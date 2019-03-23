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Сайту Ящик Пандоры 10 лет

10:35. 23 марта 2019 Просмотров - 104 7 коммент. Опубликовал:

10y

Уважаемые участники сообщества, поздравляю вас со знаменательной датой — со дня создания сайта Ящик Пандоры прошло 10 лет.

Идея создания сайта была в том, чтобы отвлечь человека от ежедневной суеты и направить его внимание на окружающую действительность, пусть не всегда приятную, но указывающую на необходимость изменений себя и окружающего мира в лучшую сторону.

За 10 лет сайт посетило 22 миллиона человек, было создано 88 тысяч записей и 335 тысяч комментариев. Некоторые из посетителей, получив нужную информацию ушли, затерявшись в бескрайних просторах интернета, другие остались на сайте и стали его постоянными участниками. Уважаемые участники сообщества, своими комментариями и материалами вы вложили большой вклад в его развитие, благодарю вас за это.

Желаю вам открытия новых знаний и мудрости, чтобы применять эти знания с пользой для мира.

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7 коммент.»

  • 4489 3855
    Валерий 23 марта 2019 в 10:36 Ссылка
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    ЯП – с днюхой ))))

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  • 93 57
    Mazai 23 марта 2019 в 10:42 Ссылка
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    Хоть я недавно. Но присоединяюсь к Позравлениям! Что бы не было проблем форуму

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  • 10906 5887
    Lada 23 марта 2019 в 10:47 Ссылка
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    С юбилеем,любимый сайт! Дальнейших тебе успехов и процветания!

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  • 1712 1104
    ФЕДОР ЗИМИН 23 марта 2019 в 10:48 Ссылка
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    Брахмана поздравляю!

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  • 433 373
    Айва 23 марта 2019 в 10:53 Ссылка
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    Благополучия любимому сайту Ящик Пандоры! Здоровья и терпения Брахману! Мудрости и доброты участникам!

    Я здесь с 2013 года. Нахождение на сайте в течение нескольких лет можно приравнять к получению ещё одного образования, поскольку оно заставляет читать, думать, формулировать свои мысли, грамотно излагать их в комментариях и достойно дискутировать. ЯП не соврёт и одёрнет, если ты вдруг не прав, ЯП поддержит тебя, если ты приблизился к истине.

    Спасибо Брахману за его труд.

    Чето как-то пафосно получилось…

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  • 3369 3087
    жора шапов 23 марта 2019 в 11:41 Ссылка
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    Здравия и благополучия! Больше интересной, прорывной (фильтра) инфы! ))

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  • 7203 6301
    Руса 23 марта 2019 в 11:52 Ссылка
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    Присоединяюсь к поздравлениям.
    Желаю “ЯП” новых успехов и долголетия!

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