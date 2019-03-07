Россия первой прошла через чистилище и выставила на спортивные арены новое поколение молодых атлетов.

Девять золотых медалей из 11 – таков итог выступления норвежских лыжников на чемпионате мира в Зеефельде. В чем секрет такого феномена?

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прямо говорит, что россияне – лучшие среди здоровых. У всех остальных, в том числе у норвежцев, «терапевтические исключения» на крайне серьезные препараты. Например, от астмы.

По мнению Вяльбе, это легализованный допинг.

С ней полностью согласен спортивный врач Лев Шапиро, работающий с одной из сборных стран СНГ.

-Я обращу внимание, как называется этот вид спорта-бег на лыжах. Не ходьба, не скольжение, не прыжки. А именно бег. Причем, как правило, на длинные дистанции. Если бы норвежцы, как нация, отличались особой выносливостью, скажем, как африканцы, то они, кроме лыж, показывали сильные результаты и в простом беге, в футболе, в хоккее, в беге на коньках. Но этого нет.

Назовите мне норвежских звезд в этих видах спорта? Вот и я с ходу вспомнить не могу, точнее их нет или есть, но на вторых ролях. Зато, скажем, русских хватает на всех спортивных площадках, где нужны хорошее дыхание, выносливость, способность быстро восстанавливаться после борьбы.

Йоханнес Тинес Бё

Может, норвежцы особо одаренный народ в спортивном плане? Что-то не наблюдается. Появился один шахматист Карлсен и все. До этого сотни лет никого и не было. Да и Карлсена подготовил «наш» Гарри Каспаров…

Может, норвежцы обладают каким-то особым мастерством в лыжах, знают неведомые тонкости? Отчего, тогда норвежских тренеров не приглашают по всему миру, не предлагают сумасшедшие деньги? Профессионалы знают им цену…

Никто не хочет задуматься. Как страна в пять миллионов населения обыгрывает на зимних Олимпиадах США, Канаду, Россию, Германию? А ведь это повод не для восхищения, но для уголовного расследования.

Вернемся, однако, на лыжню.

В гонках все решает «дыхалка». Если легкие, причем повышенного объема, исправно снабжают ваш организм кислородом, то все будет в порядке. Но тут вступает в силу фактор холода. На морозе бронхи сужаются, легкие выдают меньше кислорода и человек быстро «встает». Но только не норвежцы.

Тарьей Бё

На последней Олимпиаде в Сеуле все удивились, что их команда привезла несколько тысяч доз гормона Астмопена, препарата, расширяющего бронхи. Его врачи советуют принимать как раз перед выходом на холодную улицу, чтобы не начался приступ астмы, чтобы не сбилось дыхание.

Если у норвежца есть «исключение» на астму, хронический бронхит, другие заболевания легких, задержку роста, а на самом деле он здоров как бык, то, конечно, он получает солидное преимущество на трассе за счет принятых перед стартом гормональных препаратов.

Отсюда норвежцы не блещут в летних видах спорта. Там гормональные препараты для расширения бронхов бесполезны. Воздух и так теплый, бронхи не страдают!

Любопытно, что о «терапевтических исключениях» хранится «врачебная тайна». На самом деле, это элементарная лазейка для мошенничества. Кто чем болеет, узнают иногда лишь хакеры, взламывая базы данных ВАДА. И никто даже не заикается о «прозрачности, доверии, объективности».

Почему бы, «терапевтическое исключение», выданное, скажем, в Швеции, не перепроверить в Казахстане? Простая мысль, но никто этого не предлагает. Опасно…

Секрет прост: большой спорт сегодня, когда соревнования не сходят с «телика», когда крутятсябешеные деньги, немыслим без допинга. Сколько уже прыгает по кортам Федерер, сколько мы видим седых и лысых хоккеистов, не говоря уж «бессмертном» Бьерндалене.

Фуркад

Но стоило ужесточить контроль, как посыпались, например, прежние кумиры, типа Фурката. А вместо них опять выскочили норвежцы братья Бё. Случайность? Не будем заблуждаться.

Труднее всего русским. На них навешали всех собак, каждый их шаг под неусыпным контролем. А они все равно на пьедестале, уступая лишь «больным» норвежцам.

Вся эта каша с допингом заварилась после Сочи, который по времени наложился на украинский Майдан, на Крым. Запад, а он прекрасно в курсе всего, что творится в профессиональном спорте, решил так отыграться, начав холодную войну по всем фронтам.

Победитель Чемпионата по лыжам на 50 км норвежец Ханс Кристер Холунд.

Россиянин Александр Большунов завоевал серебро в масс-старте на 50 км на чемпионате мира по лыжным гонкам в австрийском Зефельде.

Во всей это истории я вижу и огромный плюс.

Россия первой прошла через чистилище и выставила на спортивные арены новое поколение молодых атлетов. И они уже показали себя в Сеуле, на других соревнованиях, блистают на проходящем в эти дни чемпионате Европы по легкой атлетике в Эдинбурге (посмотрим, как выступят представители Норвегии).

За ними-будущее. А те, кто еще срывают незаслуженную славу на «терапевтических исключениях», скоро окажутся в хвосте.

Источник: https://vesti.uz/raskryta-tajna-nepobedimyh-norvezhskih-lyzhnikov/