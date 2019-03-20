Советский Союз: сохранить как…

17 марта 1991 года подавляющее большинство жителей СССР однозначно высказалось за спасение своей страны от развала.

В семидесятилетней истории Советского Союза (если считать от даты его создания, то есть от 30 декабря 1922 года) был один-единственный всесоюзный референдум. По иронии судьбы, на это всенародное голосование был вынесен вопрос о сохранении самого СССР, и подавляющее большинство участников единственного советского референдума однозначно высказались «за».

Событие, о котором идет речь, состоялось 17 марта 1991 года и стало прологом к подготовке окончательной редакции нового договора, который положил бы начало новому Советскому Союзу. Но история распорядилась иначе: вопреки воле почти 80% проголосовавших за сохранение СССР жителей союзных республик, которые участвовали в референдуме, это государственное образование не было сохранено. Другой вопрос, был ли у Советского Союза шанс сохраниться в тех условиях.

Когда президент и депутаты заодно

За точку отсчета распада Советского Союза обычно принимается так называемый «парад суверенитетов» 1988-89 годов. Сначала страны Прибалтики — Латвия, Литва и Эстония — заявили о своем суверенитете и намерении воспользоваться предусмотренным Договором об образовании СССР от 1922 года правом на самоопределение и выход из состава этого государственного образования. Вскоре к ним присоединились Грузия, Молдавия и Армения.

Для многих жителей СССР, а уж для руководителей Советского Союза тем более, стало очевидно, что сохранение страны в прежнем виде — задача сверхсложная, если не невозможная. Но в условиях объявленной Михаилом Горбачевым перестройки и гласности, под пристальным вниманием международных институтов и наблюдателей из стран, которые ещё совсем недавно были системными противниками СССР, нельзя было идти на силовое решение вопросов сохранения Союза. Но президент СССР находил возможности обойти это препятствие, используя и армию, и внутренние войска, и милицию (прежде всего ОМОН), но виртуозно перекладывая ответственность за их действия на них самих, оставаясь как бы ни при чем. То же касалось и учащавшихся проблем в сфере межнациональных отношений: виновниками усиления напряжения оказывался кто угодно, но только не делавший ошибку за ошибкой глава государства.

Чтобы легитимировать усилия по сохранению Советского Союза и получить хотя бы формальный мандат от его населения на такие шаги, Михаил Горбачев и выдвинул идею организации и проведения референдума, на котором рассматривался бы этот вопрос. Сама по себе идея всенародного голосования была для советского народа в новинку, и было понятно, что у привыкшего к митинговой активности населения такая форма волеизъявления получит поддержку. Тем более, что подобную идею практически в то же время выдвигали и делегаты IV Съезда народных депутатов, претендовавшие на роль выразителей народных чаяний.

Именно депутатскому съезду и было доверено обнародовать и формализовать идею всесоюзного референдума о сохранении СССР. Первые формулировки выносившихся на него вопросов депутаты обсудили 24 декабря 1990 года. Фактически они повторяли обороты из постановления съезда, которое говорило о необходимости «сохранения Союза ССР как обновленной федерации равноправных суверенных республик». Забегая вперед, следует отметить, что практически в таком же виде вопрос и был вынесен на всесоюзный референдум, хотя в бюллетенях формулировка стала немного более расплывчатой: «Считаете ли Вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновлённой федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности».

Как подготовить небывалое голосование?

Поскольку в Советском Союзе такой формы всенародного волеизъявления, как референдум, до тех пор не существовало, Съезду народных депутатов пришлось сначала создать законное основание для его проведения. Закон «О всенародном голосовании (референдуме СССР)» был принят тремя днями позже, 27 декабря 1990 года, и одновременно введен в действие. Этот закон предусматривал, в частности, что объявить всесоюзное голосование по вопросу сохранения Советского Союза может только Верховный Совет СССР. Что тот и сделал, но уже после Нового года.

16 января 1991 года, за два месяца до самого референдума, Верховный Совет издал постановление «Об организации и мерах по обеспечению проведения референдума СССР по вопросу о сохранении Союза Советских Социалистических Республик». В нем, в частности, говорилось: «Исходя из того, что никто, кроме самого народа, не может взять на себя историческую ответственность за судьбу Союза ССР, во исполнение решения четвертого Съезда народных депутатов СССР и в соответствии с законодательством о референдуме СССР Верховный Совет СССР постановляет:

1. Провести на всей территории СССР в воскресенье, 17 марта 1991 года, референдум СССР по вопросу о сохранении Союза ССР как федерации равноправных республик.

