Вашингтон Пост в восторге от Грудинина

У этого кандидата в президенты России нет шансов на победу – но людям свойственно мечтать

Краткое содержание (как я его вижу):В России появился новый герой, он смело бросил вызов Путину, нет, это не Навальный, которого власть не пустила на выборы, это кандидат Павел Грудинин. Вашингтон с Постом не коробит то, что паша идёт от коммунистов. Их уже не пробивает на рвоту то, что кандидат Грудинин собирается строить социализм, они уже не поднимают на смех эти идеи. У него в совхозе всё давно хорошо и все счастливы, а у Путина кругом коррупция и он только что-то всем обещает. Про Грудинина ни одного негативного звука. Они тихо, с замиранием сердца восхищаются "безумством храброго".Привожу статью Washington Post полностью, замечу лишь, что в заголовок я вынес слова из текста: "Подобно Навальному", показавшиеся мне главными, отражающими суть происходящего – Грудинин теперь вместо пустышки Навального, этакий новый герой, новый мученик режима.Один из кандидатов в президенты России пользуется невероятной популярностью на YouTube, где он решительно критикует политику президента Владимира Путина. В его распоряжении есть гигантская политическая машина и миллионы сторонников, которые устали от нынешнего главы Кремля и его друзей-олигархов. Хотя подавляющее большинство аналитиков признают, что 18 марта Путин будет переизбран на новый шестилетний срок, у этого кандидата есть все шансы прийти на выборах вторым.И, нет, его зовут не Алексей Навальный.Его зовут Павел Грудинин. В декабре Коммунистическая партия неожиданно выдвинула его в качестве кандидата для участия в президентских выборах вместо Геннадия Зюганова — 73-летнего лидера партии, который уже четыре раза принимал участие в выборах.57-летний Грудинин сумел превратить прежде принадлежавший государству совхоз в Подмосковье в процветающий бизнес, являющийся, по его словам, показательным примером успехов социализма, который он намеревается вернуть в Россию.Подобно Навальному — 41-летнему борцу с коррупцией, которому в декабре запретили принимать участие в президентских выборах — Грудинин обращается к россиянам, которые устали от Путина за 18 лет его правления. В популярных видеороликах, таких как видео под названием «Грудинин вывалил правду! В Госдуме мертвая тишина», Грудинин открыто высмеивает зависимость Путина от людей, которые «должны уже давно сидеть в тюрьме», и обещает вернуть миллиарды долларов с офшорных счетов, которые туда переправили представители российской элиты.Как и Навальный, Грудинин обращается к российским националистам, выступая против экономических мигрантов из Средней Азии. Они оба открыто выражают недовольство тем, что россияне живут хуже, чем люди на Западе.«Я считаю, что русский народ должен жить лучше тех народов, которых мы победили в войне», — сказал Грудинин, выступая на популярной программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».Грудинин также обращается к россиянам, которые сожалеют о распаде Советского Союза в 1991 году — согласно результатам недавно проведенного опроса, так ответили 58% респондентов. Грудинин может показать этим людям то, чего не могут показать ни Навальный, ни Путин, а именно «Совхоз имени Ленина» — бывший советский совхоз, который он сумел превратить в «социалистический оазис в джунглях подмосковного капитализма», как он сам его охарактеризовал.«Совхоз имени Ленина» обеспечивает овощами и фруктами лучшие супермаркеты Москвы, где их можно купить в любое время суток в том случае, если вы готовы заплатить высокую цену за качественный товар. Грудинин, который признался Соловьеву, что в этом году его доход составил 20 миллионов рублей, утверждает, что его работники получают примерно 1370 долларов в месяц — это в два раза выше средней заработной платы по стране — и им гарантированы медицинская помощь, образование для их детей и жилье.В декабре, обращаясь к членам политической партии «Единая Россия», Путин пообещал справиться с проблемой коррупции, предложить бизнесу новые стимулы и выделить средства на плохо финансируемые системы здравоохранения и образования.«Давать новые обещания президенту рискованно — что же он тогда делал 18 лет, если жизнь еще улучшать и улучшать?