Открытым текстом 23.02.2018

Оккупация Донбасса

Самая кровожадная новость недели — естественно, из Киева. В среду Порошенко подписал так называемый закон о реинтеграции Донецкой и Луганской областей.

Вроде бы ничего нового. Нас и раньше называли страной-агрессором, а Донбасс, борющийся за право думать и говорить по-русски, оккупированными — правда, непонятно кем — территориями. Но теперь эти формулировки — не только болезненная истерика участников украинских ток-шоу, а ещё и закон. Пусть принятый незаконными деятелями.

Теперь главарь киевских террористов может использовать войска внутри страны без дальнейших согласований. Значит, на этой неделе Порошенко сделал огромный шаг к войне.

Укрозакон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», по заявлению Государственной думы РФ, «свидетельствует о желании обезлюдить земли, где живёт несколько миллионов человек».

В укрологике мы с вами захватили Донбасс. Там в оккупации, под гнётом русского имперского сапога несчастные мирные люди мечтают только об одном — открыть скорее двери львовскому воину-освободителю. И решение одно: война с руснёй до победного конца!

Всё с точностью до наоборот.

Жители Горловки, Донецка, Луганска, Авдеевки знают, где добро и где зло. Шахтёры взяли автоматы и стали рыть окопы вокруг своих домов потому, что победа бритоголовых из Львова и Винницы для Донбасса означает смерть. Послушайте коротенькое интервью украинского вояки. Очень показательное. Переведу только слово «зныщыты» — уничтожить.

Заметьте, молодой человек спокойно, без эпатажа, предлагает всех этих недоукраинцев «зныщыты».

Мысль не шальная, а хорошо засевшая в его бритой голове. Особо отмечу, что «зныщаты» в украинском диалекте употребляется по отношению к крысам, мышам, больным опасным животным, вредным насекомым.

И главное — есть прекрасное объяснение. Если кого и зныщаем, то русских оккупантов. Спи спокойно, нэнька Украйино! И всё вроде по закону! Интересно, задумывался об этом Порошенко хотя бы на минуту, когда подписывал документ? А впрочем, какая уже разница!

Майдан продолжается

В выходные дни одна из киевских террористических группировок дважды напала на представительство Россотрудничества. Стены расписаны нацистской символикой. Растоптан и сожжён флаг нашей страны.

После этого здание Украинского центра в центре Москвы на Арбате полиция взяла под особую охрану. А что же их украинские коллеги? Как отреагировали на прямую незаконщину?

В промежутке между нападениями полиция расторгла договор об охране здания, ссылаясь на чрезвычайные обстоятельства.

Открытым текстом сообщаю: в представительствах Россотрудничества работают по большей части местные жители. То есть полиция Украины отказалась защищать граждан самой же Украины. Мол, сами виноваты: нечего сотрудничать с агрессором. Такая вот логика.

Когда вижу такую толпу, готовую растерзать любого, кто «против идеи Великой Украины», вспоминаю о фашистской Германии. Но не о «демократической Европе». Нет тут ни одной из «европейских ценностей». Под их предлогом четыре года назад убивали последних защитников украинской государственности — бойцов «Беркута».

21 февраля 2014 года президент Янукович договорился с вождями мятежников о досрочных выборах в обмен на прекращение уличного насилия. Соглашение подписали также министры иностранных дел Польши и Германии, чиновник МИД Франции. На следующий день Верховный совет, куда вломились боевики, объявил президента отстранившимся от служебных обязанностей.

Открытым текстом объясняю: ни в одном законе Украины нет такого понятия — самоустранение от служебных обязанностей. Государственный переворот есть. За него — даже за попытку — полагается суровое наказание. А вот самоустранения нет. Недаром Порошенко, давая в среду показания на процессе по обвинению президента Януковича в измене, заявил, что четыре года назад, будучи депутатом Верховного совета, ничего не знал об этом постановлении. А когда адвокат Януковича спросил, можно ли считать самоустранением засекреченный десятидневный отдых Порошенко на Мальдивах, судья тут же закончил допрос. Такая в Киеве нынче демократия.

