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Андрей Жуков. Учёные против мифов. Коллекция Вольдемара Джульсруда. Часть 2. Документы против мифов

11:54. 18 марта 2019 Просмотров - 102 Нет комментариев Опубликовал:

Андрей Жуков: “5 июня 2016 года в Москве прошел форум “Учёные против мифов”. На нём было представлено около дюжины докладов в основном связанных с мифами в исторической науке. Я обычно не интересуюсь вопросами борьбы со лженаукой. Но я посмотрел один из докладов, который, честно говоря, меня задел. Поэтому, я счёл необходимым выступить со встречным докладом по той теме, которой я занимаюсь не один год и которая меня задела. Речь идёт о конкретном докладе Дмитрия Беляева “Мифы доколумбовой Америки”. Дмитрий является кандидатом исторических наук, заместителем директора мезоамериканского Центра имени Ю.В. Кнорозова РГГУ и занимается проблемами культуры майя. В своём докладе он затронул и мексиканские цивилизации и перуанские. Когда он говорил о предсказаниях древних майя по поводу апокалипсиса 2012 года или, якобы, об изображении астронавта на саркофаге в Паленке, конечно, это бредовые мифы из жёлтой прессы. Но другие, так называемые, лженаучные мифы, будь то феномен пустыни Наска, гравированные камни Ики, или коллекция Джульсруда в городе Акамбара в Мексике – это, на мой взгляд, несколько из другой истории… И сегодня я бы хотел остановиться на одном мифе. Мифе о коллекции скульптур из собрания Вольдемара Джульсруда, город Акамбара, центральная Мексика…”
Первая часть – < ![CDATA[]]>https://youtu.be/6ceCFIOKVeQ< ![CDATA[]]>
Скачать документы, фотографии, анализы – < ![CDATA[]]>http://libterra.ru/?p=792< ![CDATA[]]>

Источник: https://www.kramola.info/blogs/neobyknovennoe/andrey-zhukov-uchyonye-protiv-mifov-kollekciya-voldemara-dzhulsruda-chast-2

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