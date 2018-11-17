Курильские острова и мирный договор России с Японией

К вопросу о претензиях Японии на наши Курилы

Автор – Сергей Филатов

Японские политики раз за разом "давят на педаль", инициируя с Москвой беседы на предмет того, что, мол, "пора возвращать Северные территории японским хозяевам".

Мы раньше не особо реагировали на эту истерику Токио, но теперь, как представляется, надо ответить.

Для начала – картинка с текстом, которая лучше всяких аналитических статей представляет реальную позицию Японии в тот час, когда она была победителем России. Это сейчас они скулят, порпошайничая, но как только силу свою почувствуют, сразу начинают играть в "царя горы":

Япония сто лет назад отняла наши русские земли – пол-Сахалина и все Курильские острова в результате поражения России в войне 1905 года. С тех времен осталась знаменитая песня «На сопках Манчжурии», которая до сих пор в России напоминает о горечи того поражения.

Однако, времена переменились, и уже Япония сама стала пораженцем во Второй Мировой войне, которую лично начала против Китая, Кореи и других стран Азии. И, переоценив свои силы, Япония даже напала на США в Пирл-Харборе в декабре 1941 года– вот после этого США вступили в войну против Японии и её союзника Гитлера. Да-да, Япония была союзником Гитлера, но про то сегодня как-то мало вспоминают. Почему? Кому История стала на Западе не по нраву?

В результате собственной военной катастрофы Япония подписала в сентябре 1945 года «Акт о безоговорочной капитуляции»(!), где в тексте четко сказано, что «Настоящим мы даём обязательство, что Японское Правительство и его преемники будут честно выполнять условия « Потсдамской декларации ». А в той « Потсдамской декларации » уточнено, что «японский суверенитет будет ограничен островами Хонсю, Хоккайдо, Кюсю, Сикоку и теми менее крупными островами, которые мы укажем». И где здесь «северные территории», которые японцы требуют «назад» от Москвы? Вообще, о каких территориальных претензиях к России может идти речь в Японии, которая сознательно пошла на агрессию в союзе с Гитлером?

Далее – очень аргументрованный комментарий знаменитого российского политолога Натальи Нрочницкой, который был опубликован достаточно давно, но ничего с тех пор не поменялось. Тезисно:

– Относясь сугубо отрицательно к любой передаче каких-либо островов Японии, все же следует справедливости ради разъяснить: тактика последних лет, которая прекрасно ясна профессионалам, заключается в следующем – не отрицать наотмашь обещанного предыдущими властями, говорить только о верности Декларации 1956 года, то есть только о Хабомаи и Шикотане, исключая тем самым из проблематики Кунашир и Итуруп, которые появились под нажимом Японии в переговорах в середине 90-х годов, и, наконец, сопровождать слова о «верности» Декларации такими формулировками, которые на сегодняшний день сугубо не совпадают с позицией Японии.

– Декларация предполагала сначала заключение мирного договора и только потом «передачу» двух островов. Передача – это акт доброй воли, готовность распорядиться собственной территорией «идя навстречу пожеланиям Японии и учитывая интересы японского государства». Япония же настаивает на том, чтобы «возвращение» предшествовало мирному договору, ибо само понятие «возвращение» – это признание незаконности их принадлежности к СССР, что и является ревизией не только самих итогов Второй мировой войны, но и принципа незыблемости этих итогов.

– Удовлетворение японских претензий на «возвращение» островов означало бы прямой подрыв принципа неоспариваемости итогов Второй мировой войны и открыло бы возможность ставить под сомнение и другие аспекты территориального статус-кво.

– «Полная и безоговорочная капитуляция» Японии принципиально отличается от простой капитуляции по правовым, политическим и историческим следствиям. Простая «капитуляция» означает признание поражения в военных действиях и не затрагивает международную правосубъектность побежденной державы, какие бы потери она ни понесла. Таковое государство сохраняет свой суверенитет и правосубъектность и само в качестве юридической стороны ведет переговоры об условиях мира. «Полная и безоговорочная капитуляция» означает прекращение существования субъекта международных отношений, демонтаж прежнего государства как политического института, потеря им суверенитета и всех властных полномочий, которые переходят к державам-победительницам, которые сами определяют условия мира и послевоенного устройства и урегулирования.

