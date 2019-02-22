Как России вернуть царское золото из Японии?
В каких подвалах оно хранится?
В годы гражданской войны из России в Японию были вывезены тонны золота. Лидеры белого движения, добровольно передав слитки в японские банки, не смогли добиться их возврата, а советское правительство предпринимало очень вялые попытки. Возможно ли ещё вернуть российское золото, и в подвалах каких банков оно спрятано?
О тайнах финансово-экономических игр XIX-XX вв. читайте в книге:
О секрете, Фурсов Андрей Ильич
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Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/kak-rossii-vernut-tsarskoe-zoloto-iz-yaponii