетворительной. Приняты основные направления работы на следующий год. В работе закрытой части V Съезда Союза добровольцев Донбасса принял участие Помощник Президента Российской Федерации Владислав Сурков. После окончания мероприятия делегаты продолжили обсуждение накопившихся вопросов в неформальной обстановке. Повестка V Съезда СДД: — Роль добровольчества в защите мирного населения Донбасса;

— Основная деятельность и перспективы развития Межрегиональной Общественной Организации «Союз добровольцев Донбасса»;

— Развитие добровольческого движения в регионах РФ;

— Медицинская и реабилитационная помощь раненым добровольцам;

— Социальная и психологическая помощь добровольцам и членам семей погибших добровольцев;

— Увековечивание памяти погибших добровольцев;

— Военно-патриотическое воспитание молодежи;

— Отчет ревизионных органов Союза;

— Поощрение отличившихся региональных руководителей СДД;

— Выступления руководителей региональных отделений СДД. Читайте также: В Киеве заявили, что на «нормандской встрече» никакие документы не подписывали V Съезд Союза добровольцев Донбасса открыл Председатель Правления СДД Александр Бородай, обратившись к делегатам съезда и почетным гостям с приветственным словом и зачитав поздравительное письмо от Главы Республики Крым Сергея Валерьевича Аксенова. Члены Правления СДД, находящиеся в Президиуме Съезда: Бородай Александр Юрьевич, Пинчук Андрей Юрьевич, Кулыгина Ольга Ивановна, Сосонный Алексей Петрович, Аносов Виктор Юрьевич, Иванов Евгений Анатольевич, Чумаков Алексей Николаевич.

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«Платить придётся не только Украине»: чем может обернуться желание Киева изменить Минские соглашения

Российский политолог, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков заявил, что к намерениям Киева переписать Минские соглашения следует относиться «без скидок на обстоятельства». К заявлениям Зеленского и других представителей украинской власти о необходимости изменить Минские соглашения следует относиться без скидок на обстоятельства. По содержанию они не приемлемы. По форме — являются дополнительным убедительным подтверждением, что именно Киев несет ответственность за невыполнение Минска-2 на протяжении почти пяти лет с февраля 2015-го. Изменение соглашений по инициативе Киева невозможно без фиксации политической и правовой ответственности Украины за срыв процесса мирного урегулирования. Цена этого решения всем известна. Платить придется не только Украине, но и европейцам. Потому что в таком случае ЕС необходимо будет компенсировать все, что было потеряно или недополучено Россией за четыре года действия санкций за невыполнение Минска-2. Бонус — потеря ЕС лица. Нельзя же настаивать на ответственности одной из сторон переговорного процесса, если от выполнения соглашений публично отказывается другая». Читайте также: В Киеве заявили, что на «нормандской встрече» никакие документы не подписывали

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Отмазать воина света за бюджетные средства

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Глава «Нафтогаза» назвал неожиданную причину роста цены на газ для населения

Сегодня, 14 декабря, исполнительный директор НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что цена на газ для населения выросла вследствие недостатка объемов собственной добычи, что может быть связано с коррупцией внутри самой госкомпании. Витренко утверждает, что рост добычи газа на Украине привел бы к пропорциональному снижению цены. Так он прокомментировал увеличение стоимости на газ на условиях ПСО на 28,6% (5 500 грн за тысячу кубометров) на январь следующего года. По словам Витренко, при условии роста уровня энергоэффективности в 2020 году Украина могла бы начать экспортировать газ, а не продолжать импортировать. «Вот так мы и расплачиваемся за некомпетентность и коррупцию», — подытожил он. Читайте также: США намерены выделить Европе и Украине $1 миллиард для снижения зависимости от российского газа

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