Тайна девяти неизвестных.

Точно никто не скажет, в какие времена и у каких народов впервые появилась легенда о Девяти неизвестных – тайных хранителях древних знаний и мудрости.

Кто-то из исследователей видит в этой легенде отражение судьбы наследников Девяти Царей окраины легендарной Атлантиды, когда-то служивших первому царю, великому Атласу.

Легендарный французский исследователь Жак Буржье в своей знаменитой книге «Утро Магов» подчеркнул:

«Возможно, Буменор (искаженный Нуменор), таинственный кельтский центр пятого века до н. э. — это не легенда, но о нем практически ничего не известно, хотя профессор Толкиен из Оксфорда ведет работу в этом направлении. Работа» Толкиена «высветила нам — Девять Назгулов-Улайров, странный союз «9-ти бессмертных, облаченных в могильный прах». Они — прямые потомки древних правителей окраинных земель, некогда подчиненных Великим Нуменором. А Нуменор — этого Толкиен и не скрывает, по меньшей мере, есть сказочное отражение легендарной Атлантиды.

Но большинство исследователей рассматривают версию, что эта легенда возникла в Древней Индии.

По этой версии в 273 г. до н.э. император Ашока выразил свое пожелание, что бы его многочисленные подданные жили в мире, счастье и полной безопасности и что бы люди с нечистыми помыслами никоим образом не смогли использовать достижения человеческого разума во зло. Ради этого Ашока и организовал тайное сообщество – Союз Девяти Неизвестных.

Использую все богатства и мощь Великой Империи, по некоторым сведениям, она включала в себя всю Индию, часть Индонезии, Малайзии и остров Цейлон, Союз провел основательную чистку достижений и научных открытий того времени. Со временем под контроль Девяти Неизвестных попал весь Мир. Они провели основательную зачистку достижений в таких сферах как, наук о природе и физиологии человека, исследования о вероятном будущем развитии человечества, и сведения о тайных и загадочных местах истории и древнейших допотопных цивилизациях. Что особо характерно, особых следов своей деятельности Союз Девяти никогда не оставляют, и для выполнения своей миссии всегда привлекают сторонних людей, которых используют в темную.

Некоторые исследователи связывают напрямую с Союзом, основание девятью храбрыми рыцарями ордена Рыцарей Храма – Орден Тамплиеров. Но вся его деятельность и вероятная кончина в пятницу 13 – го числа также покрыта тяжелой завесой тайны. В мире существует великое множество ученных посвятивших всю свою жизнь для разгадки хоть небольшой части их.

Более подробную информацию о тайном Союзе Девяти Неизвестных нам оставил Луи Жаколио, который в XIX веке служил французским консулом в Калькутте. Он был большим любителем древних манускриптов, и через его руки их прошло великое множество. Для потомков он оставил богатейшую коллекцию редчайших книг и манускриптов, которые в основном были посвящены тайнам древнейших цивилизаций и человечества. Он так же является автором нескольких романов.

Сам Жаколио в своих рассуждениях о Девяти Неизвестных был предельно категоричен – это историческая реальность и их деятельность продолжается на протяжении нескольких тысячелетий. Ему вторит краевед и исследователь тайн Земли Самарской О.В.Ратник. Ему удалось найти точные сведения, в одном из дореволюционных изданий, сведения что штаб-квартира Союза находилась на Юге Самарской губернии.

Очень интересные сведения о Союзе оставил Талбота Мэнди, который более 25 лет служил в полиции Индии. В своей книге он утверждает, что Девять Неизвестных реально существующий союз, и каждый из Девяти является хранителем одной из книг, которые содержат тайные знания об одной из определенной науке, и они постоянно пополняются:

Первая полностью посвящена психологии, искусство ведения психологической войны. Мэнди отмечает, что из всех земных наук это самая опасная. Овладение психологией толпы и полный её контроль, что позволяет обладателю этой науки управлять всем Миром.

Вторая – о физиологии. В ней описывается как держать под контролем отдельно взятого человека, учитывая его физиологические особенности, как можно его убить или оживить одним прикосновением к определенным точкам на теле.

Третья – о микробиологии и защитным коллоидам, которые позволяют защитить человечество от убийственных вирусов. Но она служит не только как защита, но и как средство убийства.

Четвертая – о металлах. Алхимия одно из ответвлений этой науки. Но если алхимикам не удалось получить эликсир вечной жизни, и из свинца золото, то здесь есть все сведения как этого добиться.

Пятая – о средствах связи. Подробнейшее описание об открытиях нашей цивилизации и допотопных о простых и надежных средствах связи, которые могли бы позволить связываться не только в нашем мире, но и с внеземными цивилизациями.

Шестая – о тайнах гравитации.