– В случае "полной и безоговорочной капитуляции" с Японией, то Япония сохранила прежнего императора, что используется для утверждения, что правосубъектность Японии не прерывалась. Однако на деле источник сохранения императорской власти – иной – это воля и решение Победителей.

– Государственный секретарь США Дж.Бирнс указал В.Молотову: "не выдерживает критики позиция Японии, что она не может считать себя связанной ялтинскими соглашениями, так как не являлась их участником". Нынешняя Япония – это послевоенное государство, и урегулирование может исходить единственно из послевоенной междунаpодно-пpавовой основы, тем более, что только эта основа имеет юридическую силу.

– В «Советско-японской декларации от 19 октября 1956 года», была зафиксирована готовность СССР «передать» Японии острова Хабомаи и Шикотан, но только после заключения Мирного договора. Речь идет не о «возвращении», а о «передаче», то есть о готовности распорядиться в качестве акта доброй воли своей территорией, что не создает прецедента ревизии итогов войны.

– США оказывали в ходе советско-японских переговоров 1956 г. прямое давление на Японию и не остановились перед ультиматумом: США заявили, что в случае подписания Японией «Мирного договора» с СССР, в котором та согласится признать Южный Сахалин и Курильские острова частью территории СССР, "США навечно сохранят в своем владении острова Рюкю" (Окинава).

– Подписание «Советско-японской декларации», по опрометчивому замыслу Н.Хрущева, должно было удержать Японию от заключения договора о военном сотрудничестве с США. Однако такой договор Токио с Вашингтоном последовал 19 января 1960 года, и по нему было закреплено бессрочное пребывание американских вооруженных сил на японской теppитоpии.

– 27 января 1960 года советское правительство объявило «об изменении обстоятельств» и предупредило, что «только при условии вывода всех иностранных войск с территории Японии и подписания Мирного договора между СССР и Японией острова Хабомаи и Шикотан будут переданы Японии».

Вот такие есть соображения поводу японских "хотелок".

Японцы победили в войне против России в 1905 году? – Победили.

Японцы отняли у нас пол-Сахалина и Курильские острова в 1905-м? – Отняли.

Японцы заявили в 1905-м, что "Война перечеркивает все договора"? – Заявили.

Японцы поперли на Советскую Россию на озере Хасан и реке Халхингол в 1930-х? – Поперли и были биты.

Японцы были разгромлены (Квантунская армия) армией Советской в 1945-м? – Были разгромлены.

Японцы подписали Акт о безоговорочной капитуляции? – Подписали.

Так о чем сегодня разговор?

Кто собрался пересматривать закрепленные в международном праве итоги Второй Мировой войны?

Курилы: не четыре голых острова

Автор – Д. Ф. Семенов

В последнее время опять муссируется "вопрос" о Южных Курилах. Средства массовой дезинформации выполняют задание нынешней власти – внушить народу, что нам не нужны эти острова. Замалчивается очевидное: после передачи Японии Южных Курил Россия потеряет треть рыбы, наш Тихоокеанский флот будет заперт и не получит свободного выхода в Тихий океан, потребуется пересмотреть всю пограничную систему на востоке страны и т.д. Меня, геолога, проработавшего на Дальнем Востоке, Сахалине 35 лет, не раз бывавшего на Южных Курилах, особенно возмущает ложь о "четырех голых островах", якобы представляющих Южные Курилы.

Начнем с того, что Южные Курилы – не 4 острова. Они включают о. Кунашир, о. Итуруп и все острова Малой Курильской гряды. В последнюю входят о. Шикотан (182 кв. км), о. Зеленый (69 кв. км), о. Полонского (15 кв. км), о. Танфильева (8 кв. км), о. Юрий (7 кв. км), о. Анучина (3 кв. км) и много более мелких островов: о. Демина, о. Осколки, о. Сторожевой, о. Сигнальный и другие. Да и в остров Шикотан обычно включают острова Грига и Айвазовского. Общая площадь островов Малой Курильской гряды составляет около 300 кв. км, а всех островов Южных Курил – более 8500 кв. км. То, что японцы, а вслед за ними "наши" демократы и некоторые дипломаты называют островом Хабо маи, – это около 20 островов.

