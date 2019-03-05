Грудинин не справился с управлением городка в 60 тысяч человек
Но давайте обратимся к совсем недавней истории: аналогичного раскручивания в либероидных СМИ (а других сегодня на Западе и в России практически нет) ещё одного „спасителя России”, отца российского будущего социализма – Грудинина Павла Николаевича.
В то достопамятное время последних президентских выборов мы осмелились в очередной раз пойти против мнения большинства патриотов и попытались вскрыть истинную суть „феномена Грудинина”. Сколько было несогласных комментариев, сколько расфрендов!
И где сейчас ваш Павел Николаевич? Оказывается, даже выдвигавшая его кандидатом в президенты партия КПРФ, наконец, прозрела и углядела в Грудинине заурядного мошенника. А также руководителя, совершенно неспособного управлять городком в 60 тысяч жителей.
А ведь тогдашние критики уже видели его у руля страны…
И кому стал жаловаться „красный” руководитель клубничных плантаций? Дык… насквозь антироссийскому пролибероидному „Дождю”!
А вы как дети радовались:„товарищ Грудинин”, „будущее России”, „наш человек”, „Грудинин – это социализм”… Хорошо ещё, никто его не успел назвать „былинным героем”, как это было с Гиркиным-Стрелковым.
Сегодня вы также молитесь на нового „спасителя России”, как тогда на лжеца Грудинина. Только детям пора бы уже повзрослеть и не принимать желаемое за действительное.
Грудинина сняли с должности
Совет депутатов города Видное (административный центр Ленинского района Московской области, спутник Москвы на Теплостанской возвышенности на реке Битце в трёх километрах к югу от МКАД) большинством голосов лишил должности председателя Павла Грудинина, директора и бенефициара агропромышленного комплекса ЗАО «Совхоз имени Ленина», экс-депутата Мособлдумы от партии «Единая Россия» и бывшего кандидата на пост президента России от КПРФ.
Самое любопытное заключается в том, что отстранение «красного агрария» поддержали и депутаты от Компартии. В интервью «Дождю» Павел Николаевич ожидаемо назвал их «предателями«.
Его обвинили в невнимании к социальному обеспечению жителей Видного. «Более того, при нём были урезаны как раз социальные статьи бюджета. В частности, по программе «Спорт городского поселения Видное Ленинского муниципального района на 2017–2021 годы» финансирование было уменьшено на 13,5%. По программе «Социальная защита населения городского поселения Видное Ленинского муниципального района на 2017–2021 годы» — на 1,9%. Средства, предусмотренные для компенсации стоимости оплаты жилого помещения и коммунальных услуг участникам Великой Отечественной войны, также были уменьшены на 37,5%«, — сообщает подмосковный телеканал «360°».Среди причин снятия Грудинина VK-группа Совета депутатов также указывает «наличие офшоров и иностранных активов, возобновление уголовного дела о незаконной передаче земель Совхоза им. Ленина под строительство жилых домов и коммерческой недвижимости, разочарование коллег-депутатов в его деятельности в качестве председателя, сокрытие реальных доходов при проведение антикоррупционной экспертизы, систематическое нарушение регламента Совета«.
Пресс-секретарь Совета депутатов Татьяна Дюжина рассказала Региональному информационному агентству Московской области о «нарушении Грудининым депутатской этики«, «авторитарном режиме управления«, «унижении им депутатов на заседаниях«.
«Каждый из нас пришёл в Совет депутатов, чтобы выполнять наказы своих избирателей, чтобы сделать свой город чистым, красивым, благоустроенным. Но с таким председателем, как Павел Грудинин, работа не задалась, хотя изначально мы были с ним в одной команде… Депутаты устали, объединились и решили выбрать другой вектор, как мы считаем, более рациональный и правильный для города«, — прокомментировал РИАМО городской депутат от КПРФ Дмитрий Ерохин.
Грудинин возглавлял местный Совдеп с 29 сентября 2017 года. Новым руководителем Совета депутатов городского поселения Видное избран Игорь Коршаков, член комиссии по вопросам ЖКХ, благоустройства, транспорта и дорожного хозяйства.
Источник.
Синица
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И Платошкин такой же. Посмотрел его ролик в ютубе, где он про Венесуэлу и Мадуру рассказывал. Как трудно тяжёлую нефть добывать, какая жизнь у Мадуры трудная. Джунгли кругом непроходимые, хуже нашей тайги. Поэтому живут венесуэльцы плохо.
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Платошкин – он же бывший дипломат и может только врать, врать и врать. Очередной карманный оппозиционер для отбеливания вечного карлика…А Павлу Грудинину респект и уважуха .Хороший мужик , был бы достойным президентом…
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Вот какой-то он хитросплетенный этот Платошкин,вроде правдив ,коммунист ,как ****** ,но где-то есть хвост в виде заводов или чего-то ,неожиданно ворвался ,как по заданию,с чьей стороны пока не ясно мне лично ,в отличии от Пищика лживого,запутавшегося в бабах,счетах,офшорах.И он личность борца для кого-то -кого?кто тут обманываться рад-так или за деньги?*