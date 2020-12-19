Продолжение цикла публикаций "Опыт коллективного разума" писателя-фантаста Всеволода ГлуховцеваУважаемые читатели!Мы в рамках цикла «Опыт коллективного разума» не раз обсуждали темы эволюции биосферы и человечества, как в прогностическом, так и в ретроспективном прицелах. И вновь мне хотелось бы обратиться к той же проблематике, на сей раз с явно выраженных писательских позиций, обсудив с вами одно, как принято говорить в нашей среде, фантдопущение, с просьбой оценить перспективу его воплощения в литературное произведение. Но прежде, разумеется, надо обосновать это допущение – я, наверное, не изобрету велосипед, если скажу, что качественная фантастика должна базироваться на гипотезе одновременно и убедительной, и оригинальной, даже дерзкой – именно такие Нильс Бор называл «безумными идеями». То, что я собираюсь предложить вашему вниманию, кажется мне таковым, и если честно, очень интересно узнать разные мнения об этом, на что и надеюсь.Начать хочу с напоминания о неоднократно нами рассмотренной «концепции Соляриса» применительно к Земле, то есть понимания нашей планеты как творящего разумного субъекта, синтеза исследователь+лаборатория в одном лице. Приняв это за базовый постулат, далее предположим, что сия почтенная персоналия задается целью создать существо, способное к со-творчеству, чей разум может напрямую подключаться к ноосфере, глобальному разуму планеты. Зачем это ноосфере надо? – вопрос пока выведем за скобки.Зачем-то надо, есть мотив. Задача, ясное дело, непростая – отсюда миллиарды лет эволюции, архей, протерозой и так до наших дней. За это время, очевидно, выработался промежуточный эвристический оптимум: Homo sapiens, био- и психо-система, обладающая рядом потенций, подводящих ее к прямому контакту с биосферой на уровне тонких взаимодействий. Всемирная история человечества представляет собой долгое, непрямое, с перепадами и провалами совершенствование личности и общества, готовящее появление субъекта, способного быть на одной волне с разумом Земли, общаться с ним. Да, на пути из тьмы веков к году 2020 история пестрила безмерным роем всяких случайностей, но ничего случайного в итоге: скотоводство, земледелие, изобретение письменности, возникновение государств, философии, монотеизма, интегрального и дифференциального исчислений, банков, машинных производств, ядерной физики, ЭВМ, генетики… все это и многое другое совершенно закономерно уткнуло человечество в генную инженерию, иначе: в тонкую модернизацию человека изнутри, возможно, в формирование нового человеческого вида, отличного от Homo sapiens.И есть резон предполагать, что этот Homo incognito будет способен выйти на иной гносеологический уровень, предполагающий соучастие с планетарным интеллектом. Собственно, «Солярис» об этом – Лем здесь очень зорко глянул в будущее. Не соглашаясь с ним много в чем, я высоко ценю его идею мыслящей планеты, хотя мне и досадно от того, что классик ненужно умножил сущности, выдумав чужой Солярис вместо нашей Земли. Впрочем, надо сделать сноску на разницу эпох: шестьдесят лет назад люди все же мыслили иначе.Меня в текущем проблемном поле особенно привлекает аспект, которого я вроде бы не встречал в литературе (не встречал – не значит не было, если что, подскажите…), и хочу поделиться, усмотрев в этом фабулу возможных повести или романа. Суть: эволюция, если взглянуть на нее под одним углом, привела к искусственным генетическим модификациям организмов; а если под другим углом – всемирная история есть процесс урбанизации, вряд ли кто-то поспорит с тем, что это явно выраженный вектор цивилизационного развития. Люди стремятся жить сообществами, выстраивать цепочки экономической, социальной, культурной кооперации, для чего необходима плотная демографическая среда – поселки, деревни, а потом города, постепенно становящиеся местом обитания большинства землян. Так вот давайте взглянем творчески: что есть город?Да изменение лика Земли, биосферных энергопотоков, циркулирующих в натуральных биогеоценозах: лесах, полях, реках, озерах и т.д. Люди прокладывают улицы, возводят стены, крепости, дома, заводские корпуса – при взгляде сверху любой план города занятным образом похож на огромную сеть, которую общество набрасывает на природный ландшафт, как рыбак невод, надеясь поймать золотую рыбку. Этой асфальто-бетонно-кирпичной сетью мы переформатируем пространство-время биосферы в кварталы, дворы, парки, и оно становится податливее к тонкому человеческому восприятию. Ну вот скажите: разве не чувствуем мы дивную, неповторимую ауру в уютных, давно обжитых кварталах «сталинок» и «хрущевок», строившихся, кстати говоря, строго по нормам, со всей инфраструктурой, с обязательными школами и детскими садами, придающими районным пространствам дополнительный размах?..За годы жилые и школьные дворы утонули в роскошной зелени берез, лип, кленов и рябин, в них родились, выросли и прожили несколько поколений людей, и сейчас растут новые, детство и юность никуда не делись. И эти рукотворные леса плюс незримый след минувших поколений входят в резонанс с тончайшими струнами наших душ, мы чувствуем неизъяснимое очарование городского мира – это мы, обычные люди, а что может в такой ауре наш генетически модифицированный потомок? И нет ли здравого смысла в гипотезе: история мира потому и заточена под урбанизацию, чтобы подготовить почву к должному восприятию искусственно преобразованной среды человеком будущего?..И вот уже готовая фабула, даже прорисовываются контуры сюжета с соответствующим фантдопущением: представим, что некий сумеречный гений биологии втайне от всех провоцирует целенаправленную мутацию у ничего не подозревающего подопытного (вариант: собственного сына (дочери)). Затем чокнутый профессор погибает в результате несчастного случая, и наш главный герой остается наедине со своим уникальным даром, знать о нем не зная, а все прочие и того меньше. С ним творится нечто, чего он понять не может: странные сны, неодолимая тяга блуждать по городу… Он блуждает, смутный зов заводит его в какой-то из таких старых кварталов (варианты: школьный двор, детский сад, парк) – и он осознает: да, попал, как золотой ключик в волшебный замок, пространство на глазах меняется, раздвигается… вообще говоря, отчего бы не предположить, что человек модели Homo sapiens в силу эволюционных ограничений способен воспринимать лишь малую часть реального пространства-времени биосферы, на само деле оно много больше, это настоящий живой космос – и вот наш мутант открывает для себя этот биокосмос, где его ждут необычайные приключения.Как вам такое, уважаемые читатели? Стоит того, чтобы заняться? Спрашиваю без всякой прагматической цели, я совершенно не знаю еще, буду писать ли нечто подобное или нет. Просто интересно услышать мнения об идее.P.S. Открытым остается предложение о воплощении «Опыта коллективного разума» в видеоформат. Кому есть что сказать, кому вообще представляется это интересным – пишите, прошу. Обсудим.(с) Всеволод Глуховцев