Литьё каменных блоков и скульптур в древности. Часть 10
11:32. 3 апреля 2019 Просмотров - 169 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
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Очередная подборка примеров и фактов, которые позволяют сделать вывод, что литье или формовка блоков, колонн для сооружений, литье скульптур под мрамор – в прежние времена была вполне рабочая технология.
Однако, в последнее время все чаще встречается еще одно мнение, где говорится, что все эти изделий – сплошной новодел 19в. с фальсификацией истории. Это слишком конспирологическое мнение даже для меня. Может быть, что-то и подделывали, копировали, но не сплошь абсолютно все объекты.
Предлагаю изучить накопившиеся факты.
Литые скульптуры с армированием в Эрмитаже
Железные пруты, выступающие из сколов в скульптуре обвел. Получается, это не природный мрамор, а искусственный.
На эту тему имеется книга И.Синельникова «Искусственный мрамор». Всю книгу приводить не буду (ее можно легко найти в интернете), лишь пару страниц для того что бы понять принцип получения мрамора:
Процесс похож на увеличение прочности современных бетонных изделий в автоклавах, например газобетона. При большом давлении и температуре идет процесс роста кристаллов соединений кальция. Подробнее об этом писал здесь
Источник
Видеоролик на эту тему древних технологий литья под мрамор:
Рекомендую этот канал. Автор показывает интересные факты, задает в своих работах много вопросов и делает вполне логичные выводы.
На видео приведены примеры вот таких отпечатков ног в мраморе:
Возможно, эти плиты все так же делали из гипса, получали отпечаток стоп и текст выполняли тиснением из заранее подкотовленных клише, а потом обрабатывали в кипящей воде под давлением, как сказано в рецепте искусственного мрамора в книге выше.
***
Вилла Адриана в Тиволи
Официальная информация из wikipedia: сооружения виллы были построены между 118г. и 134г. н.э. вдоль террасы из известняка, которая тянется от Тибуртинских гор до римской равнины. Сохранилось менее четверти строений. Вилла занимала площадь около 300 Га.
Подробнее
Есть много фотографий с этого объекта. Попались несколько фотографий. Например, здесь в изделиях такие внутренние углы, что ни одним ручным инструментом это не выполнить. Только бурами с приводом либо литьем. Зная, что римляне обладали множеством рецептов литья из римского бетона включая даже рецепты бетонов подводного твердения и гидрофобные штукатурки – можно предположить, что это именно литье.
Железобетонный крокодил. Если это не новодел, то фотография доказывает факт армированных литых изделий в то время.
Источник
***
Римская дорога, Следы (горизонтальные выступы на гране), образованные между досок опалубки.
Явно их не вырубали. Сами блоки набухшие, увеличивались в размерах при наборе прочности. Наподобие набухших блоков полигональной кладки в Перу.
Помпеи. Еще несколько фотографий дорог того времени. Это не истертая колея (видно, что она прерывается в одном месте). Это вдавленная колея в пластичный камень повозкой или телегой.
Древние могли не замешивать бетон для этих дорог, а использовать готовый геобетон, который брали в карьерах или который в виде флюидолитов выходил на поверхность. Ниже современный пример на эту тему.
Комментарий iura139 к вопросу, могут ли глинистые породы каменеть на воздухе. Кратко перефразирую его информацию своими словами:
Как-то летом занимался укладкой булыжника во дворе дома. Съездил в карьер, искал подходящие камни. В один из таких заездов увидел, что не так давно в карьере грузили ПГС, вывернули слой плитняка. Под ним была видна голубая глина. Взял кусок в руки, помял. Слепил комок и бросил. Через неделю приехал в карьер опять и увидел этот комок. Взял в руки и оказалось, он превратился в камень, а так же синий плитняк – тоже окаменел.
Комментарий подтверждает наблюдаемые факты, что древние строители могли использовать определенные глины, которые каменели на поверхности. Их не обязательно нужно было откапывать, массы могли выходить при землетрясениях, разломах. Либо находились неглубоко под поверхностью. На залежи могли натыкаться и использовать в строительстве.
***
Строительство Храма Соломона
Дата создания рисунка: середина XVII в.
Смотрите в самом низу гравюры. Слева что-то льют, правее – обмазывают, изготавливают колонну. На колонне правее видно, что либо с нее снимают слой чего-то, либо обмазывают в еще один слой и одевают металлические обручи. Либо снимают их. Еще правее – склад готовых изделий:
Не похоже, что это фантазии автора – скорее всего показан тех.процесс изготовления, формовки колонн и других изделий. Автор что видел, то и рисовал.
