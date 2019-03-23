Сайту Ящик Пандоры 10 лет

Уважаемые участники сообщества, поздравляю вас со знаменательной датой — со дня создания сайта Ящик Пандоры прошло 10 лет.

Идея создания сайта была в том, чтобы отвлечь человека от ежедневной суеты и направить его внимание на окружающую действительность, пусть не всегда приятную, но указывающую на необходимость изменений себя и окружающего мира в лучшую сторону.

За 10 лет сайт посетило 22 миллиона человек, было создано 88 тысяч записей и 335 тысяч комментариев. Некоторые из посетителей, получив нужную информацию ушли, затерявшись в бескрайних просторах интернета, другие остались на сайте и стали его постоянными участниками. Уважаемые участники сообщества, своими комментариями и материалами вы вложили большой вклад в его развитие, благодарю вас за это.

Желаю вам открытия новых знаний и мудрости, чтобы применять эти знания с пользой для мира.