Сайту Ящик Пандоры 10 лет
Уважаемые участники сообщества, поздравляю вас со знаменательной датой — со дня создания сайта Ящик Пандоры прошло 10 лет.
Идея создания сайта была в том, чтобы отвлечь человека от ежедневной суеты и направить его внимание на окружающую действительность, пусть не всегда приятную, но указывающую на необходимость изменений себя и окружающего мира в лучшую сторону.
За 10 лет сайт посетило 22 миллиона человек, было создано 88 тысяч записей и 335 тысяч комментариев. Некоторые из посетителей, получив нужную информацию ушли, затерявшись в бескрайних просторах интернета, другие остались на сайте и стали его постоянными участниками. Уважаемые участники сообщества, своими комментариями и материалами вы вложили большой вклад в его развитие, благодарю вас за это.
Желаю вам открытия новых знаний и мудрости, чтобы применять эти знания с пользой для мира.
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ЯП – с днюхой ))))
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Хоть я недавно. Но присоединяюсь к Позравлениям! Что бы не было проблем форуму
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С юбилеем,любимый сайт! Дальнейших тебе успехов и процветания!
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Брахмана поздравляю!
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Благополучия любимому сайту Ящик Пандоры! Здоровья и терпения Брахману! Мудрости и доброты участникам!
Я здесь с 2013 года. Нахождение на сайте в течение нескольких лет можно приравнять к получению ещё одного образования, поскольку оно заставляет читать, думать, формулировать свои мысли, грамотно излагать их в комментариях и достойно дискутировать. ЯП не соврёт и одёрнет, если ты вдруг не прав, ЯП поддержит тебя, если ты приблизился к истине.
Спасибо Брахману за его труд.
Чето как-то пафосно получилось…
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Здравия и благополучия! Больше интересной, прорывной (фильтра) инфы! ))
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Присоединяюсь к поздравлениям.
Желаю “ЯП” новых успехов и долголетия!