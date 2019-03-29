Главная » Невероятное в мире, Политика

Коротко по Венесуэле. 29.03.2019

09:47. 29 марта 2019 Просмотров - 104 Нет комментариев Опубликовал:


Коротко по Венесуэле.

1. Гуайдо официально лишен поста спикера парламента Венесуэлы.Это открывает для правительства возможность арестовать его при попытке продолжать узурпировать должность спикера.
2. Решением гос.органов ему запрещено занимать любые государственные посты в течение 15 лет. Этим блокируется его прием на гос.службу и право претендовать на любые государственные должности, включая участие в выборах.
3. Принят новый закон против разжигания ненависти ставящей под угрозу национальные интересы. Данный закон открывает дорогу для арестов деятелей проамериканской оппозции призывающих к иностранной интервенции.
4. США, ЕС и некоторые члены ОАГ уже осудили данное решение чавистов, но как показывает практика, Каракас чувствуя поддержку Китая и РФ игнорирует требования исходящие из Вашингтона и Брюсселя.
5. Присутствие российских военных в Венесуэле обосновывают продолжением военно-технического сотрудничества в рамках уже заключенных поставок. Закупать новое оружие у РФ Венесуэла пока не планирует (мол и старого хватает, да и денег мало).
6. Гуайдо объявил, что не признает запреты и анонсировал на 6 апреля "марш свободы" против Мадуро и "отключений света". В руководстве чавистов это назвали "симулякром государственного переворота", пообещав, что ничего у него не выйдет.
Стоит напомнить, что две предыдущие "мобилизации Гуайдо" на митинги, с треском провалились.

В целом, текущий комплекс мер предпринимаемых чавистами выглядит как попытка перейти в контрнаступление и зачистить инфраструктуру неудавшегося гос.переворота, который в силу проблем с подкупом военных, скатился в "марши миллионов" численностью 20-30 тыс.в богатых районах Каракаса.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4880795.html

Метки: венесуэла, гуайдо, Китай, мадуро, Россия, США, южная америка

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Коротко по Венесуэле. 08.02.2019
Коротко по развитию венесуэльского кризиса.1. Президент Конституционной палаты Верховного Суда Венесуэлы...юридической силы в Венесуэле. Верховный Суд Венесуэлы также инициировал процедуру...на блокирование международных активов Венесуэлы с целью ухудшения ...
Коротко по Венесуэле. 27.01.2019
Коротко по развитию кризиса вокруг Венесуэлы.1. Мадуро официально отклонил ... из Вашингтона "президента" в Венесуэле объявили предателем. Сам сценарий напоминает...Россия продолжает оказывать дипломатическую поддержку Венесуэлы. Заявления об отправке ЧВК на...
Коротко по Венесуэле. 12.03.2019
Коротко по развитию американской агрессии против Венесуэлы.1. США таки решили ...на сетевую инфраструктуру объектов жизнеобеспечения Венесуэлы по-прежнему достаточно серьезно ... атаки на объекты инфраструктуры Венесуэлы они смогут сохранить управляемость ...
Коротко по Венесуэле. 06.02.2019
Коротко по развитию кризиса в Венесуэле.1. Венесуэльские военные перехватили ...мешать доставке гуманитарной помощи в Венесуэлу, чтобы "накормить голодающий народ"....усилить давление на международные активы Венесуэлы находящиеся в странах поддержавших переворот...
Коротко по Венесуэле. 05.03.2019
Коротко по Венесуэле.1. Гуайдо легально вернулся в Венесуэлу (через Панаму) и ... подрывает стабильность власти в Венесуэле и оставляет множество зацепок ... подрыва действующего правительства. Также Венесуэла намеревается добиваться возвращения контроля над...
Коротко по Венесуэле. 24.01.2019
Коротко по развивающемуся кризису в Венесуэле.1. Армия Венесуэлы официально не признает ...который рассматривается как законный президент Венесуэлы."Друг Реджеп" назвал Мадуро "...призвал к смене власти в Венесуэле, через передачу власти "оппозиционному...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>