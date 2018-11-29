С Японией надо обсуждать не Курилы, а 200 тонн царского золота

Когда Токио вернет долг России с набежавшими процентами?

Вопрос «спорных» с Японией островов обычно принято рассматривать поверхностно. Большинство подходов (кроме либеральных, те изначально всегда предлагают только сдаваться и каяться) сводится к простой максиме – острова наши по итогам Второй мировой войны и точка. В значительной степени это, безусловно, правильно, однако всех граней ситуации не отражает.

Существует и куда более государственный подход. Сохранение российского суверенитета над всеми островами Курильской гряды делает Охотское море внутренним водным пространством РФ, тем самым все там добываемые природные ресурсы принадлежат России полностью. А это сумма более чем существенная. Лов рыбы приносит порядка 300 млрд долларов в год, из добываемой морской капусты получают альгиновой кислоты на 5 млрд долларов. Рыбьей чешуи (жемчужный пат) – сырья для производства кофеина – на 4 млрд долл. Титаномагнетитовые пески дают 25% ванадия и 5% циркония, это помимо золота, серебра, железа, титана и марганца.

Передача островов под японскую юрисдикцию автоматически ведет к неизбежности пересмотра правового статуса всего Охотского моря с соответствующим “перераспределением доходов”. Не говоря уже о том, что в таком случае мы лишаемся свободного доступа к проливам Фриза и Екатерины – единственным выходам в Тихий океан судоходным круглогодично. Но и этим вопрос не исчерпывается.

В результате событий Гражданской войны после революции в России часть золотого запаса Империи оказалась в руках разных “временных правительств” и прочих “администраций” Сибири и Дальнего Востока. По мере отступления они перетаскивали резервы с собой дальше на восток и в конечном итоге сдавали их японцам.

Так, в частности, по официально признаваемым документальным источникам и результатам научных исследований (в том числе со ссылкой на опись последнего “белого” министра финансов во Владивостоке В.И. Моравского), в Токио, в сумме оказалось переведено 10 млн золотых рублей, 170 тыс. долл. США, 25 тыс. британских фунтов стерлингов, 424 тыс. золотых франков и 450 тыс. мексиканских долларов. В частности, “Бэнк оф Токио” и “Ёкохама Сёкин Гинко” получили на временное хранение 22 ящика с золотыми монетами от Колчака, ещё 1,5 млн рублей золотом от русского военного атташе в Токио Подтягина, и 10 млн рублей золотом от атамана Семенова.

Важном отметить, что речь идет не о расчетах за полученную помощь оружием, боеприпасами или прочим снабжением. Юридически фонды передавались лишь на временное хранение с документально оформленным обязательством вернуть отправителям или их официальным наследникам при условии оплаты стоимости физической доставки груза до Владивостока.

Так как Советский Союз себя правопреемником Российской Империи не признавал, то юридически права требования царского золота не имел, что позволяло правительству Страны восходящего солнца в просьбах о возврате законно отказывать. Но нынешняя Россия свою преемственность признала не только официально, но и юридически, в итоге погасив “ царские долги ” полностью.

Стало быть, Москва вернула себе и право требовать возврата всего “на время даденного”. В том числе и золота, хранящегося в японских банках на протяжении века. А его там по документам числится порядка 200 тонн. При нынешней цене в 1220 долл. за тройскую унцию (31,1 гр) это получается что-то около 7,84 млрд долл.

Деньги, конечно, не запредельные, однако в хозяйстве не лишние. Тем более что юридически они действительно наши. И уж если Токио так сильно настаивает на “обсуждении нового статуса островов Курильской гряды”, то сначала следует навести порядок в этом финансовом вопросе.

Александр Запольскис

Источник: voicesevas.ru