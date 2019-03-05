Главная » Невероятное в мире, Политика

Грудинин не справился с управлением городка в 60 тысяч человек

19:08. 5 марта 2019 Просмотров - 137 3 коммент. Опубликовал:
Вот тут некоторые комментаторы буквально негодуют, когда кто-то нелицеприятно отзывается о Н.Н. Платошкине.

Но давайте обратимся к совсем недавней истории: аналогичного раскручивания в либероидных СМИ (а других сегодня на Западе и в России практически нет) ещё одного „спасителя России”, отца российского будущего социализма – Грудинина Павла Николаевича.

В то достопамятное время последних президентских выборов мы осмелились в очередной раз пойти против мнения большинства патриотов и попытались вскрыть истинную суть „феномена Грудинина”. Сколько было несогласных комментариев, сколько расфрендов!

И где сейчас ваш Павел Николаевич? Оказывается, даже выдвигавшая его кандидатом в президенты партия КПРФ, наконец, прозрела и углядела в Грудинине заурядного мошенника. А также руководителя, совершенно неспособного управлять городком в 60 тысяч жителей.

А ведь тогдашние критики уже видели его у руля страны…


И кому стал жаловаться „красный” руководитель клубничных плантаций? Дык… насквозь антироссийскому пролибероидному „Дождю”!

А вы как дети радовались:„товарищ Грудинин”, „будущее России”, „наш человек”, „Грудинин – это социализм”… Хорошо ещё, никто его не успел назвать „былинным героем”, как это было с Гиркиным-Стрелковым.

Сегодня вы также молитесь на нового „спасителя России”, как тогда на лжеца Грудинина. Только детям пора бы уже повзрослеть и не принимать желаемое за действительное.
*

Грудинина сняли с должности

Совет депутатов города Видное (административный центр Ленинского района Московской области, спутник Москвы на Теплостанской возвышенности на реке Битце в трёх километрах к югу от МКАД) большинством голосов лишил должности председателя Павла Грудинина, директора и бенефициара агропромышленного комплекса ЗАО «Совхоз имени Ленина», экс-депутата Мособлдумы от партии «Единая Россия» и бывшего кандидата на пост президента России от КПРФ.

Самое любопытное заключается в том, что отстранение «красного агрария» поддержали и депутаты от Компартии. В интервью «Дождю» Павел Николаевич ожидаемо назвал их «предателями«.

Его обвинили в невнимании к социальному обеспечению жителей Видного. «Более того, при нём были урезаны как раз социальные статьи бюджета. В частности, по программе «Спорт городского поселения Видное Ленинского муниципального района на 2017–2021 годы» финансирование было уменьшено на 13,5%. По программе «Социальная защита населения городского поселения Видное Ленинского муниципального района на 2017–2021 годы» — на 1,9%. Средства, предусмотренные для компенсации стоимости оплаты жилого помещения и коммунальных услуг участникам Великой Отечественной войны, также были уменьшены на 37,5%«, — сообщает подмосковный телеканал «360°».

Среди причин снятия Грудинина VK-группа Совета депутатов также указывает «наличие офшоров и иностранных активов, возобновление уголовного дела о незаконной передаче земель Совхоза им. Ленина под строительство жилых домов и коммерческой недвижимости, разочарование коллег-депутатов в его деятельности в качестве председателя, сокрытие реальных доходов при проведение антикоррупционной экспертизы, систематическое нарушение регламента Совета«.

Пресс-секретарь Совета депутатов Татьяна Дюжина рассказала Региональному информационному агентству Московской области о «нарушении Грудининым депутатской этики«, «авторитарном режиме управления«, «унижении им депутатов на заседаниях«.

«Каждый из нас пришёл в Совет депутатов, чтобы выполнять наказы своих избирателей, чтобы сделать свой город чистым, красивым, благоустроенным. Но с таким председателем, как Павел Грудинин, работа не задалась, хотя изначально мы были с ним в одной команде… Депутаты устали, объединились и решили выбрать другой вектор, как мы считаем, более рациональный и правильный для города«, — прокомментировал РИАМО городской депутат от КПРФ Дмитрий Ерохин.

Грудинин возглавлял местный Совдеп с 29 сентября 2017 года. Новым руководителем Совета депутатов городского поселения Видное избран Игорь Коршаков, член комиссии по вопросам ЖКХ, благоустройства, транспорта и дорожного хозяйства.


Источник.