Кладбищенский мир

Есть такой миротворец Фолькер — в английском произношении Волкер. Специальный представитель по Украине министерства иностранных дел Соединённых Государств Америки. Ему, как ни странно, поручено урегулировать конфликт в Донбассе. Он для этого летает на переговоры чуть ли не каждую неделю.

И всё никак.

На этой неделе стало ясно, почему ничего не получается.

Спецпредставитель Волкер заявил, что цель СГА — «восполнить пробелы в вооружении украинской армии, подняв способность ВСУ защищать свою территорию». А также сообщил, что поставка Украине переносных противотанковых ракет «Джэвлин» — «Копьё» — лишь первый шаг: «Javelin будут частью такой помощи, но речь идет о значительно большей».

План мирного урегулирования открытым текстом: жечь танки донбассцев, атаковать их позиции (а заодно, замечу, и жилые кварталы, и инфраструктуру жизнеобеспечения) высокоточным оружием.

До сих пор Украина получала от стран НАТО, когда-то бывших социалистическими, оружие и боеприпасы из старых советских запасов. Теперь СГА подбросят Киеву что-то поэффективнее.

Посмертоноснее.

Ну, чтобы наладить на всём юго-западе Руси мирную жизнь. Как пел больше полувека назад Михаил Иванович Ножкин, «а на кладбище всё спокойненько». Двадцати тысяч убитых в гражданской войне, видимо, маловато. Уверен, у наших либероидов даже после таких откровений хватит совести продолжать вой о «вине России в развязывании войны».

СГА против русских

И ещё о прекрасном. В среду официальный представитель МИД СГА Науэрт сообщила, что дипломатическим представительствам предписано отговаривать принимающие их страны от развития деловых контактов с РФ — прежде всего в оборонной промышленности. А хозяйствующие субъекты и даже целые страны, не исполняющие рекомендации СГА, сами могут попасть под санкции.

Вот это прекрасное «а не будут брать — отключим газ» — не объявление торговой войны?

Не давление на суверенное право самим решать: с кем сотрудничать, а с кем не стОит?

Настойчивые рекомендации закрыть перед русскими все двери, потому что так хотим МЫ, великие и ужасные — что это как не нарушение всех возможных и невозможных международных соглашений и обычаев?

Американцы открытым текстом разрешили себе делать всё, что запрещают другим.

Они постоянно вмешиваются в выборы по всему миру — но нас обвиняют в том, что мы им выбрали Трампа в президенты.

Они снабжают оружием террористов — а нас ругают за борьбу с этими самыми террористами.

Они закрывают свой рынок от всего, что хотят производить сами — а от нас требуют полной свободы импорта их продукции.

А знаете почему?

Ещё шесть десятилетий назад в Вашингтоне официально объявили, что не потерпят существования в мире кого-то способного не подчиниться им.

В девяностых Российская Федерация приняла эти правила. Не зря те годы у нас прозвали лихими. В доме правительства РФ целый этаж выделили под агентов (!) СГА, занимавшихся только одним — уничтожением остатков так пугающей их великой страны.

Как всегда, мания величия гармонично сочетается с манией преследования. Президента Ельцина принимали за океаном как родного. Ещё чуть-чуть, и от России не осталось бы ничего.

Ничего.

Не вышло. Мы многое поняли о том, к чему ведёт ТАКАЯ дружба с Заокеанщиной. Теперь вот, мягко говоря, не дружим. А может, к лучшему? Ведь и газ наш нужен, и нефть. И наши МиГ и Су за это время хуже не стали — значит, их будут покупать.

А все эти ультиматумы вызывают русскую улыбку. Соединённые Государства Америки моложе нашего Большого театра. Ещё до них — за время большой русской истории — таких ультиматумов было не счесть. И ничего. Выстояли. Русские-то не сдаются!

Мюнхен отвернулся от Киева

На очередной Мюнхенской международной конференции по безопасности сорвался очередной спектакль Порошенко. Хотя он принёс наглядное пособие — простреленный флаг ЕС, якобы висевший на линии фронта около донбасской Авдеевки.

Одна незадача, товарищ Порошенко: в развязанной вами гражданской войне на вашей стороне линии фронта совсем другие флаги.