Седьмая – о космогонии, о законах развития Космоса, или другими словами о Космических законах развития цивилизаций.

Восьмая – об энергии света.

Девятая – о социологии, о законах развития общества на различных его этапах. Правильное их понимание позволяет избежать многих ошибок при развитии цивилизации.

С Союзом так же связывают и тайну воды Ганга. Великое множество паломников, многие из которых зачастую заражены различными болезнями, делают в нем омовения без всякого видимого причинения вреда здоровью окружающим. Священная вода омывает и очищает ВСЁ.

По версии Жаколио стерильность воды и её антибактериологические свойства возникли после постройки тайного Храма Девяти высеченного в горах в районе истока Ганга.

Легенда о Союзе Девяти Неизвестных за более два десятка обросла многими небылицами и мифами, но истина о деятельности этого союза всегда скрыта от взора человеческих глаз. Но как бы это ни было, возможно эти хранители множество раз смогли предотвратить нашу гибель. Они защищают нас от нас самих. Их собранные, за два тысячелетия, открытия постепенно внедряются в нашу жизнь, помогая нам познать тайны человеческого бытия и законы мироздания, но все это происходит в столь дозированной форме и постепенно, только тогда, когда человечество готово их принять.



Но вернемся к Жаколио, почему он в своей версии поместил Девять Неизвестных к нам в Россию, в Самарскую губернию? Отвечая на этот вопрос О.В.Ратник, перерыв все свои архивы и вот что, он смог установить: археологами был раскопан один из курганов, он был датирован концом III началом II тысячелетия до нашей эры. Курган был высыпан из земли с добавлением мелких камней. В самом кургане археологи обнаружили скелет мужчины, с богатыми для того времени погребальными вещами. На заре нашей эры курган попытались ограбить, для этого грабители вырыли в виде воронки яму, но попасть в само погребение не смогли. Поэтому археологам досталась богатая добыча.

Археологи выдвинули версию, что вся система погребальных курганов, расположенных в данной местности принадлежит Ариям. Прародителям всех индоевропейских народов. В интересующем нас кургане, среди прочих вещей ученые обнаружили весьма своеобразный меч-палицу, выполненный из меди, весом более 1,5 кг. По своему внешнему виду напоминает священное оружие «Ваджри», бога-грозы древней Индии.

Во время раскопок этого кургана происходили довольно странные и мистические вещи, некоторых участников экспедиции посещали «вещие сны» и видения. Если убрать всё несущественное и шелуху, вырисовывается следующая картина: Над холмистой долиной возвышается некая черная башня, и из нее каждую ночь выходят, девять фигур, закутанных в темные плащи – накидки. Тьма уходит и наступает рассвет. Вдалеке видны пылающие поселения и вновь – эти девять таинственных фигур, которые огненными кнутами подгоняют толпу людей вдоль реки к холмам.

«Машины», странного вида копающие землю и прокладывают какие-то тоннели и люди рабы, возводящие мощные укрепления вокруг этой Черной башни. Эту картину сменяет другая – появляются всадники на низкорослых лошадях они вооружены дротиками и пращами, они сражаются с «девятью». Их предводитель высокий белый человек с развивающейся седой бородой. Всадники нападают и падают, сгорая в ударах молний. Порой кажется, что все что делают всадники напрасно и их атака обречена на провал, но время как бы растягивается и картина меняется, но очень и очень медленно, и теперь становится ясно, что не только «таинственные девять» могут повелевать небесным огнем.



Седой человек выдвигается вперед и в мольбе к высшим силам простирает свои руки к небу, и вот уже одна за одной вспыхивают огнем темные фигуры. Оставшиеся начинают отходить к свей Башне. Всадники преследуют их, но уже впереди них катится огненный вал. Он охватывает Башню, тьма сгущается и когда она расступается проступает совсем иная картина… Погребальный обряд – всадники хоронят своего предводителя. Над его могилой возводят огромный курган и небольшими группами расходятся по степи.

Что это, «вещие сны» или «хронологические миражи», которые даются человеку, что бы он смог разобраться в тех событиях, которые происходили в незапамятные времена.

В этой истории явно просматривается связь Союза Девяти Неизвестных с еще одной загадочной легендой – Магами Башни Зеленой Луны, так же количеством «девять». Эти «маги» попытались остаться на территории Самарской Луки, но потерпели поражение в длительной войне с седобородыми призрачными старцами.

Как бы там ни было, легенд о Девяти в мире великое множество, и все они нам повествуют о неких магических силах, стоящих на страже нашего человечества и якобы оберегающих нас от нашей же глупости.

Источник: http://planetatain.ru/news/tajna_devjati_neizvestnykh/2018-02-12-19382