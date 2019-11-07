Самые кассовые фильмы СССР
20:17. 7 ноября 2019 117 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
«Горячая десятка» хит-парада кино 1930-х
Точных данных, увы, нет. Однако не вызывает сомнения, что в десятку хитов десятилетия почти наверняка вошли следующие картины (приводятся согласно даты выпуска):
Путевка в жизнь (1931) Николая Экка
Веселые ребята (1934) Григория Александрова
Чапаев (1934) Братьев Васильевых
Юность Максима (1934) Григория Козинцева и Леонида Трауберга
Бесприданница (1936) Якова Протазанова
Цирк (1936) Григория Александрова
Волга-Волга (1938) Григория Александрова
Александр Невский (1938) Сергея Эйзенштейна
Подкидыш (1939) Татьяны Лукашевич
Трактористы (1939) Ивана Пырьева
«Горячая десятка» хит-парада кино 1940-х
Здесь и далее – общее число зрителей за первый год демонстрации фильма.
1. Молодая гвардия (1948) Сергея Герасимова. 42,4 млн.
2. Падение Берлина (1949) Михаила Чиаурели. 38,4 млн.
3. Сказание о земле Сибирской (1948) Ивана Пырьева. 33,8 млн.
4. Звезда (1949) Александра Иванова. 28,9 млн.
5. В шесть часов вечера после войны (1944) Ивана Пырьева. 26,1 млн.
6. Встреча на Эльбе (1949) Григория Александрова. 24,2 млн.
7. Радуга (1944) Марка Донского. 23,7 млн.
8. Каменный цветок (1946) Александра Птушко. 23,1 млн.
9. Аринка (1940) Юрия Музыканта, Надежды Кошеверовой. 22,9 млн.
10. Подвиг разведчика (1947) Бориса Барнета. 22,3 млн.
«Горячая десятка» хит-парада кино 1950-х
1. Тихий Дон (1957) Сергея Герасимова. 46,9 млн.
2. Любовь Яровая (1953) Яна Фрида. 46,4 млн.
3. Над Тиссой (1958) Дмитрия Васильева. 45,7 млн.
4. Карнавальная ночь (1956) Эльдара Рязанова. 45,6 млн.
5. Свадьба с приданным (1953) Татьяны Лукашевич, Бориса Равенских 45,3 млн.
6. Застава в горах (1953) Константина Юдина. 44,8 млн.
7. Иван Бровкин на целине (1959) Ивана Лукинского. 44,6 млн.
8. Смелые люди (1950) Константина Юдина. 41,2 млн.
9. Кубанские казаки (1950) Ивана Пырьева. 40,6 млн.
10. Солдат Иван Бровкин (1955) Ивана Лукинского. 40,3 млн.
«Горячая десятка» хит-парада кино 1960-х
1. Бриллиантовая рука (1969) Леонида Гайдая. 76,7 млн
2. Кавказская пленница (1967). 76,5 млн.
3. Свадьба в малиновке (1967) Андрея Тутышкина. 74,6 млн.
4. Операция «Ы» и другие приключения Шурика (1965) Леонида Гайдая. 69,6 млн.
5. Щит и меч (1968) Владимира Басова. 68,3 млн.
6. Новые приключения Неуловимых (1969) Эдмонда Кеосаяна. 66,2 млн.
7. Человек-амфибия (1962) Геннадия Казанского и Владимира Чеботарева.65,4 млн.
8. Война и мир (1966) Сергея Бондарчука. 58 млн.
9. Сильные духом (1968) Виктора Георгиева. 55,2 млн.
10. Неуловимые мстители (1967) Эдмонда Кеосаяна. 54,5 млн.
«Горячая десятка» хит-парада кино 1970-х
1. А зори здесь тихие… (1973) Станислава Ростоцкого. 66,0 млн.
2. Джентльмены удачи (1972) Александра Серого (при весьма ощутимом художественном руководстве Георгия Данелия). 65,0 млн.
3. Табор уходит в небо (1976) Эмиля Лотяну. 64,9 млн.
4. Калина красная (1974) Василия Шукшина. 62,5 млн.
5. Афоня (1975) Георгия Данелия. 62,2 млн.
6. Корона Российской империи, или Снова неуловимые (1973) Эдмонда Кеосаяна. 60,8 млн.
7. Иван Васильевич меняет профессию (1973) Леонида Гайдая. 60,7 млн.
8. Мачеха (1974) Олега Бондарева. 59,4 млн.
9. Служебный роман (1978) Эльдара Рязанова. 58,4 млн.
10. Судьба (1978) Евгения Матвеева. 57,8 млн.
«Горячая десятка» хит-парада кино 1980-х
1. Пираты ХХ века (1980) Бориса Дурова. 87,6 миллиона зрителей за 1 год.
2. Москва слезам не верит (1980) Владимира Меньшова. 84,4 млн.
3. Экипаж (1980) Александра Митты. 71,1 млн.
4. Маленькая Вера (1988) Василия Пичула. 56,0 млн.
5. Спортлото-82 (1982) Леонида Гайдая. 55,2 млн.
6. Петровка, 38 (1980) Бориса Григорьева. 53,4 млн.
7. Человек с бульвара Капуцинов (1987) Аллы Суриковой. 50,6 млн.
8. Тегеран-43 (1981) Александра Алова и Владимира Наумова. 47,5 млн.
9. Самая обаятельная и привлекательная (1985) Г. Бежанова. 44,9 млн.
10. Любовь и голуби (1984) Владимира Меньшова. 44,5 млн.
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9390892.html