Порошенко, потрясая звёздами, заявил, что флаг Российской Федерации не должен висеть нигде в мире, «пока Россия продолжает подстрекать всемирную гибридную войну, а российские пули нацелены на наши символы». Так и сказал «наши символы». Но к этому моменту «наших» в зале почти не осталось.

На выступление Порошенко — в отличие от лидеров государств и министров — выделили всего пятнадцать минут. Зал был полупуст уже в начале его речи, а к её середине разошлись почти все слушатели.

Те, кто всё же досидел до конца, открытым текстом указали, что Порошенко не сказал ничего нового. Главное — даже не намекнул, каким образом надеется сделать саму Украину если не процветающей, то хотя бы безопасной. Но его главное разочарование — даже не презрение участников конференции, а срыв встречи в нормандском формате, с представителями Германии, Франции, РФ.

Министр иностранных дел ФРГ Габриэль в пятницу вечером, как раз на время запланированной встречи, на несколько часов вылетел из Мюнхена в Берлин на пресс-конференцию освобождённого из турецкой тюрьмы журналиста Юджела. Вторично время встречи не согласовали.

Открытым текстом объясняю: Габриэль представляет в правительстве младшего партнёра по коалиции — социал-демократов. А они далеко не в восторге от санкций против Российской Федерации, разоряющих Европейский союз под предлогом поддержки Украины. Отказ Габриэля от встречи — намёк христианским демократам, что им придётся поумерить свою непреклонность.

Да и в самой Социал-демократической партии далеко не все готовы голосовать за продление коалиции, если в политике страны ничего не изменится. Словом, как обычно с момента переворота на Украине, Порошенко используют как инструмент внутриевропейских разборок. И чем они острее, тем ближе прекращение поддержки Западом киевских террористов.

Самые нелепые новости недели — из олимпийского Пхёнчхана. Там раскручиваются очередные допинговые скандалы.

В пробе, взятой у Александра Александровича Крушельницкого, вместе с женой Анастасией Константиновной Брызгаловой добившегося первой для РФ олимпийской медали по кёрлингу, обнаружен мельдоний.

Сам Крушельницкий открытым текстом заявил, что ничего запрещённого отродясь не принимал, что мельдоний ему, скорее всего, подсунули в питьё, но по нынешним правилам у него нет возможности доказать свою невиновность, а потому он даже не сможет дать объяснения в спортивном арбитраже.

Все кёрлингисты дружным хором признали, что в этом спорте никакой допинг вообще не нужен. А мельдоний помогает лишь при постоянном приёме по многу лет подряд, но все предыдущие пробы Крушельницкого чистые. Словом, очевидная диверсия — но по кодексу ВАДА супругов лишили наград. Что характерно — в пользу самой неоднозначной по допингу сборной.

Сборная Норвегии более полувека переполнена больными астмой. Им прописаны препараты, увеличивающие результаты в лыжных соревнованиях. На олимпиаде в Пхёнчхане норвежские лыжники добыли уже одиннадцать золотых медалей.

Открытым текстом объясняю: лыжный спорт иногда вызывает симптомы, сходные с астмой. Поэтому в Норвегии практически любого ребёнка, показывающего пристойные результаты на лыжах, медики объявляют астматиком, и он может даже прямо на дистанции употреблять вещества, улучшающие дыхание и заодно укрепляющие мышцы.

Норвежские лыжники открыто сидят на допинге. Причём очень опасном: когда привыкнешь к лекарству, его отмена резко нарушает здоровье. Но чего не сделаешь ради победы!

Кто себя травит, кто другим всякую дрянь подмешивает. В Греции российским баскетболистам подменяли воду. В Пекине пытались отравить дзюдоистов. Почему за каждым нашим спортсменом не ходит наш (!) охранник от диверсий?

Псевдоастматики норвежцы не хотят принять, что им даже допинг не помогает: их «делают» наши трижды униженные и перепроверенные спортсмены. А за пару недель до олимпиады выяснилось: новые ёмкости для проб — в отличие от старых — можно вскрыть едва ли не голыми руками, не оставляя следов. Интересно, у скольких ещё наших спортсменов найдут мельдоний?

Источник — http://ren.tv/

Источник: vassermans.ru