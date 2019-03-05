Главная » События

Норвежские лыжники ответили…

10:49. 5 марта 2019 Просмотров - 219 3 коммент. Опубликовал:

Норвежские лыжники ответили на обвинения России

SHef-vse-propalo-768x512

 

Обвинения президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе в приеме «легализованного» допинга норвежскими лыжниками «звучат странно». Об этом VG заявил спортдиректор сборной Норвегии по лыжным гонкам Видар Лефсус.

Два дня назад, подводя итоги чемпионата мира по лыжным видам спорта 2019 года, Вяльбе назвала результаты норвежцев «феерическими», а россиян — «лучшими среди здоровых».
По ее словам, «практически все» спортсмены принимают «серьезные» препараты в рамках правила о терапевтических исключениях, а ни один из россиян не принимает.
«Не буду стесняться: это легализованный допинг», — заявила Вяльбе.
Видар Лефсус заявил местному изданию, что обвинения президента ФЛГР «звучат странно». По его словам, некоторые из норвежских лыжников страдают астмой и принимают лекарства от нее, однако эти препараты не повышают работоспособность.
«Она думает, что знает больше меня», — посетовал норвежец.
Год назад, в ходе Олимпиады в Пхенчхане, подверженность норвежцев астме уже становилась поводом для дискуссии. На Игры команда привезла шесть тысяч доз лекарства от этой болезни.
Тогда врач олимпийской сборной Норвегии Мона Кьелдсберг объяснила, что эта цифра кажется большой лишь до деления лекарств на 250 членов сборной.

Источник: https://sport.rambler.ru/skiing/41820175/?utm_content=rsport&utm_medium=read_more&utm_source=copylink

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Открытым текстом 09.02.2018
... соревнованиях. А заодно желаю здоровья норвежским лыжникам после лошадиных доз допинга. Норвежцы... бы понадобиться, если бы все норвежские лыжники на Олимпиаде страдали этой болезнью... результат. Вот и сидят все норвежские лыжники на законном допинге. Но им...
Открытым текстом 23.02.2018
... соревнованиях. На олимпиаде в Пхёнчхане норвежские лыжники добыли уже одиннадцать золотых медалей... дыхание и заодно укрепляющие мышцы. Норвежские лыжники открыто сидят на допинге. Причём...
Спорт: на войне как на войне
... наград чемпионы и призеры Олимпиады, лыжники Александр Легков, Максим Вылегжанин, бобслеист... своих российских коллег. К примеру, норвежские лыжники Мартин Йонсруд Сундбю и Марит...
Олимпиада-2018: Россия, если отстранят от Игр, отберет у МОК миллиарды
... разрешается одним (принимать, например, анаболики норвежским лыжникам якобы из-за хронической астмы...
МОК совершил страшную и глупую ошибку
... тогда проверим всех. Начнем с норвежских лыжников. И пусть их министр стоит...
Илья Бронский. Олимпийские политические сражения. Кто же нам объявил войну или Мир должен знать своих героев!
... угрозой Пожизненное отстранение российских лыжников от Игр может обернуться...Григорий Родченков… …Представители российских лыжников уже подали апелляцию в ...названием «терапевтические исключения». Знаменитая норвежская лыжница Сири Халле вспоминает, как...

3 коммент.»

  • 8963 5049
    Maleos 5 марта 2019 в 11:21 Ссылка
    GD Star Rating
    loading...

    Уссаться мона!..

    Ответить
  • 341 285
    Людмила 5 марта 2019 в 12:09 Ссылка
    GD Star Rating
    loading...

    Астматики не бегают как Нуртуг,Сундбю или Клэбо – не чисто там!

    Ответить
    • 0 0
      Rerbim Людмила 5 марта 2019 в 12:15 Ссылка
      GD Star Rating
      loading...

      С лекарствами бегают хорошо. Специально набирают асматиков, чтобы легальный допинг им давать. И в баскетболе такая же ситуация. Набирают высоких, а не коротышек. А рост выше 2 метров уже отклонение и часто болезнь.

      Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>