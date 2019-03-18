Древнее армированное каменное литьё?
08:42. 18 марта 2019 Просмотров - 391 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Несколько примеров древних изделий с элементами армирования. Чего по истории античного мира – не должно быть.
В эпоху бронзового века железных изделий в обиходе не было. Железо якобы не могли еще выплавлять из руды. Хотя, по кустарной технологии выплавка железа не сложнее выплавки меди и получения бронзы. Но как объяснить не только железные элементы, но и железную арматуру в античных строениях? Смотрим примеры:
Арматура в строениях Пальмиры
Если это арматура, значит это литые массы. Залили их при древнем строительстве или при реставрации? Данные фотографии говорят, что эта порода – что-то типа гипсового литья.
Я не думаю, что это арматура от реставрации. Если считать, что все эти объекты – восстановленные, то от объектов древней истории ничего не остается.
Почему никто из науки не обращают внимания на эти детали? Неудобные факты или знают, что это новодел, репродукция древних изделий? Комментариев нет.
Следующий пример:
Гиппос - центр эллинистической культуры. Другое его название: Антиохия-Гиппос, а так же – Сусита, на территории современного Израиля. Город разрушен землетрясением в 749 году. Раскопки начались почему-то лишь в 1951г.
Раскопаны остатки колонн. Из этого “лего” попытались что-то реконструировать. Но самое главное, как обычно, кроется в деталях:
Торчащий из колонны прут или отрезок древней арматуры. Увеличим место, где металлическая арматура торчит из колонны:
Справа на фото – уже другая колонна. Пример в этом месте не единичен
Если вы не поняли, то это металлический стержень вмурованный в гранитную колонну. Не вбит, не вставлен в отверстие, а залит при ее изготовлении. Т.е. древние строители умели делать имитацию составов под природный гранит.
Выдержки из книги И.Синельникова “Искусственный мрамор”:
Возможно, именно по этой технологии изготовлены колонны на фотографиях выше. Подобные рецепты встречались в книге “Рецепты кустаря”, 1931г. издания.
Идем дальше, следующий пример:
Изображение из видео ниже. Арматура торчит из обломка античной статуи, найденной при раскопках в Лавре? Получается, она литая, а не из природного известняка! Арматура не современная, не ребристая. Пруты явно древние. Но насколько? Изделию сотни лет или всего 100 (с времен 19в., когда уже умели изготавливать прокатную сталь)?
Скрин взят с 11:23 мин из видео:
Аналогичное армирование попадалось на кадрах на видео, где исламисты разрушали древние статуи в музеях Ирака:
Это один из примеров армированных элементов в иракских древностях. Встречались фотографии, где железные балки после разрушения элементов торчали из фасадов древних строений.
Следующий пример – вкрапления железистых соединений в граните:
1. Невские ворота Петропавловской крепости в С-Петербурге. Нижний элемент колонны. Железистые соединения в граните. 2. Железная прожилка в граните. Такое может быть?
В гранитах встречаются инородные включения. Обычно это базальтовые камни. Но что бы были железистые включения, думаю, для гранитоидов это невозможно. Или древние мастера умели имитировать бетонные составы, которые ничем не отличались от гранита? И в данном случае, что-то не до конца размешалось, остался след от этого включения.
Ниже – самый яркий пример то ли реставрации, то ли возможностей технологий античного мира, которые не описаны в истории:
Саламин. Кипр
Арматура внутри каменного основания, подставки под колонну.
На этих фотографиях удивляет то, что все колонные стоят, они одинаково сохранились по высоте. Но нет других элементов строения: блоков, обломков и т.д.
Видно, что внутренняя часть колонны – тоже отливка. Видны слои от обручей опалубки. В данном примере не исключено, что это реконструкция.
Два варианта объяснений:
1. Либо железо было в античности, тогда его хронологию и датировку нужно пересматривать. Или пересматривать технологические возможности той культуры.
2. Либо это сделали реставраторы: восстановили, изготовили реплики.
Следующий пример хоть и не имеет армирования, но эти элементы трубопровода явно литые:
Археологический музей Стамбула.
Понятно, что легче это отлить, чем выдолбить. Внутрь элемента каменного водопровода не залезть с долотом и молотком. Залитый прямоугольный стержень в основании колонны (там же в музее на площадке под открытым небом). Конечно, можно предположить, что металлический элемент можно вставить в выдолбленное отверстие и потом его замазать раствором.
И в заключении этой небольшой статьи предлагаю посмотреть ролик одного индийского исследователя древностей:
Ролик про Форт Варангал в Индии: “Древние геополимеры доказаны!”. В ролике представлены интересные наблюдения, что песчаник может быть по факту – обычный бетон на известковой основе (с наполнителем из песка, плюс обожженая известь).
Какой можно сделать вывод? Либо это все новодел и как мне сказал недавно один скептик: все колонны и древности убрали в музеи(!?), а выставили репродукции. Либо древние обладали технологиями выплавки железа и стального проката уже во времена бронзового века. А так же бетонными технологиями, имитирующие природные породы, такие как мрамор и гранит.
