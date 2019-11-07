Самые кассовые фильмы СССР

«Горячая десятка» хит-парада кино 1930-х

«Горячая десятка» хит-парада кино 1940-х

«Горячая десятка» хит-парада кино 1950-х

«Горячая десятка» хит-парада кино 1960-х

«Горячая десятка» хит-парада кино 1970-х

«Горячая десятка» хит-парада кино 1980-х

Точных данных, увы, нет. Однако не вызывает сомнения, что в десятку хитов десятилетия почти наверняка вошли следующие картины (приводятся согласно даты выпуска):(1931) Николая Экка(1934) Григория Александрова(1934) Братьев Васильевых(1934) Григория Козинцева и Леонида Трауберга(1936) Якова Протазанова(1936) Григория Александрова(1938) Григория Александрова(1938) Сергея Эйзенштейна(1939) Татьяны Лукашевич(1939) Ивана ПырьеваЗдесь и далее – общее число зрителей за первый год демонстрации фильма.1.(1948) Сергея Герасимова. 42,4 млн.2.(1949) Михаила Чиаурели. 38,4 млн.3.(1948) Ивана Пырьева. 33,8 млн.4.(1949) Александра Иванова. 28,9 млн.5.(1944) Ивана Пырьева. 26,1 млн.6.(1949) Григория Александрова. 24,2 млн.7.(1944) Марка Донского. 23,7 млн.8.(1946) Александра Птушко. 23,1 млн.9.(1940) Юрия Музыканта, Надежды Кошеверовой. 22,9 млн.10.(1947) Бориса Барнета. 22,3 млн.1.(1957) Сергея Герасимова. 46,9 млн.2.(1953) Яна Фрида. 46,4 млн.3.(1958) Дмитрия Васильева. 45,7 млн.4.(1956) Эльдара Рязанова. 45,6 млн.5.(1953) Татьяны Лукашевич, Бориса Равенских 45,3 млн.6.(1953) Константина Юдина. 44,8 млн.7.(1959) Ивана Лукинского. 44,6 млн.8.(1950) Константина Юдина. 41,2 млн.9.(1950) Ивана Пырьева. 40,6 млн.10.(1955) Ивана Лукинского. 40,3 млн.1.(1969) Леонида Гайдая. 76,7 млн2.(1967). 76,5 млн.3.(1967) Андрея Тутышкина. 74,6 млн.4.(1965) Леонида Гайдая. 69,6 млн.5.(1968) Владимира Басова. 68,3 млн.6.(1969) Эдмонда Кеосаяна. 66,2 млн.7.(1962) Геннадия Казанского и Владимира Чеботарева.65,4 млн.8.(1966) Сергея Бондарчука. 58 млн.9.(1968) Виктора Георгиева. 55,2 млн.10.(1967) Эдмонда Кеосаяна. 54,5 млн.1.(1973) Станислава Ростоцкого. 66,0 млн.2.(1972) Александра Серого (при весьма ощутимом художественном руководстве Георгия Данелия). 65,0 млн.3.(1976) Эмиля Лотяну. 64,9 млн.4.(1974) Василия Шукшина. 62,5 млн.5.(1975) Георгия Данелия. 62,2 млн.6.(1973) Эдмонда Кеосаяна. 60,8 млн.7.(1973) Леонида Гайдая. 60,7 млн.8.(1974) Олега Бондарева. 59,4 млн.9.(1978) Эльдара Рязанова. 58,4 млн.10.(1978) Евгения Матвеева. 57,8 млн.1.(1980) Бориса Дурова. 87,6 миллиона зрителей за 1 год.2.(1980) Владимира Меньшова. 84,4 млн.3.(1980) Александра Митты. 71,1 млн.4.(1988) Василия Пичула. 56,0 млн.5.(1982) Леонида Гайдая. 55,2 млн.6.(1980) Бориса Григорьева. 53,4 млн.7.(1987) Аллы Суриковой. 50,6 млн.8.(1981) Александра Алова и Владимира Наумова. 47,5 млн.9.(1985) Г. Бежанова. 44,9 млн.10.(1984) Владимира Меньшова. 44,5 млн.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9390892.html