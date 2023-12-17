Эти «маньчжуры» с русскими именами Юрий и Илья не допустили заселения России китайцами и монголами на Тихом и Ледовитом океанах. За это «тунгус-сибиряк» и удостоен чести быть запечатленным на памятнике «Тысячелетие России» (по версии автора). Он единственный персонаж, который ДЕРЖИТ огромную Державу –Шар широко раскинув руки на памятнике 1000-летия России. Один. С большим усилием, подогнув ноги. А ведь и в самом деле он удержал её ОДИН, вернее его народ «тунгусы-маньчжуры», которые оказались Юрами. И это не китайцы и не монголы и не аборигены тунгусы-азиаты.

Виден затылок "сибиряка" и в профиль на втором фото

А кем они оказались на самом деле. Об этом говорит в Дзен автор Юрий Абарин в ролике «Кто такие маньчжуры» (Дзен. Всемирная история глазами Юрия Абарина). Он рассказывает, что когда Невельской с экспедицией в 1849 г. пришёл в устье Амура, он увидел там маньчжуров и это были не китайцы. Это были высокие статные бородатые рыжеволосые мужчины в своей национальной одежде маньчжуров, которую мы сейчас считаем китайской и монгольской. Они охраняли границу на Амуре и не пустили сюда ни одного китайца и монгола. Здесь земля была безлюдной, на границе стояли кордоны и каменные крепости, развалины которых сохранились до сих пор в Маньчжурии.

Вот эти маньчжуры на рисунке, так названные по имени правителя Мани царства Манги и Миенъ на месте современного города Благовещенск (п. 114).

Интересный головной убор на голове такого маньчжура (ШиДзы) с вуалью из «лапши» из бус, закрывающих лицо в заставке. На другом фото рус с бородой и с головным остроконечным головным убором, как на фото знатного маньчжура.

Это лишнее доказательство проживания здесь ЕВРОПЕОИДОВ с древности. Это и есть настоящие древние маньчжуры с «орлиными» носами, которых китайцы называли Хунхузы и сами не считали их китайцами.

Такой маньчжур европеоид Бородатый ХуанДи научил китайцев всему и тайнописи иероглифами.

Китайцы у них позаимствовали наряды, а историки написали ещё одну липовую историю китайцев, позаимствовав её у маньчжуров, заодно позаимствовав у маньчжуров название Тихоокеанской державы-Чина. Она показана на карте в ролике Абарина и на карте Келлера. Там Чинайский океан (Тихий). Китайцы называют свою страну Поднебесной, то есть она расположена на карте южнее под Небесной страной Маньчжуров-прароссов Луны. Историю китайцам написали иезуиты и сделали их древними вместо маньчжуров. Китайцы сами говорят, что Джурки это Юрки, а Илюй это Илья (сведения из ролика Абарина). Маньчжурия это «Мани Юрии» или «Мани Иурии». Вот откуда на Руси появились Юрии и Ильи. Второй персонаж на рисунке выше с усами без бороды похож на Юрия Долгорукого и Рюрика. На шапке у него павлинье перо, как принадлежность к роду «Стоглазого Баяна»-Чинксаны в книге Марко Поло, где по версии автора статьи «глаза» это пятна на павлиньих перьях. Он явно из военного сословия. Неужели и РЮРИК из этих Юриков-Иуриков.

А первый персонаж из рисунка с бородой должен быть Ильёй. Названы они были по имени страны Урии или их царя.

Амур и страна Урия (Забайкалье)

Вероятно, Уром звали реку АмУр и в честь них названы были потом горы Урал и река Урал (в честь «братьев» Ура и Ила). На это указывает название территории в истоке Амура-ДАУРИЯ на прилагаемой второй карте. Это Забайкалье. И название самой МаньчжУРИИ в устье Амура тоже указывает на это.

Имя Юрий и Георгий.

Церковь не признаёт имя Юрий и называет их Георгиями, ведь Гео-«Мать СеРай Земля» называлась Русь (версия автора). У Марко Поло упомянут Георгии Жор (Джорж) прямой 6 потомок от Попа Ивана, известный во времена предпоследнего Великого Хама Кублая 1298 г. (после него был последний Хам Алау) и именно ему предстояло идти на Русь с именем «Саин»-Святой. Церковь явно считает Георгия Жора и Юрия одной и той же личностью.

Заключение

Не было тут на Тихом океане никакой монгольской империи диких кочевников. Высокоорганизованные Маньчжуры-европеоиды тут властвовали и сохранили Забайкалье, а также всё побережье Тихого и Ледовитого океанов от китайцев, монголов, японцев для России. «Прароссы» тут жили. МИССИЯ у них была такая. Вот эту Маньчжурию европеоидов и описывает «Сокровенное сказание монголов», где династия «праросов-маньчжуров» Луны (Месяца) воевала с «Иванами» за власть между собой и над Миром.

