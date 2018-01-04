Павел Грудинин: Уволить Правительство
Исаев: То есть вы считаете, что те методы, которые использовали эти немолодые уже люди, но имеющие отношения во многом к коммунистической партии. Маслюков уж совершенно точно к современной коммунистической партии, можно во многом брать в качестве кальки сегодня, верно?
Кто конкретно из людей, физических лиц сегодня способен это сделать в правительстве? Вот вы говорите эти фамилии не важны…
Грудинин: В нынешнем правительстве никто.
Исаев: Нет, я не про нынешнее. Из общественного или политического спектра.
Грудинин: Я их могу называть, их огромное количество.
Исаев: Назовите хоть несколько фамилий, Глазьев условно.
Грудинин: Ну вот видите, Вы сами говорите. Вопрос в другом, есть статисческое движение вперёд, и есть направление. И с этим направлением вот эта команда должна справиться или не справится. Чем вам, например, Бабкин не нравится? Но ведь Бабкин — это опыт, при чём канадский опыт, одновременно российский опыт. А он на своей шее всё это прошёл. И почему вы думаете, при чём он написал программу достаточно, на мой взгляд, реалистичную.
Надо давать возможность профессионалам работать. И в каждой отрасли есть люди, которых я могу называть, только зачем? Для этого есть другое, есть политическая партия, которая говорит, что: «Вот у меня есть команда профессионалов». Вот из этих профессионалов, я считаю, что вот эти должны пойти. И они должны предложить это президенту. Президент должен создать правительство народного доверия, все политические спектры включить сюда, и после этого начать работать.
Исаев: А у него сейчас не правительство народного доверия? У него 85% рейтинг.
Грудинин: У него правительство народного недоверия.
Исаев: Народного недоверия.
Грудинин: Конечно, потому что народ не доверяет правительству. А то, что он доверяет конкретному лицу, которое, по большому счёту, рейтинг сделало с помощью вот этого голубого экрана. Я - прагматичный человек, меня всегда интересует результат. Вот что, огромное количество людей за чертой бедности, что, скажем так, разруха в сельском хозяйстве и в производстве — это факты. При том, что страна какая-то рядом находящиеся 7% в год растет, в Китае, с какой-то "тоталитарной" системой. А у нас она как будто бы не тоталитарная.
Даже то, что министра правительства главный чиновник Роснефти сажает в тюрьму, а сам не приходит и не выступает в суде, это что, это не коллапс судебной системы? И, поэтому, надо менять. Вот поэтому — правительство народного недоверия, и человек, которому сделали рейтинг.
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Понятно что этому олигархическому правительству место в тюрьме. Но Путин ни когда его не поменяет. Поэтому кроме ухудшений населению не чего ожидать следующие шесть лет.
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Если сейчас назвать фамилии, то с этими людьми “конкретно” поработают: кого купят, кого запугают и возможности для критики появится больше. Интересно, какой у ЦИК предел возможности по “правильному” подсчёту голосов?
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Предела нет ))