***
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Очередная подборка примеров и фактов, которые позволяют сделать вывод, что литье или формовка блоков, колонн для сооружений, литье скульптур под мрамор – в прежние времена была вполне рабочая технология.
Однако, в последнее время все чаще встречается еще одно мнение, где говорится, что все эти изделий – сплошной новодел 19в. с фальсификацией истории. Это слишком конспирологическое мнение даже для меня. Может быть, что-то и подделывали, копировали, но не сплошь абсолютно все объекты.
Предлагаю изучить накопившиеся факты.
Литые скульптуры с армированием в Эрмитаже
Железные пруты, выступающие из сколов в скульптуре обвел. Получается, это не природный мрамор, а искусственный.
На эту тему имеется книга И.Синельникова «Искусственный мрамор». Всю книгу приводить не буду (ее можно легко найти в интернете), лишь пару страниц для того что бы понять принцип получения мрамора:
Процесс похож на увеличение прочности современных бетонных изделий в автоклавах, например газобетона. При большом давлении и температуре идет процесс роста кристаллов соединений кальция. Подробнее об этом писал здесь
Источник
Видеоролик на эту тему древних технологий литья под мрамор:
Рекомендую этот канал. Автор показывает интересные факты, задает в своих работах много вопросов и делает вполне логичные выводы.
На видео приведены примеры вот таких отпечатков ног в мраморе:
Возможно, эти плиты все так же делали из гипса, получали отпечаток стоп и текст выполняли тиснением из заранее подкотовленных клише, а потом обрабатывали в кипящей воде под давлением, как сказано в рецепте искусственного мрамора в книге выше.
***
Вилла Адриана в Тиволи
Официальная информация из wikipedia: сооружения виллы были построены между 118г. и 134г. н.э. вдоль террасы из известняка, которая тянется от Тибуртинских гор до римской равнины. Сохранилось менее четверти строений. Вилла занимала площадь около 300 Га.
Подробнее
Есть много фотографий с этого объекта. Попались несколько фотографий. Например, здесь в изделиях такие внутренние углы, что ни одним ручным инструментом это не выполнить. Только бурами с приводом либо литьем. Зная, что римляне обладали множеством рецептов литья из римского бетона включая даже рецепты бетонов подводного твердения и гидрофобные штукатурки – можно предположить, что это именно литье.
Железобетонный крокодил. Если это не новодел, то фотография доказывает факт армированных литых изделий в то время.
Источник
***
Римская дорога, Следы (горизонтальные выступы на гране), образованные между досок опалубки.
Явно их не вырубали. Сами блоки набухшие, увеличивались в размерах при наборе прочности. Наподобие набухших блоков полигональной кладки в Перу.
Помпеи. Еще несколько фотографий дорог того времени. Это не истертая колея (видно, что она прерывается в одном месте). Это вдавленная колея в пластичный камень повозкой или телегой.
Древние могли не замешивать бетон для этих дорог, а использовать готовый геобетон, который брали в карьерах или который в виде флюидолитов выходил на поверхность. Ниже современный пример на эту тему.
Комментарий iura139 к вопросу, могут ли глинистые породы каменеть на воздухе. Кратко перефразирую его информацию своими словами:
Как-то летом занимался укладкой булыжника во дворе дома. Съездил в карьер, искал подходящие камни. В один из таких заездов увидел, что не так давно в карьере грузили ПГС, вывернули слой плитняка. Под ним была видна голубая глина. Взял кусок в руки, помял. Слепил комок и бросил. Через неделю приехал в карьер опять и увидел этот комок. Взял в руки и оказалось, он превратился в камень, а так же синий плитняк – тоже окаменел.
Комментарий подтверждает наблюдаемые факты, что древние строители могли использовать определенные глины, которые каменели на поверхности. Их не обязательно нужно было откапывать, массы могли выходить при землетрясениях, разломах. Либо находились неглубоко под поверхностью. На залежи могли натыкаться и использовать в строительстве.
***
Строительство Храма Соломона
Дата создания рисунка: середина XVII в.
Смотрите в самом низу гравюры. Слева что-то льют, правее – обмазывают, изготавливают колонну. На колонне правее видно, что либо с нее снимают слой чего-то, либо обмазывают в еще один слой и одевают металлические обручи. Либо снимают их. Еще правее – склад готовых изделий:
Не похоже, что это фантазии автора – скорее всего показан тех.процесс изготовления, формовки колонн и других изделий. Автор что видел, то и рисовал.
***
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Если Вам нравится информация в этом журнале и статьи, которые размещает автор, то его можно поблагодарить здесь. Мотивация не бывает лишней. Благодарю всех, кто выразил свою признательность за время существования журнала!
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