Недра Южных Курил содержат большой комплекс полезных ископаемых. Ведущими его элементами являются золото и серебро, месторождения которых разведаны на о. Кунашир. Здесь, на Прасоловском месторождении, на некоторых участках содержание золота достигает килограмма и более, серебра – до 5 кг на тонну породы. Прогнозные ресурсы только Северо-Кунаширского рудного узла составляют 475 т золота и 2160 т серебра (эти и многие другие цифры взяты из выпущенной в прошлом году Сахалинским книжным издательством книги "Минерально-сырьевая база Сахалина и Курильских островов на рубеже третьего тысячелетия"). А ведь, кроме о. Кунашир, на золото и серебро перспективны и другие острова Южных Курил.

Фото: Михаил Фролов

На том же Кунашире известны полиметаллические руды (Валентиновское месторождение), в которых содержание цинка доходит до 14 %, меди – до 4 %, золота – до 2 г/т, серебра – до 200 г/т, бария– до 30 %, стронция – до 3 %. Запасы цинка составляют 18 тыс. т, меди – 5 тыс. т. На островах Кунашир и Итуруп имеется несколько ильменит-магнетитовых россыпей с высоким содержанием железа (до 53 %), титана (до 8 %) и повышенными концентрациями ванадия. Такое сырье годно для производства высокосортного ванадиевого чугуна. В конце 60-х годов Япония предлагала купить курильские ильменит-магнетитовые пески. Не из-за высокого ли содержания ванадия? Но в те годы не все продавалось и покупалось, существовали ценности дороже денег, а сделки далеко не всегда ускорялись взятками.

Особенно следует отметить выявленные недавно на Южных Курилах богатые скопления руды рения, который идет на детали сверхзвуковых самолетов и ракет, защищает металл от коррозии и износа. Эти руды – современные выносы вулканов. Руда продолжает накапливаться. Подсчитано, что только один вулкан Кудрявый на о. Итуруп в год выносит 2,3 тонны рения. Местами в руде содержание этого ценного металла достигает 200 г/т. Тоже отдадим японцам?

Из неметаллических полезных ископаемых выделим месторождения серы. Ныне это сырье – одно из самых дефицитных в нашей стране. На Курилах давно известны отложения вулканической серы. Японцы разрабатывали ее во многих местах. Советские геологи разведали и подготовили к разработке крупное месторождение серы Новое. Лишь на одном из его участков – Западном – промышленные запасы серы составляют более 5 млн. тонн. На островах Итуруп и Кунашир имеется много и более мелких месторождений, которые могут привлечь предпринимателей. Кроме того, некоторые геологи считают район Малой Курильской гряды перспективным на нефть и газ.

На Южных Курилах существуют очень дефицитные в стране и весьма ценные термоминеральные воды. Самые знаменитые из них – источники "Горячий пляж", в которых воды с высоким содержанием кремниевой и борной кислот имеют температуру до 100оС. Здесь имеется водолечебница. Сходные воды – в Северо-Менделеевских и Чайкинских источниках на о. Кунашир, а также в ряде мест на о. Итуруп.

А кто не слышал про термальные воды Южных Курил? Кроме объекта туризма, это теплоэнергетическое сырье, значение которого в последнее время усиливается в связи с непрекращающимся энергетическим кризисом на Дальнем Востоке и Курильских островах. Пока геотермальная ГЭС, использующая подземное тепло, работает только на Камчатке. Но осваивать высокопотенциальные теплоносители – вулканы и их производные – можно и нужно на Курильских островах. К настоящему времени на о. Кунашир разведано месторождение парогидротерм Горячий пляж, которое может обеспечить теплом и горячей водой город Южно-Курильск (частично пароводяная смесь используется для теплоснабжения воинской части и теплиц совхоза). На о. Итуруп разведано подобное месторождение – Океанское.

Немаловажно и то, что Южные Курилы – уникальный полигон для исследований геологических процессов, вулканизма, рудообразования, изучения гигантских волн (цунами), сейсмичности. Второго такого научного полигона в России нет. А наука, как известно, производительная сила, фундаментальная основа развития любого общества.