2. Включить в бюллетень для тайного голосования следующую формулировку вопроса, выносимого на референдум, и варианты ответов голосующих:

«Считаете ли Вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновленной федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности».

«Да» или «Нет».

3. Определить результаты голосования по Союзу ССР в целом с учетом итогов голосования по каждой республике в отдельности».

Так впервые в истории Советского Союза у его народа появилась возможность самостоятельно решить, в каком будущем он намерен жить. Но вот гарантировать реализацию этих решений не мог никто.

Девять из пятнадцати

Первым препятствием на этом пути стала невозможность проведения референдума во всех пятнадцати советских республиках. Те из них, которые уже однозначно заявили о своем суверенитете и курсе на независимость, со всей очевидностью отвергали и саму идею проведения на их территории всесоюзного референдума, а тем более идею сохранения Советского Союза.

Таких республик набралось шесть — все участники «парада суверенитетов», за исключением Азербайджана, и присоединившаяся к ним Молдавия. Девять республик, включая Россию, Белоруссию и Украину, поддержали идею референдума и принялись за организацию этого небывалого для СССР процесса. Для этого, как следовало из того же постановления Верховного Совета, надлежало «высшим органам государственной власти республик, местным Советам народных депутатов, их исполнительным и распорядительным органам обеспечить в строгом соответствии с законодательством о референдуме СССР гарантии свободного волеизъявления граждан по вопросу, выносимому на референдум, исключить возможность оказания на граждан любого неправомерного воздействия, препятствующего осуществлению ими права на участие в референдуме». Кроме того, республиканским властям настойчиво рекомендовалось «обеспечить формирование соответствующих комиссий референдума СССР с учетом национального представительства голосующих».

Путч вместо союзного договора

Действительность, как это часто бывает, опровергла эти планы. С одной стороны, 76,43% всех пришедших на участки для голосования однозначно отдали свои голоса за сохранение Советского Союза. В абсолютных цифрах это выглядело так: всего в референдуме приняли участие 148,5 млн человек, из которых «за» проголосовали 113,5 млн человек. Как ни странно, хуже всего отреагировали на идею остаться в СССР на Урале: Свердловская область показала результат 49,33%, а сам Свердловск и того ниже — 34,17% (это был самый низкий результат из всех). Ожидаемо скептически проголосовали в Москве и Петербурге, где за сохранение Советского Союза высказалось около половины участников референдума. Но все-таки общий результат был обнадеживающим.

С другой стороны, практически все республики в той или иной форме подкорректировали форму проведения референдума. В России, например, это были фактически два референдума: о сохранении СССР и о введении поста президента РСФСФ (которым 12 июня 1991 года и стал Борис Ельцин). На Украине к вопросу всесоюзного голосования добавили свой вопрос, фактически легитимировавший стремление к независимости: «Согласны ли Вы с тем, что Украина должна быть в составе Союза Советских суверенных государств на основе Декларации о государственном суверенитете Украины?». А в будущем (независимом!) Казахстане и вовсе переформулировали главный вопрос референдума, который стал звучать так: «Считаете ли Вы необходимым сохранение Союза ССР как Союза равноправных суверенных государств?», но при этом попросили учесть результаты голосования общесоюзных.

Очевидно, с учетом всего этого Горбачев стал все больше склоняться к мысли, что рассчитывать на сохранение СССР в прежнем неизменном виде невозможно. Впрочем, союзное руководство так или иначе было готово к такому развитию событий. Неслучайно в процессе обсуждения нового союзного договора, который должен был прийти на смену Договору о создании Союза ССР от 1922 года, постепенно изменилось даже название нового государственного формирования. 15 августа 1991 года в печати был опубликован проект «Договора о Союзе суверенных государств». Одно это заглавие со всей очевидностью говорило о том, что ни о каком Советском Союзе речи уже не идет. И первый президент России Борис Ельцин с гордостью (!) подчеркивал, что после занявших всю весну и лето консультаций по поводу договора в нем от первоначально предложенного союзным руководством текста осталась в лучшем случае пятая часть.

Подписание Договора о Союзе суверенных государств было запланировано на 20 августа 1991 года. Оно не состоялось: за сутки до церемонии в стране была предпринята организованная ГКЧП попытка с помощью введения чрезвычайного положения сохранить Союз. Эта попытка окончилась неудачно. Все это поставило точку, идея сохранения СССР была убита.

Обложка: Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев голосует на первом и единственном всесоюзном референдуме. Источник: https://tass.ru

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Источник: https://nstarikov.ru/club/101868