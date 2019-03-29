Коротко по Венесуэле. 29.03.2019

Коротко по Венесуэле.1. Гуайдо официально лишен поста спикера парламента Венесуэлы.Это открывает для правительства возможность арестовать его при попытке продолжать узурпировать должность спикера.2. Решением гос.органов ему запрещено занимать любые государственные посты в течение 15 лет. Этим блокируется его прием на гос.службу и право претендовать на любые государственные должности, включая участие в выборах.3. Принят новый закон против разжигания ненависти ставящей под угрозу национальные интересы. Данный закон открывает дорогу для арестов деятелей проамериканской оппозции призывающих к иностранной интервенции.4. США, ЕС и некоторые члены ОАГ уже осудили данное решение чавистов, но как показывает практика, Каракас чувствуя поддержку Китая и РФ игнорирует требования исходящие из Вашингтона и Брюсселя.5. Присутствие российских военных в Венесуэле обосновывают продолжением военно-технического сотрудничества в рамках уже заключенных поставок. Закупать новое оружие у РФ Венесуэла пока не планирует (мол и старого хватает, да и денег мало).6. Гуайдо объявил, что не признает запреты и анонсировал на 6 апреля "марш свободы" против Мадуро и "отключений света". В руководстве чавистов это назвали "симулякром государственного переворота", пообещав, что ничего у него не выйдет.Стоит напомнить, что две предыдущие "мобилизации Гуайдо" на митинги, с треском провалились.В целом, текущий комплекс мер предпринимаемых чавистами выглядит как попытка перейти в контрнаступление и зачистить инфраструктуру неудавшегося гос.переворота, который в силу проблем с подкупом военных, скатился в "марши миллионов" численностью 20-30 тыс.в богатых районах Каракаса.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4880795.html