С Японией надо обсуждать не Курилы, а 200 тонн царского золота
Когда Токио вернет долг России с набежавшими процентами?
Вопрос «спорных» с Японией островов обычно принято рассматривать поверхностно. Большинство подходов (кроме либеральных, те изначально всегда предлагают только сдаваться и каяться) сводится к простой максиме – острова наши по итогам Второй мировой войны и точка. В значительной степени это, безусловно, правильно, однако всех граней ситуации не отражает.
Существует и куда более государственный подход. Сохранение российского суверенитета над всеми островами Курильской гряды делает Охотское море внутренним водным пространством РФ, тем самым все там добываемые природные ресурсы принадлежат России полностью. А это сумма более чем существенная. Лов рыбы приносит порядка 300 млрд долларов в год, из добываемой морской капусты получают альгиновой кислоты на 5 млрд долларов. Рыбьей чешуи (жемчужный пат) – сырья для производства кофеина – на 4 млрд долл. Титаномагнетитовые пески дают 25% ванадия и 5% циркония, это помимо золота, серебра, железа, титана и марганца.
Передача островов под японскую юрисдикцию автоматически ведет к неизбежности пересмотра правового статуса всего Охотского моря с соответствующим “перераспределением доходов”. Не говоря уже о том, что в таком случае мы лишаемся свободного доступа к проливам Фриза и Екатерины – единственным выходам в Тихий океан судоходным круглогодично. Но и этим вопрос не исчерпывается.
В результате событий Гражданской войны после революции в России часть золотого запаса Империи оказалась в руках разных “временных правительств” и прочих “администраций” Сибири и Дальнего Востока. По мере отступления они перетаскивали резервы с собой дальше на восток и в конечном итоге сдавали их японцам.
Так, в частности, по официально признаваемым документальным источникам и результатам научных исследований (в том числе со ссылкой на опись последнего “белого” министра финансов во Владивостоке В.И. Моравского), в Токио, в сумме оказалось переведено 10 млн золотых рублей, 170 тыс. долл. США, 25 тыс. британских фунтов стерлингов, 424 тыс. золотых франков и 450 тыс. мексиканских долларов. В частности, “Бэнк оф Токио” и “Ёкохама Сёкин Гинко” получили на временное хранение 22 ящика с золотыми монетами от Колчака, ещё 1,5 млн рублей золотом от русского военного атташе в Токио Подтягина, и 10 млн рублей золотом от атамана Семенова.
Важном отметить, что речь идет не о расчетах за полученную помощь оружием, боеприпасами или прочим снабжением. Юридически фонды передавались лишь на временное хранение с документально оформленным обязательством вернуть отправителям или их официальным наследникам при условии оплаты стоимости физической доставки груза до Владивостока.
Стало быть, Москва вернула себе и право требовать возврата всего “на время даденного”. В том числе и золота, хранящегося в японских банках на протяжении века. А его там по документам числится порядка 200 тонн. При нынешней цене в 1220 долл. за тройскую унцию (31,1 гр) это получается что-то около 7,84 млрд долл.
Деньги, конечно, не запредельные, однако в хозяйстве не лишние. Тем более что юридически они действительно наши. И уж если Токио так сильно настаивает на “обсуждении нового статуса островов Курильской гряды”, то сначала следует навести порядок в этом финансовом вопросе.
Источник: voicesevas.ru
loading...
Вот за что я люблю снятие информблокады!
loading...
“Полцарства за коня не смей менять,
Твоя сынок земля богатая”.
Из песни Николая Емелина: Русь.
loading...
https://www.youtube.com/watch?time_continue=276&v=mmutWuAj9r0
ITON.TV-2
Опубликовано: 18 нояб. 2018 г.
Можно ли считать Гитлера евреем? О еврейских корнях вождя Третьего рейха в студии ITON.TV рассуждает раввин, доктор Михаил Финкель. Ведущий – Александр Гур-Арье.