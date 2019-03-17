Коллективный разум человечества – морфогенные поля

Какие поля мы знаем? Электромагнитное, гравитационное, может кто-то слыхал о фермионном поле. Все мы уверены, что со временем будут открыты и новые, дорога познания бесконечна. И вот британский психолог и биохимик Руперт Шелдрейк выдвинул теорию существования морфогеннного поля, которое является результатом взаимодействия между собой разумов миллиардов жителей Земли. (esoreiter.ru)

Подозрительно умные дети

Кто из нас не удивлялся, какими умными стали нынешние дети. Папа по нескольку минут думает, какую нажать клавишу, а его 5-летний сын тыкает, казалось бы, не глядя, и всегда правильно! И все программы у него работают как надо, и в интернете он как рыба в воде, и в форексе ему все понятно. И когда взрослый папа обращается к сыну-первокласснику за помощью, то слышит досадливое: «Пап, ну чего тут непонятного? Это же так просто!»

Пусть папа не расстраивается и вспомнит себя, когда родители звали его настроить стиральную машинку-автомат, потому как не могли разобраться в десятках кнопок. Пусть вспомнит, как мама не могла освоить подаренный ей мобильный телефон. (Она так и научилась на нем только звонить.) А дед пусть вспомнит, как безуспешно пытался разъяснить своему отцу основы радиотехники. Дети всегда усваивали новые знания быстрее своих родителей. Мы к этому привыкли и не задаем вопрос, а почему так?

Эксперимент Вильяма Макдугалла

Лабораторных крыс посадили в огромный лабиринт. Подопытные животные, прежде чем добраться до выхода, совершали до 200 ошибок. Второе поколение было умнее, третье – еще умнее. Опыт тянулся около 15 лет. Последнее поколение находило выход уже безошибочно. Ничего странного: старые обучали молодых, а те передавали свои знания и опыт дальше. А теперь внимание!

В соседнем блоке стоял точно такой же лабиринт, только крысы в нем бегали не лабораторные, а буквально «взятые с улицы». И они ни в чем не уступали своим лабораторным собратьям. Их то кто учил? Результат не менялся, даже когда между двумя лабиринтами лежали тысячи километров, один находился в Англии, второй в Австралии.

Теория Руперта Шелдрейка

Научный сотрудник Королевского общества при Кембриджском университете, директор лаборатории биохимических и молекулярных исследований в колледже Клэр (Кембридж), биолог с мировым именем Р. Шелдрейк выдвинул теорию, согласно которой обученные крысы передавали приобретенные знания всем своим сородичам через особый механизм биологического резонанса, который он назвал морфогенным полем. Обученные крысы выкладывают свои знания в некий «банк данных», где они становятся доступными их сородичам.

Точно так же черпают знания из морфогенного поля и наши малолетние гении. Они просто обмениваются информацией междусобой на телепатическом уровне. Что узнал один, немедленно становится известно другим.

А вот дальше происходит непонятное. С течением времени человек утрачивает эту замечательную способность и единственным средством получения знаний для него становится учеба.

Что сулит человечеству эта теория?

Если человек научится управлять этим полем, процесс обучения ускорится невероятно. Любой индивидуум будет просто черпать готовые знания из «банка данных». Нажал кнопочку – и ты доктор наук, нажал еще одну – и ты уже академик.

Однако еще в прошлом веке фантасты предостерегали человечество от неуемной эйфории: не разучится ли в этом случае человечество учиться самостоятельно? Не станет ли оно живым роботом, мозг которого начиняет некто извне? Не разучится ли человек просто думать, размышлять, сопоставлять?

А пока наши дети, сидя за ноутбуками, телепатически общаются со сверстниками, и как они это делают, остается загадкой.

Автор Klim Podkova

Источник: https://esoreiter.ru/index.php?id=1015/25-10-2015-222541.html&dat=news&list=10.2015