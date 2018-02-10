Открытым текстом 09.02.2018



Олимпиада начинается, но всё ещё неясно, кто на ней представляет Российскую Федерацию.

Дело не только в том, что международные спортивные чинуши запретили там даже одежду с сочетанием белого, синего и красного. Наши спортсмены научились побеждать не только в соревнованиях, но и в суде. Но дуракам — в том числе запутавшимся в интригах — закон не писан.

Спортивный арбитражный суд полностью оправдал двадцать восемь российских спортсменов из тридцати девяти обратившихся. Остальным смягчены наказания, назначенные Международным олимпийским комитетом. Но МОК отказался допустить на Олимпиаду даже оправданных.

Дескать, мало ли что арбитраж не счёл наши доводы убедительными — мы-то сами в них веруем! Мы не хотим верить, что спортсмены из России побеждают честно. Доказательства? А нам не надо! Решение суда высшей инстанции? А если они не на нашей стороне — так их надо распустить! Западная логика проста: русский — значит, виноват. Пока не покаешься, не присягнёшь — будем гнобить.

Руководители Международного олимпийского комитета и Всемирного антидопингового агентства публично сожалеют о решении Спортивного арбитражного суда. Они пообещали в ближайшее время заняться его реорганизацией или изменить свои взаимоотношения с ним.

Шулеры, пойманные за руку, открытым текстом объявляют, что им не нравятся ни правила, ни партнёры. Между тем арбитраж рассматривает иски полусотни наших спортсменов, не допущенных к Олимпиаде без внятных оснований. Открытым текстом желаю нашим побед — и в суде, и на соревнованиях. А заодно желаю здоровья норвежским лыжникам после лошадиных доз допинга.

Норвежцы привезли в Пхёнчхан шесть тысяч доз (!) средства от астмы — вдесятеро больше, чем могло бы понадобиться, если бы все норвежские лыжники на Олимпиаде страдали этой болезнью всё время Игр.

Открытым текстом объясняю: лекарства от астмы улучшают дыхание, необходимое на лыжне. Да и мышцы наращивают. Добрые норвежские врачи признают астматиком каждого ребёнка, показывающего приличный лыжный результат. Вот и сидят все норвежские лыжники на законном допинге. Но им можно! Норвежцы же. Соратники по НАТО. Пусть катаются!

Мы же побеждаем честно. За это нас и не любят.

Сегодня вы, как обычно, торопились, боялись опоздать на работу, чистили обувь, перекусывали на ходу, потом отдыхали у телевизора или монитора. Между тем все изменилось.

Так серьезно, так грандиозно, что многим страшно. Потому что посреди мира выросла великая страна! С живущими в ней великими людьми. Готовыми за нас с вами умереть, не задумываясь ни на секунду.

3 февраля при контрольном облете зоны деэскалации в провинции Идлиб штурмовик Су-25 сбит переносной зенитной ракетой. Пилот — гвардии майор Роман Николаевич Филипов — катапультировался и попал в окружение террористов. Отстреливался до последнего. Когда боевики прорвались вплотную, подорвал гранату. Взрыв уничтожил еще нескольких противников.

Бандиты засняли для отчета перед нанимателями последний бой героя. Перед взрывом гранаты слышны его слова: «Это вам за пацанов!».

Кого он имел в виду? Открытым текстом признаю: все мы пацаны! Все, кого майор на дальних подступах защищал от отребья.

Вся наша страна.

Весь ужасно хрупкий мир тоже пацан перед героем, отдавшим за него жизнь.

Как же эти истории силы русского духа корежат всех, кто новость о смерти героя встречает восторженно!

Наши либероиды и профессиональные украинцы радовались его гибели, как, наверное, в аду радуются смерти праведника. Пока его душа этот ад не высветила. Ликование их прекратилось в секунду. В ту самую, когда весь мир услышал: «Это вам за пацанов!». За нас с вами!

Воздушно-космические силы РФ на следующий день уничтожили все выявленные в районе опорные пункты боевиков. Сирийские войска при поддержке российского спецназа зачистили район и вывезли тело летчика.

Открытым текстом: хорошо, но мало. Нам — и сирийцам, и русским — предстоит еще долго выжигать гадючьи гнезда террора, выращенные по всему Средиземью.

Чем сердце успокоится?

Тем, что будут разорены не только банды вроде «Аль-Каиды», сбивавшей наши Су-25 еще в Афганистане, а теперь получившей новую порцию переносных зенитных ракет, чтобы стрелять еще и в Сирии, но и их наниматели, и те, кто им помогает на всех уровнях. И бить мы вас, гадов, будем до последнего. Чтобы был среди вас плач и скрежет зубовный. Работаем, братья!

Источник — http://ren.tv/blog/272829

Источник: vassermans.ru