Да и как можно называть Южные Курилы "голыми островами", если они покрыты почти субтропической растительностью, где много целебных трав и ягод (аралия, лимонник, красника), реки богаты красной рыбой (кета, горбуша, сима), на побережье живут морские котики, сивучи, нерпы, каланы, мелководье усеяно крабами, креветками, трепангами, морским гребешком?

Разве все вышесказанное не известно в правительстве, в посольстве Российской Федерации в Японии, "нашим" демократам? Думаю, что рассуждения о возможности передачи Южных Курил Японии – не от глупости, а от подлости. Некоторые деятели типа Жириновского предлагают продать наши острова Японии и называют конкретные суммы. Россия продала Аляску по дешевке, тоже посчитав полуостров "никому не нужной землей". А теперь США получают на Аляске треть своей нефти, более половины золота и многое другое. Так что все равно продешевите, господа!

Как Россия и Япония поделят Курилы. Отвечаем на восемь наивных вопросов о спорных островах

Автор – Алексей Иванов

Москва и Токио, возможно, как никогда близки к решению проблемы Южных Курильских островов – так считает премьер Японии Синдзо Абэ. Со своей стороны, Владимир Путин пояснил, что Россия готова обсуждать этот вопрос лишь на основе советско-японской декларации 1956 года – по ней СССР соглашался передать Японии лишь два самых маленьких южнокурильских острова – Шикотан и гряду Хабомаи. Но оставлял за собой крупные и обжитые острова Итуруп и Кунашир.

Пойдет ли на договор Россия и откуда вообще взялся «курильский вопрос», «Комсомолке» помогал разобраться старший научный сотрудник Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Виктор Кузьминков.

1. Почему японцы вообще претендуют на Курилы? Ведь они отказались от них после Второй мировой войны?

– Действительно, в 1951 году был заключен Сан-Францисский мирный договор, где было прописано, что Япония отказывается от всех претензий на Курильские острова, – соглашается Кузьминков. – Но через несколько лет, чтобы обойти этот момент, японцы четыре острова – Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи – начали называть северными территориями и отрицать, что они относятся к Курильской гряде (а, напротив, относятся к острову Хоккайдо). Хотя на довоенных японских картах они были обозначены именно как Южные Курилы.

2. Все-таки сколько спорных островов – два или четыре?

– Сейчас Япония претендует на все четыре вышеназванных острова – в 1855 году по ним проходила граница между Россией и Японией. Но сразу после Второй мировой войны – и в Сан-Франциско в 1951 году, и в 1956 году при подписании советско-японской декларации – Япония оспаривала только Шикотан и Хабомаи. На тот момент Итуруп и Кунашир они признавали Южными Курилами. Именно о возвращении к позициям декларации 1956 года теперь говорят Путин и Абэ.

3. Правда ли, что Горбачев обещал отдать Курилы японцам?

– Когда в 1960-е годы Япония увеличила свои требования с двух до четырех островов, СССР закрыл обсуждения по этому вопросу, – напомнил ученый-японист. – 30 лет глава советского МИДа Громыко говорил, что у нас нет никаких нерешенных территориальных вопросов с Японией. А если они хотят что-то обсуждать, то пусть сначала уберут все американские базы со своей территории.

Изменилась позиция только при Горбачеве. Новый министр иностранных дел Шеварднадзе начал говорить, что если Япония поднимает этот вопрос, то, стало быть, и проблема есть. В 1991 году Горбачев первым из советских руководителей признал наличие территориального спора по четырем островам, а уже Ельцин в 1993 году подписал Токийскую декларацию, по которой сперва нужно было урегулировать «курильский спор» и только потом подписывать мирный договор. Это была уступка позиции Японии, поскольку наша позиция всегда была – сперва мирный договор, а потом обсуждаем территориальные вопросы.

4. Чем богаты южные Курилы?

– Во-первых, на Итурупе находится крупнейшее в мире месторождение рения (редчайший и дорогостоящий металл, который используется в ракетостроении и сверхзвуковой авиации. – «КП»). Добывать его нужно на вулкане, что непросто, но при поставленном деле можно хорошо на этом зарабатывать.

Во-вторых, это отличный рыбный промысел, который сейчас является основой экономики Курил.

