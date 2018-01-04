Павел Грудинин: Уволить Правительство

Исаев: Примаков - Маслюков 1998 год, эффективно сработали за те 8-9 месяцев?

Грудинин: При цене нефти в 20 - 30 долларов за баррель, вывести страну, и опять она стала производить, конечно эффективно. Но вы же знаете, как они этого достигали. Поставили под контроль валютную выручку, поставили под контроль банки, сделали так, чтобы производством стало заниматься выгодно. Ну преференции отечественному производителю ввели. Это несколько десятков шагов, которые привели к тому, что страна задышала.

Исаев: То есть вы считаете, что те методы, которые использовали эти немолодые уже люди, но имеющие отношения во многом к коммунистической партии. Маслюков уж совершенно точно к современной коммунистической партии, можно во многом брать в качестве кальки сегодня, верно?

Кто конкретно из людей, физических лиц сегодня способен это сделать в правительстве? Вот вы говорите эти фамилии не важны…

Грудинин: В нынешнем правительстве никто.

Исаев: Нет, я не про нынешнее. Из общественного или политического спектра.

Грудинин: Я их могу называть, их огромное количество.

Исаев: Назовите хоть несколько фамилий, Глазьев условно.

Грудинин: Ну вот видите, Вы сами говорите. Вопрос в другом, есть статисческое движение вперёд, и есть направление. И с этим направлением вот эта команда должна справиться или не справится. Чем вам, например, Бабкин не нравится? Но ведь Бабкин — это опыт, при чём канадский опыт, одновременно российский опыт. А он на своей шее всё это прошёл. И почему вы думаете, при чём он написал программу достаточно, на мой взгляд, реалистичную.

Надо давать возможность профессионалам работать. И в каждой отрасли есть люди, которых я могу называть, только зачем? Для этого есть другое, есть политическая партия, которая говорит, что: «Вот у меня есть команда профессионалов». Вот из этих профессионалов, я считаю, что вот эти должны пойти. И они должны предложить это президенту. Президент должен создать правительство народного доверия, все политические спектры включить сюда, и после этого начать работать.

Исаев: А у него сейчас не правительство народного доверия? У него 85% рейтинг.

Грудинин: У него правительство народного недоверия.

Исаев: Народного недоверия.

Грудинин: Конечно, потому что народ не доверяет правительству. А то, что он доверяет конкретному лицу, которое, по большому счёту, рейтинг сделало с помощью вот этого голубого экрана. Я - прагматичный человек, меня всегда интересует результат. Вот что, огромное количество людей за чертой бедности, что, скажем так, разруха в сельском хозяйстве и в производстве — это факты. При том, что страна какая-то рядом находящиеся 7% в год растет, в Китае, с какой-то "тоталитарной" системой. А у нас она как будто бы не тоталитарная.

Даже то, что министра правительства главный чиновник Роснефти сажает в тюрьму, а сам не приходит и не выступает в суде, это что, это не коллапс судебной системы? И, поэтому, надо менять. Вот поэтому — правительство народного недоверия, и человек, которому сделали рейтинг.