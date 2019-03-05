Вот тут некоторые комментаторы буквально негодуют, когда кто-то нелицеприятно отзывается о Н.Н. Платошкине.



Но давайте обратимся к совсем недавней истории: аналогичного раскручивания в либероидных СМИ (а других сегодня на Западе и в России практически нет) ещё одного „спасителя России”, отца российского будущего социализма – Грудинина Павла Николаевича.



В то достопамятное время последних президентских выборов мы осмелились в очередной раз пойти против мнения большинства патриотов и попытались вскрыть истинную суть „феномена Грудинина”. Сколько было несогласных комментариев, сколько расфрендов!



И где сейчас ваш Павел Николаевич? Оказывается, даже выдвигавшая его кандидатом в президенты партия КПРФ, наконец, прозрела и углядела в Грудинине заурядного мошенника. А также руководителя, совершенно неспособного управлять городком в 60 тысяч жителей.



А ведь тогдашние критики уже видели его у руля страны…

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Грудинина сняли с должности

А вы как дети радовались:„товарищ Грудинин”, „будущее России”, „наш человек”, „Грудинин – это социализм”… Хорошо ещё, никто его не успел назвать „былинным героем”, как это было с Гиркиным-Стрелковым.Сегодня вы также молитесь на нового „спасителя России”, как тогда на лжеца Грудинина. Только детям пора бы уже повзрослеть

Совет депутатов города Видное (административный центр Ленинского района Московской области, спутник Москвы на Теплостанской возвышенности на реке Битце в трёх километрах к югу от МКАД) большинством голосов лишил должности председателя Павла Грудинина, директора и бенефициара агропромышленного комплекса ЗАО «Совхоз имени Ленина», экс-депутата Мособлдумы от партии «Единая Россия» и бывшего кандидата на пост президента России от КПРФ.

Самое любопытное заключается в том, что отстранение «красного агрария» поддержали и депутаты от Компартии. В интервью «Дождю» Павел Николаевич ожидаемо назвал их «предателями«.

Его обвинили в невнимании к социальному обеспечению жителей Видного. «Более того, при нём были урезаны как раз социальные статьи бюджета. В частности, по программе «Спорт городского поселения Видное Ленинского муниципального района на 2017–2021 годы» финансирование было уменьшено на 13,5%. По программе «Социальная защита населения городского поселения Видное Ленинского муниципального района на 2017–2021 годы» — на 1,9%. Средства, предусмотренные для компенсации стоимости оплаты жилого помещения и коммунальных услуг участникам Великой Отечественной войны, также были уменьшены на 37,5%«, — сообщает подмосковный телеканал «360°».

Среди причин снятия Грудинина VK-группа Совета депутатов также указывает «

«.

Пресс-секретарь Совета депутатов Татьяна Дюжина рассказала Региональному информационному агентству Московской области о «нарушении Грудининым депутатской этики«, «авторитарном режиме управления«, «унижении им депутатов на заседаниях«.



«Каждый из нас пришёл в Совет депутатов, чтобы выполнять наказы своих избирателей, чтобы сделать свой город чистым, красивым, благоустроенным. Но с таким председателем, как Павел Грудинин, работа не задалась, хотя изначально мы были с ним в одной команде… Депутаты устали, объединились и решили выбрать другой вектор, как мы считаем, более рациональный и правильный для города«, — прокомментировал РИАМО городской депутат от КПРФ Дмитрий Ерохин.

Грудинин возглавлял местный Совдеп с 29 сентября 2017 года. Новым руководителем Совета депутатов городского поселения Видное избран Игорь Коршаков, член комиссии по вопросам ЖКХ, благоустройства, транспорта и дорожного хозяйства.





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А тем гражданам, кто падок до сладких речей и обещаний неземного счасться уже завтра, настоятельно рекомендуем перечитать наверно входящую в школьную программу следующую басню И.А. Крылова.