— написал российский журналист Андрей Петров в своей недавно опубликованной статье для Московского центра Карнеги. — Двум запросам — на посулы лучшей жизни и критики власти — Грудинин вполне отвечает».Если вы слышите о Грудинине впервые, не вините себя. За пределами России освещение СМИ предвыборной кампании в России ограничивается в основном Навальным, чья политическая одиссея завладела вниманием западных аналитиков, поскольку он стал тем человеком, который дерзнул бросить вызов Кремлю. Западные СМИ пытались охарактеризовать Навального при помощи вводящих в заблуждение ярлыков, таких как «главный противник» Путина или «лидер российской оппозиции». Я это знаю, потому что сам это делал.Но Навальный не возглавляет никакую объединенную оппозицию — только свой предвыборный штаб, который он сумел блестяще организовать в самых неблагоприятных условиях. Согласно результатам опросов, его способность организовать антикоррупционные протесты по всей стране не помогла повысить его политическую популярность.Навальный оставался в центре внимания в основном потому, что он активно проводил свою предвыборную кампанию на протяжении всего 2017 года, тогда как остальные кандидаты ждали, когда Путин объявит о своем решении баллотироваться. Решение Центризбиркома запретить Навальному принимать участие в выборах в связи с его условным сроком и его призывы к бойкоту выборов позволили ему оставаться в центре внимания СМИ.Между тем Грудинин активно выступает на тех государственных телеканалах, которые закрыты для Навального и посредством которых подавляющее большинство россиян узнают новости. Пока его имя еще не фигурирует в результатах опросов, которые предсказывают уверенную победу действующему президенту, но, чем активнее он будет заявлять о своей позиции, тем быстрее будет расти его популярность.Насколько далеко он сможет зайти?Политическая система, сложившаяся при Путине, включает в себя коммунистов, а также ультранационалистическую (тоже не слишком корректная характеристика) Либерально-Демократическую партию России, которую тоже возглавляет «вечный кандидат» Владимир Жириновский — эти два блока составляют «системную оппозицию».Технически эти две партии предлагают россиянам альтернативу Путину и «Единой России», однако их лидеры крайне редко пытаются блокировать политику Кремля.Зюганов выступил против президента Бориса Ельцина в 1996 году и набрал 41% голосов. (Сейчас, когда США обвиняют Россию во вмешательстве в президентские выборы, стоит напомнить, что в 1996 году американские политические советники помогли действовавшему президенту сохранить этот пост.)Но я уже не помню, когда Жириновский и Зюганов говорили о том, что Путину пора уйти в отставку, несмотря на то, что они намереваются соперничать с ним на выборах.Поэтому, когда появился Грудинин, который на первый взгляд действительно намерен бросить вызов Путину, сразу же возникли вопросы о том, насколько он серьезен и сколько свободы Кремль ему предоставит.По мнению российских аналитиков, кандидатура Грудинина — это часть кремлевского проекта, призванного повысить явку избирателей посредством увеличения числа кандидатов (включая Жириновского, который представляет интересы националистов, и телезвезду Ксению Собчак, выступающую от имени прозападных либералов.)«Коммунистическая партия — это проправительственная партия, интегрированная в государственную политическую систему, поэтому не стоит считать ее решение ходом, которого власти не ожидали», — написал политический аналитик Евгений Минченко на своей странице в Фейсбуке.Как написал, Андрей Перцев, в этой системе кандидат «получает свои 15% коммунистического электората плюс-минус несколько процентов… Но выполняется этот сценарий только в том случае, если кандидат будет играть по системным, искусственным правилам».То есть, добавил он, Грудинин может набрать немного больше голосов, в полной мере воспользовавшись тем, что «для части либералов он — успешный бизнесмен, для сторонников СССР — красный директор, для тех и для других — оппозиционный политик».Насколько велика вероятность такого развития событий? Никто не знает.Однако теперь у вас, по крайней мере, появилась еще одна причина, помимо Навального, обратить внимание на предвыборную кампанию в России.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com