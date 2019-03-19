Самарская огненная катастрофа 1948 года

4 июля 1948 года г. Куйбышев (Самара) мог запросто исчезнуть в результате страшной катастрофы, разразившейся на берегу р. Самара. (esoreiter.ru)

4 июля 1948 года пожар охватил Куйбышевскую перевалочную нефтебазу. Это был самый крупный пожар нефтехранилища в истории СССР. От гибели город спасли бойцы пожарных команд. Многие из них отдали при этом свои жизни.

Удар молнии

В тот день Куйбышев с утра поливало как из ведра. Шум дождя прерывался громовыми раскатами, затянутое тучами небо перечеркивали стрелки молний. В 10:25 одна из них ударила в резервуар №18 перевалочной базы «Главнефтеснаба». Огненный факел взмыл в небо.

Справка. Куйбышевская нефтебаза 1948 года – это 33 наземных резервуара с емкостями от 2.400 до 5.000т. В день трагедии в 29 емкостях хранилось 63.968т. нефтепродуктов. В резервуаре №18, в который ударила молния, в тот день находилось 4.256т. сырой нефти.

В 10:28 (спустя 3 минуты) бойцы караула пожарной команды нефтебазы приступили к локализации очага возгорания, а в 10:35 на нефтебазу прибыли 6 пожарных автомашин. Но еще до их прибытия загорелись резервуары №16 (445т. керосина) и №17 (977т. нефти).

Человек, который не боялся брать на себя ответственность

На одной из шести приехавших машин прибыл оперативный дежурный УПО капитан Тельки. Этот день был у него выходным, в пожарную часть он зашел буквально на несколько минут. Услышав сигнал тревоги, он прыгнул на подножку первой же попавшейся на глаза пожарной машины.

Прибыв на место, он взял на себя командование тушением пожара и всю полноту ответственности. Сразу же присвоил пожару высшую степень опасности, приказал объявить по городу пожарную тревогу, дал указание начать эвакуацию стоящего на противоположном берегу р. Самара родильного дома и вызвал все наличные пожарные силы из области. Этот пожар станет для него последним, домой с него капитан Тельки уже не вернется.

11:05

В 11:05 на место катастрофы прибыли еще 7 машин с пожарными расчетами, по ж/д ветке подошел пожарный поезд, а со стороны реки – пожарный пароход и 2 парома. Подняли по тревоге всех сотрудников пожарной службы, милицию. Еще через полчаса в распоряжение пожарных прибыли 50 курсантов авиационно-морской школы и сформированный сводный отряд работников речного флота и нефтебазы. Руководство тушением перешло от Тельки к прибывшим на место руководителям пожарной службы области.

К 14:00 в борьбе с пожаром было задействовано более 300 человек. Первой и главной задачей, поставленной перед ними, было локализовать очаг пожара. В 14:30 закипевшая в резервуаре №18 нефть хлынула через горловину и устремилась в сторону емкости №19 с 3.740т. солярового масла. Пламя охватило хранилище, количество горящих нефтепродуктов возросло в полтора раза.

14:40

В 14:40 взорвался один из горевших резервуаров (№17).Во все стороны пошел огненный шквал, в котором в считанные секунды заживо сгорели оказавшиеся на его пути люди. От многих не осталось даже останков. Волна докатилась до противоположного берега, где также пострадали люди. Вспыхнула разлившаяся по поверхности реки нефть. Со стороны казалось, что горит и земля, и вода.

Спасти город!

Нефтебаза строилась еще в дореволюционные времена. Вплотную к ней примыкал городской район Щепновка, застроенный одноэтажными деревянными домами. Вспыхнул первый дом, за ним второй. Перепрыгивая от строения к строению, пламя двигалось в сторону центральной части города.

По результатам работы комиссии были сделаны определенные организационные выводы, коснувшиеся руководства «Главнефтесбыта», партийной и городской верхушки Куйбышева. В 1948 году виновных наказывали без нынешних сантиментов.

Вместе с тем комиссия оценила действия пожарных расчетов и руководства пожарной службы в борьбе с огнем как «отличные». Только благодаря их грамотным действиям пожар ограничился 4 емкостями из 33-х. Страшно представить, что было, если бы загорелись все. Куйбышев пришлось бы строить с нуля, как разрушенный войной Сталинград.

К заключению комиссии прилагался список из 57 фамилий - лиц, представляемых к боевым наградам. Против 13 фамилий стояла отметка «посмертно».

Чтим и помним

Каждый год 4 июля на Самарское городское кладбище приходят люди в форме пожарной службы, чтобы почтить память своих коллег, погибших в 1948 году и захороненных здесь в братской могиле. Пришедшие обнажают головы, приехавшие пожарные машины разрывают тишину сиренами. Самара помнит о героях, ценой жизни спасших город.

Источник: https://esoreiter.ru/index.php?id=1214/samarskaja_ognennaja_katastrofa_1948_goda.htm&dat=news&list=12.2014