***
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В эпоху бронзового века железных изделий в обиходе не было. Железо якобы не могли еще выплавлять из руды. Хотя, по кустарной технологии выплавка железа не сложнее выплавки меди и получения бронзы. Но как объяснить не только железные элементы, но и железную арматуру в античных строениях? Смотрим примеры:
Арматура в строениях Пальмиры
Если это арматура, значит это литые массы. Залили их при древнем строительстве или при реставрации? Данные фотографии говорят, что эта порода – что-то типа гипсового литья.
Я не думаю, что это арматура от реставрации. Если считать, что все эти объекты – восстановленные, то от объектов древней истории ничего не остается.
Почему никто из науки не обращают внимания на эти детали? Неудобные факты или знают, что это новодел, репродукция древних изделий? Комментариев нет.
Следующий пример:
Гиппос - центр эллинистической культуры. Другое его название: Антиохия-Гиппос, а так же – Сусита, на территории современного Израиля. Город разрушен землетрясением в 749 году. Раскопки начались почему-то лишь в 1951г.
Раскопаны остатки колонн. Из этого “лего” попытались что-то реконструировать. Но самое главное, как обычно, кроется в деталях:
Торчащий из колонны прут или отрезок древней арматуры. Увеличим место, где металлическая арматура торчит из колонны:
Справа на фото – уже другая колонна. Пример в этом месте не единичен
Если вы не поняли, то это металлический стержень вмурованный в гранитную колонну. Не вбит, не вставлен в отверстие, а залит при ее изготовлении. Т.е. древние строители умели делать имитацию составов под природный гранит.
Выдержки из книги И.Синельникова “Искусственный мрамор”:
Возможно, именно по этой технологии изготовлены колонны на фотографиях выше. Подобные рецепты встречались в книге “Рецепты кустаря”, 1931г. издания.
Идем дальше, следующий пример:
Изображение из видео ниже. Арматура торчит из обломка античной статуи, найденной при раскопках в Лавре? Получается, она литая, а не из природного известняка! Арматура не современная, не ребристая. Пруты явно древние. Но насколько? Изделию сотни лет или всего 100 (с времен 19в., когда уже умели изготавливать прокатную сталь)?
Скрин взят с 11:23 мин из видео:
Аналогичное армирование попадалось на кадрах на видео, где исламисты разрушали древние статуи в музеях Ирака:
Это один из примеров армированных элементов в иракских древностях. Встречались фотографии, где железные балки после разрушения элементов торчали из фасадов древних строений.
Следующий пример – вкрапления железистых соединений в граните:
1. Невские ворота Петропавловской крепости в С-Петербурге. Нижний элемент колонны. Железистые соединения в граните. 2. Железная прожилка в граните. Такое может быть?
В гранитах встречаются инородные включения. Обычно это базальтовые камни. Но что бы были железистые включения, думаю, для гранитоидов это невозможно. Или древние мастера умели имитировать бетонные составы, которые ничем не отличались от гранита? И в данном случае, что-то не до конца размешалось, остался след от этого включения.
Ниже – самый яркий пример то ли реставрации, то ли возможностей технологий античного мира, которые не описаны в истории:
Саламин. Кипр
Арматура внутри каменного основания, подставки под колонну.
На этих фотографиях удивляет то, что все колонные стоят, они одинаково сохранились по высоте. Но нет других элементов строения: блоков, обломков и т.д.
Видно, что внутренняя часть колонны – тоже отливка. Видны слои от обручей опалубки. В данном примере не исключено, что это реконструкция.
Два варианта объяснений:
1. Либо железо было в античности, тогда его хронологию и датировку нужно пересматривать. Или пересматривать технологические возможности той культуры.
2. Либо это сделали реставраторы: восстановили, изготовили реплики.
Следующий пример хоть и не имеет армирования, но эти элементы трубопровода явно литые:
Археологический музей Стамбула.
Понятно, что легче это отлить, чем выдолбить. Внутрь элемента каменного водопровода не залезть с долотом и молотком. Залитый прямоугольный стержень в основании колонны (там же в музее на площадке под открытым небом). Конечно, можно предположить, что металлический элемент можно вставить в выдолбленное отверстие и потом его замазать раствором.
И в заключении этой небольшой статьи предлагаю посмотреть ролик одного индийского исследователя древностей:
Ролик про Форт Варангал в Индии: “Древние геополимеры доказаны!”. В ролике представлены интересные наблюдения, что песчаник может быть по факту – обычный бетон на известковой основе (с наполнителем из песка, плюс обожженая известь).
Какой можно сделать вывод? Либо это все новодел и как мне сказал недавно один скептик: все колонны и древности убрали в музеи(!?), а выставили репродукции. Либо древние обладали технологиями выплавки железа и стального проката уже во времена бронзового века. А так же бетонными технологиями, имитирующие природные породы, такие как мрамор и гранит.
***
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