**
А тем гражданам, кто падок до сладких речей и обещаний неземного счасться уже завтра, настоятельно рекомендуем перечитать наверно входящую в школьную программу следующую басню И.А. Крылова.

Синица

Синица на море пустилась;
Она хвалилась,
Что хочет море сжечь.
Расславилась тотчас о том по свету речь.
Страх обнял жителей Нептуновой столицы;
Летят стадами птицы;
А звери из лесов сбегаются смотреть,
Как будет Океан, и жарко ли гореть.
И даже, говорят, на слух молвы крылатой,
Охотники таскаться по пирам
Из первых с ложками явились к берегам,
Чтоб похлебать ухи такой богатой,
Какой-де откупщик и самый тароватый
Не давывал секретарям.
Толпятся: чуду всяк заранее дивится,
Молчит и, на море глаза уставя, ждет;
Лишь изредка иной шепнет:
«Вот закипит, вот тотчас загорится!»
Не тут-то: море не горит.
Кипит ли хоть? — и не кипит.
И чем же кончились затеи величавы?
Синица со стыдом в-свояси уплыла;
Наделала Синица славы,
А море не зажгла.


Примолвить к речи здесь годится,
Но ничьего не трогая лица:
Что делом, не сведя конца,
Не надобно хвалиться.

***

Источник: https://ss69100.livejournal.com/4356200.html

Метки: Грудинин, депутат, КПРФ, Крылов, либероиды, платошкин, управление

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Миропорядок 2018
Источник: ss69100.livejournal.com
Психотронное оружие. Чистилище. Альберт Маренко
...результате которых часть денежных средств Управления выплачивается его коммерческой «аппаратной... Информационные и Психотронные отделы Управлений ФСБ, а психологи Психотронных...в «аппаратной» начальника их Управления. Второй причиной нападения оказались ...
Конец электричества 2012
Страна: Россия Год: 2010 ? Жанр: выступление Докладчик: Сергей Апин Формат: mp4 Время: 1:16:28 Размер: 135 мб Описание: Большая часть изложенной информацииотличается от ОБЩЕпризнанной -конец света (электричества) -2012 год -возникновение планет и ...
Полтаву опрыскивают с воздуха!
В Редакцию портала М3Р пришло письмо с фотоматериалами, подтверждающими, что сегодня утром над Полтавой самолетами распылялась неизвестная субстанция. Никаких официальных сведений от госвластей о характере и причинах обработки города с воздуха не поступало...
Предсказания и пророчества о будущем России
11.02.2010 12:14 Интересная  информация  к  размышлению: Пророчества  провидца  14-го  века  Василия  Немчина В  20-м  веке,  когда  будет  шесть  раз  по  15  лет  (С  1990 года)  Русью  станут  править  бесы,  прячущиеся  под  другими  стягами,  но  ...
Ивашов о протестах на Болотной площади
Обращение Л.Г. Ивашова к участникам протестных действий протий фальсификации выборов в ГосДуму РФ 9 декабря 2011 г.Источник http://via-midgard.info/

3 коммент.»

  • 3 3
    Rerbim 5 марта 2019 в 19:35 Ссылка
    GD Star Rating
    loading...

    И Платошкин такой же. Посмотрел его ролик в ютубе, где он про Венесуэлу и Мадуру рассказывал. Как трудно тяжёлую нефть добывать, какая жизнь у Мадуры трудная. Джунгли кругом непроходимые, хуже нашей тайги. Поэтому живут венесуэльцы плохо.

    Ответить
  • 4 4
    Анатолий 5 марта 2019 в 19:41 Ссылка
    GD Star Rating
    loading...

    Платошкин – он же бывший дипломат и может только врать, врать и врать. Очередной карманный оппозиционер для отбеливания вечного карлика…А Павлу Грудинину респект и уважуха .Хороший мужик , был бы достойным президентом…

    Ответить
  • 987 843
    mary 5 марта 2019 в 19:56 Ссылка
    GD Star Rating
    loading...

    Вот какой-то он хитросплетенный этот Платошкин,вроде правдив ,коммунист ,как ****** ,но где-то есть хвост в виде заводов или чего-то ,неожиданно ворвался ,как по заданию,с чьей стороны пока не ясно мне лично ,в отличии от Пищика лживого,запутавшегося в бабах,счетах,офшорах.И он личность борца для кого-то -кого?кто тут обманываться рад-так или за деньги?*

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>