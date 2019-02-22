Как России вернуть царское золото из Японии?

Концептуал СМИ В каких подвалах оно хранится?

В годы гражданской войны из России в Японию были вывезены тонны золота. Лидеры белого движения, добровольно передав слитки в японские банки, не смогли добиться их возврата, а советское правительство предпринимало очень вялые попытки. Возможно ли ещё вернуть российское золото, и в подвалах каких банков оно спрятано?

О тайнах финансово-экономических игр XIX-XX вв. читайте в книге:

О секрете, Фурсов Андрей Ильич



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