В интернете вместо настоящих маньчжуров выложены картинки только этнических монгол и китайцев. Китайские принцессы даже лица белили себе, подражая Росе-Луне. Так искажается русская-росийская история. Это успешно объясняет, почему пустые самые лучшие места для проживания Тихоокеанского побережья не заняли китайцы, японцы и монголы, но «братские» тунгусы тут сохранились. Напомню, что земля здесь пустовала, когда её покинули «Лунные» Россы и «Иваны» севера перед ожидаемой природной катастрофой 1312 г. от пролёта кометы, которая ещё в 1212 г (дата «появления звезды» написана на карте Келлера 1298-1590 г.), вероятно, уже натворила тут делов, описанных в Библии (Бывлина-так называлась русская библия). Тогда начался исход народов с Востока на Запад и Русскую равнину с «братскими» народами (коми, ханты-манси, якуты, калмыки, буряты, тунгусы, эвены) с коими категорически запрещалось смешиваться европеоидам.

Когда этими Юрами и Илиями была успешно выполнена миссия охраны Амура от китайцев, они были переброшены на западные рубежи. Так, во Львове появляются церкви «Святого Юра», в России Рюрик и Юрии Долгорукий и храмы Ильи. Тогда появляются и Юродивые ( Подвижники, безумцы, википедия).

Кафедральный собор Святого Юра во Львове

«Больше всего святых юродивых было на Руси — в Русской православной церкви почитают 36 юродивых. Первым из известных юродивых на территории нынешней России считается Прокопий Устюжский, который с территории Европы прибыл в Новгород, затем в Устюг. Он вел строгий аскетический образ жизни. Юродивые пришли на смену волхвам и были желанными гостями для всего тогдашнего общества. Сам Иван Грозный относился к ним с благоговением: так, когда Миколка Свят обругал царя и предрёк ему смерть от молнии, царь просил молиться, чтобы Господь избавил его от такой участи. Другим знаменитым юродивым при Иване был Василий, ходивший совершенно нагим. В его честь назван храм Василия Блаженного» (Википедия)..

С последним категорически нельзя согласиться, не того размаха личность для такого храма. Нельзя сравнивать Богородицу и юродивого. Вероятно, Храм Покрова Богородицы назван так-Василия Блаженного в честь Головы Попа Ивана, которого называли Блаженным и именно его голова в коробке показана рядом с Богородицей на иконе-картине Возвращение победного Святого русского воинства из Казани в Москву-Иерусалим после взятия Казани. Картина висит в Третьяковской галерее. Он (Поп Иван-Пресвитер ИоАнн-Лунный Ан-Святой-Лев) основатель рода Вассов-Железных Дровосеков, пришедших к власти после Глиняного века (Янов, ИеАнов) «Великого Гончара». Именно он в голом виде показан на постаменте в Летописном своде 16 в Ивана Грозного (глава о Батые, п.113). По версии автора в храме Василия Блаженного покоится голова Попа Ивана, рядом с ним Лобное Место (Лбом называли Череп). Всего в России два Лобных места. Второе находится в Астрахани и посвящено другой великой личности, тоже лишённой своей головы-Злату (Асу) по версии автора, прямого потомка «Попа Ивана» -царю Золотой Орды, всегда называвшейся по-русски Золотой по имени Злата, Жёлчи-Джучи, там говорили на русском. Его ставка в излучине Ахтубы и Волги называлась «Царёв город или СеРай» на карте Московии 1706 г. После его гибели этот город «змеи-маги» разрушили, на карте там написано «руины». Память о нём увековечили в Астрахани (Звезда Аны, версия автора). На карте там «Царство Астраханское» (не было тут никакого выдуманного азиатского ханства).

Вот тебе, бабушка, и «Юрьев день».

За давностью времени на памятнике 1000-летия России этого маньчжура-тунгуса скульпторы изобразили по представлению сложившегося образа тунгуса –аборигена азиата, а не европеоида Юрия или Ильи.

Маньчжуры

Такая же ошибка и с поверженным Мамаем на памятнике. Представителя «Глиняных» «Полновеликих Восточных Царей» Мамая-блондина-словено-руса (может родственного литовцам ,полякам или венецианцам) изобразили азиатской внешности в соответствие с западной навязанной липовой версией «монголо-татарского ига». Когда историки говорят о монголах на Руси, хочется спросить. Вы настоящего монгола в глаза видели. А бородатого русского мужика. Меня хотят заставить поверить, что этот бородатый русский мужик и есть безбородый чёрный монгол.

Соперничество Россов Луны и Иванов за власть и их исход на Русскую равнину историки превратили в монголо-татарское иго, приняв их кумира МонГоУла (Мономаха) за этнического монгола (улу-старший, Го-господь).

Статьи на сайте «Ящик Пандоры»

92. «Путь 3 Марко Поло от Охотского моря… на Байкал».

108. Фреска «Изгнание Злых Сил». Злые Силы названы поимённо. 13.12.2022г.

109. Казань «предивная». Под властью «Змеев-Драконидов». 14.08.2023г.

110. Война Ивана Грозного за «Царский Венец» и «Камень Алатырь». 29.08.2023г. Тонких Г.Л.

111. Мамай с литовским уклоном. Неутомимая Ехидна и Маска Баутта.

112. Таинственный монах и русский царь Симеон Бекбулатович. О его «чудесном» превращении в татарина. Столбовая Русь. 17.09.2023г.

