Главная » Политика, События

Открытым текстом 22.03.2019

08:41. 23 марта 2019 Просмотров - 151 Нет комментариев Опубликовал:

Ровно 20 лет назад Соединённые Государства Америки показали всем, что будет с теми, кто не приемлет их новый монополярный мир.

24 марта 1999 года СГА начали бомбить Югославию. Вскоре к агрессии присоединились несколько других стран НАТО. Впервые с 1940-х годов бомбили европейскую столицу.

Тогда в больной голове младоевропейца Вацлава Вацлавовича Хавела — того самого, кто во главе Чехословакии лично организовал её распад и возглавил Чехию — родился страшный термин “гуманитарные бомбардировки”: мол, НАТО спасает косовских албанцев от сербского геноцида.

Позже из “гуманных соображений” так же бомбили другие неугодные американцам города. В Ливии, Ираке, Сирии… Будь мы послабее, такие же ракеты, выпущенные из самых красивых побуждений, прилетели бы и в наши города! Но в те самые дни Российская Федерация выбрала другой путь.

К началу натовских бомбёжек глава правительства РФ Евгений Максимович Примаков летел в СГА на экономические переговоры. Получив сообщение о нападении на Югославию, он велел развернуть самолёт прямо над Атлантикой. Горючего хватило на обратный путь без дозаправок.

Либероиды открытым текстом возмутились: как можно не соглашаться с американскими хозяевами? Все ещё помнили, как министр иностранных дел РФ Андрей Владимирович Козырев спрашивал у американского коллеги: а какие у нас теперь геополитические интересы?

А ведь эта позиция “чего изволите” вела нас только к одному! К “гуманитарным бомбардировкам”!!! С сильными договариваются, слабого добивают! Так ведь и было с Югославией 20 лет назад!

Но не только Примаков, но и поддержавший его народ прекрасно понимал: будет у нас независимая политика — будет и всё остальное. Последующие двадцать лет выкрутасов американцев с их подельниками доказали это точно, подробно и наглядно!!!

Вверх

Источник – http://ren.tv/

Открытым текстом 22.03.2019

Источник: https://vassermans.ru/otkrytym-tekstom/otkrytym-tekstom-22-03-2019/

Метки: открытым текстом

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Открытым текстом 30.11.2018
... Службы безопасности Украины задержаны. Открытым текстом сообщаю: Азовское море — мелководное...противостояния бить на поражение. Открытым текстом объясняю: гипсовый рейтинг ..., предоставляемые обеими сторонами. Открытым текстом уверяю: Киев ничего похожего...
Открытым текстом 20.04.2018
...еще в прошлом тысячелетии открытым текстом предупреждали: страна, раскрытая ... наше хозяйство? Нет! Открытым текстом предлагают сдаться на американских ...и внутриукраинскими законами. Специалисты открытым текстом предупреждают: нынешняя антироссийская истерика...
Открытым текстом 17.08.2018
... От такого не отказываются! Открытым текстом объясняю: санкции должны заставить ... как инструмент внутриамериканской политики? Открытым текстом предлагаю: в отличие от ... точки “поработать” по Москве. Открытым текстом уверяю: Бирюков — обычный провокатор ...
Открытым текстом 14.10.2016
... заведомо неприемлемом — виде. Президент открытым текстом сказал: СГА потребовали от Франции...власть всполошилась. Президент Олланд открытым текстом заявил, что его неверно ...строительстве газопровода «Турецкий поток». Открытым текстом указываю: самое важное в...
Открытым текстом 28.10.2016
...АмАк» назвало стрелявших его солдатами. Открытым текстом объясняю: раз комплекс оцепили —...направлено на новое рассмотрение. Открытым текстом объясняю: таким способом насилуют ... тридцать тысяч арабских беженцев. Открытым текстом напоминаю: в межвоенный период...
Открытым текстом 16.03.2018
... Помпео — Хаспел. Трамп открытым текстом отметил: Хаспел будет первой...уничтожаться вместе с носителями. Американцев открытым текстом предупредили: выстрелите — погибнете....соответственно, могут сделать сами. Открытым текстом напоминаю: ложь неизбежно содержит...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>