В-третьих, это выдающиеся природные красоты. Нет сомнений, что японцы, получив эти острова, сделают их туристической Меккой с термальными источниками.

5. Какова роль островов с военной точки зрения?

– Огромная. Рядом с ними находятся незамерзающие глубоководные проливы, которые связывают Охотское море с Тихим океаном. И, кстати, подходят для движения подводных лодок, – говорит Виктор Кузьминков. – Причем если Шикотан и Хабомаи, которые находятся чуть в стороне от основной гряды, не сильно влияют на границы, то передача Японии Итурупа и Кунашира лишила бы Россию самого удобного выхода из Охотского моря в Тихий океан. Ведь северные курильские проливы слишком мелкие и не подходят для флота.

Кроме того, как утверждают военные, японские радиолокационные станции на Курилах значительно увеличили бы их зону действия по сравнению с размещением на Хоккайдо.

6. Япония сможет разместить военные базы на Курилах?

– Японские газеты уже сообщают, что Абэ пообещал Путину не пускать американских военных на Курильские острова. Но это просто попытка успокоить российскую сторону. Через три года Абэ уйдет, и придет новый премьер, который решит по-другому. Мы помним, чем обернулось обещание американцев Горбачеву не размещать НАТО в Восточной Европе. Да и с японцами такой прецедент уже был: в конце 1950-х их премьер Нобусукэ Киси (кстати, дед Синдзо Абэ) упрочил отношения с США, хотя Хрущев договаривался с предыдущим главой правительства, что этого не произойдет. Так что ко всем нынешним обещаниям японцев я бы не относился серьезно.

7. Что нам даст мирный договор с Японией?

– Нужно разделить две вещи. Мирный договор и соглашение о демаркации границ. Мирный договор, по сути, не нужен ни нам, ни Японии. По той же декларации 1956 года Россия и Япония вышли из состояния войны. Мирный договор нужен Японии только для того, чтобы под его прикрытием решить территориальные вопросы.

Если говорить о выгодах для России, то, по моему мнению, их нет, – считает Виктор Кузьминков. – Ждать роста торговли или японских инвестиций в Россию? У совместного бизнеса должна быть экономическая мотивация, а не политическая. И японские компании придут в Россию, когда здесь будет улучшаться инвестиционный климат.

Разбить союз Японии и США? Нереально. Америка была, есть и будет для Японии державой № 1.

Больше того, Япония никогда не согласится на передачу только двух островов. Такое соглашение было бы политическим самоубийством Синдзо Абэ. Там готовы лишь на схему «2+2», то есть на такую последовательность: передача Японии Шикотана и Хабомаи – подписание мирного договора – продолжение переговоров по Итурупу и Кунаширу.

8. Есть ли альтернативные варианты? Например, совместная деятельность на южных Курилах?

– Совместное хозяйствование на Курилах обсуждалось, но я считаю, что это мертворожденный проект, – прокомментировал эксперт. – Япония будет требовать себе таких преференций, которые поставят под сомнение суверенитет России на этих территориях.

Аналогично японцы не готовы согласиться на аренду островов у России (такая идея тоже озвучивалась) – они считают северные территории своей исконной землей.

По моему мнению, единственный реальный вариант на сегодня – это подписание мирного договора, который мало что значит для обеих стран. И последующее создание комиссии по делимитации границ, которая будет заседать хоть 100 лет, но ни к какому решению так и не придет.

СПРАВКА «КП»

Общее население Южных Курильских островов – около 17 тысяч человек.

Группа островов Хабомаи (более 10 островов) – необитаема.

На острове Шикотан – 2 поселка: Малокурильское и Крабозаводское. Есть консервный завод. В советские годы он был одним из крупнейших в СССР. Но сейчас от его былой мощи мало что осталось.

На острове Итуруп – город Курильск (1600 человек) и 7 поселков. В 2014 году здесь открыли международный аэропорт «Итуруп».

На острове Кунашир – поселок Южно-Курильск (7700 человек) и 6 более мелких поселков. Здесь – геотермальная электростанция и более сотни военных объектов.

Павел Шипилин. Курильские острова – японская национальная идея

Источник: ru-an.info