113. Как Иван Грозный стал «Царём Царей», а Москва третьим «Царьградом». 09.11.2023 г.

114. Трагедия на сопках Маньчжурии 1905 г. Вернуть своё на Тихом океане. 29.11.2023.

115. Тунгус-«сибиряк» на памятнике 1000-летие России. Тунгусы-Маньчжуры оказались Юриями и Ильями. 17.12.2023 Тонких Г.Л. (nekto).

Статьи на «Дзен. Галина Тонких»

1. Могущественная держава «Попа Ивана» в книге Марко Поло.

2. Орки и их вожди в древней истории.

3. Волхвы и их могилы в книге Марко Поло. Саур могила. Волхвы и русы.

4. О фильме «Золотая Орда» (показ 2022 г.)

5. Всадники Апокалипсиса в Петербурге. Расследование.

6. Падшие Ангелы и восстание элит.

7. Вещая Птица Гамаюн и комета 1212 г. «Погибель земли Русской».

8. «Фатальная» Комета 1212 г. в мифах Древней Греции. Фаэтон.

9. Чем удивила Острожская библия.

10. Удар Зевса и «Глаз Сахары». Комета 1212 г.

11. Пермский край, Коми и «Великая Росия» у Марко Поло. Зыряне, Эрзя и Резане. 21.10.2022 г.

12. Персия до катастрофы в книге Марко Поло. Появление Ирана.31. 10.2022 г.

13.Странности «Сказания о Словене и Русе и городе Словенске». Молодая Россия и Древняя Русь. 14. 11.2022 г.

14. Цветущая Чукотка и древний Колымский Тракт в царство Гамаюна в книге Марко Поло. 19. 11.2022 г.

15. Золотая Орда в книге Марко Поло

16. Шапка Мономаха и созвездие Северная Корона. 8. 12.2022 г.

17. Изгнание Злых Сил. Злые силы названы поимённо. 12. 12.2022 г.

18. Атрибуты погибшего «Катая» из книги Марко Поло находятся в Москве. 18. 12.2022 г.

19. Найти Иерусалим…на Волге. 12. 01.2023 г.

20. Архангелы России-древние вожди народов. 22. 01.2023 г.

21. Древний Дракон и горы Урал. 30. 01.2023 г.

22. Читаю «Сокровенное сказание монголов»-ищу монгол. Часть 1. Юань 08. 03.2023 г.

23. В «Сокровенном сказании монголов» не те монголы. Часть 2. Монголы» и «Татары» 18.03.2023

24. В «Сокровенном сказании монголов» не те монголы. Не тот и Чингисхан. Часть 3. 22. 03.2023 г.

25. Читаю «Сокровенное сказание монголов»-ищу «Золотую Орду». Часть 11. 04.2023 г.

26. Демон. Его звали Хас. Читаю «Сокровенное сказание монголов». 20. 04.2023 г.

27. Чингисхан в мифах Древней Греции? 27. 04.2023 г.

28. «Неправильные» иудеи в книге Иосифа Флавия. 15. 05.2023 г.

29. Богатырь- Игла Бога (Шип Тёрна). 19. 05.2023 г.

30. Рождение новой элиты на картине Рафаэля «Музы на Парнасе». 09. 06.2023 г.

31. Опасная тайна карт Таро. Часть 1. 22. 06.2023 г.

32. Опасная тайна карт Таро. Часть 2. 25.06. 2023 г.

33. Смерть «Бессмертного» Вождя. Великий Кир, Ас и название Азия. 08.07. 2023 г.

34. Царство Казанское и Царь Саин в «Казанской истории». 27.07. 2023 г.

35. Казань «предивная». Под властью Дракона-Змея. Тайна сарацинов.12.08. 2023 г.

36. Мамай с литовским уклоном. « Неутомимая Ехидна» и Золотая Маска Баута. 22.10. 2023 г

37. Таинственный монах и русский царь Симеон Бекбулатович. О его «чудесном» превращении в татарина.27.10.2023

38. Как Иван Грозный стал «Царём Царей», а Москва третьим «Царьградом». 07.11.2023 г.

39. Трагедия на сопках Маньчжурии 1905 г. Вернуть своё на Тихом океане. Маньчжуры оказались Юриями 03.12.2023 Тонких Г.Л.

* «Казанская история. Библиотека литературы Древней Руси, т.10» (интернет).

«простирающеся на полунощие до Вяцкие земли и до Пермьския (север), а на полудень – до половецкихъ предел» (юг).

**Карта в хорошем разрешении находится на сайте Михаила Волка и называется Карта Даниэля Келлера и Герарда Меркатора 1590 г. (7522г от сотворения мира в Звёздном Храме). Она приложение к «Книге о разнообразии мира» Марко Поло.

Марко Поло «Книга о разнообразии мира».

*** Так как Роса была последним победителем в Войне с «Драконидами-Змеями», то её история самая новейшая. Это мифы «Древней Греции». Поэтому в мифах находятся все вышеперечисленные герои истории её эпохи. Поэтому можно ссылаться на мифы. Эта же история повторена в библии. Версия автора.