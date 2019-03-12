Либеральный митинг за свободу предсказуемо обернулся позорищем.
Пока ватники и рабы Путина строят атомные реакторы, пекут хлеб и зорко всматриваются в бинокли на границе с нормальными-то странами, отечественные либералы митингуют. Но поскольку они даже зубы почистить не способны так, чтобы не опозориться, митинг «за свободу интернета» прошёл весьма предсказуемо.
Спросите любого креакла, каково его кредо, и он компульсивно заверещит, что он за свободу, которая лучше несвободы тем, что Рыночек всё порешает. Но когда доходит до дела, то получается, что свободу либералы хотят только для избранных. То есть – для себя, любимых.
Остальных же они готовы репрессировать даже по столь будничному поводу, как допуск на митинг за свободу. Именно так поступили организаторы московского сборища людей с хорошими лицами, не допустив журналистов каналов RT и Life. Вот как прокомментировала это главред RT Маргарита Симоньян.
«Сказали, мол, вы принадлежите каналу, который мы не поддерживаем, поэтому вам нет места на нашем митинге, мы вас туда не допускаем. А вы какую хотели свободу? Другой свободы у нас для вас нет». https://twitter.com/M_Simonyan...
При этом сам креаклиат преподнёс свои действия, как чуть ли не подвиг.
«Не пустила в пресс-зону Рашу Тудей и Лайф, они притащили стремянку и теперь ведут трансляцию моей аккредитации». https://twitter.com/Cannibalic...
Это пресс-секретарь незарегистрированной Либертианской партии России, если что. А вот один из её активных вождей Михаил Светов. https://twitter.com/borisenkod...
Тролли Путина подозревают его в злоупотреблении запрещёнными веществами.
«Посмотрите на этого борцуна с режЫмом. Я не о том, что он говорит. Я о его психическом состоянии. В мою молодость так выглядели эфедринщики».
Так вот, активно ведя борьбу со свободой прессы на митинге за свободу интернета, креаклиат и тут ухитрился традиционно наложить в штаны. Говоря кратко – они перепутали канал RTVi с RT, и не допустили его на митинг тоже. https://pbs.twimg.com/media/D1XEaDRWwAE7nEy.jpg
Это наглядная демонстрация того, что бывает с людьми, читающими лишь новостные заголовки, а в любом тексте ищущими прежде всего ключевые слова – те самые мемасики вроде «дадада, но зато Крым наш, и скрепы». Вот, пожалуйста, увидев, что в названии СМИ две буквы совпадают с названием другого СМИ, они тут же сделали гениальный вывод о том, что эти медиа связаны.
А после их пресс-секретарь, которая так грозно боролась против RT, была вынуждена оправдываться и лебезить.
«Очень кратко: мои волонтёры банально перепутали RTVI с RT по названию — решили, что это дочка RT и вот оно так случилось, мне об этом не позвонили и со мной не посоветовались => итог такой, да, очень неприятно и вообще кринж жуткий». https://twitter.com/Cannibalic...
Притом – оправдываться неоднократно. https://pbs.twimg.com/media/D1UHdc_WsAAQgDJ.jpg
«Волонтёры с головой на плечах», да. Если вы не видели, так полюбуйтесь, как эти головоплечие волонтёры выглядят. https://twitter.com/imerkouri/...
Ещё раз обращу внимание: вот эти сопляки, которые воображают себя кто либертианцами из писулек Айн Рэнд, кто комиссарами в пыльных шлемах – они борются за свободу путём, как выразилась их пресс-секретарь, «частной дискриминации». А после возмущаются, что остальные россияне, тоже в рамках частной дискриминации, раздают им подзатыльники и поддерживают введение штрафов за вовлечение несовершеннолетних в митинги.
Впрочем, ничего нового. Потому что когда речь заходит, например, о перепалках в соцсетях, то первые, кто бросаются доносить админам того же Фейсбука – это именно как бы борцы за свободу. И тролли Путина давно это знают
«Любимая забава адептов "свободного интернета" - банить оппонентов и стучать на них в администрации социальных сетей». https://twitter.com/spacelordr...
Для тех же, кто вывел адептов «свободного интернета» на митинги, любимая забава – получать гранты от зарубежных спонсоров, чтобы после по несколько раз в год отдыхать за границей. За 12 тысяч – так они утверждают – выведенных на улицу дурачков – то есть 0,1% населения 12-миллионной Москвы – можно получить хороший гешефт. Даже если дурачков на самом деле было вдвое меньше.
Главное – дать этим дурачкам 2 иллюзии. Первая – что они борются за свободу против несвободы. И вторая – что они применяемая ими «частная дискриминация» никак не противоречит борьбе за свободу.
Людям, которые не могут отличить RT от RTVi, можно вбить в головы любые взаимоисключающие параграфы.
Источник: https://cont.ws/@ruslanostashko/1257821
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Эта сыкуха с плакатом очень напоминает майданутую дурочку с знаменитой надписью “Я не хочу в ТС! Я хочу кружевные трусики и ЕС”! Так советую узнать чем майданная дурочка закончила, очень поучительно. https://uborshizzza.livejournal.com/4067824.html
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скамарошка, лизун местного розлива, не все такие безотказные, как ты, не все получают деньги, стуча по клавишам. Ты поганишь этот сайт своими высерами…в бинокли вряд ли кто-то смотрит,санкции не позволяют ввозить нормальные приборы в страну. 1 атомный реактор строят, а десятки тысяч предприятий позакрывали…миллионы людей остались без работы, но ведь компот сказал всем в бизнес удариться..конечно же имелось в виду, у кого честным путем заработать не получается))). Про хлеб вообще можно многотомник написать..первоклассное зерно отправляют в разные страны, а свинюшное, фуражное своему народу…продолжать, скамарошка???
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этот хлебосос удаляет коменты, ему лучше в другой ветке писать или вообще забить
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Давно пора…Мне кажется у него спазмы начинаются,при прочтении гневных комментов,и он еще дебильнее статьи выкладывает,опять испытывает спазмы.Порочный круг извращений.Полагаю лучше забить…Так…иногда,как по лошадке-Хаягриве проходится.Подпитывать дегенерацию однозначно нельзя. Скомороше очень важно количество просмотров под его…пусть статьями.Забить-это логичное,грамотное решение.
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продолжай, я тут тоже составляю список “аргументов” дебилов, за полгода целых пять штук записал, нового пока ничего больше не было, мошт ты чего добавишь?))..
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Так…ты же больше не способен записать, чисто технически.память 2 мегабайта.У тебя больше пяти не получиться никогда.Бейсик-вот первопричина.”Дебилы”.”гойские долб.бы” и еще 3 аргумента….
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Энергия с АЭС так же продаётся на Запад С ЛАЭС идёт в Финляндию. А русским всё пытаются нормы потребления энергии ввести. Так что АЭСы , довольно сомнительное достижение . По сути – та же труба, по которой нефть гонят на Запад.
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на пандору стали заходить на порядок меньше людей. Скоморох и подобные тролли меяют ники как перчатки , очевидно боясь гонений за фейковые новости.
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СКАМАРОХ! не удаляй ничьи комменты, вспомни Указ Петра I: “В Думе всем говорить не по писанному, дабы дурь каждого видна была”. Дебилы сами всё против себя сделают…
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А про то, что юутуб закрывают ни кто ни сказал. Все хотят друг с другом выяснять отношения, а главное то забыли, что это девушка и пишет, что из за такой фигни, как юутуб они вышли на митинг.
Они больше ни о чем ни просили.