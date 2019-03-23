Открытым текстом 22.03.2019

Ровно 20 лет назад Соединённые Государства Америки показали всем, что будет с теми, кто не приемлет их новый монополярный мир.

24 марта 1999 года СГА начали бомбить Югославию. Вскоре к агрессии присоединились несколько других стран НАТО. Впервые с 1940-х годов бомбили европейскую столицу.

Тогда в больной голове младоевропейца Вацлава Вацлавовича Хавела — того самого, кто во главе Чехословакии лично организовал её распад и возглавил Чехию — родился страшный термин “гуманитарные бомбардировки”: мол, НАТО спасает косовских албанцев от сербского геноцида.

Позже из “гуманных соображений” так же бомбили другие неугодные американцам города. В Ливии, Ираке, Сирии… Будь мы послабее, такие же ракеты, выпущенные из самых красивых побуждений, прилетели бы и в наши города! Но в те самые дни Российская Федерация выбрала другой путь.

К началу натовских бомбёжек глава правительства РФ Евгений Максимович Примаков летел в СГА на экономические переговоры. Получив сообщение о нападении на Югославию, он велел развернуть самолёт прямо над Атлантикой. Горючего хватило на обратный путь без дозаправок.

Либероиды открытым текстом возмутились: как можно не соглашаться с американскими хозяевами? Все ещё помнили, как министр иностранных дел РФ Андрей Владимирович Козырев спрашивал у американского коллеги: а какие у нас теперь геополитические интересы?

А ведь эта позиция “чего изволите” вела нас только к одному! К “гуманитарным бомбардировкам”!!! С сильными договариваются, слабого добивают! Так ведь и было с Югославией 20 лет назад!

Но не только Примаков, но и поддержавший его народ прекрасно понимал: будет у нас независимая политика — будет и всё остальное. Последующие двадцать лет выкрутасов американцев с их подельниками доказали это точно, подробно и наглядно!!!

Источник – http://ren.tv/

Источник: https://vassermans.ru/otkrytym-tekstom/otkrytym-tekstom-22-03-2019/