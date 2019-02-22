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Как России вернуть царское золото из Японии?

19:00. 22 февраля 2019 Просмотров - 29 Нет комментариев Опубликовал:

В каких подвалах оно хранится?

В годы гражданской войны из России в Японию были вывезены тонны золота. Лидеры белого движения, добровольно передав слитки в японские банки, не смогли добиться их возврата, а советское правительство предпринимало очень вялые попытки. Возможно ли ещё вернуть российское золото, и в подвалах каких банков оно спрятано?

О тайнах финансово-экономических игр XIX-XX вв. читайте в книге:

О секрете, Фурсов Андрей Ильич

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Суть Вещей

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/kak-rossii-vernut-tsarskoe-zoloto-iz-yaponii

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