Открытым текстом 15.03.2019

На недавних парламентских выборах ультраправая Консервативная народная партия Эстонии набрала почти 18% голосов и заняла третье место. Это её окрылило.

Заместитель председателя партии Пыллуаас открытым текстом потребовал от Российской Федерации вернуть Эстонии созданную Иваном Грозным русскую крепость Ивангород в Ленинградской области, Печорский район Псковской области или… заплатить за их якобы оккупацию. Цитирую:

“Россия силой отняла у нас эти территории, вернуть их силой нам, естественно, не удастся. Но мы пятьдесят лет ждали восстановления своей независимости и можем ждать ещё и ещё. Вдруг мы когда-то получим эти территории обратно”.

Открытым текстом объясняю: во время нашей Гражданской войны эстонцы при поддержке немецких оккупантов оттяпали часть тогдашних Петроградской и Псковской губерний. В 1940 году фашистские диктатуры в Прибалтике рухнули, народы вернулись на общую родину. После Великой Отечественной войны последствие Гражданской устранили. Но в лихие девяностые наследники былых диктаторов снова оторвали прибалтийские земли от большой России.

Открытым текстом объясняю: под руководством хищников из Вашингтона и Брюсселя прибалтийские вожаки уничтожили всё хозяйство, созданное в имперское и советское время. Их народам жить нечем. Поэтому они выкатывают всё новые требования всё непомернее заплатить за то, что они называют советской оккупацией: хотят десятки миллиардов евро, чтобы ещё на несколько лет протянуть свою власть.

Но это из подростковых снов прибалтийских политиков. Никто ничего им платить не будет. Открытым текстом спрашиваю: а может и нам однажды попросить компенсировать все те затраты, вложенные Российской империей и СССР в Прибалтику за последние три века, — с тех пор, как Пётр Великий выкупил у Швеции нынешние Эстонию с Латвией. Но тогда они вернутся к нам за свои долги. А нам такое надо?

Кстати, эстонская разведка нашла виновника всех проблем, источник всех угроз! Угадайте: кто это? С трёх раз!

12 марта внешняя разведка Эстонии опубликовала очередной ежегодный доклад “Эстония в среде международной безопасности”. Террору в Европе посвящена одна страница из семидесяти двух. Остальное в докладе — о Российской Федерации.

Открытым текстом сообщаю подробности. Мы, оказывается, собираемся начать войну с НАТО. И, оказывается, планируем атаку исключительно через Эстонию. Ещё, естественно, обязательно вмешаемся в выборы в Европарламент. Собираемся давить на всех при помощи газопроводов. И вообще — цитата:

“Россию надо изолировать от любой международной активности. Для начала — запретить участие в спортивных соревнованиях и зарубежные инвестиции”.

Наши спортсмены, по мнению таллинских Шелленбергов, несут ужас Европе! Интересно, а кто больше угрожает ЕС — метатели молота или прыгуны с шестом, например? Открытым текстом отвечу за раскрывших наши секретные планы порабощения Европы эстонских профи: и те, и другие.

Первые провоцируют молотом — напоминают о коммунистических символах! Вторые с высоты полёта наверняка фиксируют военные прибалтийские секреты. Например, где базируются их два вертолёта или все пять танков

Коварные русские КГБисты в трико наверняка запаслись специальной аппаратурой, способной зафиксировать главную эстонскую тайну!

Скажете: бред? А утверждать, что российские парусники, участвующие в регатах, собирают информацию для ФСБ — это нормально? Но ведь утверждают!!! А знаете, что самое смешное? Что этот доклад всерьёз читают в Европарламенте! Всерьёз!!! Вот это и впрямь пугает…

Главарь организованной террористической группировки “Украина” не может совладать то ли с рядовыми разбойниками, то ли с их паханами помельче.

На предвыборных митингах в различных областных центрах Порошенко встречают группы боевиков, требующих привлечь к ответственности его подельников за миллиарды украденных на оборонке. Уже несколько митингов фактически сорвано. Один из них Порошенко покинул таким быстрым шагом, что многие сочли его паническим бегством.

Открытым текстом предупреждаю: это не народный протест — те же самые боевики запугали граждан Украины до боязни рот открыть. Просто террором на Украине занимаются сразу многие олигархи.

Ещё недавно Порошенко нанимал нациков, чтобы срывать митинги в пользу Юлии Владимировны Григян — по мужу Тимошенко. Теперь Тимошенко нанимает нациков, чтобы срывать митинги Порошенко.

Не выборы, а именины сердца!

Оцените красоту симметрии: Петя платит фашистам, управляемым его деловыми партнёрами в Службе безопасности Украины, Юля — тем, кто под её деловыми партнёрами в Министерстве внутренних дел.

В итоге проигрывают все… кроме отъявленных фашистов! С 2014 года они — главный политический козырь в Киеве. А мы ещё тогда предупреждали…

Смотришь на предвыборный чёс Петра Алексеевича, и кажется, уже ничем он тебя не удивит. Все номера в этом шапито давно отрепетированы и разучены. Но бывает: то ли с пере-, то ли с недопоя Порошенко что-нибудь такое отчебучит, что хоть стой, хоть падай.

9 марта Порошенко заявил, что приостановка Соединёнными Государствами Америки действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности наземного базирования открывает перед Украиной возможность создать высокоточные ракеты, способные поражать цели в глубоком тылу Российской Федерации. По его мнению, оборона Украины станет надёжнее.

Открытым текстом спрашиваю: что пьёшь, Петя? Неужто не понимаешь: мы не потерпим у себя под боком такую угрозу нашей безопасности.

Предсказать ответные действия РФ может любой военный специалист. Правда, на Украине их нет: на заре нэзалэжности в её вооружённые силы брали только тех, кто соглашался воевать с остальной Россией. Зато инженеры русские пока не все разбежались от бескормицы — могут даже в условиях разрушенной твоими террористами Украины сделать нечто боевое.

Но если у тебя появятся ракеты — направь их на твою родную Винницу, а ещё лучше — на Львов. Так безопаснее. Стоит нацелить их через границу, на нашу сторону — даже не знаю, как и сказать… Будет больно…

Открытым текстом напомню: когда в Ираке французы построили ядерный реактор, теоретически способный вырабатывать оружейный плутоний, израильские самолёты 7 июня 1981 года разнесли его в мелкие дребезги. Думаешь, мы будем мягче Израиля? Для начала добейся, чтобы к тебе можно было применить слово “думаешь”…

Источник – http://ren.tv/

Источник: https://vassermans.ru/otkrytym-tekstom/otkrytym-tekstom-15-03-2019/